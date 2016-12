El pueblo del Congo necesita una revolucin

frica en mente

Mientras reflexiono sobre el famoso dilogo que est teniendo lugar en Kinshasa, me pregunto qu papel tendr cada una de las partes. Por un lado, tenemos a Kabila representado por la Mayora Presidencial (MP) y por otro tenemos la unin de toda la oposicin, Le Rassemblement, una coalicin de muchos partidos polticos que se oponen a Kabila, y no olvidemos a la Comunidad internacional.



1. El Rassemblement est seguro de que Kabila intentar quedarse en el poder y se oponen a ello (al menos de forma pblica). Ellos le dicen al pueblo congoleo Nosotros le echaremos!.



2. Kabila insiste en decir que respetar la constitucin pero ni dice si se quedar o si se ir y todo lo que puede desprenderse de sus acciones muestra que quiere aferrarse al poder.



En este caso cul ser el mejor resultado para las dos partes, independientemente de la decisin que tome cada una de ellas? Conociendo adems que ambas partes estn siendo presionadas por las potencias extranjeras, es decir Estados Unidos, Gran Bretaa y Blgica. Si hay alguna psicologa tras todo esto, parece que Kabila quiere que el Rassemblement piense que hay una mnima posibilidad de que se aferre al poder y que su decisin causar el caos.



En el otro bando parece que creen que Kabila debe marcharse el 19 de diciembre cueste lo que cueste. Si lo ponen de rodillas por lo que ellos creen que son sus intenciones, saben que habr una reaccin del lado de Kabila. El previsible caos, por tanto, ser una contradiccin total con lo que se espera de ellos por parte de los responsables de Estados Unidos y Gran Bretaa, que no quieren arriesgarse a perder su influencia en la regin.



Entonces, podemos decir que el acuerdo girar en torno a una terminologa especfica? Parece que as es. El Rassemblement pide a Kabila que diga pblicamente que no se presentar a un tercer mandato. Si Kabila acepta esta idea, podra significar que se quedara dirigiendo el pas hasta nuevo aviso, ya que el jefe del gobierno es un miembro del Rassemblement [el primer ministro Samy Badibanga].



Hay que tener en cuenta que las cancilleras occidentales insisten con behemencia en esa idea, mientras que dejan la cuestin de la persona que dirigir la transicin si abordar ms que de forma vaga.



Recordemos el hecho de que ninguna de estas disposiciones estn respetando la constitucin que cada una de las partes parece defender de forma tan entusiasta. Si el Rassemblement llega a un acuerdo con Kabila en estos trminos, establecer un peligroso precedente que da a entender que todo es negociable en el Congo.



Adems, hay que aadir que ninguna de estas decisiones, si se tomasen, respetara la voluntad del pueblo congoleo que quiere que Kabila se vaya. En este panorama, incluso si es en inters del Rassemblement el echar a Kabila, para tomar el poder poltico, no hay certeza de que lo haga. En todo este asunto hay otro componente que debemos tener en cuenta, es el pueblo. Si los congoleos se hacen a s mismos la pregunta adecuada, entonces sabrn cul es su principal inters y desde luego no es ninguna de las dos opciones actuales, ni el rgimen de Kabila ni el Rassemblement. El pueblo de Congo necesita una revolucin.

La tensin en la Repblica Democrtica del Congo aumenta cada da. El gigante del corazn de frica ve cambiar a sus presidentes solo mediante la violencia o mediante elecciones amaadas. Su ansiada tierra y sus deseadas riquezas hacen que sea un pas bajo ocupacin oculta a plena luz del da, en guerra silenciada que se cobra ms vctimas que ningn otro conflicto en el mundo. El pas de Lumumba debe recuperar su soberana, debe hacer gala de su inteligencia y debe ofrecer justicia a las vcitimas del genocidio atroz que est sufriendo.El da 19 de diciembre de 2016, a las 12 de la noche, se cumple el plazo para que Joseph Kabila abandone la presidencia que ha ocupado durante dos mandatos. Lo que reza la constitucin. Pero el presidente, impuesto desde el exterior desde el principio, no dice nada. Su gobierno no ha organizado las elecciones. Se dice que no es posible organizarlas por lo menos hasta 2018, que no hay dinero en el trozo de planeta ms rico que existe El entorno cleptcrata del presidente Kabila y su ejrcito, dirigido por ruandeses, reprime salvajemente las protestas en la calle. Encarcelan a los activistas y tratan de mantenerse en el poder. Pero les ha llegado la hora de partir. Es en este momento cuando los congoleos debieran prestar ms atencin a su historia para no repetirla. Que no se fien de los apoyos extranjeros para protestar ahora, que no se fen de los polticos de oposicin que no hablan de lo importante, solo prometen ms de lo mismo. Ahora es el momento de pensar Qu es lo ms importante para el Congo? La actividad en las redes sociales de los congoleos en la dispora es frentica. Viajan al pas y vuelven con proyectos y mensajes que difundir de sus hermanos, algunos de los cuales estn amenazados y en la crcel. Recaudan fondos, gritan al mundo para cundo el Congo?!En este video , la historiadora congolea y activista por los derechos humanos, BK Kumbi, invita a la juventud congolea a pensar con inteligencia. En dos das se reprodujo miles de veces. Y no es la nica a cuyos mensajes empoderantes se est prestando tanta atencin. Desde que los polticos comenzaron con los dilogos, la activista confiesa sentirse impresionada porque la cuestin del genocidio del pueblo congoleo, con ms de 8 millones de muertos y cientos de miles de mujeres y nias violadas impunemente en el este del pas no sea el centro de todas las discusiones! Se imaginan que en su propio pas hubiera estas cifras de asesinatos y violaciones, en una guerra no reconocida durante dcadas, y cuando los polticos y la comunidad internacional se ponen a debatir sobre lo mejor para el pas ni siquiera se hablase de ello! Esto es inimaginable para nadie en el norte, pero es la realidad para los congoleos y congoleas. Si no presta atencin y piensa, el pueblo congoleo est siendo dirigido para que ellas y ellos mismos tampoco lo pongan en el centro de la agenda poltica. Kumbi lamenta No hablamos ms que de la constitucin, que debe ser respetada acaso hemos olvidado ya cmo fue puesto en escena Kabila? y continua Kabila lleg con el que decan que era su padre, quien a su vez lleg a Congo con los tutsi ruandeses, quienes a su vez recibieron el mandato de arrodillar al Congo ante Estados Unidos, Gran Bretaa y sus cmplices en Blgica.El Congo, la Repblica Democrtica del Congo est bajo ocupacin extranjera, y eso! debe ser el centro de nuestras preocupaciones. La cuestin ms importante sobre la que debemos dialogar es sobre nuestra soberana! Debemos recuperar nuestra soberana, insiste Kumbi.Los dictadores de Ruanda y Uganda, delegados de las potencias anglosajonas, han invadido no solo el territorio este del Congo, del que se quieren apropiar masacrando a las poblaciones locales, sino que tambin han invadido los puestos de mando en el ejrcito, en la administracin gubernamental y copan los principales negocios nacionales.Es importante recuperar nuestra soberana porque solo as podremos brindar justicia a las vctimas de esta ocupacin, en lugar de prometerle a Kabila que puede seguir siendo senador de por vida. Esta disposicin [que Kabila contine como senador, es una de las porpuestas que se est negociando oficialmente] es inaceptable para una persona que ha cometido tantos crmenes.En cuanto a los grupos de jvenes congoleos que piensan que Occidente los est dando espacio para hablar y denunciar, pensad de nuevo, les pide BK Kumbi, Esto no se hace en inters de Congo. Estos apoyos suelen llevar soterradamente implcito el gatopardismo de 'para que todo siga igual, hay que cambiarlo todo'. Se puede presionar para cambiar a los jefes de estado, hoy le toca a Kabila, pero es para que todo siga igual. Kumbi insiste los congoleos debemos ser inteligentes frente a todo esto para terminar con el genocidio de nuestro pueblo.Le hemos pedido que nos cuente su visin de la actual situacin del Congo. Puntualizando que ella no es ninguna analista de geopoltica ni nada de eso, esto es lo que ha respondido.

Pues ah lo tienen, un anlisis de la geopoltica congolea en 8 minutos. Para que luego nos digan que el asunto del Congo es complicado.

Fuente: http://africaenmente.blogspot.com.es/2016/12/el-pueblo-del-congo-necesita-una.html#more