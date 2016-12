Un balance sombro

Cualquier balance que se intente sobre el primer ao de gobierno de Mauricio Macri ser necesariamente sombro. No porque fuese sencillo su camino, sino porque tom el peor de los senderos valga la paradoja, el ms sencillo. El gobierno de Macri ha fomentado una masiva distribucin del ingreso a favor de los que ms tienen, de los grupos concentrados y de los capitales extranjeros. El dficit fiscal, que era ya un problema para las administraciones kirchneristas, se financia con las mayores emisiones de deuda pblica de los ltimos quince o veinticinco aos. Con la economa en plena recesin, los indicadores sociales, laborales y afines empeoran mes a mes, bajo cualquier parmetro que se tome, y la inflacin, que ronda el 45% anual en 2016, no est en absoluto controlada. Para peor, para el ao que viene los pronsticos no son mejores, puesto que el gobierno ha anunciado su intencin de volver sobre los tarifazos en energa que golpean la vida de los hogares.

El problema de componer una lista de este tipo es que, sencillamente, podramos agregar datos en todos los frentes. Sorprende, en cambio, la relativa facilidad que el nuevo gobierno ha tenido para avanzar en decisiones complejas y gravosas, algunas quiz imparables, pero que se acumulan siempre en el mismo sentido: todos los recursos deben fluir hacia arriba. Facilidad poltica, derivada de la fragmentacin opositora, as como de las dificultades de los dirigentes sociales y sindicales a la hora de coordinar medidas de conjunto

Asistimos, entonces, a la paradoja de un gobierno que llega a fin de ao sin haber cumplido ninguna de sus metas econmicas la economa no crece, las inversiones salvadoras no llegan, la inflacin no se rinde, la pobreza aumenta, el desempleo crece, el dficit fiscal no se resuelve- y sin embargo sigue gozando de cierto favor en las encuestas de opinin pblica y se encuentra, hasta el momento, en control de la situacin social. Ms an, cuenta con la iniciativa poltica y no se le presentan competidores claros de cara a las crticas elecciones legislativas del ao que viene. El panorama es, desde todo punto de vista, desolador.

Qu es Cambiemos?

El presidente Macri lleg al poder sobre la base de una dbil coalicin electoral, llamada Cambiemos, que aglutina a tres fuerzas polticas muy desparejas. El PRO, un partido con cierta presencia en el rea centro litoral, que hace casi diez aos gobierna la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, pero no mucho ms. La Coalicin Cvica, una fuerza fundada sobre los restos de los distintos avatares polticos de Elisa Carri, una figura de fuerte instalacin meditica y dudoso caudal poltico. Y la UCR, la Unin Cvica Radical, uno de los partidos ms antiguos del pas, ms que centenario, que carente de un liderazgo decidi en la histrica cumbre de Gualeguaych de febrero marzo de 2015 asociar sus destinos a Mauricio Macri, hijo del empresario Franco Macri, ligado al negocio de autopartes, con una fortuna de orgenes inciertos.

No fue, claro est, producto del azar. Mauricio Macri, tras muchas dudas y amagues, desembarc en la poltica a travs del ftbol: fue presidente del popular club Boca Juniors durante varios aos, institucin que an hoy mantiene bajo su rienda. All form un ncleo de confianza que, menos de diez aos despus, desembarc en la lucha por la jefatura de gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, tarea que complet al segundo intento, en 2007.

Desde entonces, Macri ha sabido acumular con paciencia y, sobre todo, esperar el momento. No lo fue en 2007, era demasiado pronto, y no jug tampoco en 2011, ya que no contaba con la estructura partidaria nacional. Recin el ao pasado, a travs de la alianza con el radicalismo y la CC, alianza promocionada desde los mbitos gerenciales de los principales medios de comunicacin, Macri anunci su voluntad de enfrentar a Daniel Scioli, el endeble candidato de unidad que coloc el kirchnerismo como sucesor de Cristina Kirchner.

La sensacin de quienes observamos el proceso electoral fue clara: todo pareca definido, y para mal, en la primera vuelta. Scioli obtuvo una diferencia muy escasa sobre un Macri que ara los 34 puntos porcentuales, dejando muy atrs a Sergio Massa, de la alianza UNA, que apenas super el 20%. En ese mismo golpe, Cambiemos se hizo con la poderosa gobernacin de la provincia de Buenos Aires, que qued en manos de Mara Eugenia Vidal, en una eleccin a vuelta nica. Luego, en un balotaje ms estrecho de lo esperado, Macri obtuvo la primera magistratura, por dos puntos de diferencia.

De este modo, y por primera vez desde 1983, un tercer partido rompe la resistente regla bipartidista, pero sobre todo, el fuerte dominio del peronismo, que control la provincia de Buenos Aires sin interrupciones desde 1987, y la Nacin, con un breve interregno de dos aos entre 1999 y 2001, entre 1989 y 2015. Para una generacin de argentinos, quiz dos, estamos en terra incognita.

Qu piensa Cambiemos?

Si uno atiende a las manifestaciones de sus funcionarios, los valores de Cambiemos no son nada claros. Para tomar dos declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Pea, asever que el gobierno de Cambiemos es socialista y popular. Pocos das atrs, en un programa transmitido por la seal Todo Noticias, el ministro coordinador adopt una postura diferente:

Hace rato en la Argentina se piensa que ser crtico es inteligente. Nosotros creemos que se entusiasta y optimista es ser inteligente, y que el pensamiento crtico, a veces, llevado al extremo en la Argentina, le ha hecho mucho dao. Porque al final del da, a veces, se pierde de eje cul es la verdad []

Este tipo de afirmaciones tiene por idelogos a personajes como Jaime Durn Barba y el filsofo Alejandro Rozitchner, quienes suelen salir de los laberintos de la gestin con comparaciones entre el gobierno y Batman, apelaciones a la vida, al consenso y en general con escasa mencin de la poltica como prctica diferenciada, mucho menos transformadora.

Ahora, querido lector, es el momento en que usted me pregunta cmo demonios funciona esto en la prctica. Pues bien, funciona como lo mostraron Ana Castellani y Paula Canelo en su trabajo CEOs en el gabinete, donde mostraron la predominancia de funcionarios varones, procedentes del sector privado, sin antecedentes polticos pero con experiencia en gerenciamiento de empresas, en porcentajes que alcanzan casi un 70% en algunas dependencias, como la jefatura de gabinete. Y con ello vienen los sesgos: antiestatal, antipoltico, pro mercado. Viene tambin una lgica empresarial que poco tiene que ver con los fines de la funcin pblica. Y vienen, hay que decirlo, las enormes posibilidades de conflicto de intereses que acarrea instalar como contralor pblico de una empresa de un determinado sector a quien fuera su gerente hasta pocos meses atrs

Pero todo ello podra incluso ser casualidad. Lo que no deja lugar a dudas es el sesgo de la poltica econmica: enfoque monetarista del problema inflacionario, con altsimas tasas de inters, aumentos espectaculares en las tarifas de servicios pblicos, en parte detenidos por la accin y el recurso judicial, endeudamiento externo a niveles pocas veces visto.

Seamos claros: la Argentina no lleg al 10 de diciembre del ao pasado porque todo fuera una maravilla. Habr que insistir mucho en este punto: la economa estaba estancada haca cuatro aos, las estadsticas pblicas no servan, haba destruccin de empleo y alta inflacin con retraso cambiario artificial operaban una serie de restricciones al atesoramiento de dlares, fruto de un histrico dficit de sector externo. Un ao despus, los argentinos tenemos mejores estadsticas pblicas y mayor libertad a la hora de atesorar dlares, pero es posible que nuestro trabajo est en riesgo y no somos optimistas sobre el futuro.

Cmo pas todo esto? Posiblemente sea demasiado largo narrarlo, y algo tedioso. Peor an, es posible que no estemos de acuerdo en cmo llegamos hasta aqu. Lo que queda claro, despus de un ao de total control de la situacin por parte del gobierno, es que los sectores que se oponen al ajuste tienen frente a s una tarea de organizacin fundamental de cara a las crticas elecciones de 2017. En esa tarea convendr apelar a valores que s se predican en poltica, como la humildad y la escucha del otro.

