Este cuento forma parte del libro Economa de escalera, finanzas de patio.





Ilustracin Patri Dubre

Mr. Scrooge reparti entre sus compaeros un pequeo detalle de consumo responsable y les invit a una caa para celebrar el inicio de las navideas fiestas que se avecinaban. Haban conseguido mantener la cooperativa a flote un ao ms y era momento de celebrar estos das especiales con la familia, los amigos y tambin con los compaeros de trabajo.

Su sobrino le llam por telfono To! Te he guardado 5 nmeros de la lotera del Nio. Luego te los llevo y de paso me acompaas al centro comercial para comprar regalos para todos, vale? Al centro comercial? Bah! Paparruchas Respondi Mr Scrooge. El centro comercial una tontera? Seguro que no lo dices en serio. Tu comportamiento es de gran irresponsabilidad. La Navidad est para comprar y si no participas de la fiesta consumista difcilmente podremos salir de la crisis Bah! Paparruchas. Adems no puedo ir, tengo que terminar de preparar la cena y he quedado con los del club de lectura para felicitarnos. Ya llevar algn detalle yo por mi cuenta. Algn detalle? No se te ocurrir llevar otra vez alguna de esas cosas tuyas de yayoflauta como productos o artesanas locales que contribuyen escasamente al incremento del PIB? Bueno, no te preocupes que esta vez tratar de llevar adems alguna cerveza artesana o vino ecolgico No tienes solucin to, algn da alguien te tendr que abrir los ojos para que te des cuenta de que en el capitalismo neoliberal, globalizado y financiero las cosas funcionan de otra manera, se despidi enfadado el sobrino de Mr Scrooge.

DibujoA Mr Scrooge ms que abrrsele los ojos se le cerraron despus de la comida y con el sonido de la televisin de fondo se ech una siesta en el sof. Cuando apenas llevaba 15 minutos traspuesto escuch una voz: Mr Scrooge, Mr Scrooge. Se despert sobresaltado y se encontr con un espectro que sala de la tele que se pareca bastante al actual ministro de Economa y que le deca Mr Scrooge, ltimamente ests colaborando poco con la economa pero he venido para advertirte que an te queda una oportunidad para escapar a un destino decrecentista y sostenible. Una oportunidad, una esperanza que yo te he conseguido. Durante las prximas horas vas a recibir la visita de tres fantasmas que te explicarn importantes cosas sobre la realidad de la economa.

Sin saber muy bien si haba sido real la aparicin del espectro o un simple efecto de las traicioneras caas de antes de comer, Mr Scrooge volvi a cerrar los ojos y se volvi a quedar dormido. No obstante, al poco tiempo de nuevo una voz le despert. Buenas tardes, soy el fantasma de las Navidades pasadas y he venido para que me acompaes en un viaje a travs del tiempo. Entre alucinado e incrdulo, Mr Scrooge cogi suavemente el brazo del espectro y juntos atravesaron la pared y se hallaron sobre una carretera a campo abierto. La ciudad haba desaparecido y enseguida reconoci a vista de pjaro el pueblo y la casa en la que se haba criado. Contempla las Navidades de tu infancia y no temas ser visto que stas no son ms que sombras de las cosas que han sido y no advierten nuestra presencia.

Mr Scrooge, se reconoci en el chiquillo que jugaba contento en la calle con otros amigos del pueblo sin una sola pantalla digital que echarse a las manos. El fantasma le dijo: Mira cunta frugalidad, cunta sencillez. Qu poco culto al consumo, a las luces navideas, al derroche gastronmico o al flujo circular de la renta. No hay manera de vivir la Navidad como el Dios dinero manda en esta situacin. Nuestra tradicin cristiana y la de otras culturas globalizadas necesita las compras, los regalos, las comilonas o los premios de la Lotera de Navidad. Ya lo dijo Jesucristo: creced y multiplicad los dividendos repartidos a los accionistas. Para qu ech Jess a los mercaderes del templo? Para que se localizaran mejor en los centros comerciales a las afueras de las ciudades. A Mr Scrooge, el discurso del fantasma le dej un poco descolocado y no se reprimi en dar su versin Siempre he recordado mis Navidades infantiles como momentos de gran felicidad a pesar de esa frugalidad que criticas. Y, aunque no soy muy experto en el tema, dudo que la Biblia trate la Navidad en esos materialistas trminos. El fantasma de las Navidades pasadas encaj malamente las explicaciones de Mr Scrooge y horrorizado grit al tiempo que se evaporaba Cmo te atreves a dudar de la palabra de alguien que ha vagado por la inmensidad del espacio-tiempo y comprobado la eficiencia de los mercados neoliberales, globalizados e hipertrofiados financieramenteeeeee?!. Mascando sus palabras estaba Mr Scrooge cuando de repente se encontr de nuevo en el sof de su casa sin rastro del espectro que le haba acompaado.

Convencido de que en breve llegara otra visita, Mr Scrooge no se molest en intentar dar otra cabezada. Y efectivamente, al poco rato, apareci en mitad del saln el que dijo ser el fantasma de las Navidades del presente. Acompame alma incrdula y vers los centros comerciales abarrotados, los hornos de las casas a todo trapo, los rboles de Navidad atiborrados de regalos, la maquinaria de la distribucin bien engrasada de petrleo llevando camiones, trenes y barcos de punta a punta del planeta, los contadores elctricos logrando otro record de consumo, las acciones de las empresas superando las expectativas del IBEX35

Mr Scrooge cort en seco el discurso del fantasma y le dijo: Supongo que tambin me ensears las fbricas completando los pedidos de regalos baratos fabricados en condiciones de esclavitud. Y me llevars a ver la destruccin de los manglares para abastecer nuestra demanda de langostinos? Y en general la sobreexplotacin de recursos naturales para ofrecer ms productos al Dios Mercado? Y veremos las montaas de residuos o las toneladas de emisiones de CO2 para mejorar la Macroeconoma?. El fantasma de las Navidades presentes encaj malamente la rplica de Mr Scrooge y horrorizado grit al tiempo que se evaporaba Cmo te atreves a dudar de la palabra de alguien que ha vagado por la inmensidad del espacio-tiempo y comprobado la eficiencia de los mercados neoliberales, globalizados e hipertrofiados financieramenteeeeee?!.

Como os podis imaginar, sentado en el sof esper al tercer fantasma. Mr Scrooge, agrrate a mi brazo y viaja conmigo al futuro para comprobar cmo en breve se habr logrado la plena mercantilizacin de las emociones navideas: paquete de alegra slo 12 , cordial encuentro familiar desde 135 , especial 21 navideo: gesto de solidaridad ms sentimiento de empata por slo 56 , deseos de paz para el prjimo al 25% de descuento, felicidad en estado lquido, slido o gaseoso por 13,99 Mr Scrooge ya un poco cansado de tanto viajecito le dijo al fantasma Quieto amigo, que yo de aqu no me muevo. No tengo ningn inters en visitar lo que me avanzas y prefiero quedarme en mi casa que son ya casi las siete y todava no he terminado de preparar el gazpacho de remolacha, los raviolis de repollo rellenos de setas o mi bollo de calabaza con compota de manzana. El fantasma de las Navidades futuras encaj malamente la indiferencia de Mr Scrooge que ni siquiera lleg a escuchar el grito horrorizado del fantasma de las Navidades futuras !Cmo te atreves a hablar as a alguien que ha vagado por la inmensidad del espacio-tiempooooo?!.

Nada ms volvi a saber Mr Scrooge sobre tan pesados espritus pero cuenta la leyenda que, desde aquel encuentro, por la inmensidad del espacio-tiempo algunos fantasmas navideos van difundiendo un mensaje de autosuficiencia y cooperacin, de solidaridad y sostenibilidad e incluso del necesario crecimiento del ndice de Bienestar Comn o de la Felicidad Interna Bruta.

Feliz Navidad.

Jos Ramn Paramio (y Charles Dickens), miembro de los econoplastas y de El Rincn Lento.

