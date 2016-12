El 13 de diciembre pasado un hombre asesin a su madre y a su hermana en un pueblo de la provincia de Sevilla. Con estas vctimas la fnebre lista de la violencia machista alcanz las 94 slo para este siniestro 2016. Mientras el recuento oficial no alcanza ms que a 44. Pero es que las ltimas asesinadas no adquieren el rango de vctimas que exige la Ley de Violencia vigente porque no tenan relaciones sexuales, estables, con el asesino.Esta caprichosa condicin que ha implantado la referida legislacin para que se considere a las mujeres dignas de ser protegidas de un asesino. Y as, decenas de ellas cada ao: el to que mata a su sobrina, el hijo que ultima a su madre, el inquilino que acosa sexualmente a su vecina, el empresario que viola a su empleada, los desconocidos que drogan, violan y asesinan a una ingenua asistente a una fiesta. Las personas no familiarizadas con los extraos vericuetos por los que discurre el articulado de esa ley, no comprendern estas enormes diferencias en el recuento de las vctimas.Y tendern a creer antes las cifras oficiales, por su buena fe. Pero les insto a que consulten la web feminicidio.net y encontrarn con todo detalle la macabra lista de las que han perdido la vida a manos de un criminal machista. Por ellas, y por tantas otras, y por sus hijos e hijas, abusados, maltratados, asesinados, las compaeras y compaeros que representbamos el Frente Feminista nos personamos en el Congreso de los Diputados para pedirles a sus seoras que procedan a aprobar las modificaciones que deberan introducir en la dichosa Ley, segn el estudio que habamos elaborado. Nos entrevistamos con Alberto Garzn, de Izquierda Unida, y pudimos entregarle el documento a diputados del PP, de Podemos, de Ciudadanos y de Coalicin Canaria. En la calle, apoyndonos, se concentraron los activos compaeros de los Yayo-Flautas y otras camaradas, con las pancartas del Frente Feminista.Sabemos que esta accin, que es la ensima que realizamos en peticin de la modificacin de la Ley, puede no ser atendida como tantas otras veces, que de serlo quede en una respuesta educada, que si algn partido la toma en serio y procede a estudiar las modificaciones de la Ley que proponemos, incluso a elaborar el proyecto segn las estrictas normas que rigen en el Congreso, no hay seguridad ninguna de que otras fuerzas polticas las apoyen. Por tanto, esta iniciativa del Frente Feminista puede acabar en la ineficacia. Pero las mujeres y los nios siguen siendo asesinados y violados, y los polticos no parecen realmente preocupados por parar esta masacre.Estamos seguras de que nicamente eliminando las discriminaciones entre las vctimas, estableciendo un control riguroso sobre los maltratadores, imponiendo la carga de la prueba al acusado, dictando rdenes de proteccin que realmente protejan y formando en feminismo a todos responsables de la polica y la judicatura, podremos tener resultados ms satisfactorios en la prevencin y la punicin de los delitos.Pero para avanzar hacia este propsito sera imprescindible que el Movimiento Feminista presionara con toda su fuerza en ese sentido, en vez de que cada grupo dirija sus esfuerzos a cobrar protagonismo a costa de los dems. Desde que el Pacto Feminista se qued en la inoperancia cuando las que propugnaron que perdiera su nombre y su personalidad lo abandonaron, para ms tarde presentar un manifiesto en el que no se contemplaban las modificaciones necesarias de la Ley ni la abolicin de la prostitucin ni la prohibicin de los vientres de alquiler, las alternativas no tienen la misma fuerza.El xito de la Marcha contra todas las Violencias del 7 de noviembre de 2015 pareci impulsar una estrategia en la que la fuerza del MF empujara en el mismo sentido, pero a un ao vista los resultados ya los hemos comprobado. En la Comisin de ese 7N, que quiere seguir viviendo de la gloria que le dio la Marcha, convertida hoy en respiracin artificial, ni estn representados todos los grupos feministas las valencianas que fueron las que la idearon y la impulsaron se retiraron enseguida-, y muchas otras consideramos que esa bandera est periclitada, ni nos pondremos de acuerdo en los objetivos a alcanzar cuando las dirigentes de esa comisin (que son las de siempre del MF) se comportan como lo han hecho durante toda la historia de nuestro Movimiento: no asisten a las convocatorias de otros grupos, rechazan sistemticamente las iniciativas de estos, nos escriben agresivamente negndonos representatividad, y cuando el Frente Feminista convoca una concentracin, desde mucho tiempo atrs, se presentan el mismo da a la misma hora en el mismo sitio con otras consignas y plantan su pancarta delante de la del FF.Lo que me causa ms tristeza es que las feministas estn actuando como lo hacen los polticos cuando descubrieron que unos minutos de televisin ahora Facebook les proporciona tambin imgenes que se difunden- les converta en famosos. La exigencia que plantea esa comisin del 7N de que se incorporen las asociaciones de mujeres a la subcomisin que se crear en el Congreso para llegar a un supuesto Pacto de Estado de todos los partidos, sobre la violencia machista, sigue siendo el brindis al Sol que fueron tantas otras iniciativas.Acomodarse a acudir a reuniones interminables, con participantes claramente enfrentados, en las que no se ha clarificado el objetivo, es meridianamente no solo perder el tiempo sino, lo que es peor, convertirnos en cmplices de la falacia de ese Pacto de Estado. Porque lo fundamental es que sepamos qu vamos a solicitar a ese Congreso que tiene el poder de legislar, y hasta ahora he comprobado que la mayora de los grupos y plataformas feministas no lo sabe. Ni tampoco quiere debatirlo con las que lo llevamos estudiando diez aos. Por no contar con aquellas que estn tan satisfechas de una ley que cuenta en su haber con 1.400 asesinadas, 2.500.000 de maltratadas, 15.000 violadas y un nmero indeterminado de nios igualmente vctimas, desde que se aprob.Pero mientras el MF est dividido y subdividido, y sus dirigentes las de siempre, nos conocemos todas- sigan dando codazos a las que pretendemos impulsar una causa absolutamente justa, las mujeres y los nios seguirn cayendo en esta guerra silenciosa y no declarada. Y sigo preguntndome con impotencia, cmo erradicaremos la violencia machista?.