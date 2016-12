Un ao de Macri

Ajuste, mentiras y videos

En una nota de Opinin publicada el domingo 18 de diciembre en el diario espaol, el presidente Mauricio Macri hace gala del relato, voluntarista y mentiroso con el cual la pretendida nueva derecha argentina describe su primer ao de gestin.

Argentina pasa pgina, se titula el articulo con la clara intencin de marcar una nueva era en nuestro pas, acentuando que algo se dio por terminado, se olvida y se avanza hacia el futuro sin mirar atrs.

Una pretenciosa sentencia para afirmar que se transita por un nuevo camino donde el trabajo en equipo, el dialogo, el respeto a las instituciones, la transparencia, la previsibilidad y el vamos juntos accionan como mantras que se repiten ante las nunca impertinentes preguntas de los periodistas adeptos, en videos gubernamentales y en todo terreno amigable en el cual el presidente y sus CEOs-funcionarios manifiestan su relato esperanzador del si se puede.

Un s se puede meritocrtico, en donde el pasar la pgina significa una suerte de slvese quien pueda, donde siempre se salvan los mismos, e individualista, donde la solidaridad y el bien comn solo se corporizan en los marketineros slogans de las ONGs bien abastecidas econmica e ideolgicamente por el imperialismo para contener a quienes por falta de meritos propios, quedan afuera del sistema.

Alexis Banylis, en un artculo publicado en Cuadernos Marxistas manifiesta que: la estrategia del actual gobierno no es ingenua ni carente de sentido, puesto que tienen a su disposicin los medios de comunicacin y programas de gran llegada a la sociedad para sostener y reproducir la mentira a travs de millones de personas que da a da estn frente a la pantalla del televisor. Es por ello que el presidente, sus ministros y la clase dominante instalan sin ningn problema, sus proyectos econmicos y polticos.

Como bien lo expone Sturzenegger en una frase tremenda: liquidemos el pasado, miremos al futuro, el pasado no importa. El neoliberalismo es la poltica del olvido, de transformar a la memoria histrica en una mercanca, sin ningn otro valor que el que pueda darle el mercado, sin presencia en el da a da y por eso es que la mentira es su herramienta [i].

El mismo Sturzenegger, en una conferencia en la Universidad de Columbia en 2014 reconoci graciosamente las recomendaciones que el gur de los consultores polticos, Jaime Duran Barba, le haba dado para las elecciones de 2013 donde se present como candidato a diputado: La primera es que no propongas nada. La gente no est preocupada por esas cosas as que no pierdas tu tiempo en cosas que no son relevantes para ellos

La segunda recomendacin fue: No expliques nada. Si vos explics qu es la inflacin, vas a tener que decir que la emisin monetaria genera inflacin, que entonces debera reducirse la emisin y que si hacs eso tendras un ajuste fiscal donde la gente va a perder su trabajo y eso no queremos que lo digas. Cuando seas gobierno hac lo que vos creas, pero no lo digas ahora en medio de un debate,

Para rematar, Sturzenegger aclar: No estoy hablando de gobernar; cuando uno gobierna necesita teoras, saber y formar equipos. Pero en una campaa, cuando uno quiere llegar al gobierno, se comunica de otra forma".

Pero ya en el gobierno, la forma de comunicar sigue siendo la misma.

Es as, que en este primer ao de gobierno buscaron explicarnos que los protagonistas de 1816 se sentan angustiados por declarar la independencia, que Milagro Sala esta presa porque la mayora piensa que debe estarlo, que la Canciller de Venezuela Delcy Rodrguez fue reprimida al intentar ingresar a una reunin del MERCOSUR porque no estaba invitada, que los ndices de desempleo, pobreza y indigencia son sinceramientos estadsticos, que los despidos en el Estado tienen que ver con sacar la grasa militante del mismo, que la no quita del impuesto a las ganancias a los trabajadores fue un problema de precisin de lo expresado en campaa, que la mayor responsabilidad de nuestro problemas en salud y en educacin es por el uso que hacen de estos derechos los extranjeros y una serie interminable de argumentos reaccionarios que buscan dejar muy en claro nuestros problemas, lo que debemos dejar atrs.

Si bien queda muy clara la cogobernabilidad del poder real inserto en los planteles del gobierno, no es menor la responsabilidad del sistema poltico, de una supuesta oposicin que ha acompaado las leyes ms importantes que el gobierno llev al parlamento y cuya mayor preocupacin es presentarse como alternancia responsable que, ms all de los tironeos habituales, da muestras claras que no tiene ninguna intencin de sacar los pies del plato y que son confiables partenaires en la danza del poder.

Pero esta avanzada de la derecha no se da en terreno yermo. Por ms que insistan en declarar un fin de ciclo son numerosos los sectores sociales que, aunque an dispersos, luchan cotidianamente por resistir la embestida.

Numerosos conflictos se estn librando a lo largo y ancho del pas contra las polticas de despidos, contra la prdida de derechos, contra el ajuste, las mentiras y el relato PRO que inunda las pantallas.

De estas luchas y de la experiencia adquirida por el pueblo deber surgir la alternativa poltica no solo para enfrentar y derrotar a la derecha, sino para impulsar y construir desde una perspectiva soberana, antimperialista y latinoamericanista una nueva sociedad que supere a la propuesta por el capitalismo.

En esta tarea, siempre es oportuno recordar a Fidel Castro, quien en La Historia me absolver [ii] deca:

Los demagogos y los polticos de profesin quieren obrar el milagro de estar bien en todo y con todos, engaando necesariamente a todos en todo. Los revolucionarios han de proclamar sus ideas valientemente, definir sus principios y expresar sus intenciones para que nadie se engae, ni amigos ni enemigos.

De asumir los desafos de la unidad, de la construccin de una alternativa poltica programtica, amplia y plural, que defina sus principios y exprese claramente sus intenciones, depender el tamao y el recorrido que puedan alcanzar en nuestro pas, las amarillas patas de la mentira.

Notas:

[i] Banylis Alexis.. Cuadernos Marxistas N 11, Buenos Aires, noviembre de 2016. [ii] Castro, Fidel. La historia me absolver. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2007.

Marcelo F. Rodrguez. Socilogo. Director Adjunto del Centro de Estudios y Formacin Marxista Hctor P. Agosti (CEFMA)

