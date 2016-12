Entrevista a un sobreviviente de Marquetalia

En el departamento del Caquet se realiz la X Conferencia de las FARC del 17 al 23 de septiembre de 2016. Cerca de 200 delegados de los diferentes frentes y unidades guerrilleras se reunieron en los Llanos del Yar, San Vicente del Cagun, para decidir el futuro de la organizacin, despus de la firma del acuerdo de paz con el gobierno nacional.

La X Conferencia de las FARC se convirti en el evento ms importante de los ltimos aos por su importancia poltica en el futuro de la nacin y la Revista El Salmn, con el apoyo del programa radial Su-versin-es, de la Universidad del Tolima, logr entrevistar al comandante Miguel Pascuas [1] , uno de los pocos marquetalianos que an viven.

De sus 76 aos cerca de 64 los ha dedicado a la lucha armada; aunque la violencia lo agarr desde que tena ocho aos. Su historia de vida es el reflejo del conflicto armado que ha desangrado a Colombia por ms de medio siglo.

De all la importancia de su testimonio como memoria viva de un largo camino de violencia y exclusin. A continuacin, presentamos apartes de la entrevista.

Revista Salmn: Quisiramos saber Usted dnde naci?

MP: Yo nac en Peas Blancas, Huila; cerca al municipio de Neiva, Huila.

RS: En qu momento de su vida lo coge la violencia?

Pues yo estaba muy pequeo en la poblacin que se llama rganos, nosotros siempre hemos sido pobres. Yo tengo cinco hermanos; de esos, tres han muerto. Habemos dos no ms. En rganos mi mam saba arreglar muy bien las comidas y le haca la comida al sacerdote, el Padre Monart. Yo estaba muy pequeo a m me colocaron en la escuela y estando ah, cuando hubo el mandato de Mariano Ospina Prez en 1946, y ya estando ah en la escuela y todo, y en ese pueblo, cuando ya lleg una polica ah nos quit la escuela y nos dej sin estudio y sin escuela y la profesora se fue y todo el mundo se fue porque lleg una polica, en ese tiempo esa polica, como dicen, era muy mala porque bajaban campesinos y ah en un ro del Jagual mataban a esa gente as en el da los mataban.

Yo estaba pequeo yo tena 8 aos y yo me daba cuenta de eso de cmo bajaban campesinos y mataban, de ah entonces el cura Monart dijo: aqu todos tienen que ser conservadores y si no son conservadores que se vayan. La mayora del pueblo se fue y nosotros tambin nos fuimos para otro lado.

Nos fuimos para otro pueblo que se llama San Luis. Ah entonces tambin mi mam le haca la comida al padre, como ella saba arreglar las comidas entonces ah duramos otro tiempo pero la violencia sali, estando ah sali la guerrilla; en ese tiempo no le decan guerrilla sino la chusma. Sali la chusma a rganos y acab con el cuartel de la polica, le metieron candela al cuartel y se reg la candela y se prendi el pueblo. Y despus en San Luis tambin sali la guerrilla y tambin atac el cuartel y acab con la polica y as esa violencia por todas partes y ah era muy dura porque la polica que ya no le deca polica sino que les decan Chulavita [2] y esos Chulavitas mataban mucha gente en los ros, las torturaban y todo.

RS: La guerrilla de esa zona cuando quemaron el pueblo eran liberales o comunistas?

MP: Cuando sali esa guerrilla eran comunistas porque esa guerrilla viene desde 1949 por el Tolima, donde una organizacin del partido comunista antigua que estaba pequea y con esa represin de Laureano Gmez y Mariano Ospina Prez que mataban a tanta gente en los campos que porque eran liberales, mujeres, nios, la gente le toc enfrentarse con machetes, hachas y escopetas de fistos a la polica para quitarle armas entonces en esa poca haba un partido comunista en Colombia pero muy pequeito pero ese partido comunista orient las autodefensas por Chaparral (inaudible) Tolima, orient una organizacin de autodefensas para defenderse porque era que la persecucin era muy dura.

RS: Cuntos aos tena para ese momento?

MP: Yo tendra por ah como unos doce aos, en ese momento de la autodefensa porque entonces ya en el gobierno haba grupos conservadores o lo que nosotros llamamos los pjaros en esa poca.

Yo me crec cuando ya Rojas Pinilla dio el golpe militar entonces se entregaron las guerrillas de los Llanos y las guerrillas del sur del Tolima las de los Limpios, guerrillas liberales, los limpios se entregaron al gobierno y las guerrillas de Charro, Marulanda, Ciro Trujillo y Lister eran comunistas, ellos ya no se entregaron.

En Planadas, Tolima qued el general Mariachi, Jess Mara. Mariachi, que fue el que mand a matar a Charro [3] a Gaitania el 11 de enero de 1960 y en esa poca pues el mandato ese de que Alberto Lleras Camargo, Marulanda y Charro aceptan la pacificacin, no la amnista, de entregar armas no, pero aceptan la pacificacin; guardan las armas y Marulanda logra trabajar en una carretera del Carmen, Huila -Gaitania, Tolima. Ah l comienza a trabajar de inspector y Charro queda adelantando la poltica y el Partido Comunista; es decir orientando las masas, representando el pueblo, a la gente, buscando la mejor armona por la paz pero como estaban los otros grupos que son unas guerrillas que surgieron liberales que le decimos los Limpios, el gobierno los utiliz para que mataran a los comunistas. Entonces de ellos fue que mandaron y mataron a Charro el 11 de enero de 1960. Yo era ya como autodefensa, nosotros ramos un grupo de campesinos

Entonces Marulanda se fue para Gaitania y all donde estaba el ejrcito le habl a esos mayores del ejrcito, al mayor Torres y otro, y no le aceptaron, dijeron no, entonces Marulanda mir y dijo me quieren es matar a m tambin y no me atendieron y le dijeron: si usted sigue reunindose con poblacin civil lo ponemos preso. Entonces Marulanda se retir y de una vez fue y sac los fusiles y ya nos lo pas a las autodefensas y dijo: bueno muchachos se acab la amnista, la pacificacin, nos toca ir a enfrentarnos porque el gobierno mat a Charro, ahora me buscan a m y todos los de Marquetalia y todos los que sean comunistas y no comunistas tambin, vamos a defendernos. Sac las armas y nos las reparti a todos y segua la lucha armada.

RS: Nos puede contar un poquito sobre la guerra de las yucas que ustedes llaman, all cuando la guerra de limpios y comunes? Cmo fue eso?

MP: Ah! S. Eso pues claro que eso no me toc pero lo que yo he hablado con ellos; ellos me han informado todo lo que yo preguntaba. Entonces los Limpios le dejaron un sitio, el Davis para que se alojara el mayor Ciro y el Mayor Lister [4] all con la columna; all ellos se alojaron y comenzaron a sembrar todo, yuca, pltano de todo y organizadamente pero los Limpios un poquito ms aparte; es que los Limpios eran ms descontrolados, ms bandoleros, nunca se organizaron y entonces como vino la desunin porque los Limpios reciban orientacin de la Direccin Liberal de Ibagu y la Direccin Liberal de Cali entonces esas direcciones le decan a Gerardo Loaiza no se ale con esos comunistas, no se junte con esos comunistas, ustedes tienen que defender la patria de Colombia no ideas forneas de Rusia, entonces muchos Limpios, comenzado con Mariachi, Gerardo Loaiza, se dejaron convencer.

Los Limpios ellos actuaban como bandoleros les gustaba era la revancha ir a traerse 50, 40 reses pa ellos, pa uno, dos o tres y otro as, y no en la guerrilla comunista y en el Davis all era todo colectivo, todo organizado todo bien organizado y todo era colectivo y en los limpios les gustaba lo individual y actuar como bandoleros y matar conservadores y campesinos conservadores, en cambio en la guerrilla comunista no; si es un campesino conservador dejarlo porque l no tiene la culpa, l no es enemigo y as comenz la vaina hasta que el gobierno logr que hubiera el choque.

Cuando ya Rojas Pinilla, entonces ya el ejrcito comenz a apoyar a los Limpios [5] a mandarles ropa, municin, y a meterse ya atacaron al Davis que era donde estaban todas esas familias de los comunistas all haba quedado el Capitn Llanero y otros que eran comunistas y entonces ya el gobierno con parte del ejercito los apoy y atacaron el Davis y murieron 26 guerrilleros comunistas murieron ah en ese enfrentamiento y 46 guerrilleros de los limpios murieron en ese enfrentamiento. Ya fue cuando ya Marulanda y Charro estaban ac buscando otro sitio pa abrirse de all.

RS: usted comand el Sexto Frente o es comandante del sexto frente, cul es su historia guerrillera como tal?

MP: S, a m me ha tocado ya tiempos, como 30 aos, como 27 aos en el Sexto Frente pues yo estuve, s estuvimos como ya en esa poca despus de que nos sacaron de Marquetalia, estuvimos a Riochiquito, despus nos sacaron de Riochiquito volvimos a las Ferias ya nos pasamos hacia ac al Sumpaz, el Guayabero, al Pato (...) [6]

RS: Comandante, a usted que le ha tocado todos esos procesos de paz y de guerra incumplidos y de traiciones, ahora con estos acuerdos y con toda la sabidura y experiencia que dejan todos estos aos de lucha Qu anlisis hace usted ahora que piensan pasar a un movimiento poltico?

MP: S pues que yo por ejemplo, s, admiro cmo cambia la situacin como cambia de un momento a otro las cosas. Nosotros siempre cuando estamos en accin ah no? La cuestin es guerra y guerra y guerra pero ya lleg esta posibilidad y entonces bueno pues uno la acepta tambin porque, lo que decimos nosotros, en las conferencias y en nuestro reglamento y en nuestro estatuto y en nuestra cosa es que nosotros las FARC somos poltico-militares, entonces lo primero es poltico y despus militares.



Notas



[1] Conservamos al pie de la letra el lenguaje expresado por el comandante Miguel Pascuas.

[2] Se refiere a los policas conservadores que eran reclutados en la vereda Chulavita, en el municipio de Boavita, Boyac. Estas bandas eras las que cometan los crmenes y atropellos contra la poblacin civil por orden del gobierno conservador.

[3] Jacobo Pras Alape, Charro Negro, lder guerrillero comunista que dirigi el trnsito hacia movimiento agrarista en Planadas, luego del proceso de pacificacin de Rojas Pinilla. Su asesinato es considerado por algunos autores como el punto de quiebre para que aos ms tarde se conformaran la guerrilla de las FARC (Tllez, Pedro Claver, 2015).

[4] Isauro Yosa, indgena Natagaimuno que se uni a las guerrillas comunistas de Chaparral de Irco y el Limn. Junto con sus compaeros hicieron la primera columna de marcha que llev a las guerrillas comunistas con sus familias al municipio de Rioblanco, donde Gerardo Loiza los recibi y los aloj en la hacienda el Davis, ubicada en la vereda La Llaneta, can de la quebrada la Lindosa. En este sitio la guerrillas liberales y comunistas lograron

[5] La instrumentalizacin de las guerrillas liberales por parte del Ejrcito, y la instauracin de la doctrina contrainsurgente en Colombia por parte de los Estados Unidos, fueron el germen que dcadas ms tarde alimentara grupos paramilitares como el Rojo At y el Bloque Tolima de las AUC. Uno de sus fundadores fue Ernesto Caleo Canario, lugarteniente de Mariachi, quien tom el mando luego del asesinato por parte de las FARC en 1977.

[6] Este periodo hace referencia a la columna de Marcha que se desplaz de Marquetalia hacia el Oriente del Tolima, dirigida por Richard y el Mayor Lister. Sin embargo, luego de la Guerra de Villarrica en 1955, los campesinos y sus familias huyen cruzando la cordillera Oriental hacia el Meta y el Caquet. Estas zonas fueron mal llamadas Repblicas independientes por el entonces senador lvaro Gmez y agit la recuperacin militar que inici con la operacin Soberana en Marquetalia el 27 de mayo de 1964.

Alirio Duque, corresponsal para la Revista Salmn Urbano 21 de Septiembre, 2016 Llanos del Yar, departamento del Caquet.

(**) Artculo publicado en el Desove N 27 de la Revista El Salmn. Disponible: https://issuu.com/elsalmonurbano/docs/el_salmon_n.27_versi__n_final_dic_2

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.