Crecen las articulaciones entre bastidores para apartar a Temer a partir del 2 de enero

Nueva fase del golpe

Brasil de Fato

Florestan Fernandes, uno de los ms importantes socilogos marxistas del siglo XX, nos alertaba sobre la capacidad anticipadora de nuestra clase dominante. Esta es una peculiaridad presente en tantos episodios histricos decisivos, como en la proclamacin de la independencia, en la abolicin de la esclavitud combinada con la Ley de Tierras, en la constitucin de la Repblica y en el golpe de 1964, que lleg antes de las anunciadas reformas de base. Sin hablar de la estratgica abertura lenta, gradual y segura al final de la dictadura militar. Sin duda, esa habilidad anticipadora es una caracterstica que se afirma en su capacidad conspiratoria.

La semana pasada, una noticia paso casi desapercibida, limitndose a las columnas sociales. Los principales banqueros que operan en Brasil hicieron lugar en sus concurridas agendas para una cena con el ex ministro Nelson Jobim, actualmente consejero del [banco de inversiones] BTG Pactual.

No es un incidente casual. Ni la ms poderosa huelga bancaria tendra fuerza para reunir tantos banqueros en un misma mesa. Crecen las articulaciones entre bastidores para apartar a Temer a partir del da 2 de enero y, a travs, de elecciones indirectas, colocar a Nelson Jobim como nuevo gerente del golpe.

Es evidente que no ser una jugada simple. Temer no facilitar ese movimiento. Un impeachment exigira un largo perodo, trayendo incertidumbres econmicas indeseables. Hasta una eventual accin del Supremo Tribunal Federal, tendra impactos arriesgados. Lo ideal para los conspiradores del golpe dentro del golpe es la renuncia. Debilitado por las recientes denuncias, elevarn al mximo las presiones para que Temer renuncie. Apuestan que cada vez es ms fcil acorralarlo.

Necesitan realizar toda esa movilizacin sin amenazar la votacin de la Reforma del Sistema de Seguridad Social, ofensivas contra los derechos laborales, vaciamiento del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES) y de la Petrobras. O sea, no puede entorpecer la implantacin del programa neoliberal que unifica el conjunto de los sectores econmicos que patrocinan el golpe.





Elecciones indirectas

As como en 1964, el golpe comienza a devorar a sus hijos. Esta vez, el aparato principal del Estado no son los militares. Estos, algunas veces salen haciendo alertas en tono de amenaza, como el caso del General Romulo Bini Pereira en el artculo publicado en el diario Estado de S. Paulo. Pero, ya no cumplen un papel central en el actual guin. Esta vez, el actor principal es el Partido de la Lava Jato [operacin que investiga casos de corrupcin en la petrolera pblica, Petrobas], formado por policas federales, miembros del Ministerio Pblico y jueces, que pueden garantizar el Estado de Excepcin, tan necesario para aplicar el conjunto de medidas impopulares en curso.

Un gobierno de Nelson Jobim, o otro que venga a ser elegido por las fuerzas econmicas para ser escogido en elecciones indirectas, tendr que apartarse de todo el desgaste acumulado en el 2016, buscando recomponer las fuerzas, desvinculndose de la imagen de corrupcin, pero preparando las condiciones para la continuidad del golpe.

Es sintomtico que frente todas las denuncias ofrecidas por la constructora Odebrecht, los grandes medios concentran su atencin en la noticia de que Lula se tornara acusado por quinta vez en tres operaciones diferentes. Para el golpe cumplir su guin, precisan inhabilitar a Lula, mismo en el 2017, para que no participe en las eleciones presidenciales.

Que Florestan Fernandes nos ayude ms una vez en este momento. Es preciso mantener nuestra intransigencia. Solamente las elecciones directas podrn devolver la soberana popular. As como los vampiros no soportan la luz, los golpistas huyen de las urnas.





Ricardo Gebrim es de la direccin nacional de Consulta Popular.

Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2016/12/21/articulo-de-ricardo-gebrim-nueva-fase-del-golpe/