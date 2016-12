Machismo & Poltica institucional

Machismo hinchable

TribunaFeminista

El machismo se infla y se desinfla segn la ocasin, de esa manera se puede llevar de un lado para otro y utilizar en diferentes contextos sin generar excesivos problemas. El ejemplo ms reciente lo tenemos en lo sucedido el pasado 13 de diciembre en la cena de la Asociacin de Exportadores y de Manufacturas, cuando su presidente, Roberto Fantuzzi, regal una mueca hinchable al Ministro de Economa de Chile, Luis Felipe Cspedes, como idea para estimular la economa.



El machismo presente en esos hechos slo es la culminacin de la decisin tomada por las mentes henchidas de machismo que primero tuvieron la idea, y despus mandaron comprar la mueca, la inflaron con su aire lleno de C02, la llevaron a la cena, la escondieron hasta el final, y a los postres, como si se tratara de una dulce decisin, se la entregaron entre risas al Ministro junto a una serie de complementos muy acordes con la mueca protagonista. Reconozco que al ver la foto del momento en los medios junto a las referencias al Presidente de la ASEXMA, al no conocer con anterioridad la organizacin, lo primero que pens por las siglas es que se trataba del Presidente de la Asociacin de Sexistas y Machistas, despus comprob que no era as, lo cual me sorprendi ms an.



Todos los hombres que participaron del momento con la idea, la conducta, la actitud y las risas que inflaron el ambiente de machismo, luego se desinflaron con las tpica falsedad de las palabras impuestas que hicieron referencia a las disculpas, al error, a la intrascendencia de los hechos toda una serie de frases hechas para quitarle importancia a lo ocurrido sin cuestionar las razones y circunstancias que llevaron a que sucediera. Ya nadie recuerda ninguna de esas frases, pero todo el mundo guarda la imagen de una mueca hinchable en manos de un Ministro sonriente como argumento para estimular la economa.







Creen ustedes que esos mismos hombres estn ahora hablando en privado de su error y su equivocacin, o ms bien estarn haciendo bromas y risas sobre su genial idea de regalar la mueca, al tiempo de criticar el feminazismo existente que no admite ni una simple broma?. La conducta del Presidente de ASEXMA (Asociacin de Exportadores y de Manufacturas, para evitar confusiones), refleja la idea de que la economa es cosa de hombres y que, por tanto, son los hombres los seores de la economa, de ah el tipo de estmulos que consideran oportunos para levantar la economa y lo que haga falta. Por eso no es casualidad que Joan Rosell, Presidente de la CEOE (Confederacin Espaola de Organizaciones Empresariales), dijera hace unas semanas que la incorporacin de las mujeres al mercado laboral era un problema, dando a entender que, de algn modo, llegan para quitarle el trabajo a los hombres.



No debemos caer en la trampa de darle ms credibilidad a la palabra forzada de las excusas que a los hechos consecuentes con todas las conductas y decisiones que se toman a diario en nombre del machismo en cualquiera de los mbitos de la sociedad, uno de los ms importantes, sin duda, el de la economa.



Quienes consideran que una mueca hinchable es una buena forma de representar el estmulo que necesita la economa de un pas, son los mismos hombres que dirigen una economa donde las mujeres apenas estn representadas en los puestos de direccin de las empresas, y en la que, por el contrario, estn sobrerrepresentadas en el desempleo, en las reducciones de jornada para el cuidado de hijos, hijas y familiares, en la precariedad laboral



Una economa en la que para acceder muchas de ellas tienen que sufrir toda una serie de insinuaciones y cuestionamientos sobre si tienen novio, si estn casadas o si piensan tener hijos; y todo para llegar a un ambiente laboral en el que sufren acoso sexual y de otros muchos tipos, y en el que, cuando logran permanecer, cobran menos que los hombres por realizar el mismo trabajo como reflejo de la desigualdad y la discriminacin que existe en la sociedad.







Todo eso es el machismo, no slo la mueca hinchable del Presidente de ASEXMA, (insisto, Asociacin de Exportadores y de Manufacturas, no Asociacin de Sexistas y Machistas). Hoy el machismo se ha adaptado a los tiempos para conseguir mantener la estructura de poder jerarquizada sobre la referencia de los hombres sin necesidad de prohibir, limitar o impedir de manera directa el acceso de las mujeres a los espacios pblicos que antes s les estaban vedados bajo argumentos de todo tipo, desde el de la incapacidad al de la falta de una experiencia y formacin que les eran negadas previamente, pasando por la necesaria autorizacin del marido o el control social que las criticaba por trabajar y abandonar la familia para ello.



El posmachismo, que es la nueva estrategia del machismo, juega con todas esas referencias de la normalidad para mantener el machismo, y criticar slo los excesos que superan un determinado umbral considerado como inaceptable por la sociedad, pero sin cuestionar todo lo que sucede por debajo del mismo. Es lo que ha ocurrido ahora con la mueca hinchable de ASEXMA, que ha recibido las crticas por inaceptable, pero al mismo tiempo se mantiene sin cuestionar todo el machismo que hay en la empresas y en la economa.



Es lo mismo que sucede con la violencia que sufren las mujeres, que slo se cuestionan las agresiones graves o los feminicidios, sin levantar una crtica sobre los miles de casos de maltrato que se producen cada da, ni sobre el machismo que los alimenta a todos ellos. Al final la realidad permanece indemne y el machismo se infla y se desinfla segn la ocasin, pero nunca desaparece. No tiene sentido que una sociedad critique la escena de la mueca hinchable y no cuestione la estructura de una economa en la que las mujeres sufren la brecha salarial, la precariedad, la exclusin, el abuso, el acoso



La escena de la mueca hinchable es inaceptable, pero ms an lo es toda la discriminacin que sufren las mujeres en el mercado laboral y en la sociedad.





Es ms, seguro que ya se habran producido consecuencias graves sobre los responsables por haberla llevado a cabo. Lo terrible del episodio de la mueca hinchable es que es la expresin de la nueva etapa que ha inaugurado Donald Trump con su machismo exhibicionista, y que ahora vamos a ver con mucha ms frecuencia en forma de episodios de machismo inflado y explcito, algo que un tiempo atrs no se atrevan a hacer.



Y el problema no est en esas escenas, sino en lo que reflejan, en todas las ideas y valores machistas que seguirn utilizando la economa, la educacin, las creencias, las costumbres, la tradicin para mantener la desigualdad y su injusticia social como parte de una normalidad que se entiende necesaria para la convivencia.



Por eso el compromiso debe ser trabajar para erradicar el machismo,nt no slo algunas de sus expresiones. La crtica al machismo y a los machistas no es opcin, es razn.







(Foto del pasado 13 de Diciembre 2016

donde sale el Ministro de Economa Cspedes con la mueca hinchable

regalo de Fantuzzi presidente de la Asociacin de Exportadores y de Manufactureras de Chile)

Fuente:http://tribunafeminista.org/2016/12/machismo-hinchable/



