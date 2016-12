Resea de Jordi Mir Garcia, 5 aos del 15M. Movimientos sociales. Construyendo democracia, Vilassar (Barcelona), El Viejo Topo, 2016

Para avanzar en la construccin de una democracia humanista, social y crtica

Un nudo central de la filosofa poltica de fondo que alimenta este nuevo ensayo del profesor de la UPF Jordi Mir Garcia [JMG] queda recogido en esta concepcin de poltica que el propio autor toma de Simone Weil, de su: "el objetivo de la vida pblica consiste en poner, en la medida de los posible, todas las formas de poder en manos de aquellas personas que consienten, de hecho, estar ligadas por la obligacin a la que cada ser humano est sujeto respecto a todos los seres humanos" (p. 54). Esta religatio y estas obligaciones esenciales alimentan permanente, ininterrumpidamente, la perspectiva del autor. Tambin esta consideracin: "Hay demasiada distancia entre lo que muchas personas consideran injusto y no legtimo y lo que se acepta como legal y no se cuestiona en el debate meditico y poltico". Resulta por ello imprescindible "reducir esa distancia, de otro modo el abismo ser irrecuperable" (p. 31). Unos de los corolarios politicos que la acompaan se formula con estas palabras: "La desobediencia civil es un grito que busca avisar de las injusticias que se estn cometiendo, de la democracia que se est perdiendo", un grito necesario (Celaya: "son gritos en el cielo/y en la tierra son actos") "que va acompaado de propuestas para tener cuidado de las personas que lo estn pasando mal y construir una legalidad legtima y civil" (p. 57).

Tanto el ttulo como la portada recogen muy bien algunas de las tesis-ideas principales del libro del director del CEMS (Centro de Estudios de los Movimientos Sociales) de la UPF: el 15M, como punto o nudo de demarcacin; la decisiva importancia poltica, social y cultural de los movimientos sociales en estos ltimos aos; la construccin de una democracia no demediada como finalidad central de este conjunto de colectivos y de sus exitosas movilizaciones, y, observemos de nuevo la portada, las PAH, las nuevas organizaciones municipalistas (compuestas de nuevos y viejos activistas) y el esperancismo documentado del "s se puede", dl s que podemos unidos, como aristas centrales de la nueva situacin.

Tampoco es casual que ttulo y subttulo se inviertan en la portada y en la primera pgina del libro: son de hecho intercambiables: el 15M ha dado pie o ha abonado movimientos sociales crticos, movimientos sociales desde abajo y por abajo, en absoluto prximos al sistema ni a las grandes corporaciones dominadoras, movimientos ciudadanos que intentan construir, que construyen de hecho, que apuestan fuertemente por una nueva democracia digna del nombre y del concepto.

Las descripciones y argumentaciones expuestas y defendidas (que en algn caso, en versiones previas, fueron artculos publicados en Catalunya plural, mientras tanto, Diari de lEducaci, Treball, Pasos a la izquierda, Pblico, etc) se estructuran en el libro, que puede tambin leerse como una comprometida (y muy bien escrita) novela social con contenido poltico explcito, del siguiente modo: 1. A modo de introduccin. 2. 15M: ao I. 3. 15M ao II: la PAH. 4. 15M ao III-IV: la opcin electoral. 5. 15M ao V: la hazaa de ganar eleciones no basta. 6. Politica para hacer posible la democracia (Politica, como se recuerda, es uno de los conceptos centrales de uno de los maestros del autor: Francisco Fernndez Buey, uno de cuyos textos cierra prcticamente el ensayo).

Para JMG, as lo seala en la presentacin, Espaa est viviendo un tiempo de cambio poltico-cultural y los ltimos procesos electorales son una evidencia ms de ello (el libro se public antes de las elecciones del 26J). Las elecciones generales del 20D evidenciaron en su opinin la fractura del sistema bipartidista configurado por el PP y el PSOE y la "emergencia de nuevas formaciones con una potencia nunca vista". Podemos sealadamente. Cmo ha sido posible esta transformacin radical? La respuesta del autor: "En este volumen se recogen un conjunto de textos publicados y escritos durante los cinco aos de vida de lo que conocemos como 15M que nos pueden ayudar a entenderlo". Algunos han pensando y sostenido que el 15M acab unos meses despus de las manifestaciones que tuvieron lugar en diferentes lugares y de las ocupaciones de plaza. No es sta, en absoluto, la posicin aqu defendida.

Resumo y comento algunas de sus tesis principales del ensayo. En diez puntos que, sin duda, no hacen mencin explcita de otros aspectos y desarrollos importantes:

1. Para JMG, y es fcil estar de acuerdo con l, el 15M supuso un verdadero punto de inflexin, un cambio de tiempo poltico, que ha trado, por ahora (el futuro sigue abierto), transformaciones relevantes en nuestra sociedad. "Las manifestaciones acabaron, las ocupaciones tambin, pero la repercusin de lo vivido tiene un recorrido que est por ver dnde acaba" (p. 12). El conjunto 15M sigue siendo un intervalo abierto.

2. Puede discutirse si el 15M fue o no un movimiento social, sobre si fue una perodo de movilizacin, sobre si ya ha terminado. Lo que JMG aporta, muy consciente de que las realidades sealadas invitan a anlisis profundos y complementarios desde diferentes perspectivas cientficas y prxicas, es lo siguiente: "aqu se presentan aportaciones fragmentarias centradas principalmente en la actuacin y las ideas surgidas de una movilizacin social que ha incorporado una clara determinacin orientada a hacer posible otra poltica y otra tica" (p. 13). Ni ms ni menos. Para el director del CEMS estos cinco aos se caracterizan sobre todo por la reivindicacin de una democracia real. Se busca, se est buscando entre todos, esta en una de las tesis centrales, "una democratizacin que haga posible lo que no lo ha sido hasta ahora, para dejar de tolerar lo intolerable".

3. Lo importante del 15M, por otra parte, no ha sido propiamente las manifestacin de aquellos das desencadenantes sino lo que ha venido despus, a partir de la ocupacin de la plaza de la Puerta del Sol de Madrid. Lo importante, lo decisivo, "empez en las plazas como espacios de reivindicacin de derechos en peligro y de confluencias de gente diversa con anhelos cercanos". Supuso, de hecho, la apertura a un nuevo perodo de movilizacin, "a un nuevo tiempo". El xito de la acogida de las movilizaciones de los meses que siguieron al estallido inicial reside en "la sencillez profunda de sus planteamientos".

4. De hecho, y aqu el autor reflexiona en paralelo con la idea de conversin de los sujetos defendida por Manuel Sacristn en las conferencias e intervenciones de sus ltimos aos, el 15M produce un cambio profundo en las personas que ya se estaban movilizando. Para cambiar y para transformarnos, al mismo tiempo y sin contradiccin. Las conquistas sociales y humanas empiezan por nosotros mismos. No son causales ni marginales las lecciones de profundo humanismo crtico que todos hemos recibido al aproximarnos o al formar parte de estos movimientos.

4. Tras el 15M, seala JMG, la movilizacin se hizo ms plural, ms amplia, ms rica, ms unitaria, ms elaborada y con ms repercusin e incidencia en aquello que se quiere cambiar. De hecho, estas movilizaciones han surgido en general "prescindiendo de grandes estructuras organizativas rgidas y verticales, ms bien marcas por todo lo contrario" (p. 17). No disponen, aade el autor, de nada parecido a partidos polticos o sindicatos sin que ello conlleve que activistas de estas organizaciones no hayan aportado importantes y destacados granitos de arena.

5. JMG destaca la diversidad muy presente en las acampadas. No se busc, no se dese ninguna homogeneizacin poltico-cultural. Las movilizaciones encuentran un comn denominador en la defensa de unos derechos bsicos que se consideran justos, esenciales, "no solamente para uno mismo sino para el conjunto de las personas que configuran la sociedad" (p. 18) y, por extensin, un nudo que a veces olvidamos, de todo el planeta. Tambin aqu ha habido universalismo, solidaridad internacionalista.

6. El 15M, sostiene JMG, va ms all de polticas y polticos institucionalizados y de mercados. Hay, esta es una tesis ms interesantes en mi opinin, "un 15M que tambin se est viviendo dentro de organizaciones tradicionales de la izquierda" (p. 19) y tambin en colectivos ms pequeos. En su interior, "se estn dando procesos de cuestionamiento de mucho de lo hecho y de aprender de nuevas maneras de hacer que han emergido en estos meses". Ms an: muchas personas de estos nuevos espacios tienen dobles y triples militancias que en este momento "les llevan a estar en organizaciones tradicionales y en otras no tradicionales". El trasvase que eso puede provocar, esta es otra de las consideraciones ms fructferas del libro, puede llevar a escenarios muy ricos por los dos lados. Por ejemplo: en los no tradicionales pueden ganar peso la importancia de trabajar con formas ms horizontales, con mayor cooperacin, con identidades de proyectos ms de resistencia, con atencin al conjunto de la ciudadana no a sus sectores ms politizados, etc.

7. El movimiento universitario -el apartado a l dedicado, "En la universidad hay cosas que pasan antes", pp. 24-37, es uno de los ms brillantes del libro- es, igualmente, otro de los protagonistas de esta narracin tan a flor de calle. El movimiento universitario siempre est, en opinin del autor, "aunque a veces cuesta verlo" (p. 25). JMG seala una paradoja de inters: "esta movilizacin tiene un elemento cave en la participacin de la juventud y de los estudiantes activos, pero podramos decir que el movimiento universitario, como tal, no aparece claramente hasta la huelga de universidades del 17 de noviembre de 2011" (p. 25), meses ms tarde. Una lectura superficial que slo se fijara en las convocatorias dedicadas a la universidad, "no estara advirtiendo lo ms importante, que el movimiento estuvo presente desde el inicio de las movilizaciones que han dado vida a este perodo de movilizacin que identificamos con el 15M". Pensemos, por ejemplo, en plataformas como "Juventud sin Futuro".

8. Tampoco la mirada crtica, con justificada indignacin en algn caso, est ausente de estas pginas. La nota a pie de pgina (pp. 27-28), la referida a la vinculacin de colectivos rebeldes con supuestos grupos anarcoitalianos es un ejemplo. Tambin lo son estas sentidas palabras: "Convendra recordar que durante los aos del tripartito, los Mossos dEsquadra realizaron algunas de las intervenciones ms contundentes de su historia. Por ejemplo, hay una fecha, el 18 de marzo de 2009, que est marcada a porra para una generacin del movimiento universitario y ms all de l: aquel da, los que all estbamos vivimos algo que no hubiramos podido imaginar en una sociedad que se quiere democrtica, y son muchos los testimonios que han dado cuenta de aqulla tarde-noche" (p. 29). No fue, adems, un hecho aislado: fue la respuesta de las fuerzas policiales, del gobierno y de la direccin de las universidades a "una movilizacin que cuestionaba tanto la evolucin de la universidad espaola como la creacin del Espacio Europeo de Educacin Superior".

9. Las PAH es otro de los ejes vertebradores de este conjunto de reflexiones. La posicin de JMG es clara pero no distinta en este caso. Las PAH -quin conoca qu era la dacin de pago, pregunta retricamente JMG, antes de que la plataforma hablara de este asunto?- "ha tendido una gran incidencia, a muchos niveles, en la sociedad desde su aparicin. Ha conseguido acompaar y transformar a las personas que se le acercaban, negociar salidas a situaciones desesperadas, despertar el apoyo generalizado de la sociedad, aprobar mociones en ayuntamientos, marcar la agenda pblica, que se piense que "s se puede..." conseguir lo que pareca fuera del alcance..." Sin atisbo para ninguna duda. Y en ello prosiguen, sin miedo a criticar las actuaciones de consistorios amigos.

10. Finalizo con una observacin crtica y con la que creo que es un excelente idea-fuerza, casi un programa de la hora, de nuestra hora.

La observacin: al hablar de legitimidades y legalidades nos encontramos, apunta JMG, que la idea de la desobediencia civil no violenta ha desbordado los espacios autopresentados como de orden y nos encontramos a todo un presidente (profundamente neoliberal) de la Generalitat (el hijo poltico de Jordi Pujol, el que se ri en sede parlamentaria de la forma de hablar castellano de los nios andaluces y gallegos) que la plantea "como una posibilidad aunque finalmente opte por la astucia". Cita entonces JMG unas palabras de Mas -"La tarea de los buenos polticos es soldar la legitimidad con la legalidad"- y comenta que quiz haya sido una de las frases ms brillantes "del presidente Mas en el debate de poltica general". Lo seran si el que decidi ir agazapado en la candidatura "Junts pel s", el preferido de oa Marta, tuviera la bondad machadiana-brechtiana del profesor-precario de la UPF. Pero no es el caso, desde luego que no es el caso: la legitimidad a la que alude el amigo de Oriol Pujol no es legtima propiamente y la legalidad es entendida por l de forma meramente instrumental, retorcindola hasta la inversin, siempre y cuando la situacin lo requiera. en beneficio suyo, de su grupo poltico, de la "gran causa" y de los intereses de las 400 familias con mando en plaza a las que aspira y pretende representar.

El programa de la hora al que haca referencia: tal vez voy, en 2016, seala JMG, estemos en disposicin de "construir unas posiciones ticas y polticas dominantes acordes con los movimiento sociales liberadores que han luchado por conseguir, una democracia real, un gobierno del pueblo". El asunto tendr que ver, prosigue, con la politica que practiquemos y tambin con la hegemona de la que hablaba Gramsci, otro clsico muy presente en sus reflexiones. Pero no se trata, nos recuerda, de sustituir una hegemona por otra que lo haga en otra direccin, en la nuestra en este caso. No, no es eso exactamente. Buscamos, deseamos, aspiramos a otra cosa: a una nueva hegemona "que busque un objetivo que debera ser compartido, que nos permita pensar con la propia cabeza y decidir libremente, por conocimientos y condiciones materiales de vida". Nada menos.

La dedicatoria del libro (que acaso debera haberse traducido a pie de pgina) reza as: "Para las Elnas y los Llucs, para todos los nios y las nias que han nacido durante estos aos, y para todos los que da a da trabajan con la finalidad de que vivan en una democracia que se reconozca en ese nombre". Es decir, para todos nosotros, para todos ustedes.

No lo duden. Este es su libro, ustedes son los protagonistas.

Fuente: Papeles de relaciones ecosociales y del cambio global, n. 135, pp. 170-173

