La organizacin de defensa del medioambiente denuncia maniobras para eliminarla realizadas por el ministerio de Seguridad Interna

Urgente: Cierre de Accin Ecolgica!

Accin Ecolgica

URGENTE COMUNICADOPOR EL CIERRE DE ACCIN ECOLGICAAccin Ecolgica denuncia la solicitud de procedimiento administrativo de cierre (extincin y disolucin) de nuestra organizacin solicitada por Diego Torres Saldaa, Vice-Ministro de Seguridad Interna, al Ministro del Ambiente, por desviarnos de los fines y objetivos para los cuales fuimos constituidas.Esta decisin administrativa, de acuerdo a la notificacin del Ministerio del Interior al Ministerio del Ambiente (MDI-VSI-2016-00033), fue tomada por difundir "los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultaran de la actividad extractivista" en la Cordillera del Cndor y por alertar sobre la violacin de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Debemos decir, que son precisamente estos objetivos por los cuales se constituy Accin Ecolgica, como lo seala el artculo 2 de nuestro estatuto: "Promover la defensa de los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservacin de un medio ambiente sano y alcanzar los derechos del buen vivir, promoviendo el respeto integral".A su vez, en la comunicacin de respuesta del Ministerio del Ambiente (MDI-CGAJ-2016-261) se dice que no cumplimos con el ordenamiento jurdico nacional. Ratificamos que Accin Ecolgica se cie estrictamente al ordenamiento jurdico y que nuestras acciones concretamente estn en plena armona con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, cuyo Objetivo 7.12.b seala que es una prioridad: "Optimizar la gestin ambiental participativa y el control social para la conservacin de la biodiversidad terrestre y marina, mediante procesos de integracin comunitaria que consoliden una cultura de paz y sostenibilidad en los territorios bajo rgimen especial, as como en la circunscripcin territorial especial de la Amazonia", entre otros.La posicin de Accin Ecolgica en torno al conflicto en la Cordillera del Cndor es y ha sido la de solicitar una comisin de paz y armona con la naturaleza, y creemos que para alcanzar esta paz, necesitamos un bao de verdad sobre lo que est ocurriendo en esos territorios del pas.Accin Ecolgica, en el ao 2009 ya fue clausurada por el actual gobierno ecuatoriano, por las mismas razones que ahora argumentan, sin embargo, stas fueron aclaradas y resultaron a nuestro favor.En aquel momento, miles de personas en el Ecuador y el mundo levantaron su voz frente a esa injusticia. En esta ocasin estamos recibiendo nuevas muestras de solidaridad que agradecemos, en particular, a las organizaciones sociales, movimientos, gremios, instituciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones ambientalistas, feministas, y otras, sabemos que es con este tipo de manifestaciones, que lograremos revertir la arbitrariedad e ilegitimidad del cierre de Accin Ecolgica.Accin Ecolgica es una organizacin que por 30 aos defiende la naturaleza y que adems es parte integrante de la Federacin Internacional de Derechos Humanos-FIDH, pues estamos convencidas de que solo defendiendo los territorios que sostienen la reproduccin de la vida, se pueden garantizar los derechos humanos.Seguiremos adelante en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza porque "Somos como la paja del pramo que se arranca y vuelve a crecer...".Fuente: http://www.accionecologica.org/component/content/article/2056-2016-12-20-23-42-51