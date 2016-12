El club de la lucha fiscal

El problema fundamental de los parasos fiscales es la falta de una definicin universal comn. Conviven casi tantas listas como pases y organismos: desde la de Brasil, con ms de 50 jurisdicciones, hasta la de la OCDE, completamente vaca.

Hace un par de aos, la Directora Ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, deca que los gobiernos de todo el mundo podran lograr mejorar sus ingresos fiscales si dejaran de competir entre ellos. La carrera a la baja deja a todo el mundo abajo.

Cierto. Pero seguimos anclados en esta carrera a la baja, especialmente en el impuesto de sociedades. Es un efecto domin que arrastra a la comunidad internacional, pero que coloca a los parasos fiscales en su epicentro. Economistas tan prestigiosos como Thomas Piketty, el premio Nobel Angus Deaton o el antiguo economista jefe del FMI Olivier Blanchard coincidan hace unos meses en que no existe una justificacin econmica para su existencia. Los parasos fiscales son txicos, corrosivos y aceleran la crisis de desigualdad extrema. Entonces, por qu qu nos impide ponerles coto? Por absurdo que parezca, el problema fundamental de los parasos fiscales es la falta de una definicin universal comn. Y as conviven casi tantas listas como pases y organismos internacionales. Desde la de Brasil, con ms de 50 jurisdicciones, hasta la de la OCDE, ahora mismo completamente vaca.

La inaccin internacional se ha acompaado, en cambio, de un crecimiento incontenible del uso de estos territorios. En los ltimos 15 aos, la inversin hacia los parasos fiscales se ha multiplicado por cuatro, creciendo al doble de rpido que la economa mundial. Sin una definicin comn, objetiva y efectiva es imposible aplicar sanciones o contramedidas que frenen su proliferacin. Porque el perfil de estos territorios, las legislaciones que aplican y la tipologa de usos es tan extensa que no hay receta mgica. La diminuta isla de Vanuatu, perdida en el Pacfico Sur o Suiza, en sus nevadas y lujosas montaas, tienen poco que ver, ni en lo geogrfico ni en lo legislativo. Aplicar una receta nica sera como matar moscas a caonazos.

El sistema fiscal internacional se encuentra entonces ante una encrucijada absurda? No realmente, hay una evidencia que domina. Ms del 60% de los activos que circulan por los parasos fiscales del mundo tienen que ver con las prcticas empresariales. Es una realidad reconocida por gobiernos, organismos internacionales y actores de la sociedad civil. Por eso desde Oxfam hemos optado por analizar los pases que han adoptado prcticas ms perjudiciales, los 15 parasos fiscales ms agresivos. Lo que los define es que son territorios que facilitan la evasin y elusin fiscal de grandes empresas, ese juego de ingeniera contable y financiera que permite deslocalizar artificialmente beneficios desde los pases donde existe una actividad econmica real hacia jurisdicciones mucho ms ventajosas.

Tienen en comn varios indicadores severos. Son los principales destinos mundiales de este juego de flujos de beneficios; tienen una baja o nula tributacin, muy por debajo de la mitad del promedio mundial (que se sita ahora cerca del 25) y muchos estn cmodamente instalados en un tipo del 0%; no aplican ninguna retencin en la fuente para al menos evitar la hemorragia de salida sin gravar prstamos intragrupo, dividendos o royalties; han creado una batera sin fin de ventajas fiscales que no son en realidad sino prcticas nocivas, tal y como reconoce incluso la Comisin Europea; no cuentan con legislacin anti evasin fiscal y no se han unido a los distintos esfuerzos internacionales.

El resultado es una lista que debera interpelarnos porque muchos estn en pleno corazn de Europa. Los peores, por orden de importancia: (1) Islas Bermudas, (2) Islas Caimn, (3) Pases Bajos, (4) Suiza, (5) Singapur, (6) Irlanda, (7) Luxemburgo, (8) Curazao, (9) Hong Kong, (10) Chipre, (11) Las Bahamas, (12) Jersey, (13) Barbados, (14) Mauricio e (15) Islas Vrgenes Britnicas.

Tan slo 3 de estos territorios (Islas Bermuda, Islas Vrgenes Britnicas y Mauricio) estn oficialmente en la lista espaola de parasos fiscales que se ha ido vaciando poco a poco. Otros, como Suiza, nunca han estado en ella. Sin embargo, en lo que va de ao, 2 de cada 3 euros de inversin extranjera que lleg a Espaa provino de alguno de estos 15 territorios (el 67% del total). Y prcticamente se ha triplicado la inversin de salida hacia esos destinos. No estar en la lista oficial del Ministerio de Hacienda permite a las grandes empresas que los utilicen escabullirse ms fcilmente al escrutinio del fisco. Es urgente revisar estos criterios, contando con un mecanismo de revisin y rendicin de cuentas y es fundamental que este proceso se mantenga alejado de intereses diplomticos o comerciales.

La Comisin Europea, que tambin se encuentra sumida en esta encrucijada, no consigue avanzar ms all de intereses nacionales. En 2017 veremos una lista europea, pero que nace ya sesgada: no contar con ningn pas de la UE y aunque va ms all que la OCDE y el G20 al incorporar prcticas nocivas y no slo la opacidad, no consigue que un tipo del 0% en el Impuesto de Sociedades sea uno de ellos. Los gobiernos europeos siguen teniendo una verdadera alergia a hablar de recomendaciones en cuanto a tipos impositivos, protegiendo hasta la incoherencia su soberana nacional en cuestiones fiscales.

Sin embargo, este es un debate al que inevitablemente tendremos que enfrentarnos.

Adems de vaciar las arcas pblicas de la mayora de pases, la agresividad de estos parasos fiscales tiene un efecto boomerang que se vuelve en contra de todos. Pases de todo el mundo estn reduciendo drsticamente la tributacin a grandes empresas en una competicin sin fin por atraer o retener inversiones. En los pases del G20, el tipo medio en el impuesto de sociedades ha pasado de un 40% en promedio a situarse por debajo del 30% en los ltimos 25 aos. En la Unin Europea, el promedio no llega ni al 23%, y sin embargo Reino Unido, Hungra, Suiza, Luxemburgo o Blgica ya han anunciado rebajas considerables en el impuesto de sociedades. Espaa ha pasado del 35% al 25% en 10 aos. Sin olvidar a Trump que ha reiterado que recortar el impuesto de sociedades en Estados Unidos, desde casi el 40% hasta un 15%.

Las polticas basadas en la competencia fiscal agresiva se han convertido en una subasta al mejor postor. Siempre hay un pas que ofrece ms (o menos, segn se vea). Cuando la empresa Samsung buscaba ubicacin para una nueva planta de produccin en el sudeste asitico, puso en jaque a varios pases de la regin. Indonesia ofreci 10 aos de exenciones fiscales, pero Vietnam se adelant ofreciendo 15. Como el Banco Mundial reconoce, esta carrera a la baja har que el coste por atraer estas inversiones acabe anulando el potencial beneficio.

En pases como la Repblica Dominicana, las ingentes ventajas fiscales al sector turstico y hotelero (de las que se han beneficiado muchas empresas espaolas) equivalen al 70% del presupuesto de salud. En Per, el sector minero recibe ms incentivos que lo que paga en impuestos. El propio gobierno de Holanda reconoce que las Patent Box (un rgimen fiscal preferencial para registrar la propiedad intelectual) han pasado de costar al pas 310 millones de euros en 2010 a 1.200 millones de euros en 2016, sin que sin embargo est estimulando la innovacin en el pas. Malawi, uno de los pases ms pobres del mundo, ha perdido ms de 27 millones de euros durante los ltimos seis aos por la utilizacin de una empresa Australiana de una Patent Box en Holanda. Parece poco, comparado con el coste generado en Holanda, pero equivalen al coste de contratacin de 10.000 enfermeras en un pas con graves deficiencias sanitarias.

Laffer y su curva hicieron famoso el recurso de que Demasiado impuesto mata el impuesto, del que el ex presidente francs Jacques Chirac se adue en su campaa electoral de 1995. Pero la realidad es ms bien la contraria, la competencia fiscal acabar matando el impuesto (de sociedades), y ser la ciudadana del mundo entero quien tendr que soportar casi ntegramente el peso de la financiacin del Estado. Dnde estar el lmite?

Susana Ruiz es responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermn

