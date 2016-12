No podemos evadirnos del xito. Lecciones de Cuba, Brasil, Ecuador y Grecia para el Estado espaol

CADTM

Eric Toussaint, Ana Taboada y Carlos Sanchez Mato en la conferencia de Oviedo del 26 de noviembre de 2016

Estamos viviendo hoy una convergencia entre organizaciones polticas diversas, (Podemos, IU, otras organizaciones polticas como Equo, CUP, BILDU |1|,) y movimientos sociales, PACD y otros. stos son elementos fundamentales del xito. Y necesitamos xito. No podemos evadirnos del xito. Eric Toussaint, portavoz del CADTM Internacional, comenzaba as su charla en el I Encuentro Municipalista contra la Deuda Ilegtima y los Recortes que tuvo lugar del 24 al 27 de noviembre en Oviedo. |2|

En un acto pblico celebrado de manera deliberada en el Palacio de Congresos conocido como el Calatrava, monstruoso edificio que recuerda la exuberancia irracional de la burbuja inmobiliaria espaola y que le sigue costando a Oviedo una millonaria factura pblica |3|, Eric Toussaint, junto a la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, y el concejal de Economa y Hacienda de Madrid, Carlos Snchez Mato, comparti reflexiones que no hara en una rueda de prensa. Son las lecciones que extrae tras las experiencias vividas en torno a la deuda en diferentes pases como Cuba, Brasil, Ecuador y Grecia. Lecciones de victorias y fracasos que oportunamente trajo para aterrizar en el momento actual del Estado espaol.

Cuba, tras un impago de ms de 30 aos con el Club de Pars, logr una reduccin de deuda del 80%

En el da en el que el mundo se despert con la noticia de la muerte de Fidel Castro, Radio Habana telefone a Toussaint para pedirle unas palabras, que reprodujo en Oviedo: Para m Fidel representa la rebelin. A los 27 aos, en el 1953, se lanz a la lucha contra la dictadura de Batista asaltando el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Fue encarcelado y luego exiliado a Mxico, de donde regres en el 1956 con un grupo revolucionario acompaado por el Che. Su movimiento supo ayudar e incentivar una autntica revolucin popular que triunf el 1 de Enero de 1959. Pero Fidel, para los y las que luchan sobre el tema de la deuda es tambin alguien importante. Fidel en el 85 lanz una llamada por la constitucin de un frente de los pueblos y de los pases latinoamericanos para oponerse a seguir pagando la deuda. |4| Y exigi la abolicin de las deudas de los pases del Tercer Mundo. Cuba entr en impago de deuda en 1986 con el Club de Pars y termin el impago en 2015, cuando el Club de Pars hizo un acuerdo con Cuba con una reduccin importante de deuda. |5| No hubo casi comentarios en la prensa internacional sobre el hecho de que despus de un impago de 30 aos, el pas logr una reduccin de deuda importante.

Y de la victoria sobre la deuda de la revolucin cubana, a la incoherencia del PT (el Partido de los Trabajadores de Brasil). El PT particip activamente en la lucha contra el pago de la deuda de los 80 hasta el 2000, cuando se incorpor a la iniciativa de convocacin de un referendo popular en favor de la suspensin del pago de la deuda y de la realizacin de una auditora para identificar la parte ilegtima con el fin de denunciarla y de exigir la suspensin del pago. En septiembre del 2000, 6 millones de brasileiros participaron en el referendo convocado por una amplia coalicin de organizaciones sociales y polticas (el movimiento de los sin tierra -MST-, la auditora ciudadana de la deuda -miembro de Jubileo Sur y del CADTM-, la central sindical CUT, el PT,). El 93% se pronunci en favor del no pago. Pero ya el PT haba empezado un viraje inquietante: gobernando varias ciudades importantes (Sao Paulo, Porto Alegre,) decidi no desobedecer al gobierno central respecto al pago de la deuda municipal ilegtima. Adopt esa orientacin para dar garanta en trminos de buen gestor creble. Lo profundiz luego, en vsperas de las elecciones presidenciales de Octubre de 2002. Lula firm en Agosto de 2002 un acuerdo con el FMI diciendo si soy electo presidente de Brasil respetar el calendario de pago al FMI y a los acreedores. Y eso dio el viraje fatal a la orientacin del PT. Esto explica tambin la situacin de los dos ltimos aos y del golpe de la derecha contra Dilma Rousseff. El PT, que gobern Brasil a partir de 2003, perdi el gran apoyo popular del que goz en los primeros aos. Perdi el apoyo popular porque decepcion al pueblo adaptndose al sistema. Cuando la derecha lanz el golpe parlamentario contra el PT, el pueblo desilusionado no se moviliz para defender a la presidenta Dilma Rousseff.

Victoria del Ecuador contra los tenedores de bonos que compraron en Wall Street

El caso del Ecuador de Rafael Correa es otra historia de xito en lo que respecta a la deuda: La eleccin de Correa fue el resultado de diez aos de movilizacin popular. Y sobre la base del trabajo de la Comisin de Auditora, el Gobierno del Ecuador suspendi el pago de una parte de la deuda y venci a sus acreedores con el impago de la deuda comercial por 3.000 millones de dlares. Venci a sus acreedores a pesar de todas las amenazas de represalias. No las hubo. Fue una victoria total del Ecuador contra los tenedores de bonos que haban comprado bonos soberanos en Wall Street. |6|

De la decepcionante experiencia de la Grecia de Tsipras, Eric Toussaint, coordinador de la Comisin de la Verdad sobre la Deuda griega, subraya dos lecciones: Una es la necesidad, por el movimiento ciudadano, de mantener una presin sobre las organizaciones polticas. Cuando Syriza integr en su programa electoral del 2012 la reivindicacin de la auditora y la suspensin de pago, el movimiento de auditora ciudadana baj la presin. Y entonces Syriza cambi la orientacin sin que el movimiento social se diera cuenta de esa evolucin funesta. La otra leccin es la necesidad de tener un programa radical y coherente. Estoy absolutamente convencido de que si el Gobierno de Grecia hubiera implementado un programa a partir de final de febrero en trminos de suspensin de pagos, auditora, moneda complementaria, control de capital, socializacin de la banca, derogacin de las leyes austeritarias, etc., habran podido vencer a los acreedores y a la Comisin Europea (CE) con el apoyo del pueblo. Porque en las peores condiciones, el 62% del pueblo griego rechaz la exigencias de los acreedores y estaba dispuesto a la confrontacin y a la expulsin de la zona euro. |7|

Es importante una iniciativa a nivel del Parlamento espaol

Aterrizando en el Estado espaol, aqu y ahora, el politlogo belga se refiri al proceso de Oviedo: La iniciativa al nivel de los municipios es fundamental. Es una iniciativa histrica, nunca en Europa, ni siquiera en otros continentes, se intent constituir con una fase inicial exitosa como la de los ltimos meses. Y esta iniciativa es muy prometedora. No se trata de declarar el impago de la deuda por parte de un gobierno municipal aislado, sino de constituir un frente que aumente el nivel de conciencia de la poblacin y que empiece a cambiar la correlacin de fuerzas frente a la poltica del Gobierno central. Y claro, para llegar en un momento dado a actos de desobediencia. Ya Madrid lo hace respecto a la Ley Montoro en ciertos aspectos. Pero si se quiere cambiar la correlacin de fuerzas, llevar el tema a las Comunidades Autnomas (CCAA) es tambin central dentro de una estrategia alternativa y a nivel del Estado espaol, al nivel del Parlamento. A partir del cuestionamiento de las deudas a nivel municipal, creo que es importante tener una iniciativa a nivel del Parlamento del Estado espaol lo ms pronto posible.

Segn Toussaint, no es suficiente el nivel poltico, sino tambin la movilizacin activa de la ciudadana: Si no hay presin desde abajo, desde el movimiento ciudadano, si esa dinmica no toma un rumbo acumulando fuerza, va a ser muy difcil tener victorias. Eso va a necesitar mucha energa. Para no repetir la experiencia de la capitulacin griega y decir que en Espaa, Portugal o en otros pases de Europa, vamos a reunir las condiciones para realmente cambiar el curso de la historia de los prximos aos.

Romper con la austeridad sin desobedecer es imposible

Ya en el turno de preguntas, ante la cuestin formulada por uno de los asistentes Se puede pasar de la deuda ilegtima al impago? Personalmente pienso que un pas dentro de la UE no puede hacerlo, el portavoz del CADTM respondi: Yo hara una pregunta diferente: Es posible dentro de la UE, respetando las exigencias de la CE, romper realmente con la austeridad? T dices que hay grandes mrgenes. Personalmente, no lo creo. Romper realmente con la austeridad sin enfrentarse la CE y sin desobedecer claramente a los tratados es imposible. Van a entrar en confrontacin contigo, van a multarte, etc. y el tema ser si vas a someterte o no como Gobierno. Hay que ver lo que ocurri en Grecia. El Gobierno griego no quiso la confrontacin, sigui pagando, y ya, el 4 de febrero 2015, el presidente del Banco Central Europeo ( BCE ), Mario Draghi, decidi impedir a los bancos griegos tener acceso a la lnea de crdito normal.

Estaremos de acuerdo en que seguramente no puede Draghi adoptar en Espaa el mismo tipo de medidas tan brutales como se permiti hacer con Grecia, pero l va a tratar de desgastar lo ms rpidamente posible un gobierno de izquierda, progresista, que realmente podra significar una alternativa a nivel de Europa. El BCE no va a querer abrir una puerta que permita romper con la austeridad, porque la orientacin del BCE no es solamente ideolgica, el BCE tiene una agenda de ir ms all contra la legislacin del trabajo, de la negociacin colectiva, etc. Entonces pienso que hay que prepararse a una confrontacin mucho ms dura de lo que ests imaginando. Y por eso, en un momento dado, medidas como la auditora amenazando con un impago es un elemento fundamental para construir una correlacin de fuerzas frente a los dems pases y a la CE.

Una moneda complementaria contra la dictadura del euro y el BCE

Otra de las preguntas vers sobre la relacin entre la deuda ilegtima y el problema del sistema monetario. Al respecto, Toussaint se refiri al debate terico de si se podra reformar el euro: Pero no se puede imaginar que Alemania, Francia y Benelux, que se aprovechan del euro tal y como existe, vayan a aceptar una reforma del euro favoreciendo a los pases perifricos. Las grandes empresas alemanas, francesas, de Blgica y Holanda y las empresas financieras de Luxemburgo, Austria y Finlandia no lo van a aceptar.

Para finalizar, se mostr convencido de la necesidad, como Gobierno progresista, de lanzar una moneda complementaria, se llama moneda fiscal, no convertible, a travs de la cual un Gobierno hace ciertos pagos, para disminuir la dictadura del euro y del BCE. Pero seguramente en varios casos la salida del euro aparece tambin como una opcin posible que hay que debatir de manera seria. Es la conclusin a la que lleg el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, y sus consejeros, James K. Galbraith y el joven Daniel Munevar |8| : Finalmente habran tenido que prepararse a la salida del euro y no era tan traumtico como ellos mismos haban pensado. |9|

Notas

|1| Concejales y miembros de Podemos, IU, Equo, CUP (Catalunya) y BILDU (Navarra) firmaron el Manifiesto de Oviedo y estuvieron presentes en la reunin de Oviedo.

|2| Este Encuentro viene precedido por el Manifiesto de Oviedo, suscrito ya por ms de 700 cargos electos, entre alcaldes/as, concejala/es y diputada/os autonmica/os, estatales y europea/os, adems de por personalidades internacionales, como Susan George, Zoe Konstantopoulou, Yanis Varoufakis, Tariq Al, James Petras o James Galbraith y por miembros de movimientos sociales. En l, la/os firmantes se comprometen a apoyar la constitucin de un frente formado por los municipios, las Comunidades Autnomas y las nacionalidades del Estado espaol que cuestione la deuda ilegtima y que trabaje para su anulacin, adems de a iniciar procesos de auditoras ciudadanas de la deuda de las Administraciones Pblicas. Tras la cita de Oviedo, una delegacin del frente se dirigir al Parlamento Europeo en marzo de 2017 y el prximo encuentro se desarrollar en Cdiz en el mes de mayo. manifiestodeoviedo.org

|3| Ver Ftima Martn, Oviedo: Un ejemplo de deuda ilegtima, cuando no ilegal, amparada por los tribunales, http://www.cadtm.org/Oviedo-Un-ejemplo-de-deuda

|4| Fidel Castro, La deuda es impagable , publicado el 26 de noviembre 2016, http://www.cadtm.org/Fidel-Castro-La-deuda-es-impagable

|5| Daniel Munevar, Cuba: Qu hay detrs de los acuerdos sobre la deuda con el Club de Pars y otros acreedores, publicado el 3 de enero 2016, http://www.cadtm.org/Cuba-Que-hay-detras-de-los

|6| Ver Benjamin Lemoine, Eric Toussaint, En Ecuador, de las esperanzas frustradas al xito. Los ejemplos de Sudfrica, Brasil, Paraguay y Ecuador. publicado el 3 octubre 2016, http://www.cadtm.org/En-Ecuador-de-las-esperanzas

|7| Ver Benjamin Lemoine, Eric Toussaint, Grecia: El Comit para la Verdad sobre la Deuda, la capitulacin de Tsipras, y las perspectivas internacionales para la lucha contra las deudas ilegtimas , publicado el 8 diciembre 2016, http://www.cadtm.org/Grecia-El-Comite-para-la-Verdad

|8| Daniel Munevar, Por qu cambi de opinin acerca del Grexit, publicado el 28 de julio 2015, http://www.cadtm.org/Porque-cambie-de-opinion-acerca

|9| Ver Eric Toussaint, Sobre empoderamiento popular: Diez propuestas para no repetir la capitulacin que hemos conocido en Grecia, publicado el 6 de diciembre 2016, http://www.cadtm.org/Sobre-empoderamiento-popular-Diez

Ftima Martn es periodista, miembro de la PCD y de CADTM Estado espaol.

ric Toussaint es doctor en ciencias polticas por la universidad de Lieja y Paris VIII, historiador de formacin y portavoz del CADTM Internacional.

Fuente: http://www.cadtm.org/No-podemos-evadirnos-del-xito