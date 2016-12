Democracia de qu?

Dnde estn los que todos los das cacarean contra Venezuela o Ecuador en nombre de la libertad de prensa ahora que Estados Unidos arbitrariamente intenta despojar a un empresario de su medio de comunicacin en Panam? Por qu no se aprecia ninguna campaa internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa, del grupo PRISA, de CNN, NTN24 o el mismsimo Vargas Llosa ahora que el embajador yanqui amenaza con cerrar los diarios La Estrella y El Siglo? La verdad ha quedado al desnudo, el gobierno norteamericano como cabeza del sistema capitalista mundial, y las grandes cadenas de medios de comunicacin que le sirven, interpretan a conveniencia conceptos aparentemente sagrados y principios supuestamente universales, como democracia, libertad de opinin y libertad de prensa. Esas libertades slo son aceptadas si convienen a sus intereses polticos y econmicos pero, si le conviene lo contrario a los grandes poderes capitalistas, se procede cercenndolas.Lo bueno del caso GESE-Waked, si es que tiene algo de bueno, es que pone al desnudo la falsedad e hipocreca democrtica del gobierno de Estados Unidos y las grandes cadenas comunicacionales o medios de comunicacin de masas. Al menos en Venezuela o Ecuador, cada vez que se procedi contra algn periodista o medio fue al amparo de ley, con las evidencias de los delitos o faltas cometidas a la luz pblica.En Panam, el procnsul norteamericano se ha dado el tup de despojar a un empresario de sus propiedades, incluyendo dos importantes medios de comunicacin, en base a insinuaciones de lavado de dinero y narcotrfico, sin presentar ni a la faz pblica, ni mucho menos a los tribunales, ni una sola evidencia. Estn advertidos empresarios, especialmente dueos de medios de comunicacin, as como ustedes arbitrariamente cercenan, administran o dosifican el grado de acceso a los medios y a la opinin pblica de sectores sociales subalternos o de sectores polticos y sociales alternativos, ustedes mismos pueden ser vctimas de las libertades castradas por un poder superior, que viene de arriba, no del cielo, sino del norte.Quienes creen acrticamente todo lo que dicen los grandes monopolios comunicacionales al servicio del sistema, desconocen la historia del mundo y de Amrica Latina, e ignoran cuntas veces el imperialismo norteamericano ha atendado contra esas libertades saboteando gobiernos legtimamente electos, promoviendo golpes de estado e incluso recurriendo al asesinato de lderes populares. Slo por mencionar algunos casos: desde rbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, Zelaya en Honduras, Dilma Rousseff en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay.Casualmente, estamos a punto de conmemorar 27 aos de la sanguinaria invasin del 20 de Diciembre de 1989, cuyo objetivo no era ni Noriega, ni la democracia, sino la imposicin de un rgimen poltico oligrquico antidemocrtico, en que nos gobiernan un puado de inmorales pero obedientes a los dictados de Estados Unidos. Prueba de que la invasin nos redujo a semicolonia, es la actitud servil del presidente Varela en el caso GESE, y en su falta de valor para ubicar al embajador yanqui en su lugar.

