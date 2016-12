Hoy es Milagro, maana sos vos

Movimiento de Profesionales para los Pueblos

Cuando pensbamos que habamos visto todo, el bloque oficialista de diputados en Jujuy nos vuelve a sorprender con la presentacin de un proyecto de consulta popular sobre si Milagro Sala tratar de fugarse o amenazar testigos en caso que se la deje en libertad.Es difcil poner en palabras la preocupacin y perplejidad que genera que el poder poltico de Jujuy se comporte de un modo tan temerario e impune. Si no fuera cierto, hasta podra causar gracia, porque ni en las peores pesadillas uno podra imaginarse que en un estado democrtico se borre de un plumazo la divisin de poderes, el republicanismo, la imparcialidad del juez, la garanta de juez natural, y cuanta referencia posible a un mnimo grado de institucionalidad que las democracias demandan.En Jujuy no hay constitucin, ni tratados internacionales, ni ley, ni justicia; en sntesis, no hay estado de derecho.Es as de grave. La divisin de poderes est tan violentada, tan arrasada, es todo tan promiscuo y sinuoso que ya ni sorprende la torpeza de poner en papel (con este proyecto de ley) la prueba palmaria de la intromisin.Claro, no debiramos olvidar que, previo a ello, se design un fiscal para que intervenga en todas las causas que en el futuro se inicien contra la dirigente social y poltica, mientras el gobernador seal pblicamente que no va a liberar a esa mujer.Quememos la Constitucin y los libros de derecho, total en Jujuy nadie los lee ni los aplica.Y aunque parezca exagerado, no lo es.Por eso hoy te quiero escribir a vos, que te sents tan lejos de Milagro, que desprecias sus modos de construccin poltica e incluso, como dijo el presidente, crees- con dogma de fe- que Milagro es una chorra.En primer lugar, me gustara contarte que los estados de derecho tal como los conocemos hoy tienen un origen histrico concreto como respuesta a la monopolizacin de la moral eclesistica (y del aparato legal creado para imponerla, la Inquisicin), en donde el recurso a apelar a la verdad se tradujo, las ms de sus veces, en una exhortacin a practicar la intolerancia.Masacres y trato sacrificial extremo contra herejes, brujas y criminales marcan el inicio desgarrado de la modernidad europea.Podramos decir que desde la Inquisicin a Auschwitz, como hitos de la catstrofe civilizatoria occidental de la modernidad hasta hoy, la violencia contra el otro, al que se lo considera un enemigo, un otro negativo, el que encarna todo ello que no es uno, distante, ajeno y cuya alteridad cuestiona o socava mi identidad, siempre encuentra un marco legtimo: la imposicin de una verdad pacificadora.Las inquisiciones de ayer y hoy , son cometidas en nombre de la verdad y motivadas por el odio, con el pretexto de combatir enemigos. Justamente por eso es que los estados de derecho procuran garantizar que tu verdad (aunque sea cierta) no alcance para aplicar castigo o peor an venganza.Y esto es lo que ocurre con Milagro Sala.Si hasta Joaqun Morales Sol, en su columna del diario La Nacin, siente una suerte de vergenza ajena y expresamente refiere que al gobernador Gerardo Morales lo mueve el odio (de clase y de gnero agregara yo) contra la dirigente social. Y no resulta ociosa justamente la celebracin de una Jornada por la paz en Jujuy.Digmoslo claramente: a Milagro la quieren quemar en la hoguera por ser mujer e indgena, como a las brujas en la Inquisicin. Ni ms ni menos.Cul es la diferencia entre las ordalas de Dios medievales y el presente proyecto de consulta popular?Han pasado varios siglos desde la inquisicin medieval, pero en Jujuy parece que no se enteraron.Y esto nos hace reflexionar tambin sobre la escasa institucionalidad y robustez de las democracias contemporneas.Tal como nos alertan Giorgio Agamben, Wendy Brown, Jean Luc Nancy entre otros, en la actualidad nos acecha este peligro: el de un fascismo que encuentra su cobijo en los resquicios democrticos.La democracia como concepto y como prctica ha estado siempre rodeada de una periferia no democrtica y de un sustrato compuesto por elementos no integrados. Este supuesto al que se lo cataloga como democracia negativa incluye, en lo que aqu nos interesa, a aquellos sistemas fundados en el discurso del odio.Esta posibilidad de cobijo en la democracia de aquellos quienes en definitiva atentan contra aquella, debe constituir una clara seal de alerta.Y en este punto, me gustara hacer hincapi, no slo en los procesos de ajenizacin, de construccin de otros negativos, o lo que Bauman ha dado en llamar adiaforizacin; sino sobre un aspecto menos resaltado, menos obvio, pero mucho ms preocupante, como es la bsqueda de la legitimacin de estas prcticas racistas y discriminatorias por parte del poder poltico, recurriendo al dispositivo derecho como dique legitimante.No es novedad que el derecho, como ejercicio de violencia conservadora del Estado, ha sido funcional a todo tipo de prcticas racistas y discriminatorias, que, en algunas ocasiones, han culminado en genocidios (malleus maleficarum, manual del inquisidor), y ya entrados en las masacres del siglo XX las leyes de deportacin armenia, leyes raciales de Nuremberg, directivas militares de la ltima dictadura cvico-militar en nuestro pas, etc).Por ello, la legalizacin de la ilegalidad no nos puede pasar inadvertida.Sin lugar a dudas nos quedan muchas asignaturas pendientes en torno a la construccin de robustez democrtica. Seguramente nos debemos un profundo debate acerca de la democratizacin de la justicia y de la posibilidad de una presencia ms activa del pueblo en el proceso de crear, aplicar e interpretar el derecho penal. Es ms, podramos discutir incluso en otro contexto la conveniencia de las consultas populares en materia penal. Algo sobre lo que se ha venido reflexionando en los ltimos aos por la academia especializada, entre otros, Duff, Pettit, Braithwaite.El debate, por dems interesante sigue abierto y sujeto a reflexin. Pero lo cierto es que, an en la hiptesis favorable a aquellas, nadie podra seriamente estar a favor de la consulta popular de un nico caso-Milagro Sala- (y no de todas las personas sometidas a prisin preventiva), sino se quiere poner en tela de juicio la violacin del principio constitucional de igualdad ante la ley.En el clsico texto de Lewis Carroll, A travs del espejo, Humpty Dumpty y Alicia mantienen una conversacin que bien podra ser pensada para la realidad jujea:Cuando yo uso una palabra dijo Humpty Dumpty, en un tono algo despectivo, esa palabra significa exactamente lo que yo decido que signifique ni ms ni menos.El asunto es Alicia usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas.El asunto es replic Humpty Dumpty quin es el maestro eso es todo.Y esto parece es lo que ocurre en Jujuy, el poder poltico fija las palabras que se consideran verdaderas , las reproduce en los medios de comunicacin, incluso llegando a cuestionar el rol de los organismos internacionales de derechos humanos, en tanto pretensa socavacin la soberana local: declamacin demaggica de valores mayormente vacos de contenido expresados con despreocupada hipocresa.Lo que pasa en Jujuy es una enorme reserva de violencia acumulada que se revel cuando encontr las condiciones de su realizacin.Por eso, te pido a Vos que recuperes la palabra y el pensamiento.Porque lo que est en juego, en todo caso, es la recuperacin de nuestra facultad de pensar , de distinguir lo bueno de lo malo, de remover prejuicios sin sustento, o filtrar demandas irreflexivas basadas en pasiones o en el mero inters propio. Porque al rehusarnos a pensar, esto es, ponernos en el lugar de cualquier otro ser humano, nos volvemos incapaces de tenernos presentes ante s y ante los dems.Cuando uno se vuelve sobre s mismo, cuando uno se asla porque la exterioridad es amenazante o simplemente porque preferimos permanecer indiferentes, el precio que se paga es enorme.Hoy es Milagro. Maana sos vos.Fuente: http://www.facebook.com/notes/mpp-movimiento-de-profesionales-para-los-pueblos/hoy-es-milagro-ma%C3%B1ana-sos-vos/1499596450069589