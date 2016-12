La primera exneocolonia de Estados Unidos

Cuba constituy la primera experiencia neocolonialista de los Estados Unidos a escala mundial, considerando que los nexos con Puerto Rico y Filipinas, territorios tambin adquiridos en la guerra contra Espaa, tomaron otros cursos. Puede suponerse que es por ello que, para Washington, el fracaso del sistema de relaciones constituido con Cuba y practicado durante ms de medio siglo, ha sido ms traumtico que lo que indica la lgica pura.La poltica exterior oficial de Cuba en los 56 aos iniciales de supuesta independencia no signific ms que un cambio de la dominacin espaola por una subordinacin colonial virtual a Estados Unidos. Los problemas que enfrentaba Cuba durante los aos 50 del siglo XX, no eran mayores ni muy distintos a los que afectaban a muchas otras naciones del continente.Es cierto que Cuba sufra una cruel tirana, pero igual haba feroces dictaduras en muchos otros pases de Amrica. Eran enormes las injusticias en Cuba, pero no lo eran menos en la mayora de los dems pases latinoamericanos.El anlisis de los motivos de que fuera en Cuba donde triunfara una revolucin que ha dado paso a otra ms grande an que con repetidos avances y retrocesos- est teniendo lugar en toda la regin, no puede ignorar que las condiciones y mritos de los revolucionarios cubanos que venan luchando durante ms de noventa aos no habran bastado para ello, de no haber contado la Isla con un conductor como Fidel Castro.Fidel aport su talento y accin a una causa compartida por lo mejor y ms sano de la sociedad. Promovi su liderazgo a base del ejemplo personal y la evidencia de sus convicciones, proyectos e ideas. Las corrientes revolucionarias que confluyeron para dar lugar a una direccin nica de la revolucin encabezada por Fidel Castro durante la lucha contra la tirana y luego de la toma del poder, hicieron cada una de ellas sus aportes al diseo y al desempeo del proceso.En materia de poltica exterior, un papel sumamente importante fue el del Partido Socialista Popular, cuyos vnculos con los partidos comunistas de la URSS y los dems pases socialistas de Europa y Asia sirvieron de fundamento para una de las alianzas de mayor influencia y alcance en las relaciones internacionales de Cuba desde la llegada al poder de la revolucin.La formacin revolucionaria de muchos combatientes del 26 de Julio y el Directorio Revolucionario tena huellas ms o menos profundas de un pensamiento revolucionario latinoamericano y europeo que entronca de una u otra forma con el marxismo aunque no fueran necesariamente afines o seguidoras de la interpretacin sovitica de la doctrina. En cualquier caso estas influencias no estaban atadas a polticas oficiales de otros pases, como si lo estaban las que tenan al modelo sovitico como paradigma nico para la construccin del socialismo.Nutriente ideolgico de la generacin de revolucionarios que condujo esta etapa, a los efectos de la formulacin de una poltica exterior, fueron la decisiva influencia del ideario martiano, las experiencias de las luchas de los intelectuales y estudiantes cubanos combatientes de los aos 30 y 40; las ideas de Antonio Guiteras, Julio Antonio Mella y Eduardo R. Chibs; las de algunos pensadores humanistas y polticos populistas de Amrica Latina en la propia poca, como Jos Ingenieros, Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Elicer Gaitn, Lzaro Crdenas, Juan Domingo Pern y Juan Bosch, entre muchos otros.Simblico del grado de sumisin del accionar poltico oficial cubano en la arena internacional antes de 1959, es que cuando tiene lugar el triunfo revolucionario, el organismo cubano a cargo de las relaciones exteriores se nombraba Secretara de Estado y era, efectivamente, una filial de la Secretara de Estado de Washington.Fue en junio del 59, al poco tiempo de haber asumido el doctor Ral Roa la conduccin de ese organismo, que se le rebautiz con el nombre de Ministerio de Relaciones Exteriores.Ello fue proclama de unas intenciones que se hicieron realidad en poco tiempo: Cuba haba asumido la conduccin por si misma de su poltica exterior y se propona el establecimiento de relaciones, en pie de igualdad, con todos los pases, sin distingos de sistemas sociopolticos ni ideologas.La poltica exterior de la revolucin cubana se ha caracterizado por su carcter creativo y solidario, inflexible en la defensa de la soberana nacional e intransigente en su adhesin a las normas internacionales, pero siempre partidaria de la negociacin y el entendimiento para la solucin de los conflictos.La poltica exterior de la revolucin ha seguido el pensamiento martiano de que: La poltica es el arte de inventar un recurso a cada nuevo recurso de los contrarios, de convertir los reveses en fortuna; de adecuarse al momento presente, sin que la adecuacin cueste el sacrificio, o la merma del ideal que se persigue.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

