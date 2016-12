A propsito del Impuesto a las ganancias (impuesto al salario)

Lo inviable es el sistema

El debate por el mal llamado Impuesto a las Ganancias ha estallado con fuerza en el centro de la escena poltica del pas. Por supuesto, manipulado desde los medios masivos de comunicacin, desde concepciones siempre amaadas, contemplando los intereses de los privilegiados a los cuales les son funcionales, queriendo hacer ver una pelea entre actores (oficialismo vs oposicin) que, en realidad, estn de acuerdo en lo fundamental:. En esta farsa llamada democracia burguesa, el pueblo humilde, el pueblo trabajador, asiste a la supuesta confrontacin de los que deciden sobre sus ingresos como un mero espectador, pues no existe una herramienta poltica legitimada y de masas que pueda terciar desde una posicin clasista en la discusin. Nadie repara en el hecho de que tanto el macrismo como la oposicin parlamentaria pretenden mantener ese tributo que es una afrenta a la dignidad laboral. En realidad, los que deciden, los que tienen el poder, los dueos del poder econmico, han logrado que sus representantes polticos en el Estado burgus, de hoy o de aos anteriores, precarizaran de manera vergonzosa el nivel salarial de los trabajadores. El 90% de los asalariados en este pas cobra por debajo no slo del mnimo no imponible del nefasto impuesto, sino por debajo del nivel de pobreza.

Para poner las cosas en su lugar desde el comienzo, hay que decir que el supuesto impuesto a las ganancias tal como se viene cobrando desde los tiempos de la Alianza, es un impuesto al salario, y el salario no es ganancia. Ganancias tienen las empresas, no los trabajadores. El slo hecho de generar esa confusin es funesto. El dueo de la criatura, JJ Machinea, esgrime que l la perge pensando en salarios muy altos, y de hecho, el mnimo no imponible de aquella poca en la que DeLaRa gobernaba se le cobraba a sueldos que hoy seran de alrededor de $150.000. Pero el concepto desde el cual se pens la medida le abri la puerta a la posibilidad de que se le cobre a cualquier salario. Y as fue. El kirchnerismo hizo lo suyo al no modificar en 12 aos las escalas y apenas el mnimo no imponible, por lo cual, al ritmo de la inflacin nunca controlada, no slo lo terminaron pagando los salarios de ceos y gerentes, sino los de trabajadores comunes cuyos gremios haban logrado mejoras salariales por encima de la media, pero de ningn modo de privilegio. Al fin de la era K, todo aqul que ganara por encima de $17.000 tributaba el 35%, con una canasta familiar que rondaba los 12 13mil pesos.

La excusa de los polticos del sistema, que argumentan que slo el 10% de los asalariados paga el vergonzoso tributo, grafica el patetismo en el que ha cado la poltica en Argentina: esgrimen como virtud una calamidad. Ntese que digo polticos del sistema y no funcionarios oficialistas, porque cuando estaban en el gobierno, los cuadros kirchneristas argumentaban exactamente lo mismo que hoy los de Cambiemos: las intenciones de eliminar el impuesto son inviables, como inviable es por lo tanto cualquier propuesta que lo contemple, porque desfinancian las cuentas del Estado dijeron y dicen.

Qu es lo inviable? Lo que se le dice al pueblo, en un discurso dirigido a que los trabajadores se resignen ante una realidad que se les hace aparecer como incontrastable, es que el Estado (burgus) necesita de los impuestos para poder funcionar, y que el gasto de las cuentas fiscales debe ser menor a la totalidad de los ingresos, porque si no produce lo que refiere esa palabrita que tanto machacan los medios masivos de comunicacin: dficit. Algo que suena lgico. El problema se produce porque a la mayora se le oculta detrs de una nebulosa, cunto ingresa en las arcas del Estado y dnde se originan esos ingresos; y cunto se gasta y hacia dnde va dirigido ese gasto.

Hay que ir a los nmeros entonces. Segn el Presupuesto 2016 (gobierno kirchnerista), el total de ingresos al estado por impuestos se previ en casi 2 billones de pesos, de los cuales la mitad los componen el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

- Total de recaudacin por impuestos: $1.997.733.900.000 (un billn, novecientos noventa y siete mil setecientos treinta y tres millones novecientos mil pesos)

- IVA: $576.749.100.000 (29% del total recaudado)

- Impuesto a las Ganancias: $424.509.200.000 (21%)

Pero no es lo nico regresivo; los impuestos a los combustibles, que los pagan los trabajadores igual que cualquier ceo o dueo de empresas, y el monotributo, gravamen impuesto a los sectores ms bajos de la actividad econmica formal no asalariados (muchas veces obligados a convertirse en monotributistas por sus explotadores), suman:

- Combustibles naftas: $33.070.200.000

- Combustibles gasoil: $13.145.700.000

- Combustibles otros: $30.713.400.000

- Monotributo: $ 6.768.500.000

- La suma total de estos tributos es: $83.697.800.000 (4%)

Por crditos y dbitos bancarios, operatorias financieras que generalmente son ms baratas para los ms ricos por los volmenes que manejan, y que los asalariados en blanco y monotributistas deben pagar tambin, la recaudacin es:

- Crditos y dbitos bancarios y otras operatorias: $132.002.400.000 (6,60%)

Los ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social, que aportan tanto patrones como trabajadores, son:

- Aportes y contribuciones a la Seguridad Social: $563.499.600.000 (28%)

Qu pagan exclusivamente los ricos entonces? Podramos decir que los impuestos especficamente para empresas y empresarios son:

- Bienes personales: $19.141.900.000

- Ganancia mnima presunta: $3.128.400.000

- Derechos de importacin: $57.566.300.000

- Derechos de exportacin: $76.266.200.000

- Tasa estadstica: $1. 101.500.000

- Total de estos impuestos: $157.204.300.000 (7,86% del total de lo recaudado)

Los ricos aportan especficamente el 7,86% de todo lo recaudado por el Estado a travs de impuestos!!

Queda claro quines llevan el peso para que el Estado Burgus, el Estado Capitalista, sea viable?

Lo inviable para los patrones y sus medios de comunicacin masivos, formadores de opinin y adoctrinadores ideolgicos que callan estas verdades, es intentar hacer menos inequitativo este esquema impositivo.

(Las cifras expuestas son las que figuran en el Presupuesto 2016) (1)

El Presupuesto 2017, recientemente aprobado en el Congreso, tiene los siguientes nmeros, y de paso los comparamos con los del 2016:

- Total de recaudacin por imp.: $2.532.186.900.000 (2017) $1.997.733.900.000 (2016)

- IVA: $ 729.366.300.000 (2017) $576.749.100.000 (2016)

- Impuesto a las Ganancias: $ 543.132.100.000 (2017) $424.509.200.000 (2016)

- Combustibles naftas: $40. 699.800.000 (2017) $33.070.200.000 (2016)

- Combustibles gasoil: $16. 460.300.000 (2017) $13.145.700.000 (2016)

- Combustibles otros: $37. 537.100.000 (2017) $30.713.400.000 (2016)

- Monotributo: $8.570.800.000 (2017) $ 6.768.500.000 (2016)

- La suma total de estos tributos es: $103.268.000.000(2017) $83.697.800.000 (2016)

- Crditos y dbitos bancarios y otras operatorias: $164.933,200.000 (2017)

$132.002.400.000 (2016)

- Aportes y contribuciones a la Seguridad Social: $698.814.300.000 (2017)

$563.499.600.000 (2016)

- Bienes personales: $ 11.295.700.000 (2017) $19.141.900.000 (2016)

- Ganancia mnima presunta: $2.567.900.000 (2017) $3.128.400.000 (2016)

- Derechos de importacin: $80.510. 300.000 (2017) $57.566.300.000 (2016)

- Derechos de exportacin: $104.380.300. 000 (2017) $76.266.200.000 (2016)

- Tasa estadstica: $1.520.900.000 (2017) $1.101.500.000 (2016)

- Total de estos impuestos: $200.275.100. 000 (2017) $157.204.300.000 (2016)

En el sistema que le cuida sus privilegios, los ricos aportan migajas a las arcas del Estado

Para colmo de males las empresas, que ya poco aportan para hacer viables las cuentas fiscales, fraguan sus balances para tributar menos an. Segn la CEPAL (3), el Estado argentino deja de recaudar la mitad de lo que debera por el impuesto a las ganancias, porque las empresas subdeclaran sus beneficios. Cosa que no pueden hacer los asalariados, ya que el impuesto se les deduce en el momento de liquidarles los sueldos. Segn el informe, slo en 2015 se perdieron de recaudar u$d24.000 millones de esa manera. Los medios de comunicacin machacan sobre lo nefasta que resulta la corrupcin en perjuicio del Estado, y eso es innegable. Pero segn el FMI, esas prcticas representan prdidas de hasta el 2% del PBI mundial, mientras que la ONG especializada en evasin tributaria Tax Justice Network, estima que por esa va (la evasin) se pierde el 5% del mismo (4). En Argentina, los datos de Ganancias estn sujetos al secreto fiscal, por lo cual se conocen slo los de las empresas que los hacen pblicos por cotizar en bolsa, haber emitido obligaciones negociables (deuda) o las de la rbita del Estado. As, de las 600 principales corporaciones que desarrollan su actividad en el pas, los nmeros de 488 estn ocultas al pblico, y slo 112 exhiben sus cuentas.

De esas 112 grandes empresas, segn se relev entre 2012 y 2015, el 20% no pag impuesto a las ganancias, ya sea porque estn exentas o porque declararon prdidas. Un dato de color es que uno de los que no pagan es el Banco Credicoop, exento por declararse una cooperativa, a pesar de ser uno de los bancos capitalistas ms grandes del pas. (5)

Tomando sector por sector de la produccin y los servicios, las compaas elctricas pagaron slo en el 40% de sus balances; el de la distribucin de agua en el 50%; el sector gasfero no pag en el 30%; el petrolero, en el 28%; qumico, holdings, forestal, curtidor, maquinarias y autopistas, en el 25%; la construccin en el 24% y el agroalimentario en el 21%.

De eso nada se dice.

El gobierno de la alianza PRO-UCR-ARI, apenas asumido, baj el 5% las retenciones para la soja y a los dems granos le sac la totalidad de las mismas, y eximi de los tributos por exportaciones a las industrias y al sector minero. Segn los sueos del oficialismo, ello empujara a los sectores empresariales a realizar las inversiones tan declamadas y nunca efectivizadas. En realidad, despus de esas quitas, entre el campo (16.496) y la minera (2.926), se perdieron casi 20 mil puestos de trabajo (19.422) slo en el primer trimestre del 2016. (6)

Lo concreto es que con esa poltica, Cambiemos desfinanci el Estado en unos $100.000 millones, segn estimaciones de Ecolatina (7).

All la lgica de la alianza gobernante no fue la misma que la que esgrime hoy para frenar la modificacin en el impuesto a las ganancias. Es decir, cuando se trata de beneficiar (aunque sea con migajas) a los trabajadores, se pone el grito en el cielo, pero cuando se trata de favorecer al sector empresarial, la decisin se toma en un santiamn. Eso define la ideologa que mueve a los que gobiernan. Tan claramente como lo deja expuesto el perdn a las empresas de energa elctrica de 19 mil millones de dlares de deuda con el Estado, mientras se lleva a cabo una bestial suba de tarifas cuyo peso recae en las espaldas del pueblo.

Hay un dficit, s, producto del descalabro que genera el modo de produccin, de organizacin y de financiacin capitalista, sobre todo en un pas dependiente como el nuestro. En Argentina, son mayores los gastos que las entradas al fisco desde que se tenga memoria, por lo tanto ese dficit existe desde hace aos. Para equilibrar las cuentas se ha recurrido a la emisin monetaria o al endeudamiento externo. Pero eso tiene un costo dentro del esquema en el que se decide vivir: pertenecer a la comunidad internacional y as poder comerciar dentro de ella requiere el cumplimiento de las reglas que imponen quienes dominan el mundo, y las cuentas nacionales dependen entonces de las variables globalizadoras. La moneda nacional se referencia inevitablemente con las monedas de las potencias en clara desventaja, y el desarrollo econmico pasa a depender del financiamiento y las inversiones externos, lo cual produce endeudamiento. Por eso hoy en da, una gran parte de los ingresos van a parar al pago de la deuda pblica, una afrenta a la dignidad nacional que fundamentalmente se gener de manera fraudulenta durante la ltima dictadura, donde los militares se ofrecieron y actuaron como lacayos al servicio del poder financiero global. Sin embargo, con la excepcin de Alfonsn en el comienzo de su gobierno, l mismo y todos los dems que le siguieron decidieron honrar la deshonra y pagar lo que nunca debimos, condicionando hasta hoy el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y nuestra supuesta independencia. El kirchnerismo se jactaba de haber pagado 200mil millones de dlares al sistema financiero imperialista, a pesar de su retrica antiimperialista. Claro, una cosa es el dicho y otra cosa los hechos. Los nmeros no mienten. Tomando como lo hicimos el ltimo presupuesto K, del 2016, podemos ver que se destinaron para el pago de la deuda el 6,6% del presupuesto, $ 104.133.900.000 (en aqul momento, ms de 10.000 millones de dlares), aunque el presupuesto actual indica que se terminaron pagando $ 187.071.800 .000. El nuevo presupuesto (2017) prev el pago de $ 247.632.100.000 en concepto de pago de la Deuda (unos 15.500 millones de dlares, 10,5% del total presupuestado). A modo de comparacin, podemos decir que las asignaciones a los ministerios de salud y educacin fueron de $ 37.214.300.000 (2,4% del Presupuesto) y $82.904.000.000 (5,3%) respectivamente para 2016; y $ 46.267.700.000 (2%) y $130.950.600.000 (5,5%) respectivamente para 2017. (8)

Los tipos que acusan de provocar el dficit fiscal a las pretensiones de los trabajadores, son los que le dan prioridad a la deuda de origen fraudulento antes que a la salud y la educacin pblicas.

El dficit existe, y no porque los asalariados tributen poco. Para cubrirlo, as como el kirchnerismo apelaba a la maquinita para imprimir billetes y con ello generaba la inflacin que negaba, el macrismo lo hace acudiendo al endeudamiento: en los primeros 10 meses del ao, emiti bonos de deuda por 45.800 millones de dlares, de los cuales u$d 16.500 millones fueron destinados para pagarle a los fondos buitres, decisin que los aliancistas de Cambiemos promocionaron como la antesala necesaria para el crculo virtuoso de las inversiones que iban a llover: sin embargo, ni siquiera garu en realidad.

El gobierno PRO-UCR-ARI entonces, quiere apagar un incendio con nafta. Las polticas que aplica son desastrosas para los intereses de los trabajadores, pero son lgicas para su ideologa y pertenencia de clase. Ellos son eso. Lo increble es que haya habido y todava haya asalariados que les crean y esperen algo de semejantes personajes. Las pretendidas virtudes declamadas por el oficialismo brillan por su ausencia. Le baj la carga impositiva al sector empresarial esperando que generen trabajo, pero al contrario, lo destruyeron. Le pag a los buitres todo lo que pretendan con lo que prometieron una lluvia de inversiones que llegaran para motorizar la economa del pas, y los capitales que llegaron slo lo hicieron para especular debido a las altas tasas de inters que aseguran grandes y fciles ganancias. Devalu el peso, vet la ley antidespidos y ahora va por los convenios colectivos de trabajo, y a pesar de todo sus compaeros de clase, los patrones, no invierten, crece el desempleo, la inflacin se mantiene y el consumo no para de desplomarse.

Lo que queda demostrado es que, an ofrecindoles todas las condiciones posibles para favorecer sus intereses, el capitalismo no genera empleo si no ve asegurada su tasa de ganancia. En Argentina, quieren ms an de lo que el gobierno les ha dado. La brutal desigualdad ya instalada no les basta.

No queda la menor duda, despus de repasar los nmeros, de que lo verdaderamente inviable para la humanidad es el sistema capitalista, gobierne quien gobierne, sea del signo que sea. Esperar algo de humanidad en su marco es pecar de candidez, utopismo o complicidad. Para generar una sociedad justa, hay que terminar con cada uno de sus cimientos.

