El salmn contracorriente

Seguro que te es familiar: Al inicio de la sala un flipado de la tecnologa o un emprendedor hablan creando una visin sobre el futuro de las finanzas en donde todo el dinero es digital y los bancos ya no sirven para nada. Ya sea en una conferencia fintech (finanzas tecnolgicas) o en algo similar, este es el trasfondo de una idea basada en la sabidura popular enormemente errnea sobre los orgenes del dinero y los bancos. Es una visin que establece el dinero como una cuasi mercanca y a los bancos como meros intermediarios que simplemente se encargan de hacer circular esta cosa. Si los bancos son simples mediadores, entonces se les puede sacar del terreno de juego y desestabilizarse con nuevos y giles intermediarios no?

Si tienes una idea falsa de la historia y de hecho de la realidad del dinero, tu idea sobre cul va a ser su futuro es necesariamente errnea. Para los grandes bancos, el formato digital es simplemente una manera distinta de hacer-negocios-como-siempre. Es la continuacin de prcticas que llevan implementando durante siglos. Creme, los bancos no estn en absoluto volvindose obsoletos, de hecho, se estn haciendo ms fuertes.

Esto no significa que no podamos disear formas alternativas e interesantes de dinero, teniendo en cuenta que el primer reto es desafiar las historias estndar sobre su pasado. Tampoco significa que tengamos que crear una historia pedante al respecto, sino simplemente abordar enfoques ms profundos para cambiar el futuro de las finanzas.

La historia estndar del dinero suele ser algo como esto:

Al inicio exista el trueque entre personas que queran intercambiar pollos por maz. Entonces se cre el dinero para poder bregar con las ineficiencias que supona. Se cre una mercanca concreta que fuera una reserva de valor como medio de intercambio para las transacciones entre distintas mercancas. Las monedas hechas de metales preciosos satisfacan las necesidades requeridas para este intercambio, pero en algn momento empezamos a utilizar moneda papel, que no es exactamente una mercanca pero s una reserva de valor. Ahora nos estamos moviendo al dinero digital, un mundo donde el dinero se desmaterializa convirtindose en puros bytes de informacin

La idea es que el dinero fue inventado racionalmente para facilitar el comercio que ya exista. Por defecto, la historia tpica siempre empieza con que la forma de intercambio ms antigua era el trueque y la gente invent el dinero para solventar sus terribles ineficiencias.

Esta historia es repetida por todos los grandes medios y por todos los libros de economa (aunque a veces se encuentran variaciones en el discurso de los defensores del patrn oro, que insisten que el nico estndar para medir la riqueza son los metales preciosos). Este extrao artculo de Michael V. Copeland, socio del venture capital Andressen Horowitz, lo demuestra:

Haba una poca feliz donde la gente sola usar pollos, cerdos o una buena pila de madera como pago por una vaca, ropa o cualquier otra cosa de valor. Despus de eso, un grupo de personas muy inteligentes descubri que podan usar una moneda.

Deberamos ser tremendamente escpticos con esta historia.

El primer signo de alarma es la historia del trueque. Superficialmente tiene sentido, pero existe muy poca evidencia de que haya existido una forma dominante de intercambio, y cuanto ms se piensa, ms absurdo parece. Por ejemplo, has notado cmo la historia siempre usa el ejemplo de los bienes relacionados con la agricultura para explicar el trueque? Cualquiera que haya estudiado antropologa bsica se da cuenta de que en las sociedades premodernas basadas en la agricultura, la poblacin era totalmente autosuficiente. Es muy poco probable que alguien que se dedicara a la cra de pollos descuidara los cultivos.

Imaginemos que hipotticamente un agricultor se encuentra con un exceso de pollos y un dficit de cultivo. En muchas sociedades antiguas las personas no eran titulares de la tierra, y por lo tanto, no eran las propietarias de las cosas que producan. Todo esto quiere decir que no se encontraban en un marco contextual de intercambio. Por el contrario, probablemente colaboraran en la produccin dentro de un sistema jerrquico donde el patrn tena acceso a todo el excedente que quera y lo redistribua, al estilo de un jefe patriarcal que decide quin tiene derecho a qu en la familia. Si el intercambio ocurra entre personas que eran consideradas del mismo rango, es ms posible que ocurriera por la va del regalo ritual o sistemas de reciprocidad informal.

La reciprocidad, que existe todava hoy, es ms un registro informal entre personas que se conocen y confan las unas en las otras. Es algo ms parecido a: te ayudo a construir tu casa, y en unas semanas me puedes ayudar a construir la ma. Y si no lo haces, las cosas se van a poner incmodas entre t y yo.

En torno al siglo XVII y XVIII, cuando filsofos como John Locke y Adam Smith miraban por sus ventanas mientras estaban sentados en su oficina en la ciudad pensaban: Me pregunto cmo las personas que no se conocan empezaron a especializarse en sus intercambios cuando no tenan dinero. Gracias a esta pregunta popularizaron la idea de que el truque fue la manera principal de intercambio. No se les ocurri que el comercio en bienes especializados entre personas extraas fuera el resultado de algo que result en la invencin del dinero, ms que el dinero fuera el resultado del intercambio. A lo mejor el dinero cataliz el comercio, que de otra manera no habra existido.

Una de las razones por las que el mito del truque todava existe es porque forma parte de un paradigma, de un grupo de ideas coherentes que forman un bloque de pensamiento en la ciencia econmica. El mito del truque es esencial para establecer la idea de que el dinero es una forma especial de mercanca, que resulta esencial para mantener la idea de que los bancos son meros intermediarios que mueven esta mercanca por el mundo. La historia de la banca tradicional nos cuenta que los bancos reciben dinero a travs de los depsitos de los ahorradores, se los prestan a los prestamistas y, como una actividad diferente, permiten a los depositarios mover el dinero a travs de los sistemas de pagos. Es la historia que permite a los emprendedores pronosticar que los bancos pueden desaparecer como intermediarios del sistema de pagos y prstamos.

Hazte un favor y desmonta este paradigma. Especialmente, si quieres participar en cambiar el futuro del dinero.

No tiene ningn sentido intentar establecer una historia definitiva sobre el dinero (si ests interesado en este tema, mira el trabajo de Ingham, Graeber o Martin), pero el primer paso para pensar en alternativas monetarias requiere que se cuestionen los dogmas histricos.

Te has preguntado alguna vez por qu los historiadores y los museos estn obsesionados con las monedas? Es porque las monedas estn hechas por metales no perecederos y por lo tanto tienen una tendencia predecible de aparecer siempre en los registros arqueolgicos. La sala del dinero en el Museo Britnico est llena de objetos fsicos, pero es slo porque es imposible mostrar sistemas de registro no fsicos (como las relaciones de reciprocidad que hemos mencionado anteriormente) en un espacio pblico. Por este motivo, los museos han enseado a generaciones de nios y nias que: En el pasado, todas estos abalorios y metales eran dinero

La historia econmica estndar describe las antiguas monedas como si hubieran surgido de manera espontnea de una necesidad econmica, pero es igual de plausible que fueran creadas por la clase poltica para ser utilizadas para la guerra: fichas estampadas con la cara de poderosos monarcas que enviaban soldados a tierras lejanas y que estaban rodeados por extraos que no les conocan. Los monarcas conquistadores pedan el cobro de tributos e impuestos, quizs en estas fichas que enviaban con sus soldados. Cmo se podan conseguir las fichas? De los soldados, ofrecindoles comida, por ejemplo.

Y los billetes? Generalmente se asocia con los estados, pero la moneda papel era emitida de manera privada por ricos mercaderes y bancos como promesas de pago. Fue slo cuando las lites polticas y financieras se juntaron para crear los bancos centrales que el dinero papel fue emitido de manera centralizada por los estados.

Cuando profundizamos en la historia monetaria, nos damos cuenta de que muchas cosas que se consideran del futuro como monedas alternativas acuadas de manera privada existen desde hace aos.

En segundo lugar, se necesita desafiar la idea sagrada de que el dinero es un depsito de valor, o que lo ha sido en algn momento. Es mucho ms til concebir el dinero como un constructo que ha sido creado social y polticamente como un reclamo de valor. Escrib un post en mi blog sobre esto, pero el resumen es este: todo el valor del dinero deriva de todas las cosas que te permite tener. No tiene valor en s mismo, sino que permite el acceso a ese valor. Imagina que entras en una cafetera. Las transacciones monetarias esencialmente implican a alguien intercambiando bienes y servicios reales por una ficha que garantiza la capacidad de obtener bienes y servicios en el futuro. As que pides un caf dndole al dueo del bar un valor abstracto que le permite, por ejemplo, comprar cerveza ms tarde. Si el dueo del bar decide quemar ese dinero, no se destruye ningn valor, lo que se destruye es la capacidad de reclamar valor en el futuro. El dinero es, por tanto, un reclamo de valor.

Para hacerlo todo un poco ms sofisticado, distingamos entre dos maneras de representar los reclamos monetarios.

a) Un reclamo de valor puede ser representado de manera fsica, como cuando un billete se mueve literalmente entre las personas. En esta situacin hacerse rico significa acumular fichas fsicas. Imagina al To Gilito nadando en su dinero.

b) Por otro lado, los reclamos pueden ser registrados mediante texto en un libro mayor - una manera formal de representar las cuentas donde se escriben los nombres de personas concretas en algn tipo de cuaderno o base de datos. Aqu hacerse rico significa acumular una puntuacin alta al lado de tu nombre en el libro mayor y mover dinero significa mandar mensajes a quien controla el libro mayor para que puedan editarlo y atribuir las puntuaciones a otra persona.

En el mundo en el que vivimos, el Estado controla el mtodo de fichas fsicas emitiendo del dinero en efectivo, y los bancos controlan el modelo contable a travs de las cuentas bancarias.

En el pasado los bancos utilizaban los cuadernos contables apuntando literalmente los nombres de las personas en el mismo. Estos libros servan como registros de cunto dinero era atribuible para cada persona. La gente poda cambiar su registro yendo a las sucursales bancarias o emitiendo cheques (documentos que ordenaban al banco pagar una cantidad especfica de dinero de la cuenta de una persona a otra). Hoy en da, la misma cosa es facilitada en bases de datos digitales que se alteran mandado mensajes seguros al banco va tu pgina web bancaria en internet o tu tarjeta de pago. El dinero todava hoy se mueve gracias a bases de datos privadas que los bancos controlan.

Pero hay, adems, un pequeo truco. El sucio (y no tan secreto) pequeo secreto es que los bancos comerciales no slo registran y editan los reclamos monetarios de las personas, sino que adems pueden crear otros nuevos. Esto es lo que se suele llamar la reserva fraccionaria o de manera ms precisa, la creacin crediticia del dinero. En esencia, el sistema funciona de la siguiente manera: el banco central crea la base monetaria, y despus los bancos comerciales emiten su propio dinero sobre eso simplemente registrndolo y hacindolo real en las cuentas que abren para aquellos que piden dinero prestado. La confidencialidad de este sistema se mantiene a travs un sistema de reservas y ratios, dndoles nombres tcnicos rimbombantes y aburridos como Basilea III o coeficiente de solvencia.

No te preocupes si no lo entiendes todava. Lleva un tiempo hacerse con la idea. Por ahora, simplemente cntrate en esta implicacin: No se puede separar a los bancos del dinero electrnico y digital. Es imposible arrancar los dlares estadounidenses digitales de los bancos, porque por definicin, los dlares estadounidenses digitales son unidades registradas en los centros de datos de los bancos de Estados Unidos.

Los futuristas sobreexcitados puede que digan casi sin respiracin que, comparado con los aos 60, la sustancia del dinero ha cambiado de manera fundamental y se ha convertido en electrones movindose a travs de cables. No. El dinero digital no son los cables, o los canales de fibra ptica de internet o del sistema de telecomunicaciones. Los cables simplemente transmiten mensajes destinados a los centros de datos de los bancos donde el dinero es almacenado, como lo ha sido durante siglos, en forma de entradas en sus libros contables. Y esa entrada de datos es poder, porque se encuentra enmarcado en un sistema legal, social y poltico que lo hace real. Se puede registra dinero como informacin inscrita en objetos fsicos, pergaminos u ordenadores, pero el mero registro no es suficiente para que el sistema monetario sea funcional.

Vivimos en un mundo donde el dinero es una creacin hbrida entre los Estados y los bancos comerciales los cuales actan en alianza entre ellos para manejar un constructo social muy poderoso apoyado por todos nosotros. En este contexto, lo que muchas start-ups llaman el futuro de dinero muchas veces simplemente significa cmo puedes interactuar de maneras distintas con las bases de datos de los bancos, ya sea a travs de telfonos mviles o seales enviadas por un lector digital biomtrico. No me interpretes mal, esto tiene muchas implicaciones, la mayora de ellas negativas, pero si te tomas en serio lo de cambiar el dinero, necesitas ir ms all de esta experiencia de usuario superficial. Quieres desafiar al dinero? Tus opciones son las siguientes:

En lugar de buscar nuevas maneras de interactuar con los libros de contabilidad de los bancos, cambiemos las dinmicas de poder de los que controlan los libros contables. Las criptomonedas como Bitcoin hacen esto, reemplazando los sistemas de contabilidad centralizados por otros descentralizados (por lo menos en teora). El sistema de pagos bancarios se caracteriza por ser aquel donde un nmero limitado de bancos controlan el acceso a las bases de datos probadas que llevan las cuentas de tu dinero por ti. El sistema del Bitcoin es aquel donde una gran cantidad de personas mantienen una base de datos pblica (llamada blockchain) que se usa para registrar tus fichas digitales por ti.

Cambia el que emite el dinero en esos libros contables. Echa un ojo, por ejemplo, a los sistemas de crdito mutuo como el Sardex, donde pequeas empreas se han unido para emitir moneda como crdito entre ellas. Todas empiezan a cero en el sistema y a partir de ah suben y bajan sus registros con pequeas deudas a corto plazo recibiendo bienes y servicios (que genera una deuda) y ofreciendo bienes y servicios a otras empresas en el sistema (que generan deudas por parte de otras empresas).

Cambia lo que es canjeable. Echa un ojo a las monedas locales como el Brixton Pound, que asume la forma de una moneda normal pero limita su uso a las tiendas independientes dentro de un rea local, adems de proveer a dichas tiendas de un importante smbolo identitario que muestra su compromiso con la economa local, algo que las grandes corporaciones nunca harn.

Cambia las propiedades internas del dinero. Aprende qu es la oxidacin en sistemas como el Chiemgauer, donde el reclamo sobre el valor del dinero directamente se desintegra si no se usa. Este sistema puede ser til en tiempos de recesin cuando las personas acumulan dinero y por lo tanto limita al resto para ofrecer bienes y servicios (recuerda que el dinero es un reclamo de valor, as que si alguien para su circulacin, para tambin la posibilidad de que otras personas trabajen para poder ofrecer dicho valor). Un experimento histrico muy interesante de este sistema es el Worgl.

Modifica las instituciones financieras que dominan el sistema monetario estndar. No necesitaramos cambiar el dinero en s mismo si pudiramos crear bancos socialmente responsables y reformas financieras que modifiquen cmo se emite el dinero normal. Los bancos inyectan crdito en las instituciones financieras, en las grandes corporaciones y en el mercado inmobiliario, de una manera inconsciente teniendo en cuenta los efectos que esto tiene en el sistema. Te acuerdas de la crisis financiera?. Los bancos ticos, son ms fiables a la hora de emitir crdito de manera responsable en sectores como las energas renovables que tienen efectos beneficiosos a largo plazo.

Busca caminos de evitar el dinero de manera total. Los sistemas de economa del don como Streetbank tratan de (re)crear sistemas que no estn simplemente basados en intercambios monetarizados sino en la generosidad con aquellos que lo necesitan. No hace falta crearse una idea romntica sobre estos sistemas, pero son un buen cambio en un mundo obsesionado con que todo hay que pagarlo.

Como yo lo veo, quizs la forma de desafiar al sistema ms efectiva con dinero alternativo combina todas las anteriores con un sistema de contabilidad descentralizado emitido a travs de un proceso de decisin democrtica (algo que el Bitcoin no tiene). Sera slo canjeable por bienes y servicios de empresas no predadoras con el sistema y que no mantienen relaciones injustas, y estara apoyado por instituciones financieras con principios explcitos de sostenibilidad.

Estamos todava muy lejos de esto, pero esperemos que te d un atisbo de lo que podra ser un futuro autnticamente alternativo para el sistema monetario.

