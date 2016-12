Ecologistas y grupos de izquierdas denuncian que supone una sentencia de muerte para el tren como medio de transporte

Desde la CGT consideran que el neoliberalismo ha entrado de lleno en el sector ferroviario

Fomentar la competencia y la innovacin en el sector ferroviario y eliminar los obstculos a la creacin de un espacio ferroviario europeo nico. Esos son, sobre el papel, los objetivos que persigue la aprobacin del llamado cuarto paquete ferroviario, que sali adelante la semana pasada en el Parlamento Europeo con los votos a favor de populares, socialistas y liberales, y que prev que a partir de 2020 se abra el espacio ferroviario de todos los Estados miembros a empresas privadas.

Los grupos de izquierdas, as como los verdes y diversas organizaciones ecologistas, no comparten ese optimismo. Ecologistas en Accin emiti un comunicado en el que tildaba este nuevo marco legislativo de una seria amenaza para el sector del ferrocarril y para el medio ambiente, justo cuando se cumple un ao del Acuerdo de Pars en el que se acord, entre otras cosas, la apuesta por un nuevo modelo de transporte encaminado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En opinin del grupo ecologista, la legislacin aprobada en el Parlamento Europeo supone una sentencia de muerte para el tren como medio de transporte. Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma Lpez asever la semana pasada que lo que Margaret Thatcher no se atrevi a hacer, lo ha hecho el Parlamento Europeo.

Los sindicatos apuntan a que la privatizacin progresiva del ferrocarril traer consigo un importante deterioro de la red, con el consiguiente perjuicio para los viajeros, y una merma en las condiciones laborales de sus empleados. Desde la Confederacin General del Trabajo (CGT) se alerta de que no puede dejarse un sector estratgico que tiene capacidad de fomentar el progreso y mejorar la cohesin social de la ciudadana en manos de los intereses privados, que no tienen otro objetivo que ganar dinero por encima de cualquier inters social.

Juan Ramn Ferrandis es coordinador de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT, exsecretario general del Sindicato de Transportes CGT-Valencia y maquinista. Tambin, una de las personas que mejor conoce el sector ferroviario espaol y una de las voces ms crticas con el proceso que acaba de echar a rodar con el beneplcito del Parlamento Europeo.

Qu intereses persigue, bajo su punto de vista, la aprobacin de este cuarto paquete ferroviario por parte del Parlamento Europeo?

En opinin de la CGT, este nuevo paquete ferroviario no es ms que la continuacin de los anteriores paquetes. Aunque utilizan palabras muy bonitas y sinuosas respecto a potenciar el ferrocarril, lo nico que pretende es incentivar la privatizacin del sector. Lo hace adems poniendo en peligro la sostenibilidad del propio ferrocarril, puesto que antepone prioridades economicistas a las necesidades sociales o ecolgicas. Cuando eso ocurre, y en el mismo momento en que el ferrocarril deja de ser un negocio, se acelera el abandono de las lneas y el deterioro del servicio.

En ese sentido, qu consecuencias tendr este nuevo marco normativo para los usuarios?

De entrada para ellos no son usuarios, sino clientes, y as los llaman. Si examinamos el nuevo paquete con detenimiento, lo que se pretende a grandes rasgos es que esos clientes tengan un marco normativo que redunde en precios mucho ms asequibles, una mayor seguridad, puesto que han aprobado la puesta en marcha de una agencia ferroviaria europea, y una homogeneizacin de las cuestiones tcnicas que tienen que regir en los diferentes pases. Esto, dicho de esa manera, puede parecer un avance. Pero si lo miramos de forma detallada nos damos cuenta de que la normativa es mucho ms laxa que la que tenamos anteriormente y va enfocada a esa privatizacin que hemos denunciado. Adems, con este nuevo marco normativo aumenta el porcentaje por milln de probabilidad de un accidente, puesto que las empresas privadas no pueden asumir los costes en seguridad de la misma manera que lo hacen las agencias estatales. As que a la larga pude derivar, adems de en una peor calidad del servicio, en un aumento de los accidentes. E incluso a raz de todo esto y al contrario de lo que se est vendiendo, se podra producir incluso un incremento en el coste de los billetes.

Y respecto a los trabajadores del sector, en qu notarn una reforma legislativa como esta?

Esa es una de las grandes lagunas que vemos en este texto: no habla prcticamente de ello, ms all de las referencias a las normas generales de cada pas. El ferrocarril es uno de los sectores en los que la precariedad ha entrado con ms fuerza y con visos de quedarse, especialmente en el Estado espaol. Desde CGT entendemos que los trabajadores del ferrocarril han de ser cualificados, especializados y ampliamente formados. Lo que permite este paquete es que la precariedad entre a formar parte de este servicio con la entrada de trabajadores con formacin exigua, lo que a la larga tambin acabar por deteriorar el servicio.

Le ha decepcionado la postura adoptada por algunos de los europarlamentarios?

En principio, sabamos que se iba a aprobar por una inmensa mayora, as que no puedo habla de de decepcin. Hay un pensamiento nico en este aspecto. Somos una minora los que estamos en contra, tanto de sindicatos alternativos como el nuestro como de grupos ecologistas que estn luchando por un ferrocarril pblico, social, seguro, sostenible y de calidad.

El medio ambiente tambin es un factor importante. En un escenario en el que hemos duplicado el nmero de kilmetros recorridos por ciudadano europeo (y por tanto, el ndice de emisiones) en apenas 20 aos, y la mayora de esos trayectos recaen en el coche y el avin, no convendra apostar por el ferrocarril como una manera efectiva y relativamente sencilla de luchar contra el cambio climtico?

Evidentemente. Lo que asegura pretender este marco regulador es incentivar el ferrocarril, pero lo que hace es favorecer los intereses privados de las compaas areas, petrolferas y de los fabricantes de automviles. As que se va a conseguir todo lo contrario: se van a desplazar muchos ms usuarios del ferrocarril al vehculo privado, y eso va a provocar un importante aumento del CO2 emitido a la atmsfera. Todo ello, un ao despus de la Cumbre de Pars en la que se comprometieron a hacer frente al cambio climtico potenciando el ferrocarril como un arma primordial.

En qu punto se encuentra, dentro del Estado espaol, ese proceso de privatizacin que denuncian?

Con este paquete nos ponemos en la media europea. Aunque el transporte de mercancas se liberaliz ya en 2005 con la entrada de la ley del sector ferroviario, no ha sido hasta los dos ltimos aos en que hemos visto el traspaso de trenes desde la operadora pblica Renfe a operadores privados. Ahora se homogeneizan las fechas y se habla del 14 de diciembre de 2020. Hay otra cosa importante: con este nuevo paquete, tcnicamente los operadores europeos podrn operar en territorio espaol, pero los espaoles lo tendrn mucho ms difcil para hacerlo en Europa, dada la legislacin espaola y el hecho de que estn repartidos entre Renfe y Adif.

Hay marcha atrs o posibilidad de que este paquete se enmiende de alguna manera?

La mayora de personas que estamos luchando para que esto cambie tenemos que hacerlo desde la perspectiva de que este cambio es posible. Por eso hemos puesto en marcha una campaa de concienciacin de la sociedad y de actuaciones en diversos aspectos. Pero yo personalmente creo que resulta muy difcil ir en contra de las directrices europeas, y ms de aquellas que mueven tantsimo dinero y con tantos intereses creados. As que slo nos queda solicitar un debate pblico con todos los actores que operamos en el sector del ferrocarril: grupos ecologistas, sindicatos, trabajadores, empresas implicadas, autonomas para, entre todos, tratar de llegar a un consenso amplio que evite este desbarajuste. Todo ello, desde unos puntos de vista ms sociales y ecolgicos, y no como lo han hecho, que es introduciendo de lleno el neoliberalismo en el ferrocarril europeo, cuando existan pases como Francia, Alemania o Espaa en los que el ferrocarril pblico tiene todava una gran importancia.

Ms all de este nuevo paquete, cules son las medidas ms urgentes que necesita el sector en Espaa?

En primer lugar, la paralizacin inmediata de las lneas de alta velocidad, que se llevan el 87% de la partida dedicada al sector en los presupuestos generales del Estado. No hace falta que el tren tenga supervelocidades. El ferrocarril que usa la mayora de sociedad, que son los trenes de larga distancia, cercanas y regionales, son los que se deberan llevar el grueso de la inversin. Porque con ello mantendramos vivas muchas de las lneas que estn muriendo de inanicin. El ferrocarril convencional transporta al 98% de la poblacin frente al 2% de la alta velocidad. Poco a poco, vamos teniendo un ferrocarril a imagen y semejanza de lo que quiere el neoliberalismo: deteriorado para la mayora y modernsimo para unos pocos.Fuente: http://www.lamarea.com/2016/12/22/neoliberalismo-ferroviario/