Entrevista a Lucila DUrso, miembro de Jvenes Cientficos Precarizados

"Los 500 despidos en el CONICET implican que se van a perder aos de investigacin previos"

L.D.: As es, estamos hoy en el cuarto da de la toma pacfica del hall de entrada del edificio de Ciencia y Tcnica, esto se resolvi debido al despido de 500 investigadores. Se trata de trabajadores del CONICET que vienen trabajando para el organismo desde hace 7 aos, con una beca doctoral y luego con una beca post doctoral que pasaron un concurso muy riguroso, con las pautas que establece el CONICET que, sin embargo, ahora les niega el ingreso al organismo por falta presupuestaria.

Como bien decas, esta medida de lucha no solo ocurre ac en Palermo en el Polo cientfico, sino que tambin se ha extendido a lo largo y ancho del pas, en La Plata, en Santiago del Estero, en Crdoba, en Rosario, en Salta, en Bariloche, y otras ciudades donde organizaciones de becarios del CONICET se estn organizando para repudiar el despido de estos 500 compaeros. En una de nuestras reuniones nos enteramos que est tomada tambin la sede de CONICET de Rosario y eso nos dio fuerza porque saber que la lucha se replica da nimos y ganas de seguir resistiendo.

M.H.: Qu avance ha tenido la situacin?

L.D.: A partir de la toma, el avance fue lograr el dilogo con directivos del Ministerio de Ciencia y Tcnica. Nosotros iniciamos esta medida de lucha el lunes 19, presentamos un petitorio que fue firmado por ms de 4.500 trabajadores del sistema acadmico y cientfico de Argentina, firmas que se juntaron en menos de 48 horas. Para presentarlo vinieron representantes de distintas organizaciones, de ATE, Ciencia y Tcnica Argentina, universitarios autoconvocados y de la organizacin a la que pertenezco que se llama Jvenes Cientficos Precarizados. Entregamos el petitorio y pedimos que el Ministro nos recibiera para dar una respuesta a esta situacin, lamentablemente se neg en ese momento, nos dijo que nos iba a confirmar una reunin esa semana y las organizaciones se retiraron del Ministerio y delegados de Jvenes Cientficos Precarizados permanecieron en el edificio mientras el resto nos reunimos afuera en la explanada del edificio, en asamblea masiva de trabajadores y acordamos volver a entrar y exigirle que nos reciba.

Esta toma funcion y ah empezamos a tener diferentes instancias de dilogo con el Ministro. Lamentablemente no llegaron a nada porque l se niega a atender nuestras reivindicaciones, en las ltimas dos reuniones ya no nos recibi, sino que fueron otros dos funcionarios. Hoy (22/12) se complic ms la cosa, porque el Ministro nos haba confirmado una reunin a las 14:00 y siendo las 18:00 no nos recibe todava.

M.H.: Te quiero hacer una pregunta sobre Lino Baraao de quien recuerdo las declaraciones que hizo hace un tiempo, diciendo que no haba problemas en tomar un vaso de glifosato porque era como tomar un vaso de agua.

L.D.: Tambin la persecucin al Dr. Andrs Carrasco cuando denunci todo eso.

M.H.: As es. Sin embargo, en la campaa electoral del FPV Lino Baraao tuvo un papel muy activo, inclusive encabez actividades pblicas.

L.D.: S, fue a lavar los platos a la Facultad de Ciencias Exactas.

M.H.: A eso iba, a ese acto repudiando los dichos de Cavallo cuando los mand a lavar los platos en los aos 90. En ese momento tom esa bandera, luego sorprendi que asumiera como Ministro de Ciencia y Tcnica en la gestin de Mauricio Macri, pero cabe la pregunta qu pas en medio?

CyT creci a partir de investigadores que trabajan en condiciones muy precarias

L.D.: Yo coincido con tu caracterizacin de Lino Baraao. Desde Jvenes Cientficos Precarizados, que es una organizacin que surge en 2006, yo comenc despus cuando me dieron mi beca doctoral hace casi 5 aos atrs, siempre denunciamos que los becarios trabajamos en condiciones de precariedad. Nosotros realizamos tareas de investigacin con dedicacin exclusiva para CONICET sin tener acceso a los derechos laborales bsicos, no cobramos aguinaldo, no tenemos licencia por enfermedad. Lino Baraao siempre neg que tuviramos derecho a licencia por enfermedad porque nosotros segn l no somos trabajadores.

Hay que reconocer que hubo un cambio en su gestin en trminos de reduccin presupuestaria, efectivamente el presupuesto que propone el macrismo, pero que se aprueba en la Cmara de Diputados y en la de Senadores con el consenso de distintos bloques polticos, no solo del macrismo, no le permite que el CONICET ,con todas las deficiencias que ya vena teniendo, la falta de democracia del organismo, la persecucin a los investigadores que planteaban y plantean lneas de investigacin que se contraponen a los grandes monopolios empresariales que son los que Lino Baraao defiende, con todas esas deficiencias, el CONICET vena creciendo en cuanto a su planta de trabajadores y de acuerdo a un modelo cientfico determinado. Es verdad que con este lmite presupuestario a Lino Baraao se le complica mantener este crecimiento en la planta de trabajadores del CONICET, pero hay que aclarar que esto no es una decisin meramente econmica, es poltica tambin, porque Lino Baraao sale en los medios de comunicacin a decir que no se necesitan tantos investigadores, que en un pas que tiene un 30% de pobreza no puede haber tantos investigadores.

Es un poco esquizofrnica su postura, porque de decir que se necesitan investigadores para el desarrollo, ahora pasa a decir que un pas con estas caractersticas no puede tener tantos investigadores. Por otro lado, hoy en una entrevista un compaero sealaba que Lino Baraao afirma que en su gestin anterior se equivoc y que ahora va por el camino correcto. El Ministro tendra que tener en cuenta que su error est dejando a 500 trabajadores en la calle.

M.H.: Y que el gobierno anterior del que l form parte, alent el tema de la investigacin dndole un lugar en su poltica.

L.D.: S. Algo que tambin sealamos en este sentido, lo que se construy en materia de investigacin, lo que se creci fue a partir de un cmulo de investigadores que trabajan en condiciones de trabajo muy precarias. Lo que hay que comprender es que lo que implica este recorte y estos 500 despidos no es slo que no se va a poder seguir avanzando en lneas de investigacin como se hizo hasta ahora, sino que se van a perder aos de investigacin previos. En este sentido el nivel de irracionalidad de la poltica tomada por el Ministro es grave. Aparecen dos tipos de discusiones, el despido y los compaeros que se estn quedando en la calle y, por otro lado, este cambio de gestin y las implicancias que tiene en trminos de la investigacin pblica.

M.H.: Me queda claro que los investigadores del CONICET no son unos privilegiados, ya haban hecho pblica esta situacin en varias oportunidades, incluso en la gestin anterior de Lino Baraao. Podras dar algunos ejemplos que ilustren la importancia de la tarea que ustedes desarrollan?

L.D.: Te voy a dar algunos ejemplos de compaeros mos de JCP que es la organizacin en la que estoy. Un compaero es bioqumico, trabaja en el laboratorio ubicado en la Facultad de Farmacia y Bioqumica, porque no todos los trabajadores nos desempeamos adentro del CONICET, tambin trabajamos en Universidades, laboratorios, institutos de investigacin, etc. Este compaero est haciendo su Doctorado en Bioqumica y trabaja desarrollando tratamientos para la cura del cncer. Est en su cuarto ao de beca doctoral, viene desarrollando trabajos experimentales en un laboratorio. Supongamos que estuviera en la situacin de los ingresantes, de hecho una compaera del laboratorio es expulsada del CONICET, ella el 1 de marzo deja de cobrar salario, entonces qu hace deja el experimento en el que se est procurando la cura del cncer en el laboratorio o sigue yendo sin cobrar salario?

Otro ejemplo, de la Facultad de Ciencias Exactas es una compaera que estudia el dengue, es biloga y est realizando esta investigacin en el marco de su beca post doctoral. Realiza campaas, viaja dos veces al ao con la Facultad de Exactas de la UBA, en una camioneta de la facultad, a la provincia de Misiones, toma muestras de dengue, las lleva a un laboratorio, las investiga y comienza a buscar tratamientos para la cura de la enfermedad, para erradicarla y mecanismos de prevencin.

M.H.: Se dice que van a intentar reubicar a estos cientficos en alguna Universidad pblica. Pero por lo que me ests contando eso ya sucede.

L.D.: Es ridculo. Quiero sumar un ejemplo de las Ciencias Sociales, porque en estos das se dio una estigmatizacin de todos los que trabajamos en esta rea, como si nuestros temas de investigacin no tuvieran importancia. Una compaera que es licenciada en Ciencias de la Educacin y est haciendo un Doctorado en Ciencias Sociales, investiga cul es la importancia que tienen los comedores que estn en las escuelas ubicadas en barrios vulnerables. No estudia solo el comedor, sino el significado que tiene para el chico que va a la escuela, si es un espacio de contencin social, qu dinmicas se dan ah, qu lugar cumplen las maestras. Es importante porque lo que se determina a partir de ah son las polticas educativas de inclusin social. Entonces, creo que hay que deconstruir esto, porque lo que est pasando es ridculo.

M.H.: Cmo sigue? Pareciera que est bastante trabada la situacin.

L.D.: Primero quiero sealar que este conflicto asumi caractersticas histricas nunca vistas, primero una toma de un Ministerio pblico por tanto tiempo, y en el Ministerio de Ciencia y Tecnologa; en segundo lugar, la forma en la que se deciden las cosas, se estn haciendo asambleas multitudinarias, la ltima asamblea del da esta congregando a cerca de 1.000 trabajadores, no solo los trabajadores afectados sino todos los trabajadores del sector movilizados y acompaando la lucha; tambin agrupaciones estudiantiles, la asociacin gremial docente de la UBA, la CONADU Histrica, la FUBA. Hoy cuando el Ministro se neg a recibirnos, porque tenamos la reunin a las 14:00 y siendo las 18:00 no nos ha recibido, todos los trabajadores comenzamos a cantar, a agitar, a decir que el Ministro tena que bajar, que tena que darnos la entrevista, pasaban los autos en caravana tocando bocina en apoyo. Seguimos ac y haremos una asamblea para ver cmo seguimos. Esperamos que para el lunes haya una solucin, pasaremos la Nochebuena y la Navidad ac. Lo importante es garantizar el ingreso de todos los compaeros. Invitamos a todos los que se quieran acercar porque siempre un saludo o una palabra de apoyo dan fuerzas para seguir adelante.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.