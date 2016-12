Sndrome de la maldad

No se necesita de mucho cacumen para comprender que el terrorismo es actualmente enemigo de cualquier sociedad. Los miembros del Estado Islmico, EI, sin esgrimir razones destruyen lo existente, sea bueno o malo. Para esta finalidad aprovechan las las estupideces que a menudo comenten algunos gobiernos de occidente; la principal, creer que el EI puede servir a sus intereses tcticos. Por eso, el nosotros lo creamos, pronunciado por el vicepresidente Biden, cobra sentido.

Esta tctica va a ser desterrada por Donald Trump, que desde la presidencia piensa combatir al EI con todas sus fuerzas. Para ello no le asusta aliarse con Rusia e Irn, enemigos del EI, porque comprende que la afirmacin del general Michael Flynn, su futuro Asesor de Seguridad Nacional, Somos enemigos de los crueles, peligrosos y sangrientos radicales islamistas Si perdiramos, no quedara nada de nosotros, responde a la realidad y al inters de su pas y el mundo.

No piensan as los neocon, fuerza poltica que ha conducido a EEUU al borde de la bancarrota y la disolucin y que son los principales perdedores de las pasadas elecciones en ese pas. Sus intereses son defendidos a capa y espada por algunos de sus lacayos sin moral, que as siembran odio, meollo del sndrome de la maldad.

Este es el caso del columnista Gersh Kuntzman, del diario estadounidense New York Daily News, que se congratul del asesinato del Embajador ruso en Turqua, Andri Krlov, por quien sostuvo no haber derramado una sola lgrima, pues su asesino no era un terrorista, sino un soldado que en represalia se vengaba de los crmenes de guerra perpetrados por el presidente de Rusia, Vladmir Putin, equipar los mtodos terroristas del EI con la lucha de los judos contra el antisemitismo y consider que la imagen del asesino al lado del cuerpo de Krlov es chocante pero no asombra. Con posterioridad aadira: Decide Amrica, a favor de quin ests, de un luchador autoproclamado por la libertad o de Rusia.

La opinin de toda persona es sagrada, pero no se la debe confundir con un entendimiento pervertido de lo que est bien y lo que est mal, sostuvo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin; en cambio, Mara Zajrova asegur: Est loco?, y a nombre de la Cancillera de Rusia envi al jefe de redaccin de ese diario una carta en la que exiga disculpas por difundir un artculo xenfobo que justifica un acto terrorista.

Por lo visto, no es un camino de rosas lo que le espera a Trump luego de que se posesione, pues debe plasmar en realidad su propuesta internacional de exterminar al EI, con cuya ayuda los neocon han causado en estos ltimos aos tanto desbarajuste en el mundo, cuya reparacin parece misin imposible. Desde luego que existe una actitud positiva por parte Rusia para colaborar con la nueva administracin no slo en este problema sino en recomponer las maltrechas relaciones entre ambas potencias, principalmente por culpa de los errores del actual Presidente Obama. En palabras de Dmitri Peskov Es ms fcil inventar un enemigo diablico y demonizar a nuestro pas y nuestro lder que hacer un balance de su presidencia y analizar lo que usted ha hecho.

Segn Protgoras, El hombre es la medida de todas las cosas; de la estulticia en este caso.



