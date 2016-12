El padre ngel y el fundraising

El sacerdote espaol del Opus dei Lucio ngel Vallejo Balda, que fue nombrado por el Papa Francisco para trabajar en una comisin especial con vistas a esclarecer las oscuras finanzas vaticanas, fue condenado en marzo del 2016, por el mismo Vaticano, junto a su colaboradora Francesca Chaouqui, a 18 y 10 meses de prisin respectivamente por filtracin de documentos y revelacin de secretos a los periodistas Nuzzi y Fittipaldi; en esta documentacin se inclua, tambin, grabaciones del Papa Francisco y vendra a demostrar que existe un descontrol de las cuentas del Vaticano y particularmente del dinero procedente del bolo vaticano y del dinero de fundaciones caritativas de las cuales se desviaban decenas de millones de euros para el gasto suntuoso de cardenales y curia vaticana. Los periodistas estiman que solo 2 de cada 10 euros se utilizan para la caridad.

Este sacerdote espaol del Opus dei, hoy encarcelado en el Vaticano, haba sido ecnomo en el obispado de Astorga y a muchos vecinos de esta villa no les cay por sorpresa la noticia ya que el sacerdote llevaba un tren de vida muy alto, era propietario de una casa de diseo espectacular e invirti fondos en Gescartera adems de tener una sospechossima SICAV Vayomer (en hebreo y Dios dijo) en la que canalizaba los fondos de la dicesis y de otros accionistas; algunos vecinos tambin se han sentido estafados por especulaciones inmobiliarias que Vallejo haca con bienes inmatriculados. Durante el juicio, y por las filtraciones que han existido, se sabe que tanto el sacerdote Vallejo como su colaboradora Francesca se vean con frecuencia con el popular padre ngel y sus representantes en Roma, quien en varias declaraciones ha negado cualquier vinculacin con el caso Vatileaks2: No hay absolutamente ninguna vinculacin entre Mensajeros de la Paz y lo que ha pasado en el Vaticano. La nica conexin es que soy amigo de Lucio ngel desde hace aos. Aunque ahora se encuentre en esta situacin, no reniego de l. Pero adems se ha sabido, como consecuencia de la investigacin, que en enero del 2015 el sacerdote Vallejo viaj a Dubi acompaado por el oscuro coronel de los carabinieri Giuseppe de Donno para intentar la venta, a espas chinos, de un informe mdico sobre el estado de salud del Papa Francisco; Giuseppe de Donno, que estuvo envuelto en una supuesta negociacin entre la mafia siciliana y el Estado en los aos 90, declar en La Reppublica que el viaje, en verdad, estaba ligado a unos proyectos de financiacin de Mensajeros de la Paz. El padre ngel ha desmentido este asunto: Me extra muchsimo. Emiratos rabes Unidos es uno de los pocos pases donde no tenemos absolutamente nada. Ni lo tenemos ahora ni lo hemos tenido nunca". Sin embargo el padre ngel aclar que le hubiera gustado verse con Vallejo despus de su detencin: pero no he podido porque no he viajado a Roma desde entonces. S he hablado con su madre. Le quiero mucho y la ayudo siempre que puedo. Supongo que l lo agradecer aadiendo finalmente: A ver si as nos quitamos este muerto de encima.

El padre ngel se ha convertido en un personaje omnipresente en Espaa y con una credibilidad indiscutible; en realidad es un gran relaciones pblicas desde que Carmen Polo de Franco, hace cerca de cincuenta aos, le diera uno de sus primeros talones de 100.000 pesetas y desde entonces no ha parado de conseguir ingentes cantidades de dinero para su obra; una obra compleja y sinuosa, con muchos vericuetos y en opinin de algunos, muy pocos, con bastante zonas de sombra. Algunos sospechan que no hay relacin entre las entradas y la obra en s. Se podr decir que tiene mucho crdito, que hasta Pablo Iglesias le ha ensalzado, que es un hombre progresista que dice que Dios es de centro izquierda, aunque antes deca que era de centro derecha y la presidente de su obra era Ana Botella. En realidad el padre ngel no ha sido siempre el mismo va cambiando y serpenteando. Desde ser cura catlico falangista de la OJE hasta la Iglesia del Rastro va un trecho: dice emplear a 4000 personas en sus obra, pero esa sonrisa y sus videos hagiogrficos (la sonrisa de las mariposas) dan que pensar. Se puede decir que es una estrategia de marketing para conseguir dinero para su obra expandida por los cinco continentes; obra que, al parecer, no puede ser discutida. El padre ngel viaja por todo el mundo y siempre est rodeado de famosos: desde Richard Gere -casi fue llevado a rastras a su iglesia del Rastro- hasta la difunta Lina Morgan y todo ello en medio de alabanzas por todo el arco parlamentario -tanto el viejo como el nuevo-. ltimamente el Padre ngel se ha convertido en el defensor de los refugiados, asocindose nada ms y nada menos que con otro personaje carismtico, el evanglico Miguel Diez, de la Asociacin-iglesia REMAR, denunciada por muchos exREMAR como iglesia-empresa-ong-estafa.

El caso Nadia ha escandalizado a la opinin publica pero ha sido posible porque los medios de comunicacin ensalzaron este tipo de caridad lastimera y, pese al dao moral infringido, no dejar de ser una estafa menor realizada por una familia pero las campaas de caridad emprendidas por las organizaciones de las iglesias u otras ONGS pueden ser susceptibles de infringir daos y estafas de importancia mayor. Si el bolo vaticano se ha desviado para el derroche de los cardenales porque me voy a fiar yo de la sonrisa del padre ngel?, se puede preguntar cualquiera. No es cuestin de ser desconfiado, es simplemente que la publicidad agresiva en la recogida de fondos con fines caritativos puede hacer sospechar a muchos. ltimamente las calles de las principales ciudades del pas estn repletas de jvenes que intentan hacer socios para todo tipo de ONGS. Son los fundraisers, los captadores de socios, una nueva profesin mal pagada para jvenes. En EEUU hubo, histricamente, una legislacin contra el charlatanismo en la publicidad caritativa. No s si seguir existiendo todava pero sera til que existiera en nuestro pas. El caso de Gescartera, por ejemplo, demostr que varias de las principales rdenes religiosas como las Hermanas de la Caridad, los Maristas y ONGs como Banco de Alimentos, Domund o Manos Unidas utilizaron el dinero de donaciones de caridad para invertirlo en este tipo de chiringuitos financieros por un valor de cerca de 20 millones de euros, siendo, paradjicamente, presas de uno de los pecados capitales, la avaricia.Y qu decir de la estafa millonaria de la ONG ANESVAD donde sus fundadores y principales administradores fueron condenados a varios aos de prisin por apropiacin de cerca de 10 millones de euros o el caso de INTERVIDA, la ONG de apadrine usted un nio, y que llegara a ser la tercera ms importante en recaudacin despus de Cruz Roja y Caritas y que tras un enrevesado procedimiento judicial por la acusacin del Fiscal de desvo de 200 millones de euros sigue intervenida por el protectorado de la Generalidad, fundado las originales asociaciones de INTERVIDA la nueva ONG EDUCA.

En Navidad las ONGS se gastan millones de euros en campaas agresivas en recogida de fondos, con campos publicitarios pagados en los principales peridicos y televisiones y en cartelera en lugares estratgicos de las ciudades. Buscan hacer socios, donaciones, apadrinamiento de nios, becas comedor etc, estrategias que sirven, en el mejor de los casos, en reforzar los sistemas de la caridad y en el peor, en la estafa simple.

