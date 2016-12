Entrevista a Juan Carlos Gmez Leyton, cientfico social

"Crece la desvinculacin de la ciudadana con el rgimen electoral autoritario chileno"

Cronicon

s de cuatro dcadas de implementacin de polticas neoliberales en Chile a partir de la dictadura genocida de Augusto Pinochet (1973-1990) ha generado en la sociedad de este pas austral un desencantamiento en la poltica cuyo impacto es la profunda crisis en que se encuentra la denominada democracia representativa por los altos ndices de abstencin que se vienen registrando en la jornadas electorales tanto nacionales como locales.

Como bien lo sostiene el filsofo francs Jacques Rancire, quien estuvo recientemente en Santiago de Chile, "El neoliberalismo no es solo un credo econmico, sino tambin una forma de pensamiento global sustentado en la desigualdad". Y eso es, precisamente, lo que se puede palpar en una sociedad como la chilena que si bien sali del rgimen absolutista de Pinochet en los aos 90 del siglo pasado, quienes los sucedieron ya en democracia, fueron incapaces de implementar un modelo econmico que reemplazara el criminal esquema neoliberal que ha llevado al pas a estar enfrentando una grave crisis de representatividad poltica.

Para analizar la coyuntura sociopoltica chilena, aprovechamos la reciente visita a Bogot del cientfico social y profesor universitario Juan Carlos Gmez Leyton, quien cumpli una serie de compromisos acadmicos, para sostener un amplio dilogo que nos permita aproximarnos a la realidad de la patria de O'Higgins y Allende, ms an cuando en noviembre de 2017 se realizarn elecciones presidencial para reemplazar a Michelle Bachelet en La Moneda.

Gmez Leyton, es un reputado cientfico social nacido en Santiago de Chile, con una amplia trayectoria acadmica e investigativa. Es posdoctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico; doctor en Ciencia Poltica por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Mxico; Magister Artium en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, y Licenciado en Historia por la Universidad Catlica de Valparaso. Ha realizado estudios de posgrado en sociologa de la cultura latinoamericana en la Pontificia Universidad Catlica de Chile y en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile). Se desempe como coordinador de Posgrados y posttulos en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Central de Chile. Durante 10 aos ejerci como director acadmico del programa de doctorado en Procesos Sociales y Polticos en Amrica Latina de la Escuela Latinoamericana de Estudios Posgrados en la Universidad ARCIS. Fue coordinador del Comit de Seguimiento del Conflicto Social en Chile para el Observatorio Social Latinoamericano, OSAL-CLACSO, entre los aos 2007-2012. Integra los Grupos de Trabajo: El Estado en Amrica Latina de CLACSO y Crtica Jurdica. Es autor de diversos libros y publicaciones. Adems, ha sido profesor visitante y conferencista en diversas universidades de Amrica Latina y el Caribe, Europa y frica.

ABSTENCIN Y CRISIS DE REPRESENTACIN POLTICA

- El pasado mes de octubre se realizaron en Chile unas elecciones municipales con un resultado negativo para los intereses del oficialismo, es decir para el gobierno de la presidenta Bachelet. A qu responde el resultado de esos comicios electorales?

- En primer lugar, habra que sealar que los resultados de las elecciones del mes de octubre del 2016 son malos para la democracia posdictadura. Porque, por primera vez, a lo largo de la democracia electoral post 90 se produce la ms alta abstencin electoral, un 67% de la ciudadana electoralmente activa (CEA), que no particip en el proceso eleccionario. En segundo lugar, profundiz la crisis de representacin poltica, especialmente, de los partidos polticos. La alta abstencin implico que muchos candidatos fueran electos alcaldes con menos del 10% de la CEA comunal, por ejemplo, en la Comuna de Santiago, el alcalde electo, tan solo fue apoyado con el 9% de las preferencias de los ciudadanos, en la Comuna de La Pintana, la alcaldesa electa solo con el 6% del apoyo electoral comunal. Eso significa, que muchos de las y los alcaldes electos, no son representativos de la ciudadana comunal. Tampoco lo son los concejales electos. En otras palabras, la representacin poltica a nivel comunal, prcticamente, ha desaparecido. En tercer lugar, la democracia electoral posautoritaria en Chile entra en un proceso de descomposicin, especialmente, en su relacin entre la ciudadana y las instituciones polticas que participan en ese espurio rgimen poltico. Sin embargo, y contradictoriamente, la democracia electoral mantiene su vigencia institucional. A pesar, de la crisis de representacin; del vaciamiento poltico ciudadano del rgimen; del crecimiento del "partido de no electores"; y de la crisis de legitimidad del sistema poltico, la institucionalidad poltica autoritaria, agrietada, se mantiene y contina funcionando como si en octubre pasado, no hubiera ocurrido nada. Eso fundamentalmente porque, a pesar de altsima "abstencin", los partidos polticos, tanto conformes con el sistema, es decir, los vinculados al Chile Vamos (la derecha), los de la Nueva Mayora (centro-izquierda) como los nuevos partidos polticos discordantes con el sistema, consideran, en un clculo "rational choice" (o sea, muy neoliberal) que los costos de ganar con un universo electoral pequeo son ms factibles que hacerlo en un universo electoral mayor. Por lo tanto, todos ganadores y perdedores se preparan para competir en las prximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017, apostando, a que el universo electoral se mantenga o se reduzca an ms. Todos ven en ese escenario la posibilidad de ganar. Por eso, rpidamente, los partidos polticos han "olvidado" o se han despreocupado de la existencia del "partido de los no electores". En un rgimen poltico con baja participacin poltica y electoral la factibilidad de ganar se potencia, principalmente, para las nuevas agrupaciones polticas. Los que pierden son los partidos polticos desgastados por el sistema. Pero, tambin, puede ocurrir que los nuevos pierdan. La abstencin electoral es un arma peligrosa para las democracias. Dos ejemplos, primero, el caso Podemos en Espaa, especialmente, en las segundas elecciones, perdieron un milln de votos, y no lograron desplazar al Partido Popular del poder y, segundo, el caso del plebiscito del 2 de octubre por la paz en Colombia, el triunfo del "NO", como la exigua votacin del "SI", tienen su correlato en la masiva no participacin electoral ciudadana. De all que considero que no prestarle atencin a la "abstencin" electoral es un gran error poltico.

- En Chile el voto es obligatorio?

- No, el voto es un acto voluntario. La inscripcin en los registros electorales es automtica y el voto es voluntario, a partir del ao 2012. La primera eleccin con esta regla electoral se llev a cabo ese ao y ya en esa oportunidad lleg a una alta abstencin (60%). En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, se mantuvo ese porcentaje, aumentando significativamente, en octubre pasado. Habra que aclarar que la abstencin electoral no es algo nuevo en la democracia posautoritaria chilena, desde mediados de la dcada de los noventa del siglo pasado, el "partido de los no electores" ha venido aumentando su presencia e injerencia en el sistema poltico y en la sociedad neoliberal nacional. La desvinculacin de la ciudadana con el rgimen democrtico electoral autoritario impuesto por la dictadura militar de Pinochet y sostenido por los gobiernos Concertacionistas se explica por diversos factores que sera largo detallar aqu. Pero, quisiera destacar al que considero muy relevante y primordial, en una primera etapa, la constitucin de la ciudadana neoliberal, cuya principal caracterstica es su condicin apoltica. Es decir, el rechazo a la poltica como una actividad vinculante y primordial de la comunidad. Y, por ende, su activa participacin en el mercado. En una segunda etapa, que se abre en el ao 2006, con la denominada "rebelin de los pinginos", estudiantes secundarios exigiendo educacin de calidad y su gratuidad, que madura en la rebelin juvenil, estudiantil y ciudadana del ao 2011, en que las nuevas generaciones formadas en la democracia electoral autoritaria, que rechazan las formas electorales de dicho rgimen poltico. Esto implica que la ciudadana electoralmente activa, aproximadamente,14 millones de electores, se conforme, hoy, en dos grandes conglomerados, a saber, "el partido de los no electores", lo integren, aproximadamente 9 millones de ciudadanos, entre los cuales se encuentran desde los apolticos a sectores ciudadanos que rechazan radicalmente del sistema poltico. Y, (b) los ciudadanos electores, que aproximadamente, son 5 millones que son electores permanentes de la democracia electoral autoritaria, que votan por los partidos de la derecha, hoy agrupados en el Chile Vamos como de la centro-izquierda, agrupados en Nueva Mayora. Este grupo, que flucta entre eleccin y eleccin son las y los electores que han sostenido y han legitimado la continuidad institucional de la democracia neoliberal, en el ltimo cuarto de siglo. Ahora bien, en este escenario poltico quisiera sostener la hiptesis que a pesar de que el gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayora, pierde algunos municipios emblemticos, o sea, algunas comunas que son polticamente importante. No es, necesariamente, una derrota poltica que abra las puertas a la derecha.

- Por qu?

- Aunque fueron adversos los resultados electorales para el gobierno, ello no significa que la Nueva Mayora, vaya a perder las prximas elecciones presidenciales y parlamentarias ante la derecha. O, que esta tenga asegurado el triunfo. Bueno, como cualquier eleccin, est siempre puede ser incierta y producir sorpresas. Lo nuevo del escenario electoral poselectoral-municipal es la constitucin de una tercera fuerza poltica con posibilidades reales de quebrar la hegemona electoral de las alianzas polticas de la derecha como de la centro-izquierda, coaliciones dominantes en los ltimos 25 aos.

Se ha presentado un fenmeno poltico relevante e importante. Ha comenzado a constituirse una tercera fuerza poltica alternativa. Cuyo referente es la alianza poltica electoral que apoya al candidato independiente de izquierda, Jorge Sharp y que logra triunfar en la comuna de Valparaso. Dicha coalicin poltica derrota tanto al candidato de la derecha, el candidato UDI (Unin Demcrata Independiente), Jorge Castro, quien se presentaba a la reeleccin como tambin al candidato de la Nueva Mayora.

La emergencia de la figura de Jorge Sharp en representacin de las nuevas organizaciones poltica de izquierda y, profundamente criticas de la dominacin neoliberal, abre una estructura poltica de oportunidades para iniciar un proceso de convergencia poltica y social de todas las fuerzas y organizaciones polticas y sociales que se constituyeron luego de la rebelin juvenil, secundaria y ciudadana de 2011. Cuyo actor poltico y social central fue, el movimiento estudiantil universitario.

Las nuevas organizaciones sociales y polticas provienen de esa rebelin, por esa razn, la extraccin eminentemente estudiantil de sus integrantes destaca por sobre el resto de las y los participantes. Ellos se definen de izquierda. Son la nueva izquierda. Una izquierda distinta a la "izquierda neoliberal" que ha integrado a la Concertacin de Partidos por la Democracia (1990-2010) como a la Nueva Mayora (2013-?), me refiero al Partido Socialista de Chile, al Partido por la Democracia y al Partido Comunista de Chile, respectivamente. La nueva izquierda es producto, fundamentalmente, de la movilizaciones sociales y polticas del ciclo de protestas del periodo 2006-2012. Es decir, son generaciones nuevas, de recambio, que hoy en da se estn haciendo presentes en la sociedad neoliberal chilena y que han comenzado a constituir una fuerza poltica y social con capacidad electoral para disputarle el poder tanto a la Nueva Mayora y/o la vieja Concertacin como tambin a la vieja derecha pinochetista ya sea de la UDI o de Renovacin Nacional o de la nueva derecha neoliberal, EVOPOLI y Amplitud.

CORRELACCIN DE FUERZAS DE LOS PARTIDOS POLTICOS

- Con ese prembulo, hablemos un poco de como es el espectro poltico chileno. La derecha est constituida fundamentalmente por dos partidos polticos: la UDI y Renovacin Nacional de Piera. Con el ltimo escndalo que salpica a Piera con base en los negocios algo turbios con el Per, es posible que la UDI y Renovacin Nacional se vuelvan a unir para impulsar una nueva candidatura de Piera u otro nombre?

- La derecha poltica est integrada, principalmente, por Renovacin Nacional y la UDI, tienen hoy da, por decirlo as, vstagos nuevos, que han surgido desde el interior de esos dos partidos pinochetistas. En 2012 emerge Evolucin Poltica (Evopoli). Este grupo es fundado por el exministro del gobierno de Sebastin Piera Felipe Kast y, ciertamente, cercano a la UDI. Amplitud que es otro sector de la nueva derecha fundado por ex militantes de Renovacin Nacional que tiene como lder a la senadora Lily Prez. Estos cuatro partidos ms el Partido Regionalista Independiente, PRI, conforman lo que se denomina Chile Vamos. La nueva alianza de la derecha. Que est el proceso de designar al candidato a la presidencia. Candidato presidencial que puede ser definido en primarias internas. Para lo cual ya hay varios aspirantes, entre los cuales podra estar el expresidente Sebastin Piera, quien actualmente tendra, una mayor cantidad de adhesin ciudadana: entre el 22 y 24%. Sin embargo, hechos como los que t sealas, lo hacen perder puntos en la opinin ciudadana. No obstante, en la derecha, especialmente, en Renovacin Nacional y la UDI, es un nombre que no se discute. Todo va depender de como el propio Piera salga de las complejas situaciones que lo vinculan a "turbios" negocios. En donde poltica y dinero no se llevan bien.

- Ahora hablemos de la Izquierda, pero no de la que hace parte de la Nueva Mayora ni de la antigua Concertacin. Cules son los puntales, los liderazgos, los nuevos sectores?

- Como deca ms arriba, la nueva izquierda estara compuesta por una serie de grupos que han salido de las universidades, fundamentalmente. Ah tenemos la Izquierda Autnoma que tena como principal referente y lder a Gabriel Boric, expresidente de la Federacin de Estudiantes de la Universidad de Chile y actual diputado por la regin por Magallanes. Luego est la Revolucin Democrtica que es un partido que se constituy a partir del movimiento del mismo nombre que diriga el expresidente la Federacin de Estudiantes de la Universidad Catlica de Chile, actual diputado Giorgio Jackson. Cabe sealar que la Izquierda autnoma se divide hace algunos meses atrs. Por un lado, queda la Izquierda Autnoma bajo la direccin poltica del acadmico de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz, y por otro, el Movimiento Autonomista, bajo el liderato de Gabriel Boric. A estos tres grupos habra que sumarle a otros sectores polticos y sociales de izquierda con menos visibilidad y sin liderazgos reconocidos por la opinin pblica, como es el caso de la Izquierda Libertaria, Revolucin Democrtica, Partido Igualdad, Partido Amplio de Izquierda (PAIS), Partido Poder, Partido Ecologista Verde, el Partido Humanista, entre otros.

- Y el Partido Comunista con Camila Vallejo no es izquierda?

- Por lo menos desde el punto de vista de mi clasificacin, no. La nueva izquierda, es una izquierda que yo dira tiene una extraccin eminentemente de clase media universitaria y profesional al estilo Podemos de Espaa. Este ha sido un modelo a seguir no a copiar, por cierto, tanto para Gabriel Boric, para Giorgio Jackson como para otros. Ahora, al momento de hacer un anlisis de las influencias polticas, tericas e ideolgicas de esta nueva izquierda el panten es amplio, variado y muy heterogneo. Y, es complejo hacer una evaluacin de ello, pues para muchos la teora poltica devenida del pensamiento crtico latinoamericano es un descubrimiento muy reciente. Y, por lo general, el espesor de la reflexin terica es muy delgada. La relativa formacin y praxis poltica constituyen, en mi opinin, debilidades fuertes de esta izquierda. Es un proceso en desarrollo, combinado y desigual con ritmos diferenciados al interior de cada conglomerado. Pero, sin lugar a dudas, que se ha avanzado mucho y mucho tambin han realizado en el poco tiempo que llevan actuando. Tambin hay otra izquierda que se ha ido conformando, que es social popular, que se ha sido constituyendo por viejos militantes de la izquierda de los sesenta, setenta y ochenta y de nuevas generaciones de combatientes populares, que asumen otra forma de hacer poltica. Son sectores populares que se organizan, estudian, y se plantean otras problemticas que produce el capitalismo neoliberal en la sociedad. Hacen poltica fuera de la institucionalidad, en la periferia. Son agrupaciones polticas que identifican con el amplio ideario anarquista.



- En el caso de que se presente un escenario poltico dominado por la alta abstencin y de baja participacin ciudadana en relacin a los partidos polticos histricos ya sea de derecha o de la Nueva Mayora, los nuevos grupos polticos que buscan insertarse en la institucionalidad electoral, tienen opciones polticas de ganar, como la tuvieron en Valparaso. Jorge Sharp, el nuevo alcalde del Valparaso, pertenece a la nueva izquierda, viene de la Izquierda Autnoma y despus se volvi autonomista y, por lo tanto, l postula como independiente con el apoyo de la nueva izquierda y gana las elecciones. Fundamentalmente, por tres factores, (a) la alta abstencin registrada en la comuna de Valparaso, (b) la psima calidad poltica del candidato de la Nueva Mayora. El oficialismo presento un "out sider" poltico, Leopoldo Mndez, un cantante popular; (c) el desprestigiado alcalde de la UDI que se presentaba a la re-eleccin. La combinacin virtuosa de estos tres factores, sumada la atractiva propuesta de joven candidato de la Nueva Izquierda, Jorge Sharp, posibilito su victoria. Ahora bien, cabe sealar que en ninguna otra comuna del pas esta combinacin de factores se present y, por esa razn, la nueva izquierda gan. Por cierto, otros candidatos independientes triunfaron, pero all operaron, fundamentalmente, otros factores que escapan a este anlisis. Otros grupos de la nueva izquierda no clase mediera, sino popular, no tienen, en verdad, ninguna intencin de participar en los procesos electorales. Ellos trabajan con otros horizontes polticos de posibilidad.- Enriquez-Ominami, en mi opinin est "muerto" polticamente hablando. Especialmente, para los sectores sociales que en su momento pudo representar. l est involucrado en casos de corrupcin poltica electoral y de haber solicitado dinero, a un ex yerno del Dictador Pinochet, con el objeto de financiar su campaa presidencial. Das antes de las elecciones municipales fue formalizado y est siendo investigado por las autoridades correspondientes en torno de los delitos que se le imputan. El hecho de que est siendo investigado ya genera sombras, desconfianzas y dudas sobre l y su partido, el PRO, partido Progresista. Esta situacin lleva a que tenga un magro resultado electoral en las elecciones municipales de 2016.En consecuencia, hoy en da est en una situacin muy negativa, no lo veo posicionndose nuevamente para ir a una campaa electoral presidencial, el tema de la acusacin es muy fuerte. Pues, Julio Ponce Lerou, dueo CQM, empresa que le pasa el dinero a todos, los partidos polticos, y a Marco, era yerno de Pinochet. Hay que recordar que Pinochet privatiz la industria salitrera y se la entreg a su yerno a muy bajo costo. La corrupcin poltica electoral es uno de los factores que estara explicando el aumento de la no participacin electoral ciudadana.

- Pasemos a la nueva Mayora. Caracteriza a esta coalicin el hecho de que la Concertacin se agot y por lo tanto le pusieron un nuevo vestido y ahora se llama de este modo, pero prcticamente con los mismos partidos. Ideolgicamente hablando, es tan neoliberal como la UDI, o como Renovacin Nacional? Qu es la Nueva Mayora hoy en da?

- Lo que tenemos que tener presente es que en el ao 2011 estalla la rebelin juvenil, estudiantil y ciudadana Chile. Una rebelin social muy potente, que tiene muchas dimensiones y con una gran potencia poltica. Que provoca una onda ssmica que agrieta la dominacin y la hegemona neoliberal. La rebelin instala o reinstala el conflicto social y poltico en la sociedad neoliberal chilena. Todo lo slidamente construido por la Concertacin durante 20 aos, en tres aos de gobierno de la derecha neoliberal de Sebastin Piera, se estaba, aparentemente, disolviendo en el aire. La rebelin estalla en un momento en que la Concertacin haba sido derrotada en el ao 2010 y, por lo tanto, la coalicin estaba casi inerte polticamente hablando en el 2011. No tena ninguna posibilidad de plantearse y obtener el gobierno en el 2014, sino modificaba su actuar poltico y correga la forma de enfrentar la movilizacin social y poltica y asuma el descontento ciudadano que se expresaba de diferentes formas durante el gobierno de Piera.

Para hacerlo la Concertacin deba asumir un programa poltico reformista y tena que abrirse hacia los nuevos sectores emergentes como aceptar en una nueva alianza poltica al Partido Comunista como tambin a la Izquierda Ciudadana y partido MAS. La principal dificultad para abrirse hacia la izquierda comunista se encontraba en el Partido Demcrata Cristiano, un partido esencialmente anticomunista.

- La Democracia Cristiana (DC) conden al rgimen genocida de Pinochet o nunca lo ha hecho?

- S, la DC lo hizo. Pero nunca acepto que se luchara con las armas contra el rgimen de Pinochet. La existencia de la Concertacin, entonces, era abrirse hacia el Partido Comunista. Entre tanto, los jvenes y la ciudadana que estalla en el 2011 plantearon cuatro cosas fundamentales: una reforma tributaria, para poder financiar la reforma educativa. Una reforma poltica, que significaba la eliminacin del sistema binominal electoral. Y, en la nebulosa estaba el planteo de la realizacin de una asamblea constituyente para la redaccin ciudadana de una nueva Constitucin. Ms tarde se incorpora la necesidad de una reforma laboral. Estos cuatro puntos, lo asumen los partidos que integran la Concertacin y, ms tarde, tambin, el Partido Comunista de Chile. Y, hacia 2013, se logra establecer un programa comn que propone reformas estructurales al neoliberalismo y as logra triunfar Michelle Bachelet en las elecciones de 2013. Si bien, gana ampliamente en segunda vuelta, cuando se calcula la adhesin efectiva que Michelle Bachelet tena al momento de asumir el gobierno, no pasaba ms del 25%. Esto significa en trminos concretos que tena en la oposicin a los sectores de derecha, a todos los jvenes que se haban movilizado en el 2011 y tena la indiferencia de mucha de gente. Entonces qu es lo que sucede? Que cuando comienza a poner en marcha las medidas, o las supuestas reformas estructurales, estas eran simplemente correcciones de las fallas de mercado en funcionamiento. En ese sentido, Michelle Bachelet no solo tiene a lo largo de su gobierno la oposicin de derecha que tiene representacin parlamentaria, sino tambin la oposicin social de miles de personas que le dicen: usted no est haciendo lo que nosotros queramos, por ejemplo, educacin de calidad y gratuita para todos.

- Entonces, en que quedo la reforma educativa?

- La reforma educativa todava est en proceso. Aun no se completa.

- Qu paso con la reforma laboral?

- La reforma laboral se hace, pero con muchas limitaciones a los procesos de negociacin colectiva, con ciertas contradicciones, incluso esas reformas van al Tribunal Constitucional. Lo que pasa en trminos concretos es que todo el programa de la Nueva Mayora hoy da est fracturado o aprobado a medias, pero con mucha intervencin de la derecha.

- Hablemos del sistema binominal

- Ese logro, por fin, sacar, ahora tenemos elecciones con sistema proporcional.

- Pero beneficia a partidos cmo, por ejemplo, al Partido Comunista?

- Es que eso es relativo porque si hay una muy alta abstencin no beneficia a nadie. Beneficia, solamente aquellos partidos que tienen voto duro y estos partidos como en Colombia u otros pases de la regin son los partidos de derecha. El Partido Comunista actual no constituye una fuerza electoral relevante.

- Quin puede perfilarse como candidato presidencial dentro de la Nueva Mayora? La estructura de esta coalicin se puede mantener o depende del resultado del gobierno de Bachelet?

- Yo tengo la impresin que la Nueva Mayora tiene un ciclo vida poltica que todava est por verse si fenece con ahora o todava le queda algo de vida para presentar un candidato presidencial. Las disputas internas son fuertes. Pero ms fuertes son al interior de los partidos que la componen. La DC quiere llevar su propio candidato. El problema de la DC contina siendo la presencia del PC en la coalicin. Este partido se ha comportado como un partido ms de oposicin al gobierno de la Presidente Bachelet. Por lo tanto, los demcratas cristianos estaran felices si pudieran sacar al Partido Comunista y pudieran recomponer la vieja Concertacin. El Partido Socialista (PS) de Chile, tiene "una bolsa de gatos" a su interior como decimos en Chile. Tiene como potenciales candidatos presidenciales a Ricardo Lagos, quien posee doble militancia tanto el PS como el Partido por la Democracia (PPD); al constitucionalista Fernando Atria; a Jos Miguel Insulsa, y se baj, recientemente de la contienda, Isabel Allende, la hija del presidente Salvador Allende. Todos ellos estn ah y nadie sabe cmo van a definir esa situacin. Las elecciones son en octubre de 2017, o sea, estamos a menos de un ao. Ha irrumpido tambin dentro de la Nueva Mayora la candidatura del senador Alejandro Guillier. l fue presidente del gremio de los periodistas de Chile, muy concertacionista que logro una adhesin ciudadana muy fuerte e interesante, no est dentro de un partido especifico, es senador independiente por Antofagasta. El viejo Partido Radical Social Democrta (PRSD) que hace muchos aos no haba tenido la posibilidad de tener un precandidato para la Presidencia con fuerza, lo ha asumido y lo ha hecho suyo. Guillier tiene muchas posibilidades porque tiene la adhesin de la ciudadana. Sin embargo, aun el panorama es oscuro, para sostener con seguridad quien de la NM llegar a la papeleta. Es ms, tampoco es seguro que la NM llegue a ella. O sea, todo es incertidumbre.

- Y el Partido Comunista a qu va a jugar?

- El Partido Comunista en estos momentos est en un descenso poltica electoral, "cuesta abajo y en la rodada" dira yo. Lo digo, por lo siguiente: El Partido Comunista durante todos los aos que fue anti neoliberal y crtico de la Concertacin. Durante esos aos (20) no tuvo representantes en el parlamento, pero si tena el control de importantes gremios. Por ejemplo, tena la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores, con Brbara Figueroa, el Colegio de Profesores con Jaime Gajardo y tena la presidencia de la CONSUFAM, del gremio de la salud, por lo tanto, tena presencia en lo "lo social" pero no en lo poltico institucional. Ahora toda esa representacin gremial y sindical la ha perdido. Perdi el Colegio de Profesores, la presidente la CUT, est profundamente cuestionada lo mismo que el Dr. Esteban Maturana de la Confusam. Aunque, recin acaba de obtener un triunfo electoral importante al ganar la presidencia de Asociacin Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que agrupa a los trabajadores del Estado. La mala gestin y el abandono que hizo el PC de la Universidad ARCIS y su clara postura en defensa de un programa que solo corrige, pero no reforma el neoliberalismo lo ha desprestigiado poltica y ciudadanamente.

CRECIENTE DESAFECCIN O VACIAMIENTO CIUDADANO DE LOS PROCESOS ELECTORALES

- Con ese panorama se puede colegir que es alarmante la situacin poltica de Chile porque como bien lo anotas, hay un desencanto ciudadano por el proceso poltico electoral. A qu atribuyes ese desencanto, a las polticas neoliberales?

- La creciente desafeccin o vaciamiento ciudadano de los procesos electorales de la democracia electoral autoritaria es consecuencia directa del neoliberalismo. Al neoliberalismo no le interesa que la gente participe en poltica y lo dicen claramente todos sus tericos. Es decir, si a ti te est yendo bien en la sociedad neoliberal no tienes para que molestarte yendo a votar. Entonces en ese sentido mucha gente en Chile le encanta participar en el mercado, su espacio de realizacin es el mercado. Cuando la gente sali a la calle en el 2011 no lo hizo porque queran modificar la estructura de mercado dominante en la educacin, sino que estaba haciendo un reclamo como cliente. Pues, muchos queran que la educacin costara menos y que le entregaran una educacin de buena calidad por eso estaban pagando, aunque, fuera a crdito. El movimiento estudiantil baja su intensidad y su fuerza de movilizacin cuando el presidente Piera decide bajar la tasa del inters del crdito con aval del estado de 6% a 2%. En ese momento las y los jvenes van y firman nuevos pagares o nuevas obligaciones crediticias.

- Si se baj el inters tambin se reduce la calidad?

- No, no necesariamente, porque el negocio de las universidades privadas est en obtener lucro por impartir el servicio educativo.

- O sea, una trampa para endeudar para toda la vida a la familia del estudiante?

- Ni siquiera a la familia, porque ella no se endeuda. Se endeuda el sujeto que obtiene el crdito. Los papas neoliberales chilenos, qu es lo que hacen? "Les dicen a sus hijos arrgleselas, yo no tengo con qu pagarle la educacin universitaria, as que vaya y contrate su crdito, pues usted tendr que pagarlo en el futuro. El CAE es un contrato que obliga al estudiante y no a su familia. Obvio, compromete su familia futura. Entonces, a nivel de la movilizacin estudiantil se da la presencia de dos sectores: (a) un sector que est en contra del gobierno, en particular, y el sistema poltico, en general, por no dar lugar a reformas reales y anti-neoliberales; y otro que prefiere que no le toquen el mercado porque en es ah donde se realizan. Es la gran contradiccin que dej instalada en la sociedad neoliberal la gran rebelin de 2011. Esta an no concluye.

- La tendencia es al desencanto?

- Pero es que cuando a m me dicen desencanto, se supone que el desencantado tiene algn juicio crtico, ese es el punto. Yo tengo la impresin de que hay un grupo de desencantados, pero ni siquiera con el sistema, estn tan desencantados por todo, quieren que se transforme todo, pero quienes sostienen finalmente el sistema son los neoliberales que son los encantados. Si los neoliberales maana se sienten amenazados de que le van a tocar el mercado van a ir a votar como cuando lo hicieron en 2010 por Piera.

- Qu capacidad de reaccin y de protesta hay en la sociedad chilena, algo similar a la Argentina?



- Las movilizaciones chilenas son de carcter sectorial, se moviliza la gente por una determinada situacin, pero no se moviliza por la integralidad de todo el sistema social y econmico. Hoy da se moviliza la ciudadana. Por las AFP, o sea, por fin del rgimen previsional actual. Porque en esa dimensin est recibiendo las consecuencias de aquello que se dijo que iba a ocurrir hace 35 aos atrs. Es decir, cuando el sistema se puso en marcha. Yo siempre digo, si nuestros anlisis de hace 35, 25 o 20 aos atrs hubieran sido ledos, comprendidos y atendidos por la ciudadana esto no estara pasando. Estoy convencido que la ciudadana en general, no crey lo que se planteaba crticamente con respecto a lo que iba producir el neoliberalismo en nuestras sociedades latinoamericanas, y acepto acrticamente lo que ofreca y prometa el neoliberalismo. Se hicieron neoliberales. Hoy, tampoco se atreven a salir de l. Y, buscan soluciones raras. Los ejemplos estn all y son elocuentes en la Argentina de Macri, el Brasil de Temer, el Per de PPK, el Mxico de Pea Nieto, el Chile de la Nueva Mayora.

Bogot, diciembre de 2016.