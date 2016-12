"Calexit": Secesin del "nuevo califato" de California?

Antecedentes: varios escritores conjeturan el origen etimolgico literario de California como un califato: paraso ficticio habitado por amazonas de raza negra gobernadas por la reina Calafia, en honor al califa (sucesor del profeta Mahoma), por haber combatido junto a los musulmanes y cuya aventura es citada en, de Garci Rodrguez de Montalvo en 1510 ( http://goo.gl/w6AzgY ).Hechos: Obama se encontraba de vacaciones jugando golf en Hawai, mientras en forma simultnea el Colegio Electoral unga oficialmente a Trump como presidente y se perpetraban atentados en Berln y Zurich, al unsono del asesinato en Ankara del embajador ruso por un polica de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior turco, en represalias por el triunfo de Putin en Alepo ( http://goo.gl/JpsXDQ ).A Obama le quedan 30 das para dislocar an ms a la sociedad fracturada de Estados Unidos donde varios estados amagan con la secesin, desde California hasta Texas y deteriorar a su punto ms bajo las relaciones con Rusia, a la que desea impedir su acercamiento geoestratgico con Trump.Guste o disguste, el yihadismo prolifer en la etapa aciaga de Obama ( http://goo.gl/VWIXbt ), quien lo dej hacer y pasar, al estilo neoliberal.Ms all de las filias y fobias, Putin y Trump coinciden en su combate al yihadismo bajo el manto sagrado del maridaje petrolero geoestratgico de Exxon Mobil y Rosneft ( http://goo.gl/MdgUUW ).Con su sello caracterstico de duplicidad, Obama lega un ominoso doble caos: domstico y global.En la cataclsmica fase terminal de Obama, el movimiento Yes California, que busca el Calexit la salida de California de EU al estilo brexit en la Unin Europea, acaba de abrir su embajada en Mosc ( http://goo.gl/YAh22r ).Llama la atencin que el gobierno ruso haya aceptado la embajada del movimiento separatista, que celebrar un referendo sobre su independencia en la primavera de 2019, siempre y cuando consiga medio milln de firmas.El portal europeo DeDefensa.org consagra a Calexit un artculo especial: California, elegante modelo de secesin y coloca en tela de juicio el polmico voto de superioridad estadstica de Hillary Clinton que crea un desequilibrio poltico extremamente daino para EU: California, eminentemente contra Trump y el resto de EU a favor de Trump ( http://goo.gl/a3RQDk ).El eje Rothschild/Soros/Haim Saban, con sus omnipotentes multimedia orwellianos, ha colocado en relieve el triunfo popular por ms de 2.5 millones de votos por Hillary, cuya procedencia se gest justamente en California, donde la diferencia fue apabullante, mientras que a escala nacional se diluy a 1.32 millones de votos.Investors Bussines Daily comenta que la victoria popular de Clinton vino totalmente de California (https://goo.gl/n5eCVT). Si se quita a California de la ecuacin del voto popular, entonces Trump gana el resto del pas por 1.4 millones de votos.El portal europeo comenta que California es de lejos el primero de todos los estados con un nmero absoluto de ilegales latinos, alrededor de 3 millones, que tiene 55 votos electorales.Ms all de los malabarismos estadsticos, California, antigua posesin de Mxico, es ya el bastin del Partido Demcrata donde no pinta el Partido Republicano.En realidad, toda la costa occidental de Estados Unidos California, Oregn y el estado de Washington se volc por Hillary.Segn DeDefensa.org, los latinos cuya mayora son mexicanos se convirtieron en su primera comunidad especfica en 2014 con 14.9 por ciento de poblacin frente a 14.02 por ciento de blancos.California no es un estado cualquiera: casi 40 millones de habitantes; un PIB de 2.5 billones de dlares, el primero de todo EU, que constituye 14 por ciento del PIB federal, y una superficie de 423 mil 970 kilmetros cuadrados (casi el doble de Chihuahua).La frontera de California con el Mxico neoliberal itamita es de 233.4 kilmetros que sern incandescentes durante el trumpismo.Sin el Calexit de por medio y miedo, dos connotados autores, el estadunidense Joel Garreau y el ruso Igor Panarin, ya haban abordado la balcanizacin de Estados Unidos per se, donde California es dividida y/o se separa, sin especificar.Hace 32 aos, Garreau haba vislumbrado Las nueve naciones de Norteamrica ( http://goo.gl/Q1qoIM ), donde California es dividida al sur vinculada con Mexamrica (la parte balcanizada del norte de Mxico), y al norte, adherida con Oregn y al estado de Washington en el pedazo de Ecotopa ( http://goo.gl/vwD8FQ ).Desde hace 8 aos, Igor Panarin, decano de los diplomticos rusos y especialista en ciberguerra ( http://goo.gl/Dl40RK ), avizor la ruptura de Estados Unidos en 6 pedazos ( http://goo.gl/SBGPNT ).En el esquema de Igor Panarin, la Repblica de California ( http://goo.gl/08yMEY ) comportara el eje presente de California/Oregn/estado de Washington con Nevada, Idaho, Utah y Arizona.Hoy las fuerzas centrfugas en EU han iniciado alarmantes amagos de separacin que van desde California (Calexit), donde predominan el Partido Demcrata y la galopante demografa mexicana, hasta Texas, donde prevalece el supremacismo nacionalista/populista blanco de los WASP y el cinturn bblico del Partido Republicano.Todos los ingredientes estn dados para la secesin de California, que no ser sencilla, ya que comporta tres centros estratgicos en su seno: 1. La importante base naval/nuclear de San Diego que dara su salida al ocano Pacfico al trumpismo, consolidado en el cinturn industrial (rust belt), el cinturn bblico, y en la costa del ocano Atlntico; 2. Silicon Valley, con magnas trasnacionales cibernticas con quienes coquetea el trumpismo; y 3. Hollywood, centro de la txica propaganda sionista que colabora con el trumpismo WASP y la denominacin extraa de cristianos sionistas ( http://goo.gl/UqlF2I ).Conclusin: la desglobalizacin y los re-nacionalismos conllevan tambin a balcanizaciones cuando, a su vez, peligran secesiones internas en la misma California.Dentro del plan de la armada de EU para la balcanizacin de Mxico en tres repblicas ( http://goo.gl/mdOZpB ) ya haba advertido que un estrafalario multimillonario, Timothy Draper, fomenta la divisin de California en seis microestados ( http://goo.gl/qWTcPI ), con el fin avieso de diluir a la mayora mexicana: 1. Jefferson (casi un milln de habitantes); 2. Nor-California (casi 4 millones); 3. California Central (ms de 4 millones); 4. Silicon Valley (casi 7 millones); 5. California Occidental (casi 12 millones); y 6. California-Sur (casi 11 millones).En cul de las 6 divisiones californianas quedaran hacinados nuestros hermanos mexicanos, con todo y los ilegales, al estilo de Gaza y Cisjordania?Ya empezaron a conjugarse las reingenieras racistas, con sus poderosas propagandas multimediticas, del primer Netanyahu y el trumpismo mediante la palestinizacin de los mexicanos ( http://goo.gl/xUfQjK ) y ( http://goo.gl/qjDdzp ) de California, cuyo origen literario, 500 aos ms tarde, sera tildado esta vez en forma real como el "nuevo califato" de California.Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/21/opinion/012o1pol