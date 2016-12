Negacin y humillacin

Sr. ministro de Asuntos Exteriores, no s si se trata de falta de sensibilidad ante el drama migratorio espaol provocado por el alto ndice de paro de nuestro pas que llega en algunas zonas hasta el 60% en menores de 30 aos, por la defensa de una posicin poltica inamovible que defiende su partido, o sencillamente, porque es usted un incompetente integral que ocupa un cargo que le supera intelectualmente. Lo que s que s, es que realizar las afirmaciones que usted ha hecho en un Pleno del Congreso, ni ms ni menos, se las puede rebatir cualquier estudiante de 1 de cualquier carrera o grado de Ciencias Sociales.

Sr. Alfonso Dastis los migrantes, lo son, ante todo por causas econmicas, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que emigran hacia otras regiones con mayores posibilidades de empleo. Se denomina movimiento migratorio al desplazamiento de residencia de los individuos desde un lugar de origen o lugar de partida, a un lugar de destino o lugar de llegada. Puesto que la causa principal de la migracin es econmica, la existencia de desigualdades entre pases o entre regiones dentro del mismo pas, esa desigualdad econmica es el motor principal para las migraciones. La leccin es gratuita, y slo se la doy, para que sepa diferenciar lo que son viajes de placer, Erasmus o a lo que usted debe de estar acostumbrado, el grand tour, o viaje al final de la formacin de las clases altas, de la pura necesidad de subsistencia.

. Si las cifras oficiales del INE dicen que 343.614 personas procedentes del extranjero establecieron su residencia en nuestro pas, y que 352.003 personas abandonaron Espaa con destino al extranjero durante el ao 2015, significa claramente, que jvenes bien formados en Espaa abandonan nuestro pas mientras que entran inmigrantes sin formacin y en su mayora buscando otro destino en Europa.

Sres. del Partido Popular, ante su manifiesta falta de formacin, voy a intentar hacer un resumen de lo que ha sido la emigracin espaola en la Edad Contempornea y una aproximacin comparativa durante la nueva etapa en la que Espaa se convirti en destino y lugar de transicin de la inmigracin.

Resulta muy aventurado ofrecer cifras exactas en relacin al total de la emigracin espaola durante el siglo XIX, especialmente hasta 1882, ao en que se crea un departamento antecesor del Instituto Nacional de Estadstica. Las cifras, adems varan mucho entre unos autores y otros.

La emigracin total bruta de espaoles entre 1882 y 1900 estara en torno al milln de personas, lo que equivaldra a unos 61.000 emigrantes espaoles totales en esas fechas, cifra que aumentara considerablemente en los primeros trece aos del siglo XX, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que contaran unos dos millones de salidas, lo que supondra entre 141.000 y 148.000 salidas anuales.

Este aumento de la emigracin total en los tres primeros decenios del siglo XX fue considerable, contando las cifras oficiales con algo ms de tres millones de salidas, aunque en la realidad fuesen casi cuatro millones y medio de espaoles los que abandonasen el pas en busca de otros destinos. Esta diferencia de cifras vendra dada por la emigracin ilegal, organizada para no pagar las tasas de emigracin y tambin para los que queran eludir el servicio militar.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que se trata de cifras aproximadas, Woodruff, considera que entre 1830 y 1900 habran emigrado alrededor de 1,4 millones de espaoles.

Adems de las cifras, atendiendo a las motivaciones que dieron lugar a esta emigracin encontramos como siempre las causas econmicas, sealando Gabriel Tortella y Feliciano Montero, la pervivencia de prcticas seoriales, condiciones de arrendamiento de tierras muy duras, expropiacin de bienes comunales, etc., y finalmente, en el ltimo tercio del siglo, este autor, responsabiliza a la crisis agraria y a la respuesta proteccionista de la Espaa de la Restauracin. Tambin seala este autor como autntico motor de la emigracin en Espaa desde principio del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial por la apreciacin de la peseta que se dio por la estabilizacin de Villaverde.

Las causas polticas tambin estaran presentes en la emigracin espaola del siglo XIX, comenzando sta en 1814 al terminar la Guerra de la Independencia y la vuelta a Espaa de Fernando VII. Estos movimientos migratorios destacaran por el alto nivel cultural de muchos de los exiliados, seran los llamados afrancesados o liberales y tendran que emigrar en varios momentos, dependiendo de la persecucin sufrida en los momentos absolutistas.

El mayor nmero de emigrantes espaoles se dirigieron hacia el continente americano. Este tipo de emigracin haba comenzado en el siglo XVI con la conquista, aunque posteriormente, la poltica nacionalista de los borbones haba puesto muchas trabas a la emigracin. Sin embargo, desde 1853 se lleva a cabo una poltica de eliminacin de obstculos a la emigracin, a la vez que los pases de destino comienzan una poltica de atraccin de inmigrantes y de capitales para la explotacin de sus enormes recursos naturales. Se estima que entre 1857 y 1935 haban emigrado 2.500.000 espaoles a Argentina. Esta emigracin hacia Suramrica tendra como destinos principales los siguientes pases: Argentina, Brasil, Uruguay y Cuba. Se trata de una emigracin compuesta bsicamente por campesinos debido a la crisis agraria. La mayora de los emigrantes era de procedencia atlntica (canarios, asturianos y gallegos), dedicados a las tareas agrcolas y con muy bajo nivel de cualificacin.

Este movimiento migratorio en direccin a Amrica formar parte de uno mayor a nivel europeo en el que, gracias a una etapa de crecimiento econmico acelerado y generalizado en Suramrica en la segunda mitad del siglo XIX, grandes contingentes de poblacin europea llevarn a cabo una emigracin masiva hacia ese continente. Un dato a tener en cuenta, segn Carlos Malamud, es el hecho de que la poblacin latinoamericana se duplic entre 1850 y 1900 siendo la inmigracin de procedencia europea el motor de ese crecimiento demogrfico.

La emigracin a Amrica se estanc durante la Primera Guerra Mundial por la inseguridad creada, retomndose de nuevo en los aos veinte, aunque sin llegar a los niveles de los aos anteriores al conflicto blico. Ya en los aos treinta, los pases suramericanos que tanta mano de obra haban necesitado (adems de capitales, aunque ese es otro asunto), despus de la crisis del 29 promulgaron leyes restrictivas a la inmigracin estableciendo cuotas anuales.

La emigracin permanente a Europa, especialmente a Francia, tambin haba sido una salida tradicional hasta la Primera Guerra Mundial por parte de agricultores estacionales y mujeres para el servicio domstico. La procedencia de estos emigrantes eran principalmente agricultores levantinos.

Adems de esta emigracin por motivos econmicos hacia Francia, habr otra corriente de emigracin, en este caso poltica, iniciada al finalizar la Guerra de la Independencia. Se trata de los afrancesados, admiradores de la cultura, costumbres y libertad francesas que se pondrn al servicio del nuevo rey Jos I por lo que pasaran a ser considerados traidores. El decreto de mayo de 1814 hizo que fueran perseguidos, castigados, encerrados y exiliados en el pas vecino donde fueron alojados en varias ciudades del sur. Este exilio estaba formado por la lite de la intelectualidad, unas 12.000 personas que abran la emigracin poltica del siglo XIX y que deambularan por las ciudades del sur de Francia cobrando una pequea pensin insuficiente del gobierno francs y en el mejor de los casos accediendo a un empleo. De la misma forma, el absolutismo de Fernando VII llev a otro exilio poltico formado por los liberales que haban formado parte en las cortes de Cdiz y que acabaron en las mismas ciudades francesas que los afrancesados y sufrieron igualmente la persecucin, encarcelamiento y exilio.

La emigracin espaola al norte de frica durante esta poca es menos conocida y menos numerosa que las dos anteriores. Su caracterstica ms peculiar es que se trata de una emigracin temporal formada en su totalidad por trabajadores del campo, especialmente del levante espaol, Comunidad Valenciana, Islas baleares, Murcia y Andaluca Oriental. Esta emigracin aparece con la conquista francesa de Argelia y no est bien documentada en Espaa por falta de documentacin. Lo que s est claro es que a la altura de 1930 existan unos 300.000 espaoles asentados en el norte de frica, aunque inicialmente hubiera sido una emigracin temporal.

Durante la Guerra Civil llevada a cabo por las derechas espaolas, y desde el inicio de la contienda, especialmente desde 1937 en el que los rebeldes tomaron el norte y hasta la cada de Catalua llegaron a ser 500.000 exiliados a travs de la frontera francesa aunque parte de ellos volvieron de forma gradual a Espaa, tambin huyeron de la represin durante la dcada de los cuarenta unos 35.000 espaoles.

El cambio de gobierno llevado a cabo en febrero de 1957 y la entrada en ste de nuevos ministros tecncratas, procedentes del Opus Dei, llevaron a cabo una nueva poltica de liberalismo econmico. Se va a aprobar el Plan de Estabilizacin en 1959 y se abandonar la autarqua llevada a cabo desde el final de la Guerra Civil, adems de abrir las fronteras para dar salida a casi un milln y medio de espaoles consumidos en la miseria, y a su vez, contribuir a la reconstruccin de Europa, a la que se dirigieron ms de un milln de emigrantes espaoles, ya que se encontraba inmersa en un acelerado proceso de desarrollo y con gran necesidad de mano de obra no cualificada para ocupar los puestos de trabajo menos atractivos y peor remunerados.

La situacin que padeca Espaa era completamente distinta a la del resto de pases europeos occidentales. Mientras que nuestro pas se encontraba estancado econmicamente, sujeto a una autarqua impuesta tras la Guerra Civil, por causas ideolgicas y en parte tambin por las malas relaciones internacionales de una dictadura de corte fascista que haba sido impuesta en parte por la ayuda de los perdedores en la II Guerra Mundial, el desarrollo econmico y el progreso que se estaba llevando a cabo en el resto de Europa Occidental, gracias al Plan Marshall primero y a la reconstruccin despus de la Segunda Guerra Mundial, eran enormes y la necesidad de mano de obra no era cubierta por su propia poblacin, necesitando remesas de emigrantes de los pases del sur y de Turqua que ocupasen los puestos que requeran menor especializacin.

En realidad, la emigracin hacia Europa haba comenzado antes de mediados de los aos cincuenta, exactamente, desde 1945, en el momento de finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero se tratara de un fenmeno limitado que llegara a sus mximos entre los aos 1960 y 1973. El total de emigrados espaoles en esos aos es difcil de precisar ya que exista una emigracin asistida y otra no regulada, por lo que los datos finales distan mucho entre unos autores y otros. En cualquier caso, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de 1973, habran salido de Espaa alrededor de 2.600.000 espaoles. El perfil de estos emigrantes era el de jvenes varones entre 20 y 40 aos, escasamente cualificados, siendo las provincias andaluzas, Galicia, Madrid (la capital haba sido destino de emigrantes del interior peninsular) y Valencia las zonas ms afectadas por esa emigracin y Alemania (pas de emigrantes tradicionalmente), Suiza y Francia los destinos mayoritarios de los espaoles.

Paralelamente, se estaba produciendo una emigracin o xodo rural, primero hacia las capitales de provincia y ms tarde hacia las zonas ms desarrolladas y dinmicas del pas como son Madrid, Catalua y Pas Vasco. Las zonas del interior, ambas mesetas, quedaron despobladas debido a la gran miseria que exista en el campo espaol, contando las estimaciones ms tmidas, ms de 3,7 millones de personas que al final del periodo, a mediados de los aos setenta habrn dejado despoblado el interior de la Pennsula con la excepcin de Madrid, a favor de las zonas costeras y las islas.

La diferencia entre esta emigracin interior y la exterior es que la primera era mayoritariamente definitiva, mientras que la segunda era adoptada como temporal. En el caso de la inmigracin de los pasados aos a Espaa estos movimientos migratorios son tambin enfocados como definitivos a diferencia tambin de la emigracin espaola actual que tambin es planteada mayoritariamente como temporal.

Esta emigracin espaola se vio estimulada tambin por causas internas desde el Plan de Estabilizacin en 1959, principalmente, por un fuerte crecimiento demogrfico, el crecimiento del paro, miseria en el campo espaol, excedente de poblacin agraria sin capacidad de absorcin en la dbil industria espaola, etc. Algunas de esas causas las vemos en la actualidad en muchos pases de los que proceden los inmigrantes llegados a Espaa.

Las causas externas son ms conocidas y ya han sido apuntadas anteriormente, bsicamente sera la rpida reconstruccin europea tras la Segunda Guerra Mundial, gracias al capital estadounidense que favoreci una amplia oferta de empleo en los trabajos ms duros, haciendo a la vez subir en el escalafn a los trabajadores propios de cada pas.

La diferencia principal entre la emigracin espaola de los aos setenta y la actual, est en el grado de especializacin de los trabajadores. Mientras que, en la actualidad, la mayora de los emigrantes espaoles son jvenes con formacin universitaria, durante los aos setenta, tambin se trataba de jvenes, pero en aquel caso se trataba de mano de obra sin cualificacin, principalmente provenientes de las zonas rurales. Ha cambiado mucho la formacin de los emigrantes, pero existen tambin coincidencias, como la edad, jvenes entre 20 y 35 aos, atrapados en un porcentaje de paro juvenil difcil de asumir para cualquier pas, tanto en la dcada de los sesenta como en la actualidad.

La crisis econmica actual, iniciada en 2008, ha hecho que se reduzca drsticamente la inmigracin extranjera que llegaba a nuestro pas, tanto por las nuevas leyes antiinmigracin como la ltima Ley Orgnica de Seguridad Ciudadana, como por el recorte de derechos como la sanidad, que afectan a los inmigrantes que han hecho que Espaa no sea un pas de atraccin, especialmente por la falta de objetivos laborales y que ha hecho tambin que cientos de miles de extranjeros que han perdido sus puestos de trabajo, hayan regresado a sus pases de origen. Ahora bien, los conflictos blicos en los que estn inmersos en buena parte de frica y Oriente Prximo, especialmente en Siria, estn provocando movimientos de personas que estn haciendo que miles de inmigrantes se agolpen en las fronteras del sur y sigan llegando a las costas europeas huyendo de la desesperacin, de la guerra y de persecuciones polticas y religiosas.

El inicio de la inmigracin en Espaa comienza a ser un fenmeno de importancia demogrfica y econmica a partir de los aos noventa del siglo XX. Sus causas son el desarrollo econmico espaol, basado en la construccin y en el turismo, adems de haberse convertido nuestro pas, en residencia permanente o de buena parte del ao de jubilados de pases de Europa Occidental que buscan regiones con climas ms clidos.

Lo cierto es que el espectacular aumento de poblacin que haba experimentado Espaa en los ltimos aos se ha visto frenado y est decreciendo precisamente por el abandono de nuestro pas, tanto de extranjeros que han perdido sus trabajos, como de jvenes espaoles que no pueden acceder a l.

Durante el 2014 la emigracin ha sido algo menor que en 2013 segn los datos del INE, donde se hace diferenciacin entre extranjeros que han abandonado el pas en nmero de 330.559 personas y no vean un futuro laboral prximo y los inmigrantes que han llegado, como digo, no siendo en su mayora el destino final sino como lugar de paso a Europa obligado, buscando otros destinos que presentan mayores oportunidades laborales, estos seran 265.757 inmigrantes, lo que dara un saldo negativo de 64.802 personas.

El nmero de espaoles que abandonaron el pas en 2014 tambin fue menor que en 2013 y asciende a 78.785 espaoles, dentro de los cuales se hace otra diferenciacin, que es la de espaoles nacidos o no en Espaa y de los cuales 50.249 si lo eran. La diferencia entre los espaoles que emigraron y los que volvieron a Espaa deja un balance negativo de 37.507 personas.

En resumidas cuentas, la emigracin en Espaa decreci en 2014 con respecto al ao anterior en un 23%, siendo 409.343 las personas que abandonan el pas mientras que van a ser 307.034 las que se establezcan en nuestro suelo, dando un saldo negativo de 102.309 durante el ao 2014.

Existe una lucha entre partidos polticos, el PP en el poder, empeado en minimizar el porcentaje de espaoles emigrados por cuestiones econmicas y la oposicin por mostrar los datos ms catastrficos posibles para denostar la accin del gobierno.

Sin embargo y pese a toda la informacin que muestran tanto el INE como el PERE, los distintos partidos polticos y muchos investigadores, la marea granate con el apoyo de socilogos y demgrafos, han constatado que las cifras oficiales estn manipuladas y el nmero de emigrantes espaoles es muy superior al que desde el gobierno nos indican. An as, aunque se han realizado estudios demostrativos en varios pases, en los que se demuestra que los datos que arroja el PERE o el INE no coinciden con la realidad, dan varios motivos por los que fallan esos estudios, uno de ellos el simple dato de que los emigrantes espaoles en su mayora no se dan de alta en las embajadas de destino, lo que queda demostrado en varios pases. Tambin ofrecen datos de regreso de emigrantes espaoles que seran jubilados espaoles que vuelven a nuestro pas mientras que los jvenes que necesitan un trabajo deben permanecer en el extranjero. La conclusin puede ser, la dificultad de cuantificar el anlisis y los datos correctos de esta emigracin de jvenes espaoles en el contexto de una crisis profunda en la que el paro juvenil tiene niveles cercanos al 60%.

La cifra de extranjeros en Espaa en 1986 era insignificante, 241.971 personas, an as, la tnica general del principio ser la de crecimiento, aunque en principio un poco ms lento, hasta mediados de los noventa que comienza a crecer ms rpido, convirtindose en un fenmeno migratorio muy pronunciado desde el ao 2000 hasta el ao 2010 a partir del cual comienza el descenso, perdiendo ms de 700.000 habitantes hasta enero de 2014. Slo en ese ltimo ao se fueron de Espaa 304.623 inmigrantes. En la actualidad, Espaa cuenta con 4.747.734 extranjeros de dnde podemos hacer una diferenciacin ms entre extranjeros comunitarios con casi dos millones de personas y extracomunitarios con algo ms de dos millones setecientas mil personas.

Este hecho ha influido tambin en la reduccin de habitantes en nuestro pas, por tercer ao consecutivo, pasando de 46.818.216, hasta los 46.438.442 habitantes que tiene Espaa a 1 de enero de 2016. Estos datos hay que atenderlos teniendo en cuenta que el saldo entre nacimientos y defunciones es positivo por lo que el crecimiento vegetativo tambin lo es, dejando claro que la prdida de habitantes slo puede ser por movimientos migratorios con saldo negativo. Esa es la forma en la que nuestro pas pierde poblacin desde el ao 2011, tanto poblacin extranjera establecida en Espaa como poblacin nacional joven en busca de empleo.

En relacin a la procedencia de la inmigracin en Espaa, la inmensa mayora procede de nuestras antiguas colonias en Suramrica con ms de un milln y medio de personas, seguido a distancia, con casi 900.000 personas procedentes de los pases ricos de Europa Occidental y algo ms de 700.000 procedentes de la Europa del Este y poco ms de 600.000 de frica del Norte. A pesar de la notoriedad y el drama que supone el hecho de la llegada de pateras a nuestras costas cargadas de subsaharianos en psimas condiciones y los que mueren trgicamente en el trayecto o las ltimas acumulaciones de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla esperando el momento de saltarlas y acceder as a nuestro pas, el nmero de subsaharianos asciende a 170.000 y los procedentes de Oriente Prximo unos 18.000.

Por nacionalidades, los ms numerosos son los rumanos con casi 800.000 inmigrantes de esa nacionalidad, seguidos de cerca por los marroqus con 774.000 y ya a gran distancia por britnicos con 300.000 personas.

La poblacin espaola ha continuado creciendo hasta diciembre de 2011. Las cifras de poblacin de 1 de enero de 2012 es la ms alta de la historia de Espaa, 46.818.216 habitantes. En la dcada de los noventa, la poblacin espaola aument alrededor de un milln de personas, bsicamente gracias al crecimiento vegetativo de la sociedad y en los ltimos aos, gracias a la inmigracin. A partir, del ao 2000 en el que Espaa alcanza la cifra de 40.499.791 habitantes va a comenzar el crecimiento espectacular de la poblacin espaola, gracias al fenmeno de la inmigracin. En esa fecha Espaa no llegaba al milln de extranjeros, mientras que a lo largo de la dcada va a llegar a casi los siete millones de extranjeros hasta que en el 2011 se alcanzara su cenit y comenzara el descenso.

Del mismo modo que la crisis de 1973 afect a los emigrantes espaoles dando por terminado un ciclo econmico expansivo en Europa y por ende, el fin de la emigracin espaola en el periodo; la crisis econmica actual, a estas alturas ya bastante persistente, ha hecho que finalice la inmigracin en nuestro pas y que incluso se haya iniciado un nuevo proceso migratorio que afecta a los inmigrantes que abandonan nuestro pas y a los jvenes nacionales que por falta de expectativas laborales deben abandonar Espaa en busca de trabajo.

Por comunidades autnomas, las que pierden ms habitantes con destino a otros pases durante el ao 2014 han sido la Comunidad de Madrid con 37.789 emigrantes, seguido muy de cerca por Catalua con 37.669 emigrantes y Comunidad Valenciana con 18.849 emigrantes. Son datos que se vienen repitiendo, durante el ao 2013 Madrid perda 83.835 y Catalua 77.873. En la actualidad adems de personas con cualificacin profesional y universitarios, los emigrantes espaoles actuales son mayoritariamente de las zonas ms desarrolladas econmicamente del pas. Adems, es en estas zonas donde tambin se haban instalado principalmente los inmigrantes que acudan en busca de empleo y que ahora vuelven a sus pases de origen o se desplazan a lugares con mayor dinamismo econmico y posibilidades laborales.

En el periodo emigratorio espaol de los cincuenta hasta mediados de los setenta las zonas emisoras principales eran Andaluca con 356.885 emigrantes en todo el periodo, y Galicia con 386.695 que alcanzan casi el 50% del total, seguidos a gran distancia por Castilla y Len, Madrid y Comunidad Valenciana, mientras que los principales destinos eran Alemania y Suiza. (datos Toms Franco).

Como hemos podido ver, son importantes las diferencias tanto internas como externas que se pueden observar en ambos periodos, aunque tambin hay coincidencias entre los dos tipos de movimientos migratorios, en ambos casos, son mayoritariamente por motivos econmicos. Los inmigrantes que llegaron a Espaa en masa desde el ao 2000 lo hicieron por las expectativas laborales en la construccin y el turismo de la misma forma que los espaoles que emigraron a Europa a partir de los aos cincuenta lo hicieron atrados por el desarrollo econmico europeo tras la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, las causas internas son la pobreza, la falta de expectativas laborales, etc.

Los pases emisores de los aos 2000 a 2011 eran pases pobres con poblacin joven que buscaba un futuro laboral y social ms favorable, de la misma forma que lo hicieron los espaoles a partir de los aos cincuenta hasta la crisis de 1973. En el caso de Espaa y la inmigracin masiva de esos aos, existe tambin una inmigracin de pases ricos, esta s que sera algo muy diferenciado de la emigracin espaola a Europa, especialmente del norte y centro de Europa buscando el clima clido de nuestras costas, especialmente del Levante y los dos archipilagos.

Sr. Dastis, el puesto que ocupa le supera intelectualmente, y, adems, no tiene ni puta idea de ningn tema relacionado con nuestra historia, y lo que es peor, teniendo en cuenta el ministerio que preside. No tiene ni puta idea de movimientos migratorios. De todas formas, tampoco tienes que estudiar mucho. Da un paso adelante y sal del mundo paralelo en el que vivs t y tus compaeros de partido y entra en contacto con la sociedad.

Jos Luis Romero es militar del ejrcito de Tierra, profesor universitario y de bachillerato y miembro del colectivo Anemoi.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.