Preocupacin ante apuesta de Trump por los combustibles fsiles

IPS

Parte de un campo de gas de la localidad de Damascus, en el sudoriental estado de Arkansas, dentro de la cuenca de Fayetteville, en Estados Unidos, el pas donde ms intensivamente se desarrolla la industria de los combustibles de esquisto. Crdito: Emilio Godoy/IPS

LITTLE ROCK, Estados Unidos, 21 dic 2016 (IPS) - El indgena cherokee Earl Hatley ha atestiguado las consecuencias de la utilizacin de la fractura hidrulica, tambin conocida por el vocablo ingls fracking, en su tierra natal para la obtencin de gas de esquisto.

El fracking es daino para las fuentes de agua, la vida silvestre y el valor de las propiedades. Adems, ha ocasionado sismos donde no se producan. Desde 2007 empez a temblar ms y ms cerca de los pozos, puedo oler las emisiones, que me hacen sentir mal, refiri a IPS este activista, guardin del agua y fundador de la no gubernamental Accin Local Ambiental Requerida.

Hatley tiene una propiedad en Payne, en el estado de Oklahoma, en el centro de Estados Unidos, que asegura que ya no puede visitar debido a las emisiones txicas de los pozos.

La industria del gas y el petrleo ventea el gas fugitivo y no monitorea las fugas, pues no hay regulaciones en Oklahoma que la obliguen a hacerlo. Tuvimos la oportunidad de evaluar algunos pozos y encontramos que todos estaban mal, relat.

En Oklahoma estn activos casi 50.000 pozos de gas natural y de los cuales unos 4.000 se explotan mediante fractura hidrulica, al menos 200 en Payne.

Con panoramas similares en otros estados, la preocupacin es el denominador comn del movimiento estadounidense antifracking con la llegada a la presidencia, el 20 de enero, del magnate republicano Donald Trump y su propuesta de impulsar la industria de los combustibles fsiles, pese a su impacto en el calentamiento del planeta.

Estados Unidos es el pas que ms intensamente explota el gas y el petroleo de esquisto o lutitas, tambin conocido por el vocablo ingls shale, lo que le ha permitido convertirse en el mayor productor mundial de hidrocarburos, al ocupar el primer lugar en la extracci de gas y el tercero de crudo.

Trump manda seales de cul va a ser la percepcin de apoyo al sector y que empeorar los impactos ya conocidos del fracking, como la contaminacin del agua y la emisin de metano, analiz a IPS el argentino Daniel Taillant, presidente del no gubernamental Centro de Derechos Humanos y Ambiente, durante un taller sobre la evolucin de la fractura hidrulica en las Amricas realizado en Little Rock, la capital del suroriental estado de Arkansas.

En los depsitos de los hidrocarburos de esquito, su molcula est atrapada en rocas profundas, perforadas y quebradas por la inyeccin cuantiosa de una mezcla de agua, arena y aditivos qumicos, que se consideran nocivos para la salud y el ambiente.

De esa forma, el gas o el petrleo se liberan. Pero la tecnologa genera masivos volmenes de desechos lquidos que deben tratarse para su reciclaje y de emisiones de metano, ms contaminante que el dixido de carbono, el mayor responsable del calentamiento planetario.

Diversidad de estudios confirman los daos al agua, al aire, al paisaje y el desencadenamiento de sismos.

Para la industria del fracking, los buenos tiempos retornaran de la mano de Trump, que en mayo lanz un plan para los primeros 100 das de gobierno, en caso de ganar las elecciones de noviembre, en que estableca un decidido impulso para el sector, pese a las denunciadas secuelas ambientales, sociales y econmicas.

El programa incluye la supresin de todas las barreras sobre las reservas energticas, incluyendo el gas natural, petrleo y carbn limpio, valoradas por el documento en 50 billones (millones de millones) de dlares, en lo que denomina revolucin energtica destinada a producir una vasta riqueza nueva.

Asimismo, el presidente electo prometi eliminar los obstculos regulatorios existentes contra los fsiles y facilitar el avance de proyectos de infraestructura energtica vitales, como oleoductos y gasoductos.