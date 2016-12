En memoria de Hctor Ricardo Pincheira Nez

Homenaje a un hroe ignorado en Chile

En la esquina de las calles Corola y Polen, en la Colonia El Reloj, Delegacin de Coyoacn, Mxico, se ha hecho un homenaje y dado el nombre de Hctor Ricardo Pincheira Nez, luchador social y revolucionario chileno, que combati con la chapa de Mximo junto al Presidente Allende en el palacio presidencial, La Moneda, el 11 de septiembre de 1973, al parque que all se encuentra.

Quin fue Mximo?

El ao 69 termin su carrera de mdico (slo le faltaba hacer la prctica para recibir el ttulo de mdico) y cursaba 4 o 5 ao de Filosofa cuando se uni a un grupo ultra secreto de asesores directos del futuro presidente de Chile, Salvador Allende. Este grupo, el GAP [1] Intelectual, como lo llama la periodista chilena Mnica Guzmn en su libro La Conjura o Centro Nacional de Opinin Pblica (por su nombre oficial) estaba dirigido desde su lecho de invlido por Flix Huerta, profesor, cuadripljico por causa de un accidente mientras reciba instruccin militar en Cuba.

Entre los pocos miembros de ese grupo estaba Beatriz Tati Allende, hija de Salvador y estudiante del ltimo ao de medicina; Jorge Klein Pipeer, chileno francs, tambin mdico; Claudio Jimeno, socilogo, y otros hroes olvidados. Varios de ellos detenidos en La Moneda, torturados en el Regimiento Tacna y luego asesinados en Peldehue. El trabajo de ellos consista en asesorar directamente al Presidente sobre la opinin pblica. En el grupo, Mximo tena la misin de investigar a las Fuerzas Armadas, por lo que usaba la chapa y nadie en La Moneda (ni siquiera Pinochet) saba su nombre, con excepcin del Presidente y sus compaeros.

La payita lo menciona en su carta a Beatriz Allende. Dice textualmente: Yo volv al pasillo donde haba quedado tu padre y sent disparos de metralleta que venan desde el living, hacia donde corr. All estaba Mximo, quien me hizo salir y me llev escaleras abajo hacia la salida. Yo creo que l volvi a pesar de que ya todo haba terminado

Qu hizo Mximo?

Poco sabemos de su actividad secreta, investigar a las Fuerzas Armadas e informar al Presidente. No puede haber sido una tarea fcil y estoy seguro de que ni l mismo saba cuntas veces se jug la vida.

Hay un hecho que me cont Adonis Seplveda junto a su hija Livia (abuelo y madre de Mximo, su hijo pstumo) que lo retrata de cuerpo entero. El viernes 8 de septiembre de 1973 entr a La Moneda y se dirigi a la oficina de Salvador Allende, a la que tena acceso. El Presidente lo recibi de inmediato y Mximo le entreg una lista con todos los generales del Ejrcito de Chile puestos en dos columnas. Una para los leales a la doctrina Schneider (constitucionalistas y leales al Gobierno). En la otra, un poco ms larga, estaban los golpistas. Allende le pregunt por qu no estaba el nombre de Pinochet entre los leales. Mximo le contest que tena dudas sobre su lealtad. El compaero Presidente se enoj por primera y nica vez con Mximo. Le dio la orden de aadirlo a los leales y llevarle la lista para que tomara las medidas del caso. Pinochet era el hombre de confianza del General Prats y haba estado junto a l durante el Tanquetazo. Mximo obedeci e inform a Pinochet, que no pudo dormir esa noche.

Augusto Pinochet Ugarte, el militar ms cobarde del Ejrcito ms cobarde del mundo [2] no pudo tomar una decisin esa noche. El miedo debe haberlo paralizado, porque en sus manos estaba el destino de Chile. Si se opona al Golpe, como Comandante en Jefe tena grandes posibilidades de abortarlo, pero si se una, el premio era tan grande como su codicia. El sbado 9 fue al cumpleaos de su hija, donde lo encontraron los marinos que enviaba el almirante Merino y lo conminaron a unirse o atenerse a las consecuencias.

El miedo a sus compaeros de armas (tan traidores como l) y la ambicin lo decidieron, con los trgicos resultados que conocemos. Pinochet rompi con facilidad sus juramentos de lealtad a la Constitucin y al Presidente constitucional y se dedic a asesinar y robar por mano de otros, como buen delincuente con pasaportes falsos y unos 10 alias para no dejar huellas. Es posible que haya pensado si Pars bien vale una misa apoderarse de Chile bien vale ser perjuro, traidor y deshonrar el uniforme.

Qu diferencia con la dignidad de Allende y de sus compaeros! Mximo combati junto con el Presidente y estuvo a su lado, aunque no le corresponda estar en La Moneda. Su deber era cuidar a la directiva del Partido Socialista en una casa de seguridad en calle Portugal, donde decidieron enviar un mensajero a La Moneda. Altamirano dio excusas para no ir y se fue a refugiar a la embajada de la RDA. Entonces designaron a Hernn del Canto, que pidi un acompaante del GAP. Mximo era el jefe del GAP, pero deleg su autoridad en un compaero para ir a La Moneda junto con Del Canto y se qued all a combatir, donde estuvo al lado del Presidente y hay versiones sin confirmar- que estuvieron disparando juntos con el nico bazuka.

Por qu es un hroe desconocido?

Como todos los defensores de La Moneda, Mximo es desconocido en Chile. El sistema neoliberal planificado por el nefasto Jaime Guzmn Errzuriz, que tiene una plaza y un monumento en el barrio ms caro de Santiago de Chile, ha servido para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Pero no slo ha fomentado la desigualdad econmica, sino que ha invisivilizado a millares de chilenos que viven en extrema pobreza, privndolos de todos los derechos ms elementales, borrando las conquistas sociales e ignorndolos como seres prescindibles. Si esta noche murieran, por alguna extraa epidemia, todos los pobres de Chile, maana la noticia en todos los medios de comunicacin sera que en el pas ha mejorado la renta per cpita y que ha disminuido la pobreza.

Este sistema injusto ha desaparecido de la Historia a los hroes que defendieron La Moneda y la dignidad de Chile durante horas, contra los tanques del Ejrcito, la Marina, la Fuerza Area, que bombarde innecesaria y cobardemente el palacio presidencial, y Carabineros de Chile, la abyecta institucin policial, cuyo lema era La Guardia muere, pero no se rinde, en alusin a su juramento de lealtad al Presidente constitucional de Chile. En la prctica huyeron para no rendirse. Allende los dej irse, pero les oblig a dejar sus armas y con ellas su honor, si alguna vez lo tuvieron.

Ricardo Mximo Pincheira, es desconocido en Chile, igual que sus heroicos compaeros que dieron su vida en la defensa indefendible de una vieja casona, convertida por ellos de palacio presidencial en smbolo de la dignidad humana.

Quiero agradecer al hermano pueblo de Mxico, dignamente representado por la Colonia el Reloj, Delegacin de Coyoacn, por este homenaje tan merecido. Agradecer a Valentn Maldonado, Jefe Delegacional en Coyoacn y a Mauricio Toledo, Diputado Local por Coyoacn, hermanos mexicanos, por esta noble iniciativa.

Ruego la difusin de este texto para escarnio de las Fuerzas Armadas de Chile, que an no confiesan sus delitos, an respetan la mafiosa ley de la omert, y no muestran seales de arrepentimiento por su felona. Que sepan que an hay chilenos que les desprecian, que no olvidan y que no les perdonan.

[1] GAP= Grupo de Amigos Personales, como llam Allende a su guardia personal.

[2] Dirigi el Golpe de Estado al mando de todas las Fuerzas Armadas de Chile desde un bunker y con un avin listo para huir. Su enemigo era un mdico de 64 aos. que contaba con menos de cien civiles con metralletas y un solo bazuca. La cobarda e infamia de las Fuerzas Armadas de Chile est suficientemente documentada en los informes anuales de Amnista Internacional y en los hechos registrados por la Historia.

