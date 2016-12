Fidel y Cuba: preguntas y respuestas

El futuro de Cuba est garantizado por su pueblo, as que no habr derrota.

La desaparicin fsica de Fidel ha sido ocasin para muchas afirmaciones y certidumbres que han tenido como fundamentos recientes las extraordinarias manifestaciones de duelo a todo lo largo y ancho de Cuba, en las cuales hubo el desbordamiento del sentimiento agradecido del pueblo ante la caravana que condujo sus restos desde La Habana hasta la tumba en el cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Todava siguen las hileras de cubanos y extranjeros que llegan hasta all, frente a la roca que preserva sus cenizas, para rendir el tributo que merece una vida consagrada al combate y la virtud y a favor de hombres y pueblos de toda la humanidad.

Este momento crucial de la historia de Cuba ha sido tambin objeto de mltiples especulaciones de signos diversos. Sin embargo, existieron y existen interrogantes naturales ante una coyuntura excepcional en la historia de la Revolucin Cubana que requieren las respuestas condignas con la naturaleza de las mismas.

Podra sealarse una sola cosa esencial que dejar Fidel como legado al pueblo cubano?



En lo que se refiere al legado habra que mencionar tantas cosas que lo mereceran que ello requerira muchas pginas. Pero englobndolas todas ellas en una sola cosa, en un todo, dira que le dej una patria grande, libre, digna, unida y solidaria como la que soaron sin alcanzarla nunca los patriotas de las pocas pasadas. Y, por supuesto, deja un caudal inmenso de ideas que pueden alimentarlo en lo ideolgico y espiritual y constituirn una antorcha de luz para iluminar el futuro.

Cul fue el sentimiento de la gente en la calle al conocer la noticia del deceso de Fidel: tristeza, desamparo, soledad?



Los sentimientos de la gente pueden ser variados, sabemos que esa parte ntima es mucho ms rica que lo que uno pueda imaginar. Pero ese sentimiento fue y ha sido como el de quien pierde un ser muy querido, pero nunca la gente manifest el desamparo. El dolor s se comparti en esta hora, pero la fe en la siembra, la obra y los ideales que Fidel ciment con la participacin de cada uno y de todo el pueblo, eso permanece intacto, y quizs sirva en el futuro como un acicate mayor para desarrollar a la nacin. La gente se manifiesta con patriotismo y un alto sentido de cario y lealtad por Fidel. Aunque a veces en mucha gente ha brotado el llanto externo o se presienta el interno, que llega hasta las honduras del corazn. Para calibrar mejor todo esto habra que observar las imgenes de las personas durante el tributo grandioso que le rindieron los cubanos en esa marcha fnebre desde la Habana hasta Santiago.

Que va cambiar en Cuba de ahora en adelante?



Primero, debe quedar claro que no van a cambiar los principios polticos, revolucionarios y ticos de la Revolucin, esos que permitieron salir triunfantes despus de ms de sesenta aos, a partir del ataque al cuartel Moncada.

En cuanto a los cambios, la Revolucin despus de su triunfo, fue generando cambios, aquellos necesarios segn las realidades nacionales y las circunstancias de la poltica imperialista generalizada contra Cuba. Estos cambios nunca estuvieron regidos por presiones externas de nadie, y menos por las presiones o amenazas de los Estados Unidos. As deben comportarse en el presente inmediato y en el futuro.

Si se pudieran analizar esos cambios, que han sido naturales del desarrollo, se podra constatar que durante cada dcada aproximadamente en Cuba se hicieron cambios sustanciales, pues el socialismo en Cuba y la construccin social y su proyeccin internacional, nunca tuvieron bases ideolgicas dogmticas y rgidas.

Por dems, esto tiene una respuesta clara en el concepto de Revolucin de Fidel, que en pocas palabras recoge la esencia poltica y humana de un proceso verdaderamente revolucionario, y dialctico por filosofa y naturaleza, cuando dice que revolucin es cambiar todo lo que deba ser cambiado.

Tambin cambiarn los dirigentes, y quizs en determinados momentos los cubanos tendrn la nostalgia por la ausencia de Fidel, por su modo de hacer y decir, pero el tiempo y la realidad se impondrn como algo natural en la vida de los seres humanos y de los pueblos.

Esta poca de diez aos en que el pas ha vivido bajo el liderazgo de Ral Castro confirma que la Revolucin se ha mantenido inclume, as como su rumbo.

Qu puede llegar a suceder despus que ascienda al poder Donald Trump en Estados Unidos?



Por sus declaraciones actuales puede esperarse, aunque eso est por ver, un cambio hacia la confrontacin con determinados matices. Tal vez no llegue a la ruptura de relaciones diplomticas. Ya veremos.

A partir de enero, Trump puede hacer lo que quiera. Si asume, al fin, su papel de cawboy y se decide a implantar la vieja poltica de enfrentamiento, fracasada como ha reconocido Obama, ya puede pedir el ltimo, detrs de Bush, en la larga cola de presidentes fracasados que quisieron vencer por la fuerza a los cubanos.

Porque aqu est el mismo pueblo que inspir y alent a Fidel con sus voces: Para lo que sea, Fidel, para lo que sea, y que si ayer, cuando Reagan lo amenazaba, voceaba en lo individual: Yo soy la Revolucin, hoy retoma la consigna: Yo soy Fidel. Y detrs de esas frases hay convicciones profundas y valentas probadas en las tribunas, en las trincheras, y en los campos de batallas, y, por supuesto, en la vida cotidiana del hogar, del trabajo y la escuela, en esta vida difcil, sencilla y modesta de la mayora del pueblo cubano.

Les da miedo a los cubanos el futuro que se acerca?

Para las personas, para cada una, el futuro, sea ms cercano o distante, siempre puede entraar o significar una inmensa incgnita o pregunta.

Por sus experiencias, los cubanos ya estn curados de espantos, y en general ven con optimismo ese porvenir, a pesar de tantos desafos o amenazas. En tal sentido, puede afirmarse que poseen una vacuna especial, llammosla optimina, que no es otra cosa que un extracto de buena ideologa y altos ideales. Con dicho optimismo innato y adquirido se pueden prevenir todos los miedos y las calamidades capaces de debilitar tanto a los hombres como a los pueblos. El futuro de Cuba est garantizado por su pueblo, as que no habr derrota. El pueblo espera hacer realidad en el futuro el perfeccionamiento y engrandecimiento de la obra realizada bajo la direccin de la Revolucin de Fidel, y seguir concibiendo sueos para ese futuro previsible de Cuba y el mundo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.