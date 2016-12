A 15 aos del argentinazo: Voces del 20 de diciembre de 2001

"Fue un hecho poltico que traz el camino para acabar con el poder de los de arriba y proponernos una alternativa poltica y social de gobierno de los trabajadores y el pueblo"

Sindicatos combativos, organizaciones sociales, de derechos humanos, antirrepresivas, estudiantiles, de gneros, y partidos polticos de izquierda se movilizaron el pasado 20 de diciembre en diversos puntos del pas para conmemorar el 15 aniversario de la insurreccin popular del 19 y 20 de Diciembre de 2001, conocida como Argentinazo.

El repudio a las medidas antipopulares del gobierno macrista, y el pedido de justicia para las 38 vctimas de las represiones del 19 y 20, fueron las consignas centrales. En la Ciudad de Buenos Aires hubo una masiva movilizacin desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo. Reproducimos algunas de sus voces.

Ileana Celotto Secretaria General AGD-UBA (docentes universitarios)

M.H.: Cul es el significado de esta marcha a 15 aos del 20 de diciembre de 2001?

I.C.: Nuevamente estamos en la calle los trabajadores organizados en sindicatos combativos, clasistas, antiburocrticos, junto con la Federacin Universitaria de Buenos Aires, junto a los partidos de izquierda que estn luchando contra este ajuste, contra la tregua que est planteando la CGT permitiendo que se profundice el ajuste del gobierno nacional y los gobiernos provinciales y contra la contencin social que est armando la Iglesia junto con el gobierno, y donde son claves las organizaciones sociales que entran en ella. Nosotros con un programa concreto, en defensa del salario, de los puestos de trabajo, contra el desempleo, en defensa de los jubilados, salimos a pelear y tambin decimos basta de criminalizar a la protesta social! Por eso estamos hoy en la calle luchando nuevamente. Yo pertenezco a la Asociacin Gremial Docente de la UBA que hace 15 aos tambin estuvo enfrentando la represin en estas calles.

Claudio Dellecarbonara (Subterrneos)

M.H.: Cmo sigue la lucha contra la muerte?

C.D.: Tenemos una reunin maana (21/12), esperamos que la empresa entienda que tenemos que firmar el protocolo de seguridad, de corte y reposicin porque es tan responsable como Metrovas del asesinato de nuestro compaero Matas Kruger. Si no, vamos a estar realizando medidas de fuerza como corresponde, porque la idea es que no se nos vuelva a morir ningn compaero trabajando, por la desidia de la empresa, por la complicidad de los gobiernos, en su ansia de ganancia en detrimento de la salud de sus trabajadores y tambin de los usuarios.

M.H.: La presencia hoy a 15 aos del Argentinazo.

C.D.: Un nuevo aniversario con esa jornada del 2001 que ech a un gobierno ajustador igual que ste, recordando a los compaeros cados y continuando con la exigencia de justicia para todos ellos y al mismo tiempo exigiendo que las centrales sindicales rompan con la tregua que le vienen dando a este gobierno que le ha permitido llegar a fin de ao sin ninguna zozobra despus de haber descargado enormes medidas contra los trabajadores y los sectores populares: despidos, devaluacin, tarifazo, persecucin, represin, presos polticos.

Creemos que ste es un puntapi inicial para que la clase obrera demuestre la fuerza que tiene, como lo hizo ayer en ese paro medio amaado del transporte que demostr que la clase obrera est intacta y que podamos de una vez por todas poner en pie una alternativa de los trabajadores desde lo sindical y tambin desde lo poltico para defender nuestros intereses.

Jorge Altamira (Partido Obrero-FIT)

J.A.: El Argentinazo sigue vigente porque transform de un modo muy profundo las relaciones entre las clases despus del menemismo. Hoy vemos a Macri con dificultades enormes para imponer un plan de miseria al movimiento obrero, enfrenta paros y movilizaciones, y eso que cuenta con el apoyo de todos los partidos opositores y de la burocracia sindical.

M.H.: Pero sobre todo de la CGT.

J.A.: Sobre todo. En circunstancias como stas el movimiento obrero debera estar en retroceso, sin pelear, desorganizado. En cambio hoy estamos en una plaza con un sindicato industrial como el del neumtico, con una direccin clasista. Tenemos direcciones sindicales en la primera fila de la manifestacin. Todo eso es la consecuencia de la remocin profunda que provoc el Argentinazo.

Se escucha tambin en los medios capitalistas la advertencia permanente de que se puede dar otro Argentinazo, porque esa llamada prudencia que se le adjudica a Macri es simplemente un clculo poltico de cul es el mejor momento para golpear porque si lo hiciera hoy tendra nuevamente una respuesta popular severa. Es significativo que nuestra corriente de izquierda, los sindicatos clasistas y los sectores combativos sean los nicos que estemos conmemorando esta fecha como la que celebra el peronismo el 17 de octubre.

M.H.: Qu opinin te merece el rol de la CGT en el tema del Impuesto a las Ganancias?

J.A.: Ha entregado todo, el mnimo no imponible y las escalas. Para que este impuesto que aprueban ahora sea favorable, no tiene que haber aumento salarial el ao que viene. Te das cuenta de la perversidad que implica? Si de lo contrario el aumento salarial compensa el 40% de inflacin de este ao todos los que suben con un salario nominal ms alto, pero no con un poder adquisitivo ms alto, empiezan a pagar ms y lo mismo vale para las escalas. La razn de fondo es que no quieren meter el impuesto a las mineras. Es la expresin ms rotunda de un colonialismo brutal, porque Argentina no es minera como otros pases que lo nico que hacen es exportar hierro o cobre, en esos casos yo seguira estando a favor del impuesto, pero habra una lgica desde el punto de vista capitalista, ac no. Sin embargo, Macri est a punto de vetar la expropiacin del Hotel Bauen, es muy significativo porque ah no puede argumentar que aprobar la expropiacin significa un agujero fiscal, es la defensa poltica consciente de los intereses patronales.

Jorge Crespo- Secretario General del SUTNA (neumtico)

M.H.: Lanzaste esta convocatoria en el acto del FIT el mes pasado, cul es tu primer balance?

J.C.: Es una gran iniciativa y una gran movilizacin porque adhirieron muchsimas organizaciones. Uno de los primeros triunfos es que estemos todos hoy aqu, para llegar a la Plaza de Mayo mostrando que realmente vamos a enfrentar este ajuste.

M.H.: Cul es el balance de estos primeros meses luego del triunfo de la Lista Negra en la conduccin del Sindicato del Neumtico?

J.C.: Fueron meses muy duros, porque no solo ganamos el sindicato nacional, haba que ganarlo con cada uno de los Cuerpos de delegados de las fbricas. En estos 6 meses hemos recibido ataques de las patronales, pero los compaeros han aprobado el mtodo clasista de lucha, dndonos un triunfo enorme. En la ltima fbrica, que fue Firestone de 12 delegados ganamos los 12 y el cuerpo entero de delegados de todas las fbricas del neumtico, de un total de 44 hemos alcanzado 40 para la Lista Negra, cuando venamos de tener 4 delegados antes de las elecciones. Es un enorme paso de los trabajadores que estn llamando a una nueva forma de actuar. Cada voto de los compaeros es el mandato de ir a enfrentar a la patronal para lograr mejores condiciones de trabajo.

El nico Proyecto de ley que prev que ningn trabajador pague Ganancias es del FIT

Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista-FIT)

M.H.: Habiendo asumido recientemente tu banca de diputado nacional, con qu te encontraste en el Parlamento?

J.C.G.: La primera sorpresa es que tuve que hablar por el fallecimiento de Fidel Castro, as que tuve la oportunidad de dar dos palabras, una para apoyar y sumarme a la bancada del FIT, y en segundo lugar reivindicar al pueblo y a la revolucin cubana del 59 que para nosotros hoy est ms vigente que nunca, el Che y el Fidel de aquellos aos llamando a hacer una nueva revolucin socialista en Cuba. Lo que nos encontramos fue con los partidos patronales votando en contra a los trabajadores, como van a hacer con el Proyecto de Ley del Impuesto a las Ganancias. Tuve el orgullo de haber votado en contra como FIT de los dos proyectos, aunque supuestamente uno era progresista, el de Massa y Kiccillof, pero no lo es. Y el prximo jueves tambin vamos a votar en contra. Es un orgullo votar en contra de los partidos patronales y a favor de los trabajadores, porque el nico Proyecto de ley que prev que ningn trabajador pague ganancias es del FIT.

M.H.: Probablemente el nico bloque que vote en contra.

J.C.G.: Efectivamente. Y no solo hemos votado en contra, hemos presentado un Proyecto de ley por la positiva, que no se puso a votacin, para que ningn trabajador pague ganancias y s la paguen los que verdaderamente hacen las ganancias que son los bancos, los capitales internacionales, las megamineras, las multinacionales y los oligarcas del campo. Lo bueno es que lo que te estoy diciendo ahora lo pudimos decir en la Cmara delante de todos los polticos patronales que gobiernan al servicio de los ricos.

Mara del Carmen Verd (Correpi, dirigente de Izquierda Revolucionaria)

M.C.V.: Es un 20 de diciembre particular, no solo por lo obvio del nmero redondo de los 15 aos, sino porque otra vez, como en el 2001, estamos enfrentando la versin ms extrema de los gobiernos hambreadores y represores. Con un escenario diferente, como expresa esta cabecera y como se expresa tambin en la columna que ya lleg a Plaza de Mayo y nos est esperando, con organizaciones de la clase trabajadora, con renovada energa para dar la batalla para cambiar el mundo de raz.

M.H.: Formaron un frente con otras agrupaciones que se present en Unin y Benevolenza.

M.C.V.: Hicimos un acto all hacia una Corriente de izquierda por el poder popular, a la que estamos convocando a sumarse a compaeros y agrupaciones. En principio confluimos en esa herramienta coyuntural, que no pretende ser una organizacin, Izquierda Revolucionaria, la Organizacin Poltica Hombre Nuevo y Marcha Guevarista.

Norberto Seor ATE Sur

N.S.: Para nosotros como para muchsimos luchadorxs obrerxs y populares el 20 de diciembre, el 19 de diciembre, el 26 de junio, no se nos borrarn nunca de aquellas pginas importantes de la historia que han sido escritas con una masividad, fuerza, entrega, entusiasmo tremendos y tambin con la sangre de nuestros compaerxs.

M.H.: Estamos a una cuadra de donde fuera asesinado un compaero motoquero.

N.S.: Y no hay que hacer demasiadas cuadras para encontrar varios puntos donde ha habido una conducta criminal del Estado argentino, por ese entonces con el ttere de De la Ra al frente, y como siempre con el imperialismo y los grandes grupos econmicos ejerciendo el poder real, las multinacionales, los bancos, los terratenientes, esos enemigos que han vuelto a gobernar la Argentina de manera directa a travs de sus personeros como son Macri y los gerentes de las grandes empresas.

Obviamente, aunque no puedan decirlo, y tiene que ver con el peso que adquiri el movimiento popular desde aquel 2001 para adelante, quieren borrarnos del mapa, quieren quitarnos todos los derechos, nos quieren convertir en una clase trabajadora y en un pueblo completamente sometido.

Para nosotros se da la particularidad, en el caso de ATE Sur y ATE Almirante Brown, que aunque estamos con un pequeo nmero de compaeros, hoy centenares de estatales pudimos ocupar una de las sedes que habitualmente ocupa la gobernadora Mara Eugenia Vidal ac en la City en la sede del Banco Provincia, denunciando no slo los acuerdos paritarios aberrantes que pretenden congelarnos en la miseria salarial por todo el 2017, las falsas promesas de pase a planta permanente mientras se sacan leyes ms precarizadoras, sino tambin vinimos a rechazar la poltica anti sindical de Vidal. En particular en nuestras seccionales vivimos represiones en el Ministerio de Salud, militarizacin en cada protesta, traslados ilegales de compaeros con fuero sindical en el Centro de Menores. Y por eso no hay nada mejor que recordar el 20 de diciembre, ese pueblo que dio todo de s y que ech a un gobierno entreguista, en medio de esta gestin, de otro gobierno entreguista, que hayamos estado luchando todo el da, desde la maana, abandonamos tareas, hicimos esa ocupacin, no nos fuimos hasta que los funcionarios nos confirmaron reuniones los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educacin, con un mail desde la privada de un ministerio. Adems, decidimos honrar la decisin de la asamblea de culminar esta jornada de lucha sumndonos a la movilizacin que desde ya queremos aclarar, personalmente, y desde el punto de vista de la mayora de los compaeros que estamos en la direccin de ATE Brown, lejos est el 20 de diciembre de ser un hecho sindical sino que ha sido un verdadero hecho poltico, de una rebelin como pocas, que ha trazado el camino por el cual no solamente actuarn aquellos sectores capaces de generar huelgas, resistencias en las empresas, en el Estado, en las oficinas y en las escuelas, sino tambin de ese pueblo, de todas las barriadas de ese pueblo humilde que juntos podemos plantearnos que hay que acabar con el poder de los de arriba, construir el poder de los de abajo y proponernos una alternativa poltica y social para que en la Argentina nunca ms gobiernen los que siempre gobernaron y gobernemos los trabajadores y el pueblo.

Ral Godoy - Zann

M.H.: Zann a 15 aos del Argentinazo

R.G.: Sigue la lucha, sigue la resistencia. Hoy como hace 15 aos, las fbricas recuperadas seguimos peleando. Todos estos aos hemos resistido en los lugares de trabajo con muchsima precariedad porque no hemos tenido acceso a crditos, no ha habido renovacin tecnolgica ni para nosotros ni para ninguna de las fbricas recuperadas. Por eso estamos en las calles levantando nuevamente las banderas del 2001 y resistiendo en los puestos de trabajo. Por eso nos parece emblemtico que las fbricas recuperadas hoy estemos en la Plaza de Mayo.

Sitraic (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construccin)

M.H.: Vienen de una jornada de lucha muy importante a nivel nacional. Por qu su presencia hoy a 15 aos del 20 de diciembre de 2001?

S.: Porque fuimos parte del Argentinazo en 2001 y hoy somos hijos del clasismo. Nosotros intentamos recuperar la historia del sindicato clasista de la construccin en Argentina. Este es nuestro lugar, adems somos miembros de la Coordinadora Sindical Clasista. No podamos estar en otro lugar que no fuera ste.

