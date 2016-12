Entrevista a Vicente Muleiro

"La poesa fue el gnero que me deslumbr de chico"

-V.M.: As es, con Mara tambin hicimos el libro El dictador una biografa de Jorge Rafael Videla, trabajamos juntos en el suplemento Zona y nos dieron el premio Rey de Espaa al periodismo por la produccin que hicimos juntos. Cuando a ella la designan directora de Radio Nacional en el 2009 me ofreci secundarla y como tenemos largos aos de amistad y buen entendimiento laboral acept y fue una experiencia fantstica, pero rpidamente destrozada.-V.M.: Primero te cuento que Vid/la muerte mvil tuvo su ltima funcin el viernes 9 de diciembre despus de dos aos y medio de estar en cartel en el teatro Calibn, una obra que me dirigi Norman Briski.El maratonista es la segunda antologa que saco, y lleva el ttulo de uno de los poemas que la integran, y supongo que si ms adelante sigo escribiendo y hago otra seleccin se seguir llamando as porque es uno de los poemas que siento ms representativos.En 2006 me invitaron al festival de poesa de Costa Rica y una de las caractersticas de ese festival es que se edita un libro a cada participante y a m me editaron esa primera antologa en San Jos de Costa Rica, en el marco de ese hermoso festival que tiene una caracterstica interesantsima, no solo nos miramos los poetas las caras y nos leemos entre nosotros, sino que despus nos distribuyen a todas las escuelas primarias y secundarias del pas.-V.M.: Yo creo que la poesa debe mantener una cantidad de lectores ms o menos constante, juega mucho en su propio campo. En lo que acuerdo sin duda con vos es que hay una disminucin del poeta en la calle, en la vida cvica, en la vida pblica, en la poltica.-V.M.: Ah tens, una poesa que hacia fines de los 60 hace un movimiento que es hacia el lado de la cancin. Esos tres poetas que mencions enriquecieron el cancionero popular argentino con una vara muy alta de poesa, a tal punto que creo que despus no hubo una etapa de letrstica tan fuerte como en ese momento precisamente porque los poetas se sumaron al cancionero popular. Eso hoy sucede menos.Hay otra variable muy importante y es que en un momento poltica y cultura estaban muy ensambladas, entonces eso haca que hubiera una participacin mayor en la vida cvica de la poesa y en este momento est ms replegada sobre s misma. Pero sigue teniendo la caracterstica de que cuando pega, pega fuerte. Cuando logra una empata logra una adhesin muy importante.-V.M.: Igual no es. Record que ests hablando de una poca que no solo desde la poesa, sino que tambin desde el existencialismo francs, el latinoamericanismo, se combinaba poesa y literatura a compromiso poltico. Y era lo troncal de la relacin con la cultura esa situacin del compromiso. Eso luego ha sido discutido. No es as en este momento, lo que no quiere decir que no haya poetas que participen activamente en poltica y que no haya tambin poetas de izquierda, o ms bien personas afines al mundo cultural popular, desde ya que eso sigue existiendo.Otro fenmeno es el festival de poesa que hacemos todos los aos en el Centro Cultural de la Cooperacin, con debates, donde invitamos poetas latinoamericanos, y se llena de gente que sigue interesada por la poesa. No es ese clima tan respaldado en la inminencia del cambio y en el compromiso personal de ponerle el cuerpo a la poltica, no es ese clima, el de entonces fue un clima muy especial que no se repiti. Eso no significa que la cultura se haya retirado de la poltica, eso sera caer en otro error.-V.M.: La relacin madre es la relacin con la palabra y en mi caso pas a travs de la poesa que fue el gnero que me deslumbr de chico. Mi relacin con la poesa es desde aproximadamente los 15 aos, tal vez hasta anterior, tena una fascinacin cuando chico por el acto fsico de escribir, una cierta capacidad para memorizar que ya anticipaban estas caractersticas.La poesa fue la puerta de entrada al lenguaje y desde ya me interesaron muchsimo otros gneros, como el periodismo, para ganarme los garbanzos; la novelstica, yo era adolescente cuando surge el fuerte movimiento de la novela latinoamericana con Garca Mrquez, Rayuela, La ciudad y los perros, Alejo Carpentier. El teatro siempre me interes. A todo lo sustenta la palabra potica.-V.M.: Generoso Juan.-V.M.: Eso es de Horacio Gonzlez. Uno de los libros de antologas se llama Milongas de modo tal. Yo tengo dos libros que reelaboran en otro lenguaje temas que parten de la msica popular, uno se llama Boleros y aqul otro. Tomo la temtica, en el caso de los boleros la amorosa y lo reelaboro en otro nivel del lenguaje manteniendo su espritu. Es mi propia relacin con el mundo de la msica popular la que se traslada a otros niveles del lenguaje. Son como gustos en vida.-V.M.: Ese es un bolero de Armando Manzanero. Tuve la suerte de que le alcanzaran el libro y en un pasaje por Buenos Aires me llam por telfono para decirme que me agradeca mucho y que quera que nos juntramos a hablar de poesa y de boleros alguna vez. Y me dijo, te voy a dar un secreto. Dicen que yo tengo una gran obra sabes cmo hago? Me pongo a componer desde que mi mujer dice que est lista hasta que nos vamos.-V.M.: El golpe civil fue un anlisis que hice en 2010 sobre la participacin de la sociedad civil en la dictadura de 1976. Porque cuando se da el golpe la acusacin cae sobre el sector militar, pero los grupos econmicos que haban manejado el golpe pareca que se haban salvado. Son los que hoy apoyan al gobierno actual y tienen muchas causas pendientes.-V.M.: Con Hugo trabajamos sobre una categora social que le pusimos Los garcas (2013). Sera la actualizacin de los oligarcas, ya no son esa figura que exista en nuestra infancia sino que hoy tienen a Macri, Pea y Aranguren.-V.M.: Los monstruos (2016). En el 40 aniversario de la dictadura, un repaso por las caractersticas del genocidio de 1976, sobre todo en cosas que siempre nos llamaron la atencin, como esa vuelta de tuerca perversa que tuvo la represin que fue ms all de la eficacia poltica. Tratar de responder a ese ensaamiento. Por supuesto lo que sucede es que aparecen nuevas preguntas. Pero son esfuerzos para mantener la conciencia histrica y tal vez sirva para que algunas cosas no se repitan.

