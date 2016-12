Mejoramientos Hospitalarios S.A. y desmantenimiento escolar (Techos ms, techos menos)

La empresa, "Mejoramientos Hospitalarios SA", que tiene adjudicada la escuela "Casto Munita" del barrio de Belgrano, donde se derrumb el techo el ltimo fin de semana largo, ya haba sido responsable de la intoxicacin, con cebo para ratas, de 10 alumnos de la escuela Andrs Ferreyra de Villa Crespo en 2014 .

Unos meses despus, la misma empresa fue nombrada para realizar trabajos en el hospital Pirovano por 157 millones de pesos y antes en el hospital Borda por 104 millones.

Adems, en un ademn esquizofrnico, es el propio gobierno quien realiza la denuncia por el caso de intoxicacin. Pero como si esto fuera poco, el gobierno de la Ciudad tiene 5 juicios en trmite contra la empresa, por el cobro de ingresos brutos, el ltimo es por $795.000 iniciado en noviembre de 2015 y en febrero de 2016 le adjudican la licitacin, para hacer el mantenimiento, en escuelas de las comunas 10 y 11 por $ 86.960.444

Tal vez no cueste mucho entender la esquizofrenia pendular del gobierno, puesto que el empresario, Nicols Caputo, ntimo amigo del presidente Macri y de los que se sienta en la mesa chica (como dicen los periodistas aclitos en tono de festejo), es el hombre fuerte en el Comit Argentino de Mantenimiento (Cemohra), entidad que nuclea a empresas dedicadas a obras, mantenimiento y limpieza en los hospitales de la Ciudad, entre las que se encuentra Mejoramientos Hospitalarios SA, y las suyas.

Parece que el sector privado no es eficaz en este tipo de tareas, as como la nula eficiencia del gobierno a la hora de adjudicar licitaciones o hacer contrataciones directas. Tal vez, no todo est en los parmetros neoliberales de la eficiencia y la eficacia. Tal vez, deberan pasar por el tamiz de los neurocientistas, tan de moda en el Ministerio de Educacin, para que estudien que regin del cerebro gubernamental produce el fracaso de los resultados de la alianza pblico-privado. Tal vez, la alianza no es pblico-privado, sino gubernamental-privado, donde lo pblico, sea, tal vez, el objeto del deseo de esa alianza. En otras palabras, el derrumbe final de lo poco que queda de lo comn; es decir, de lo pblico.

Un ltimo interrogante: El gobierno terceriza su responsabilidad en el negocio de empresas privadas o a la inversa?

