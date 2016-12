[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo del nacionalismo, soberanismo y secesionismo excluyente

Lenguaje, falsedad y secesin

Para Pilar, para las Pilares.. y para el compaero Manuel Caada.





Pilar tiene 47 aos, es una trabajadora en paro, madre separada de la que dependen tres hijos. Este es su domicilio desde que se cas, hace 24 aos, y hasta que la crisis les hundi en la penuria extrema nunca haban dejado de pagar la luz y el agua. Hasta ah, es un relato comn a los cinco millones de personas que sufren en Espaa eso que la neo-lengua hipcrita de la beneficencia llama pobreza energtica. Pero el caso de Pilar es inslito. Desde hace seis aos tiene una autntica batalla por el derecho a la luz y al agua. Treinta veces le han cortado la luz y treinta veces la ha vuelto a enganchar; nada menos que cuatro guardias civiles tuvieron que custodiar a los empleados de Acciona en uno de los ltimos cortes de agua. Y a causa de su lucha tenaz Pilar ha sufrido arresto domiciliario y en este momento tiene pendientes cuatro juicios.

Manuel Caada (2016)





Cualquiera que conozca la historia contempornea de Espaa sabe que desde el siglo XIX hasta hoy el debate en torno a la forma republicana de gobierno ha estado siempre presente. Cuando las dictaduras fascistas en Europa llegaron a su fin, como en Italia o en Grecia, el electorado pudo elegir entre monarqua o repblica, entre democracia con corona o sin corona. Esa eleccin al pueblo espaol se le ha hurtado hasta la fecha pero obviamente el tema est ah Tanto en el siglo XIX como en el XX la alternativa republicana era vista como una respuesta democrtica a las crisis de los regmenes de la monarqua isabelina, que fue desterrada de Espaa en 1868, o a la monarqua alfonsina, que abri las puertas a la dictadura del general Primo de Rivera. Hablar de repblica en Espaa hoy en da implica tener que darle un contenido de una alternativa en cuanto a soberana nacional, soberana popular frente a la negacin de estas por los sectores que controlan el sistema La dictadura que se estableci en Espaa a partir del 39 hablaba de una ilegitimidad de origen y de una legitimidad de ejercicio. La monarqua actual tiene un origen ilegtimo, no se puede negar, porque fue creada a partir de la dictadura franquista por franquistas, y el debate est en otro terreno, en la legitimidad de ejercicio. Es el tema de hoy y de maana. Para responder si existe o no esa legitimidad de ejercicio, no se puede mirar solo a la persona del jefe del Estado sino al conjunto del sistema poltico del cual l es parte. En la medida en que es el conjunto del sistema poltico el que entra en crisis, lo ms probable es que la institucin monrquica no pueda desligarse de la suerte del sistema. Tambin hay que pensar que ningn Gobierno desde 1939 se ha atrevido a consultar al pueblo espaol a que responda a si quiere monarqua o repblica. Por algo ser.

Joan E. Garcs (2016)





Recordemos lo que no debemos olvidar: mujeres asesinadas en Espaa por violencia machista: 2007: 71 mujeres asesinadas /// 2008: 84 mujeres /// 2009: 68 mujeres // 2010: 85 mujeres // 2011: 67 mujeres // 2012: 57 mujeres // 2013: 57 mujeres // 2014: 59 mujeres // 2015: 64 mujeres. Si calculamos desde 1977, a partir de un promedio similar, unas dos mil mujeres asesinadas. No es ste un problema esencial -esencial al que deberamos plantar cara de frente y con total prioridad- con todos los medios e ideas a nuestro alcance que, esforzndonos, pueden ser muchas?

Sobre nuestro asunto y con brevedad; Estamos en perodo de cambio de estacin y de descanso (no para todos, lo s muy bien). Sobre la primera cita: un comentario al final de este escrito; sobre la segunda: como homenaje a un clsico, Joan E. Garcs, autor de un libro imprescindible: Soberanos e intervenidos (Madrid, Siglo XXI, 2012, uno de los ensayos que ms impactaron en su da a Francisco Fernndez Buey).

El prembulo obligado. Si tenan alguna duda, que no creo, sobre la creciente subordinacin poltica de CSQES y de grupos afines al mundo nacionalista-secesionista -la CUP, sabido es, es parte integrante y entusiasta de la unidad nacional, presupuestos incluidos (por cierto, Andorra no forma parte de los Pases Catalanes? Y por qu esa exclusin?)-, esta semana se habr desvanecido. Desde el apoyo a Carme Forcadell, la dirigente secesionista que gritaba hasta el ahogo Espaa nos esclaviza, a la feria de las vanidades y la representacin nacional del encuentro de 23 de diciembre tarde, pasando por el mutismo total (o dicho en voz muy pero que muy baja) sobre el acecho, agresin y presin de un sindicato de estudiantes de los Pases Catalanes -fuera fascistas de las Universidad!, dijeron con tonos fascistoides- a un acto que organiz la SCC en la UAB. Dnde est la izquierda no nacionalista y federalista en .Cat? Nada qu decir tampoco sobre ello por muy lejanos que se est de los planteamientos polticos de la SCC? Los de SCC son todos unos fachas y se lo tienen merecido y ya est y punto y a otra cosa? Es eso lo que piensa la izquierda soberanista .Cat? Pues apaados estamos.

(Sobre el apoyo a las acciones y estrategias secesionistas de la segunda autoridad de Catalua, la seora Forcadell, conviene recordar que la ex presidente de la ANC, una poltica profesional de ambicin ilimitada, ha hecho todo lo posible hasta el momento, y sin descanso, para crear y abonar una lnea de demarcacin excluyente y de mxima incomprensin mutua entre la ciudadana de Catalua (una parte, su pueblo nacionalista) y la del resto de Espaa, una autoridad que ha sido capaz de decir en el gora pblica sin enrojecer ni pedir disculpas que los catalanes ramos esclavos de los espaoles, alguien que ha hablado de Espaa como un pas de zafios y reaccionarios sin matiz alguno, alguien que ha expulsado por su boca toneladas de odio y vmitos sobre todo lo espaol, alguien que, por supuesto, nunca ha tenido problema alguno en asociarse en un frente nico nacional y nacionalista (sn els seus!) con gentes de la altura politica de Jordi Pujol y sus prximos (aquests sn de la casa; los otros, sin distincin, son unos pitufos traidores, unos enemigos de la Patria, unos esclavistas con ADN imperial). Y as siguiendo. Y slo he trazado un brevsimo resumen. No he recordado, por ejemplo, la emocin sentida por J.J. Nuet, el dirigente de E U i A al or sus discursos. Pues bien sin perder hilo,, a esta autoridad poltica perseguida segn dicen por Espaa y el Tribunal Constitucional se le est apoyando, incluso abrazando, desde las filas de una supuesta izquierda comunera, transformadora, que se relaciona adems con fuerzas espaolas que dicen ser federalistas. Vivir para ver... y no comprender!).

Sobre el lenguaje usado en mbitos soberanistas que dicen ser no secesionistas cabe una pequea muestra. Esta por ejemplo: Catalua se ha construido tanto con su capacidad de pactar como con su capacidad de movilizarse a s misma. Yo no lo llamara unilateralidad, lo llamara que gran parte del autogobierno de Catalua lo construyen los propios catalanes con movilizaciones. Han sido desafos. Ahora bien, otra cosa es que eso se concrete con un referndum unilateral de independencia. Tengo problemas para ver de qu forma [esa consulta] no ser un nuevo 9-N II. No creo que sea la va de salida.

Dejando aparte la ltima consideracin sobre la conveniencia o no de un nuevo 9N, Catalua pacta? Catalua se ha construido as, con pactos y movilizaciones? Catalua se moviliza? Se imaginan a alguien que escribiera que Espaa se caracteriza por la capacidad de movilizarse a s misma y lemas similares? No ser ms bien que algunos sectores sociales de Catalua, las clases populares, han intentado pactar en ocasiones y que las clases dominantes de aqu, de .Cat, no las de all, les han machacado siempre que han podido (y han sido ya unas cuantas veces)? La patronal de principios de siglo, la que ordenaba asesinar a lderes de la CNT, era pactista? La que apoy el golpe fascista tambin lo era? La que estaba ms feliz de haberse conocido que el sbado noche proletario durante el fascismo era tambin pactista? La de Fomento, la que apoya la contrarreforma laboral del PP es pactista? Y as siguiendo y siguiendo.

Por no hablar del titular de la conversacin (16 de diciembre) con Xavier Domnech: Debemos caminar a una Constitucin catalana negociada (http://politica.elpais.com/politica/2016/12/15/actualidad/1481830336_173503.html) Y los dems, dnde quedan los dems ciudadanos? Qu tipo de Constitucin ser sa? Est clara la orientacin excluyente del llamado soberanismo? Por lo dems, algunos lderes de la izquierda espaola que se afirma federalista, y que dice tener la Espaa de Lorca, Espriu y Castelao en su corazn, hablan con similar o idntico lenguaje. Ejemplo destacado: igo Errejn, que es capaz de comprender incluso la convocatoria de un referndum unilateral. No les queda otro remedio, pobrecitos!

Por otra parte, en esa misma entrevista, se puede preguntar esto: El Tribunal Constitucional paraliz este mircoles el acuerdo del Parlament para convocar un referndum unilateral de independencia antes de finales de septiembre de 2017. Y ahora, qu? y se puede responder este otro: El Constitucional no suspende la resolucin mayoritaria, la presentada por Catalunya S Que es Pot, que habla de la posibilidad de hacer un referndum. Y ha hecho dos cosas: explicar que la operacin dilogo del PP no es nada y de nuevo decir que suspende una resolucin del Parlament. Es evidente que no soluciona nada.

Lo entienden? De dnde se infiere que la operacin dilogo del PP no es nada -que tal vez no sea nada o muy poco por supuesto- y qu es un horror suspender una resolucin del Parlament? Y si fuera una resolucin del Parlamento espaol que fuera anticonstitucional? Por lo dems, no se reconoce al mismo tiempo que no se ha suspendido la resolucin mayoritaria propuesta en su da por CSQES y aprobada mayoritariamente por el Parlamento cataln? No es evidente para todos que se generan resoluciones en el Parlamento cataln que tienen como finalidad bsica ser suspendidas y liarla tras ello, acusando a quien sea y corresponda de conspiracin antidemocrtica y fascistoide contra Catalua, siempre prudente, siempre democrtico, siempre maravillosa? No son esas las cartas y los procedimientos de este juego de tronos? Alguien piensa que estamos realmente en un tema de derechos y no en un asunto de lucha descarnada por e el poder?

Algo ms sobre lenguaje, falsedad y secesin.

Qu se nos dijo hace unos cinco o seis aos? Que la cosa iba del dret de decidir. Qu dret es ese preguntamos? Un dret que tienen todos los pueblos del mundo se nos respondi y luego se nos invitaba a ir a manifestaciones no nacionalistas, eso nos decan, estrictamente democrticas. Democracia es votar, se aada, y nosotros no podemos votar, repetan. Algunos, incluso, fueron a rodear La Caixa, a ello nos convocaban, para demostrar, mostrar o construir una punta anticapitalista en el movimiento. La ingenuidad, demostrado est, no tiene lmites. Muchos cayeron en la trampa.

Luego, al cabo de poco, vimos que la cosa no iba de votaciones ni de decisiones ni de mandangas. Que la cosa iba de secesin (no se usa casi nunca la expresin derecho de autodeterminacin, demasiada marxista y sin condiciones para su concrecin en el caso de Catalua) y de antiespaolismo y, sobre todo, de generar -poco a poco, granito a granito, por TV3, mar y aire- cultura identitaria, valores identitarios, lenguaje nacionalista, cosmovisin catalana-molt catalana, fuertemente antiespaola, arremetiendo incluso, si tocaba, contra las personas que viven entre nosotros y tienen otros orgenes geogrficos (se les ha llegado a llamar colonos o colonizadores lingsticos; no es la primera vez [1]. El adjetivo xarnego, que yo mismo he sufrido, no es en absoluto inocente).

Poco despus, pancartas hasta entonces escondidas y manifestaciones sin ropajes encubridores lo dejaron claro: Catalua un nuevo Estado de Europa. Y a seguir, a generar divisiones en el pueblo cataln y a taparlo todo (sus principales polticas antipopulares) con lo mismo. Conocemos la historia. Mientras tanto, la tesis esencial: el ADN gentico-memtico cataln (pensado siempre sin diversidad, una marca inalterable en el espacio-tiempo) es inconmensurable con el espaol (pensado tambin como conjunto unitario y uniforme, siempre imperial y fachoso).

Esta semana tenemos otro ejemplo. La reunin del 23 se anuncia como un encuentro por la democracia. Por la democracia? S, s por la democracia, de tal forma que, en esa lgica, su ilgica lgica, las gentes que no somos secesionistas ni soberanistas excluyentes ni partidarios hoy de un imposible derecho de autodeterminacin al no ser Catalua ni colonia ni pas oprimido ni nada parecido, seramos entonces antidemcratas. Somos cmplices de los que no les dejan votar a pesar de haberlo hecho en siete u ocho ocasiones en los ltimos aos. Se vota cuando ellos -cuidadito, cuidadito- dicen que se ha votado.

Y de hecho, si lo pensamos sin miedo y hablamos con claridad, son ellos, las fuerzas polticas secesionistas, los antidemcratas. Hablan de votar y ya votamos el 27S y todo el mundo conoce el resultado: el secesionismo perdi la apuesta plebiscitaria que ellos mismos organizaron. Pero no, no fue suficiente. A pesar de reconocer la derrota (Antonio Baos, David Fernndez) la misma noche electoral, luego cambiaron de opinin y siguen adelante con un Parlamento colaborador, con truco de escaos, que nos quiere y tal vez nos lleve a un escenario de enfrentamientos (de los de abajo y entre los de abajo; ellos y ellas, que se las saben todas, estarn a cubierto).

Un ejemplo concreto de esa neolengua secesionista. Palabras de una diputada de la CUP (la izquierda, se autodenominan, radical y transformadora de los Pases Catalanes!), Eullia Reguant, para justificar el voto a favor de su grupo para que contine la tramitacin de los presupuestos elaborados por el gobierno de Junts pel s: Nos cuesta ver que se estn revirtiendo los recortes y las privatizaciones El gobierno no ha querido modificar el IRPF y los impuestos de sucesiones y patrimonios para conseguir una fiscalidad ms redistributiva No se puede pretender mantener los privilegios de algunos y ganar el referndum y estamos aqu para eso. No se puede pretender mantener los privilegios de algunos y ganar el referndum? No se ha querido modificar el IRPF, no se ha querido modificar el impuesto de sucesiones, no se estn revirtiendo recortes y privatizaciones,... pero nosotras somos tan rojas que votamos SI. Lo entienden? La razn de fondo: la Patria por encima de cualquier cosa, el ideario central de toda fuerza nacionalista-secesionisa por mucho que se cubra de ropajes de ruptura. Se imaginan un espectculo parecido, unas alianzas de clase similares, ante unos presupuestos presentados por el PP con el apoyo de Ciudadanos? Se lo han imaginado? Claro! La CUP juega el mismo papel en. Cat que el PSOE en el conjunto de Espaa. Me pongo bblico: por las obras les reconoceris.

No les canso ms. No es que el lenguaje cree siempre una cosmovisin singular y enfrentada a otras (otro de los cuentos semntico-filosficos que se nos vende) pero muchos -no slo los escisionistas declarados- contribuyen a la que la trada lenguaje-falsedad-secesin siga teniendo un inmejorable y daino estado de salud entre la ciudadana.

(Otro ejemplo -no es propiamente una recomendacin, ms bien lo contrario- de esta neolengua secesionista. Lean los mensajes de los participantes, valen su peso en sectarismo, machismo y horror http://politica.e-noticies.cat/de-mala-pecora-a-barbie-neofalangista-106986.html Por si fuera necesario, que no lo es: no desconozco los mensajes y comentarios del otro bando nacionalista. A su altura, retroalimentndose).

Buenas fiestas, buenos encuentros y toda la solidaridad que est en su mano.

...Perdn, perdn, me faltaba la referencia a la cita inicial, con quin se sienten ustedes ms hermanados, ms unidos, sean o no sean catalanes? Con la compaera Pilar (Villafranca de los Barros, Badajoz) o con Flix Millet, Oriol Pujol, Jordi Pujol, Prenafeta, Alavedra, Marta Ferrusola, Artur Mas, Andreu Mas Colell y as siguiendo, todos ellos muy pero que muy catalanes?

(Por cierto, diez aos despus de su aprobacin, el artculo 24.3 del Estatuto de Catalua sigue sin cumplirse: Les persones o les famlies que es troben en situaci de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mnims duna vida digna, dacord amb les condicions que legalment sestableixen ).

PS: Por si tuvieran tiempo: Carlos Jimnez Villarejo, Las confusiones del seor Romeva http://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/las-confusiones-del-senor-romeva_65189_102.html E l siguiente no le anda a la zaga: Pasqual Esbr, Del pancatalanismo al panoportunismo (se habr publicado ya en rebelin y en otras pginas de la red).

Nota:

1) Josep A. Vandells i Sol, La inmigracin en Catalua, Madrid, CIS-BOE, 2011 (presentacin de Jordi Pascual; traduccin y anotaciones de Carles Gil y S. Lpez Arnal)

