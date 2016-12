Entrevista al humorista Adrin Stoppelman

El humor es un pensamiento lateral

Pgina/12

Adrin Stoppelman: Macri tiene un sentido del humor porteo canchero, y el porteo canchero no le causa gracia a nadie. (Imagen: Bernardino Avila)Rer para no llorar puede ser la consigna de estos tiempos polticos donde el humor deviene un antdoto espiritual que hace ms soportable la existencia. Antes se cantaba Cristina, Cristina, Cristina corazn. Ac tens los pibes para la liberacin. Ahora le cantan Mauricio, Mauricio, Mauricio corazn. Ac tens familia para la licitacin (). Antes la Patria era el otro. Ahora la patria es de otros. El fragmento pertenece a Pasan cosas raras. Humor en la era de Macri (Colihue), primer libro de Adrin Stoppelman, humorista en el programa radial La maana de Vctor Hugo Morales y libretista de programas icnicos de la televisin argentina como La noticia rebelde, Juana y sus hermanas y Peor es nada, entre otros. La produccin humorstica del ao fue muy frtil, pasaron tantas cosas que no pens que las iba a publicar. Pero despus me di cuenta de que tena un montn de material que era como el racconto del ao, como si el libro lo hubiera escrito un historiador o un periodista serio, pero tomado con humor, que es la nica forma de sobrellevar este ao de Macri, cuenta Stoppelman a PginaI12.No me reira de las desgracias personales de nadie. Yo no hago humor con las desgracias personales, creo que ese sera mi lmite. Por ms que sea alguien del gobierno de Macri, de un gobierno que no me gusta, la desgracia personal no entra.Yo no voy a hacer una columna sobre Loprfido, lo voy a poner a Loprfido cuando no lo esperes. No me parece que se pueda hacer humor con los desaparecidos, aunque hay gente que lo hizo. En lo personal no lo podra hacer porque soy redactor y curador del museo de la ex ESMA, una faceta que no es humorstica; es un trabajo muy duro contar todo lo que pas ah adentro. No tiene gracia lo que dijo Loprfido para ser tratado como tema humorstico. No le veo la gracia porque no creo que la tenga. Hay temas que no tienen gracia, como lo explico en el prlogo. No tienen gracia por dos razones: porque son muy oscuros o porque es tan absurdo todo que cmo lo supers. Cmo supers lo que dice (Marcos) Pea, que el pensamiento crtico hace mal y lo mejor es ser optimista? Cmo superas eso desde el humor? (risas).Ese es un tema; hay algo muy difcil de vencer que es el cinismo. Pods tratar algo con sarcasmo o con irona, pero no hay chistes sobre cnicos porque es algo muy difcil de superar. La estupidez y el cinismo son invencibles para el humor.S. El humor es una respuesta a la hostilidad del medio ambiente que te ataca; por eso en los velorios se cuentan chistes, porque es un lugar hostil, est el muerto ah; la gente cuenta chistes para sentirse mejor. Cuanto peor es el gobierno, cuanto peor son las cosas que nos hace a los ciudadanos, uno se desata ms desde el humor. Pero adems dan letra.En la brutalidad, en la ignorancia, en las confesiones que hacen, como el ministro que dice: me pusieron, pero yo no s nada de esto. Me lo imagino al rabino (Sergio) Bergman teniendo que dar explicaciones de algo que no sabe nada. Ya que le digan rabino me molesta, como si por ser rabino hablara con Dios y mejorara el aire o el medio ambiente, qu tiene que ver! El tipo est a cargo de algo que no tiene la ms remota idea; es un ignorante a cargo de un rea en donde se le quema Caril y no sabe qu hacer, o le sacan el presupuesto y pide rezar. En un pas normal, como piden ellos, hace rato que no est ms en el gabinete este seor. El presidente lo primero que hizo al llegar a la casa de gobierno fue hacer una limpieza energtica y le toc la galera al mago sin dientes Si el mago sin dientes es tu referente cultural...Pero no lo es. Cmo hacs contra todo esto? El humor es sorprender y cada da cuesta ms sorprender. De qu se va a sorprender la gente despus de mirar un noticiero? Al lado de Cristina, el poder de oratoria de Macri no es ni un tuit. Nos cambiaron la pelcula por ms que te guste o no te guste, ni siquiera estoy evaluando eso y de tener una presidenta que poda hablar horas tipo Fidel (Castro) o (Hugo) Chvez, tenemos un presidente que por contraste es gracioso y le cuesta hablar.Robando estn, pero no a los humoristas (risas). Nos estn dificultando la tarea. En el prlogo del libro digo que los chistes no se hacen solos. Hoy yo tengo que competir con una inteligencia colectiva de millones de personas que en Twitter y en Facebook dicen cosas muy graciosas. Si alguno de esos chistes se viralizan mucho, aunque probablemente haya pensado lo mismo del chiste, ya no lo puedo decir y tengo que buscar otro camino. Las redes sociales no son mi enemigo, pero me complican el trabajo porque a ningn humorista, por una cuestin de amor propio, le gustara que le digan que el chiste que hizo estaba en Internet. Me ha pasado con humoristas amigos que tarde o temprano decimos lo mismo. A veces es inevitable pensar lo mismo, la forma del humor es un pensamiento lateral: algunos agarran por un camino y doblan. Podemos ser muchos los que doblamos por ah. El humorista que trabaja en un medio masivo, que tiene una responsabilidad con el pblico, no puede andar levantando chistes de Internet porque queda muy mal. Muchas veces me pasa de levantarme a la maana y decir: por favor, que Rudy no haya hecho el mismo chiste!. Hay que tratar de no ser obvio para ser distinto.Casi ningn poder tiene sentido del humor. La diferencia es que algunos se lo bancan ms y otros se lo bancan menos. El rey en trminos de que no le importaba nada es (Carlos) Menem. A Menem no le importaba absolutamente nada lo que dijeran. Macri honestamente lo veo tan poco todo o tan nada, tan superficial, como a todos los CEOs: son medio brutos, pocos lectores y te das cuenta en cmo se expresan. Macri creo que tiene un sentido del humor porteo canchero que cuando lo quiso poner en prctica fue un fiasco porque le hizo chistes a (Vladmir) Putin y a los chinos y no le caus gracia a nadie. El porteo canchero no le causa gracia a nadie.Fuente: https://www.pagina12.com.ar/9927-stoppelman-y-el-humor