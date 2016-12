Un ao del gobierno Macri

Al final todo mal

La economa va mal pero la poltica sostiene todo se deca hasta hace poco y se completaba La calidad institucional est recuperada. Pero lleg el debate por ganancias y ahora tambin la poltica muestra signos que no todo est bien. Quin nos sostendr ahora?

Dinmica de lo impensado, tal la frase acuada por el entraable Dante Panzeri para graficar su idea del ftbol, puede aplicarse a la actual coyuntura poltica, porque el ao ha tenido un final inesperado. Abusando de la metfora futbolera podra decirse que la poltica estaba bajo control en los 90 minutos iniciales pero se desmadr en el tiempo de descuento.

Poltica de lo concreto

Pocas fichas se le ponan al nuevo gobierno ya que se trataba de un gobierno de minora parlamentaria que se vera obligado a negociar y a gestar consensos, algo que los empresarios no estn acostumbrados, por el contrario auguraban que su gestin econmica brillara con luz propia habida cuenta de la excelencia del equipo seleccionado.

Sin embargo en estos doce meses parece las cosas se han invertido. El oficialismo logr que el Congreso aprobara numerosas leyes, incluidas algunas de peso como el pago a los fondos buitre, el blanqueo de capitales ola de asociacin Pblico Privado. Es ms alcanz acuerdos con la CGT y con Movimientos Sociales que pocos hubieran esperado, dada la naturaleza del gobierno Macri. Incluso vet la Ley Antidespidos sin pagar mayores costos polticos.

A estos logros en el parlamento y a los acuerdos alcanzados se los caracteriz como aciertos polticos notables sin tener en cuenta la ayuda que le brindaran los lderes polticos del peronismo que, fragmentados y enfrentados entre diversas corrientes, estn perdidos en su propio laberinto; que los dirigentes sindicales de esta poca son acuerdistas por naturaleza, que privilegian las relaciones con el Estado antes que con sus bases y que no pocos de los representantes de trabajadores precarizados o de la economa popular han ingresado en una fase, ahora llamada de vandorismo social, en la que presionan para negociar pero que privilegian la institucionalidad y la estabilidad econmica.

Claro que nada es gratis. Estos arreglos tienen un costo fiscal no menor, con el que el gobierno compr gobernabilidad y sobre todo busca evitar el temido fin de ao caliente, aunque su inters es que la paz social firmada se extienda hasta el 2019. Cont a su favor con que todas las fracciones del peronismo buscan por distintos caminos- la unidad del PJ y reconstituir el bipartidismo criollo. Por ahora sin mayores logros.

La teora no se cumple

En la economa los inicios fueron a toda mquina. Levant las medidas de administracin de reservas (mal llamadas cepo), unific el tipo de cambio (devaluacin encubierta), elimin y redujo retenciones (transfiri recursos a los sectores ms concentrados), pag a los fondos buitre (dando inicio al nuevo ciclo de endeudamiento). En paralelo despleg una intensa actividad internacional (Foros Davos y mini Davos), recepcion a los presidentes Obama y Hollande, todo para atraer la anunciada lluvia de inversiones.

Para combatir la inflacin hech mano a la teora neoclsica que supone que el alza de los precios siempre es por exceso de demanda, por lo tanto hay que bajarla para que se equilibre con la oferta. Impuls entonces una fuertsima suba de las tasas de inters y redujo la emisin monetaria, la cada del poder adquisitivo y la paralizacin de las obras pblicas completaron el cuadro. As una economa estancada, con fuertes desequilibrios, pero que no estaba en crisis fue empujada a la crisis para controlar la inflacin.

Sin embargo la inflacin no se detuvo, menos an la caresta de la vida. Se dijo que la devaluacin no impactara en los precios porque el mercado ya la haba descontado, los formadores de precios remarcaron antes, durante y despus de la devaluacin y el tarifazo hizo lo suyo.

Las inversiones no llegaron y el mundo (especialmente Brasil) no ayuda para nada. La economa se hundi en la recesin. El dficit fiscal no para de crecer, y eso que el gasto pblico en trminos reales baj, lo que sucede es que la quita de subsidios result a medias por la resistencia social y que se han reducido los ingresos, tanto por la quita de retenciones como por la cada de la actividad que no permite recaudar ms. Se dej de financiar dficit con emisin para hacerlo con deuda, el nuevo endeudamiento bati rcords en el ao al mismo tiempo que la salida de dlares es elevada. Frente al efecto Trump y la suba de las tasas en EEUU en algunos aos se vern los resultados.

Finalizando el ao todos los indicadores macroeconmicos -consumo, actividad industrial, inversin, exportaciones- son negativos. Los salarios y los ingresos populares perdieron capacidad adquisitiva, el desempleo, las suspensiones y la pobreza crecieron, el riesgo de perder el trabajo est cada vez ms presente. Es que la crisis se independiz y la recesin es ms profunda y ms extendida en el tiempo que lo esperado como necesario por el gobierno.

Lo impensado

Como se sabe la poltica tiene sus propias leyes que muchas veces cobran vida propia. Cuando los grandes medios promocionaban la idea de que lo mejor del gobierno en el ao que termina haba sido su capacidad de hacer poltica, fueron convocadas las sesiones extraordinarias en el parlamento y la suerte comenz a jugar en contra. Primero fue rechazado el proyecto de reforma electoral, sobre todo su piedra angular: la boleta nica electrnica; luego el gobierno tuvo que aceptar lo que no quera: que una serie de acuerdos alcanzados por fuera del parlamento se plasmaran en la Ley de Emergencia Social; finalmente envi un proyecto de modificaciones al Impuesto a las Ganancias para la 4ta. Categora. El proyecto no estaba consensuado con nadie y el peronismo vio su oportunidad. Las distintas fracciones renovadores, kirchneristas puros y de los otros, pejotistas, senadores, gobernadores, sindicalistas- se unificaron detrs del proyecto de la oposicin, incluidos sectores de centro izquierda. El resultado fue una derrota para el gobierno que desat un verdadero sainete poltico y adelant la campaa electoral.

Unos y otros tratan de identificar quin cometi la ingenuidad poltica de enviar un proyecto sin mnimos acuerdos con la CGT; al presidente Macri, siempre tan pulcro y cuidadoso, se le solt la cadena y emiti una serie de eptetos avalados por otros ministros- acusando a Massa de irresponsable y poco confiable; en el Frente Renovador buscan desprenderse del kirchnerismo como de la sarna; todos miran al ex ministro Kicillof como el autor del proyecto irresponsable fiscalmente y con errores de clculo. Mientras gobernadores y capitostes sindicales negocian por su cuenta. Al momento de redactar esta columna se lleg a un acuerdo entre gobierno y CGT y la situacin se destrabara. As no ha sido ms que un nuevo ejercicio de lo que los clsicos llamaban Cretinismo Parlamentario, del que Marx deca que era una enfermedad incurable.

Solo los representantes parlamentarios de la izquierda plantearon que no es justo que los trabajadores aporten a financiar un dficit fiscal del cual no son responsables, que son los trabajadores quines ms aportan a travs del IVA, que es irritante e indigno equiparar el salario a la ganancia empresaria. Agregara que sera bueno volcar tanta energa a reformular ntegramente la poltica impositiva del pas haciendo que de una vez por todas paguen los que ms tienen.

Mientras tanto el ao termina peor de lo que empez. El PBI caer un 2.5 por ciento este ao y si creciera un 3 por ciento en el 2017 al final estaramos igual que a fines del 2015 pero con mas desocupacin, mayor endeudamiento y ms pobreza.

Se termina el 2016. Estimado lector saque Ud. sus propias conclusiones. Mientras tanto me despido hasta el prximo Enero no sin antes dejarles mis mejores deseos para las fiestas y el nuevo ao.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI Economistas de Izquierda.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.