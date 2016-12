Un nuevo estudio aporta indicios de daos al intestino provocados por el maz transgnico Bt

Ratas alimentadas con maz transgnico Bt MON810 durante tan slo 90 días sufrieron graves daños en la membrana mucosa del yeyuno (parte del intestino delgado), según un nuevo estudio. El tipo de maíz consumido por las ratas era MON810: Ajeeb YG, una versión transgénica del Ajeeb, una variedad de maíz adaptada a las condiciones de cultivo de Egipto. MON810: Ajeeb YG fue la variedad transgénica desarrollada por Monsanto para el mercado egipcio. Las ratas alimentadas con transgénicos consumían una dieta que contenía un 30% de maíz MON810: Ajeeb YG, mientras que las ratas del grupo control consumían la misma cantidad de maíz no transgénico".

Imagen: Ed Uthman

Al contrario de lo que se afirma muchas veces, no existe consenso cientfico ni certeza respecto a la seguridad de los alimentos transgnicos. Incluso el informe de la Academia Nacional de las Ciencias estadounidenses, que fue esgrimido en su da como la prueba definitiva de que "la ciencia" les daba el visto bueno, afirma que no se pueden hacer afirmaciones "paraguas" sobre la seguridad de los alimentos transgnicos. Aade que, aunque los datos recogidos hasta ahora no permiten afirmar con rotundidad que hay alimentos transgnicos nocivos para la salud, los estudios realizados tampoco han utilizado metodologas que permitan descartar estos efectos: seala adems la escasez de estudios a largo plazo y la falta de seguimiento de aquellos estudios que s han encontrado indicios de daos (pincha aqu para leer nuestros comentarios al informe, y aqu para acceder a una lista de ejemplos de estudios que han encontrado indicios de daos).

Recientemente se ha publicado este otro estudio que, una vez ms, no permite afirmar con rotundidad que el alimento transgnico (en este caso un tipo de maz Bt) produce daos en el aparato digestivo de ratas, pero que desde luego aporta datos alarmantes que deberan investigarse en mayor profundidad. Como se seala en el artculo que comenta el estudio, hay algunos elementos de la metodologa que debern corregirse a la hora de abordar estas nuevas investigaciones.

Ttulo: El maz transgnico MON810 de Monsanto provoca daos en el intestino de ratas - nuevo estudioOrigen: GMWatchAutor/a: Claire Robinson

Fecha: Jueves, 24 Noviembre, 2016

Ratas alimentadas con maz transgnico Bt MON810 durante tan slo 90 das sufrieron graves daos en la membrana mucosa del yeyuno (parte del intestino delgado), segn un nuevo estudio.1

El tipo de maz consumido por las ratas era MON810: Ajeeb YG, una versin transgnica del Ajeeb, una variedad de maz adaptada a las condiciones de cultivo de Egipto. MON810: Ajeeb YG fue la variedad transgnica desarrollada por Monsanto para el mercado egipcio. Las ratas alimentadas con transgnicos consuman una dieta que contena un 30% de maz MON810: Ajeeb YG, mientras que las ratas del grupo control consuman la misma cantidad de maz no transgnico.

En el grupo de ratas alimentadas con pienso transgnico, algunas reas de las vellosidades intestinales - estructuras con forma de dedo que absorben los nutrientes de los alimentos - estaban daadas. Haban perdido relieve y se haba modificado su estructura, y algunas de sus clulas formaban bloques. Los daos se aprecian claramente en las imgenes incluidas en el estudio. Las criptas (glndulas intestinales) haban sufrido alteraciones, y se apreciaba la congestin de los vasos sanguneos. Alrededor de las zonas daadas se observaban signos de inflamacin - infiltracin de glbulos blancos. Adems, las clulas del epitelio intestinal presentaban una estructura anormal.

Otros signos de dao incluan un mayor desprendimiento de clulas de la mucosa, un nmero mayor de clulas caliciformes secretoras de mucosa y mayores tasas de divisin celular en el recubrimiento de las criptas.

El estudio, llevado a cabo por la mdico Marwa Ibrahim y por Ebtsam Okasha, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tanta, en Egipto, ha sido publicado por la revista Experimental and Toxicologic Pathology (ver abstract ms abajo).

Los investigadores concluyen que "el consumo de maz transgnico altera profundamente la estructura histolgica [microscpica] del yeyuno". Aaden, "Los resultados de este estudio podran demostrar que, a pesar de las afirmaciones tranquilizadoras sobre los productos transgnicos, el maz transgnico altera profundamente la estructura histolgica de la mucosa del yeyuno a varios niveles. Se han revelado varios datos alarmantes, como son las lesiones proliferativas y hemorrgicas adems de varias alteraciones ultraestructurales descritas por primera vez en el yeyuno en animales que han consumido maz transgnico."

Los investigadores instan a que se lleven a cabo nuevos estudios que clarifiquen los mecanismos mediante los cuales el maz MON810: Ajeeb YG ejerce este efecto. Entre los mecanismos posibles se encuentran el dao directo a la mucosa del yeyuno por parte de la toxina Bt (Cry1Ab) presente en el maz transgnico, de forma similar a lo que ocurre en el intestino de las plagas objetivo, o un efecto indirecto debido a la alteracin de la microbiota intestinal. Cualquiera de los dos podra producir los cambios observados en la estructura de la mucosa intestinal.

Qu nos dice este estudio?

Los datos obtenidos por este estudio resultan dramticos y significativos. Sin embargo, es necesario sealar ciertas limitaciones. Entre estas est el hecho de que el maz control utilizado no era la variedad parental isognica no transgnica (Ajeeb), sino un maz no transgnico sin identificar utilizado para la formulacin de dietas de laboratorio estndar.2

Adems, no se ha evaluado la presencia de contaminantes txicos como micotoxinas o residuos de pesticidas en las distintas dietas.2 Ambos tipos de contaminacin podran provocar daos.

Por estas razones no es posible atribuir definitivamente el dao sufrido por las ratas alimentadas con pienso transgnico al proceso de transgnesis, incluida la toxina Bt. Sin embargo, los datos aportan fuertes razones para pensar que s podra ser as. Resulta especialmente relevante situar este estudio en el contexto de otros estudios previos que observaban efectos txicos derivados del consumo del mismo maz transgnico MON810: Ajeeb YG.

Estudios previos

Otros dos estudios de alimentacin en ratas llevados a cabo por cientficos egipcios con el mismo maz transgnico, MON810: Ajeeb YG, observaban daos en los animales alimentados con pienso transgnico. En estos casos el comparador s que era la variedad isognica apropiada, Ajeeb, con lo que los efectos adversos observados en las ratas se deban claramente al transgn insertado.

En el primer estudio las ratas alimentadas con el maz MON810: Ajeeb YG durante 45 y 91 das mostraban diferencias en el peso corporal y de los rganos y de la bioqumica en sangre al compararlas con ratas alimentadas con la variedad parental no transgnica Ajeeb cultivada en las mismas condiciones. Los autores sealaron que los cambios podran indicar "posibles efectos txicos/adversos para la salud", que necesitaban seguir siendo investigados.3

En el segundo estudio, el mismo grupo de investigadores recoga datos histopatolgicos (microscpicos) que revelaban efectos txicos en mltiples rganos en las ratas alimentadas con el maz transgnico MON810: Ajeeb YG durante 91 das. Algunos de estos efectos eran anormalidades y degeneracin grasa de las clulas hepticas, congestin de los vasos sanguneos del rin y crecimiento excesivo y necrosis (muerte) de las vellosidades intestinales. Al examinar los testculos apareca necrosis y descamacin (desprendimiento) de clulas espermatognicas, que son la base de los espermatozoides y por tanto de la fertilidad masculina.4

Significativamente los datos obtenidos en el segundo estudio, es decir anormalidades celulares, congestin de los vasos sanguneos y dao a las vellosidades intestinales aparecen tambin en el nuevo estudio de Ibrahim y Okasha.

El comparador correcto

Para los investigadores puede resultar difcil o incluso imposible acceder a los materiales adecuados para realizar un estudio de alimentacin en animales con cultivos transgnicos, en concreto a la variedad transgnica a investigar y a la variedad parental no transgnica cultivada en las mismas condiciones. Esto se debe a que a menudo las empresas que desarrollan OMG no han permitido que estos materiales estn disponibles para investigadores independientes.5

Sin embargo, el hecho de que los dos primeros estudios egipcios s que usaran el comparador correcto sugiere que, al menos en teora, debera ser posible para otros investigadores acceder a la variedad parental no transgnica, Ajeeb, como comparador correcto a utilizar en cualquier estudio sobre el maz MON810: Ajeeb YG.

Las ratas alimentadas con pienso transgnico no mostraban claros signos de enfermedad

Ibrahim y Okasha sealaron que las ratas alimentadas con pienso transgnico no presentaban signos claros de enfermedad o alteracin del comportamiento. Esto no es quiz muy sorprendente, dada la duracin relativamente corta (90 das) del estudio. Sin embargo los animales s que estaban enfermos, como revela el examen histopatolgico del tejido intestinal, y los datos indican claramente que debera llevarse a cabo un estudio de alimentacin a largo plazo con una duracin de 2 aos o ms para comprobar si los daos en la mucosa intestinal hallados se convertiran en algn momento en una enfermedad claramente apreciable.

Adems, los resultados de este estudio son una seal clara de que todos los estudios de alimentacin en animales con alimentos transgnicos utilizados para justificar su autorizacin deberan incluir datos histopatolgicos. En la actualidad esta no es una prctica requerida ni llevada a cabo de forma rutinaria.

La Comisin Europea quiere que el maz MON810 se cultive en Europa

Este nuevo estudio aparece en un momento en el que la Comisin Europea est intentando que el cultivo del maz MON810 en Europa se apruebe a tiempo para la temporada 2017. Tambin est considerando otros dos tipos de maz transgnico insecticida, el maz 1507 de Dupont Pioneer y el maz Bt11 de Syngenta. Se cree que los Estados miembros de la UE votarn el 9 de diciembre.*

Sin embargo, todos los datos referentes al maz MON810 apuntan a que no debera cultivarse a una mayor escala, sino que, al contrario, debera ser retirado del mercado. Y todos los cultivos transgnicos deberan ser analizados adecuadamente antes de su comercializacin. Esto incluye estudios detallados de las llamadas "micas", anlisis que puedan revelar cambios imprevistos en la expresin de protenas y otros metabolitos, as como ensayos de alimentacin en animales a largo plazo.

Actualizacin 24 noviembre 2016, 16:35 h GMT: La votacin sobre la autorizacin de cultivo de las tres variedades de maz transgnico en Europa ha vuelto a ser pospuesta para el 17 de enero de 2017.

Efecto de maz modificado genticamente en la mucosa del yeyuno de ratas albinas adultas machoPor Ibrahim MA

Las plantas modificadas genticamente (MG) que expresan rasgos insecticidas aportan una nueva estrategia para la proteccin de cultivos. Este maz transgnico contiene genes de Bacillus thuringiensis (Bt) que producen delta endotoxinas en toda la planta. La dieta puede influir en las caractersticas del tracto gastrointestinal, alterando su funcin y estructura. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto del maz transgnico sobre la estructura histolgica de la mucosa del yeyuno en ratas albinas adultas macho utilizando distintos mtodos histolgicos, inmunohistoqumicos y morfomtricos. Se utilizaron veinte ratas albinas adultas macho divididas en dos grupos iguales: grupo control y grupo alimentado con maz transgnico, al que se administr una dieta con un 30% de maz transgnico durante 90 das. Las muestras del yeyuno fueron procesadas para su observacin al microscopio ptico y electrnico. Para los estudios inmunohistoqumicos se utilizaron anticuerpos contra el antgeno nuclear de clulas en proliferacin (PCNA). Se evaluaron diferentes parmetros morfomtricos.

Las muestras del grupo alimentado con maz modificado genticamente mostraban distintos tipos de cambios estructurales. Se observ destruccin focal y prdida de vellosidades dejando la superficie de la mucosa desnuda, alternadas con reas estratificadas, mientras que algunas criptas parecan completamente alteradas. Se detect la presencia de capilares sanguneos congestionados, as como la infiltracin focal por clulas mononucleadas. Se observ asimismo un aumento de la expresin de PCNA y del nmero de clulas caliciformes, as como un aumento significativo de la altura de las vellosidades y la profundidad de las criptas.

Tambin se han registrado cambios ultraestructurales reseables en algunos enterocitos, con prdida focal en las microvellosidades. Algunos enterocitos presentaban citoplasma vacuolado, mitocondrias hinchadas con alteracin en las crestas y retculo endoplasmtico rugoso (rER) dilatado. Algunas clulas presentaban ncleos oscuros e irregulares, con condensacin anormal de la cromatina. Podra concluirse que el consumo de maz transgnico altera profundamente la estructura histolgica del yeyuno.

