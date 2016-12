Entrevista a Francisco Bez Baquet sobre la industria criminal del amianto

Los previsibles males de esos pactos extrajudiciales frecuentemente alcanzarn a los dems trabajadores, pero no a los que cierran ese pacto

Francisco Bez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inici en los aos 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado ms de 40 aos a la investigacin sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseado y destacado su obra

***

De nuevo le robo tiempo y me baso en sus informaciones. Me ha llegado esta informacin: "La biotecnolgica Aromics acelera pruebas frmaco contra cncer por amianto". Es una empresa catalana si no estoy errado. Qu sabe del tema? UN frmaco contra el amianto?

Un frmaco contra la patologa maligna ms netamente relacionada con la exposicin al amianto, esto es, contra el mesotelioma, cncer incurable hasta el presente. Facilito seguidamente el link de acceso a la web de la compaa, en la que se explica la campaa y sus obligados antecedentes de contextualizacin, a travs de un video-reportaje y de texto de acompaamiento: http://capitalcell.net/investment/aromics23/

CCOO est organizando por su parte unas jornadas sobre enfermedades relacionadas con el amianto. Va a participar usted? Qu sabe de este encuentro?

Mis contactos e historia comn, con las actuales CC.OO., a diferencia de lo sucedido en el pasado, y salvo excepciones, tienen ya un carcter residual, y es lgico, al menos hasta cierto punto, que as sea, en funcin de las circunstancias sobrevenidas en ese pasado. Nadie tiene que rasgarse las vestiduras por ello. Eso es as, y no hay que darle ms vueltas al asunto. En reiteradas ocasiones, y de forma verbal y personal, y ante diversas instancias y personas del sindicato, mi predisposicin a la colaboracin, en la medida de mis mermadas capacidades actuales, est ya reiteradamente expresada. Conforme con ese espritu de sobreentendido o expreso ofrecimiento de colaboracin, tendramos, por ejemplo, a lo expresado en el captulo de agradecimientos, en mi libro: Amianto: un genocidio impune.

De los actuales aconteceres, que motivan, en concreto, esta interpelacin suya, no tengo ms informacin que la que me ha llegado a travs de lo publicado en Internet.

La Vanguardia ha publicado este artculo: http://www.lavanguardia.com/vida/20161216/412668621183/la-HYPERLINK "http://www.lavanguardia.com/vida/20161216/412668621183/la-confederacion-hidrografica-del-tajo-ha-retirado-once-toneladas-de-amianto-del-cauce-del-arroyo-ramabujas-en-toledo.html"confederacion-hidrografica-del-tajo-ha-retirado-once-toneladas-de-amianto-del-cauce-del-arroyo-ramabujas-en-toledo.html Once toneladas de amianto, 11 mil kilogramos?

Eso dicen. Ser verdad. Posiblemente, y al igual que tambin ha sucedido con anteriores informaciones, se tratar de esa cifra, pero de residuos de amianto-cemento, de los cuales slo un porcentaje minoritario est constituido por amianto en sentido estricto, y lo cual, no obstante, sigue siendo mucho, y muy peligroso.

Por cierto, La Vanguardia, como usted sabe, es un diario fuertemente conservador. Sin embargo, va publicando puntualmente informaciones sobre nuestro tema, cosa que no ocurre en otros medios que tienen fama de ser ms progres y ms objetivos. No le parece?

El tema del amianto, por lo que tarda en dar la cara en sus efectos, no compagina bien con la pugnaz vehemencia con la que el periodismo cotidiano aborda todo aquello que cree identificar como con una actualidad de suficiente "garra" periodstica. Bienvenidas sean las excepciones a esa regla de ostracismo informativo.

Canad ha anunciado recientemente que prohibir la produccin y uso del amianto, incluido el crisolito, en 2018. Yo pensaba que ya existan restricciones en este mbito en Canad. Por qu en 2018? Puede recurrirse la decisin? Tengo tambin esta informacin: "Pese a haber clausurado la minera propia, Canad sigue importando amianto: http://windsorstar.com/news/local-news/asbestos-imports-continue-despite-canadian-mining-ban "

Ese cambio de paradigma puede resultar un trago difcil de digerir por parte de las autoridades canadienses, como sera, hablando en metfora, como cuando un portaviones tiene que invertir su rumbo, de improviso. Supongo que esa demora temporal, entre sus motivaciones, posiblemente incluye a esa situacin embarazosa, unido a la inercia que representan esas "costumbres" importadoras, que a da de hoy persisten.

Las restricciones, existen en la prctica, puesto que, desde hace ya mucho tiempo, la poltica de Canad ha consistido en promover muy activamente el uso del amianto blanco o crisotilo destinado a la exportacin, mientras que, simultneamente, proceda a una fuerte reduccin del uso en su propio territorio, procediendo, por ejemplo, a su retirada de los edificios de uso pblico, como era el caso del Parlamento en Ottawa, o a dejarlo de usar como antideslizante, suelto, en sus carreteras, con ocasin de nevadas, que tan frecuentes son all.

En el posicionamiento actual, no veo intencionalidad de modificacin, ni en propsito, ni en el plazo que se auto-conceden para llevarlo a trmino.

Siendo muy optimistas, podramos esperar que ese "cambio de bando" pudiera animar a hacer lo propio, llegado el momento, en naciones como Mxico, Cuba o Brasil. En este ltimo pas, productor del mineral, ya existen prohibiciones parciales, referidas a varios estados y municipios, que en cualquier caso no afectan al asentamiento de su nica mina activa actualmente.

Una nota que me lleg de usted: "Me permito recordaros que la empresa PAISA es la misma que ocasion, entre otras, la muerte por mesotelioma de una vctima no ocupacional (exposicin medioambiental), que determin la creacin, por su hijo, de la famosa pelcula "La plaza de la msica", que puede ser descargada de Internet". Qu recuerda de esta pelcula? Por qu ha vuelto a hablar de PAISA?

La pelcula, es de imperecedero recuerdo, por su emotividad en el abordaje autobiogrfico que el autor hace, acerca de los sentimientos de quienes han pasado por la amarga experiencia de tener que ver desaparecer a un ser querido, herido de muerte por la invisible perfidia del amianto inhalado inadvertidamente.

La empresa PAISA, de forma reiterada sigue apareciendo en los medios de comunicacin, a causa de los sucesivos casos de fallecimientos originados por el amianto que se manej en su factora del Pas Vasco. Cada vez que eso sucede, si tengo oportunidad de hacer pblicamente referencia a la pelcula, no dejo de hacerlo, porque estos sucesivos aconteceres vienen a representar la coda final, de momento, de la tragedia narrada en dicho film. Narrada, por ms seas, por el hijo de una de esas vctimas.

PAISA no ha sido una compaa tan conocida y reconocida como asociada a la exposicin al asbesto, como sera el caso, por ejemplo, de Uralita, para la que resultara quizs reiterativo hacer tan repetida mencin de dicho nexo de causalidad en la ndole de las enfermedades y las muertes acaecidas.

"El nuevo macrocaso de los extrabajadores de Unin Naval (primero de Levante y despus de Valencia), enfermos, supuestamente, por una prolongada exposicin al amianto, ha sufrido un brusco frenazo. La Audiencia Provincial de Valencia, en un auto, ha estimado los recursos presentados tanto por el fiscal como por la compaa contra el proceso iniciado por unos 350 ex empleados de la naviera, afectados por distintas patologas ocasionadas, presuntamente, por estar en contacto con polvo de amianto durante su etapa laboral en el astillero. La denuncia se centra contra varios responsables de Unin Naval ya que, segn los demandantes, no se adoptaron las medidas necesarias para evitar su exposicin a este material txico". Esta es la noticia. Su comentario: "La informacin se comenta sola". Nos ayuda un poco?

Creo que estamos ante un claro ejemplo de los aspectos negativos que conllevan los acuerdos extra-judiciales, en evitacin, para las dos partes, de tener que pasar por el largo e incierto proceso que siempre representa llegar a tener que recorrer todo el desarrollo del litigio.

Luego puede ocurrir, como estamos viendo en esta oportunidad, que ese recurso al pacto, se ha hecho en perjuicio de las oportunidades de poder volver a demandar a la empresa concernida, por otras vctimas que en nada se han visto beneficiadas de ese pacto, y que s han sido perjudicadas, en cambio, por las mismas condiciones de exposicin laboral, en el mismo centro de trabajo, y bajo la misma direccin o titularidad de la instalacin y de sus condiciones de funcionamiento.

Eso es en lo que nadie piensa o sobre lo que no se quiere reflexionar de forma consecuente, por parte de quienes suscriben, en su condicin de perjudicados, ese tipo de acuerdos extra-judiciales. Hay, por supuesto, otros inconvenientes, y no es menor, el hecho de que no queda judicial constancia de quienes debieran de terminar certeramente identificados como responsables, incluyendo el registro estadstico correspondiente.

Pero si es as, querido amigo, si es tan obvio lo que seala sobre los acuerdos extra-judiciales, y los efectos negativos tan evidentes, por qu se vuelve a caer en lo mismo una y otra vez? Quines abonan este mal camino de resolucin?

Para que se llegue a formular, y en su caso a concluir el pacto, habr, como mnimo, si no hay tambin intervencin de terceros, dos partes intervinientes, cuyos respectivos intereses y perspectivas han de ser analizados.

Por lo que respecta a la parte patronal, una primera cuestin a considerar, es la va elegida por la parte demandante, para formular el litigio, porque la va penal es mucho ms favorecedora de que la empresa demandada busque y sea propicia a ese pacto extra-judicial, por razones obvias. El "talego" sigue gozando de un acreditado "prestigio" disuasorio y sancionador.

Despus, influye tambin el tamao de la empresa demandada. No es lo mismo una compaa de amplia plantilla de trabajadores que han estado expuestos al mismo riesgo, y que por lo tanto es altamente probable que similares situaciones a ventilar en los tribunales se puedan seguir originando sucesivamente, que aquellas otras empresas, medianas o pequeas, que consideran excepcional verse envueltas en ese tipo de perturbaciones en su regular marcha de sus negocios habituales. En el primer caso, el de las grandes empresas, la posibilidad del pacto extra-judicial, sobre todo cuando se trata de atajar a una andadura ya iniciada por la va penal, es contemplada con mejores ojos.

Por lo que atae a la parte demandante, aqu hay varios agentes actuantes, aparte de los propios demandantes, cuyas posiciones previas tendrn indudable peso, a la hora de iniciar, de conducir y de concluir una negociacin tendente a cerrar ese pacto extra-judicial. Tales otros agentes intervinientes abogados del demandante, asociaciones de vctimas, sindicatos-, inevitablemente tambin tienen sus propios intereses y puntos de vista, condicionando hasta cierto punto la decisin final e incluso el mero planteamiento previo, de esa posibilidad de acuerdo fuera de tribunales.

El pacto extra-judicial tiene que tener siempre, objetivamente, sus indudables ventajas, porque si no fuera as, nadie los concertara. La cuestin est en apreciar, comparativamente, qu es lo mejor, lo ms conveniente o lo que se considera ms proclive para que pueda alcanzarse un resultado tangible e inmediato, frente al horizonte incierto de un amparo judicial, que frecuentemente se ha podido comprobar cmo resultaba impredecible, tornadizo e injusto. Los previsibles males de esos pactos, frecuentemente alcanzarn a los dems trabajadores, pero no a los que cierran ese pacto (o no, al menos, en toda la intensidad y extensin de sus consecuencias negativas). Es lo que ha ocurrido, en el episodio que da origen a todo nuestra argumentacin sobre el asunto.

Sigo con una informacin que me ha llegado a travs de Antonio Bernardo Reyes

De acuerdo. Cuando quiera.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.