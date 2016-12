Sobre lo ocurrido en Morona Santiago

Necesitamos un bao de paz y verdad con la naturaleza

Accin Ecolgica

El gobierno de Rafael Correa empez en el ao 2007, con el caso Dayuma, dando una seal de intolerancia con los pueblos y con la naturaleza. All, los campesinos protestaban por los incumplimientos de la industria petrolera; industria que -bajo diferentes operadores- por aos abus de ellos, destruy sus bases de sustento y destroz los ecosistemas amaznicos.Cuando se presentaron las protestas la empresa interpelada era Petroecuador, empresa nacional que poco tiempo despus entrara en alianza con la transnacional Schlumberger para operar el campo Auca.En ese momento, a propsito del caso Dayuma, las declaraciones de Correa incriminaban as: [...] los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas romnticos y los ecologistas infantiles son los que quieren desestabilizar el gobierno [] Se acab el anarquismo, todo el que se opone al desarrollo del pas es un terrorista, no se dejen engaar, el gobierno est investigando quin est detrs de todo esto, el gobierno no dejar que se detengan las explotaciones petroleras y mineras....A las puertas de terminar su mandato, el Presidente deja otra muestra de intolerancia e irrespeto de los pueblos y a la naturaleza, esta vez en la Cordillera del Cndor. El pueblo Shuar ha dicho que no quiere ver su territorio sagrado destruido y ha interpuesto todo tipo de recursos legales y administrativos para ser escuchado. La empresa que est en esta parte de su territorio es otra transnacional: la empresa china ExplorCobres S.A (EXSA).En el ltimo enlace ciudadano semanal, realizado el 17 de diciembre, esa vez el Presidente descalific a los indgenas diciendo que: ... se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales....El nivel de conflicto es tan grave que hay un muerto y varios heridos. Analistas, dirigentes sociales y organizaciones de derechos humanos sealan que esta violencia es responsabilidad del Gobierno Nacional.El dictamen de Estado de Excepcin en Morona Santiago es una declaracin de guerra contra el Pueblo Shuar. Se ha puesto en marcha una incursin militar nunca antes vista: tanques de guerra, helicpteros, camiones blindados, despliegue de miles de militares y policas. Los hogares de las familias del Cantn San Juan Bosco (Parroquias Santiago de Panantza y San Carlos de Limn) estn siendo allanados violentamente. Varios indgenas y campesinos han sido apresados y los estn mostrando como asesinos, omitiendo la presuncin de inocencia como un derecho humano. Adems, el Ministerio del Interior ha anunciado una recompensa de 50 mil dlares, pudiendo desencadenarse una ola de sealamientos entre la gente local.Los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armona con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un bao de verdad. Necesitamos conocer qu ha pasado en la Cordillera del Cndor y en tantos otros territorios en donde se han impuesto proyectos mineros y de otra ndole?Sabemos que en la Cordillera del Cndor, de acuerdo la Contralora General del Estado, se cambiaron los lmites de la reserva Refugio de Vida Silvestre el Zarza a pedido de la empresa minera Aurelian, para dar paso al proyecto minero Fruta del Norte. As tambin, en el 2008 se elimin la Reserva Nacional a los bosques del Sur ecuatoriano, para abrir la ruta a la minera. Por eso no llama la atencin que la ministra del Ambiente de aquel entonces, hoy como asamblesta, justifique y defienda que en el COA Cdigo Orgnico Ambiental- el Ministerio del Ambiente tenga la facultad de eliminar reas protegidas (Art. 37).En el rea de la Cordillera del Cndor se ignor la consulta previa a los pueblos indgenas y se impuso a rajatabla el primer proyecto para minera a cielo abierto, a pesar de que la Constitucin propone construir el Sumak Kawsay que es, por condicin, en armona con la Naturaleza. Se omiti la aplicacin del Mandato Minero que fue resolucin de la Asamblea Nacional Constituyente y prohiba actividades como el proyecto Mirador, por afectar las fuentes de agua y por acaparar territorios para la minera. A pesar del reconocimiento de derechos para la Naturaleza ya hay afectaciones dramticas: empiezan a drenarse lodos de color amarillo hacia los ros, hay muertes de peces y aparecen problemas digestivos y de la piel sobre todo en nios que viven en la zona.Durante el gobierno de Rafael Correa el pueblo Shuar se ha llenado de luto. En 2009, cuando mataron al maestro shuar Bosco Wisum se investig a los indgenas y se conden a 12 aos a los dirigentes de la Federacin Shuar, es decir a sus mismos compaeros de lucha. La muerte del indgena Fredy Taish en 2013, en un operativo de las fuerzas armadas en la zona aledaa al Proyecto Mirador, contina en la impunidad.A inicios de diciembre de 2014, tambin en la Cordillera del Cndor, se encontr asesinado al lder opuesto a la minera, y destacado dirigente social, Jos Tendetza. El cuerpo de Jos apareci atado con una soga en el Ro Zamora, sin embargo se orden enterrar su cuerpo sin estudiar a fondo la causa de su muerte. Fue inslito que, das despus de aparecer el cuerpo sin vida, la fiscala ordenara allanar la propia casa de Jos Tendetza. En este allanamiento -en el que particip personal de la empresa Ecuacorriente (ECSA)-, la polica insisti en la entrega de documentos relacionados con las denuncias contra esta empresa minera que Jos Tendetza guardaba. Se investig a la familia y a los vecinos pero no a la empresa minera. La respuesta del Estado fue muy distinta a la actual.En el Cndor tambin se ha agredido a mujeres que fueron desalojadas con sus nios en brazos y ahora enfrentan detenciones arbitrarias.Se requiere una Comisin de la Verdad para la Cordillera del Cndor y para que aclare las agresiones a la naturaleza y a los pueblos en nuestro pas. Los ecuatorianos y ecuatorianas no queremos -ni debemos- renunciar a una paz duradera para lo cual necesitamos esclarecer las irregularidades, los incumplimientos a derechos y el desvo de poder.ACCIN ECOLGICAQuito, 18 de diciembre de 2016FUENTES:CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO. Informe de Contralora (Examen Especial del Control Ambiental a la Viabilidad Tcnica del Proyecto Minero Fruta del Norte en la Provincia de Zamora Chinchipe a Cargo de las Entidades Relacionadas y a la Agencia de Regulacin y Control Minero). DAPyA-0018-2016. Pgs 37. http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42513MINISTERIO DEL AMBIENTE. Acuerdo Ministerial 010 que deja sin efecto el acuerdo que declaraba Reserva Nacional a los bosques estatales y privados del Sur ecuatoriano. 8 de febrero de 2008. RO 317. 16 de abril de 2008.PADH-UASB. DEVELANDO EL DESENCANTO. Informe sobre derechos humanos Ecuador 2010. Anexo A. A quines y cmo criminaliza el gobierno? Declaraciones del Presidente de la Repblica. Martes, 4 de diciembre de 2007. Pg. 243. http://docplayer.es/16904093-Develando-el-desencanto-informe-sobre-derechos-humanos-ecuador-2010-version-ampliada.htmlPRESIDENCIA DE LA REPBLICA. Enlace Ciudadano No. 505. 17 de diciembre de 2016. Quito. https://www.youtube.com/watch?v=mIAQAkNT3r8Sacher, W. et.al. Entretelones de la Megaminera en Ecuador. Informe de visita de campo. Zona del megaproyecto minero Mirador, parroquia de Tundayme, cantn El Pangui, provincia de Zamora-Chinchipe, Ecuador. Una publicacin de Accin Ecolgica y del Instituto Superior de Investigacin y Posgrado (ISIP)/UCE. Quito, septiembre de 2015. http://www.accionecologica.org/component/content/article/1865-entretelones-de-la-megamineria-en-ecuadorFuente: http://www.accionecologica.org/editoriales/2048-2016-12-19-03-07-15