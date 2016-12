CONAIE frente a la militarizacin territorio Shuar y detencin de Agustn Wachap, presidente FICSH

La Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador, frente a la militarizacin en territorio de la nacionalidad Shuar y la detencin de nuestro compaero Agustn Wachap, presidente de la Federacin Interprovincial de Pueblos Shuar, FICSH, expresamos lo siguiente:



La detencin del compaero Agustn Wachap es arbitraria ya que fue aprehendido sin que se respete sus derechos como ndigena shuar. Adems, fue golpeado y denigrado, demostrando el racismo y la violencia del Estado hacia los Pueblos Indgenas. Exigimos la libertad de Agustn Wachap y la de los 5 presos ms sobre caso Nankints.



La violencia tiene un origen y es la accin del Estado de permitir el paso de empresas mineras china sin Consulta Previa Libre e informada. El gobierno habla de cumplir el Estado de Derecho, justamente exigimos que cumpla con los derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indgenas y los Derechos de la Naturaleza que estn consagrados en la Constitucin y en acuerdos internacionales (convenio 169-OIT), que tambin forman parte de la Constitucin.



El gobierno de Rafael Correa est empujando a las Fuerzas Armadas a cumplir un papel al cual nunca antes habamos visto, ni siquiera en pocas de dictadura. El movimiento indgena en la historia del pas hemos mantenido una relacin de respeto con las Fuerzas Armadas. Inclusive, muchos hermanos Shuar pelearon en la guerra con Per junto a las Fuerzas Armadas para defender la Coordillera del Condor, territorio hoy entregado a empresas mineras chinas y canadienses.



Sabemos que las Fuerzas Armadas estaran dispuestas a buscar otras salidas al conflicto que no incluya las acciones represivas contra el propio pueblo ecuatoriano. Esto lo demuestra lo sucedido en Sarayaku, donde hubo una salida dialogada, pero el presidente Correa desconoci y desautoriz provocando mayor conflicto y ratificando su carcter prepotente y racista.



El presidente Correa es incapaz de encontrar otras salidas a los conflictos que no sea con el autoritarismo, la violencia y la violacin de derechos, lo cual est llevando al pas a una situacin de confrontacin grave.



El Estado de Excepcin es inconstitucional por generar mayor violencia y conflicto de los que pretenda solucionar. Muestra clara de que el gobierno est dispuesto a poner en riesgo la estabilidad del pas para garantizar a las empresas mineras chinas su permanencia y seguridad para extraer recursos y ganar dinero. El capital sobre el ser humano. Los militares no estn defendiendo la seguridad de la poblacin, sino la de las empresas transnacionales que tienen concesionadas grandes hectreas de territorio ecuatoriano como propiedad privada.



Como CONAIE pedimos una salida al conflicto que no incluya la militarizacin del territorio y de la sociedad. El gobierno debe escuchar las exigencias legtimas del pueblo ndigena, debe respetar nuestros Derechos y los derechos de la naturaleza. Exigimos que pare la persecucin y detencin arbitaria de indgenas y campesinos en Morona Santiago y en todo el pas, slo por el hecho de defender sus derechos.



En los ltimos das la CONAIE reiter el pedido al Nuevo Coordinador recidente de ONU para que intervenga dentro de una Comisin para Mediar el Conflicto. As mismo pedimos a la Iglesia Catlica que intervengan en esta Comisin intermediadora.



Ratificamos nuevamente nuestra disposicin a buscar una salida a este conflicto y a poner un alto a la violencia generada por una secuencia de acciones del Estado y las empresas mineras en los territorios.



Agradecemos la solidaridad del pueblos ecuatoriano y de organizaciones indgenas, de derechos humanos de toda Amrica Latina y el mundo y hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atentos y vigilantes de lo que suceda en Ecuador especialmente con nuestras hermanas y hermanos de la Nacionalidad Shuar cuyo territorio, cuya vida y sobrevivencia est en peligro.







Por el Consejo de Gobierno, Jorge Herrera, Presidente CONAIE