La izquierda y la sobrevivencia de la especie

Quien se aproxime a las pginas de diarios electrnicos o blogs de izquierda tendra serios problemas para formarse una imagen actual de Siria, por una parte Bashar Al-Asad es descrito como un gran humanista que defiende a su pas del ataque combinado de los yihaidistas fanticos y Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Turqua, por otra el temible dictador que no hace sino replicar por multiplicado el reinado de terror de su padre, Hafez al-Asad, tras la masacre de Hama de 1982, esta vez con la ayuda de Rusia e Irn.

Recordar que la crisis en Siria comenz tras la violenta represin a civiles en respuesta a simples manifestaciones en 2011, en una rplica a la Primavera rabe, todo antes que la pesadilla de Isis tomara forma.

Las atrocidades de su rgimen y sus enemigos, sean estos radicales islmicos, potencias mundiales o los estados corruptos de Medio Oriente, han sido documentadas por informes independientes y reporteros tan prestigiosos como Robert Fisk o Patrick Cockburn, cuyos reportes parecen una isla de integridad profesional en medio de los evidentes sesgos, mentiras o medias verdades de la BBC, CNN, NBC, RT, Sputnik e Hispan TV.

La izquierda ha enfrentado desde siempre una disyuntiva de principios, conocidas son las disputas entre Lenin y Martov en la Asamblea Constituyente que sucedi al rgimen de los zares. La Asamblea Constituyente fue perdida en forma abrumadora por los Bolcheviques, que eran minora en los propios soviets, no obstante su resultado fue desconocido sin ms por el tndem Lenin-Trotsky inaugurando una frrea dictadura policial.

Trostsky saba de qu iba, en sus propias memorias consigna cuando, aos antes de octubre de 1917, interrog a Lenin sobre la forma cupular de adoptar decisiones, lejos de Rusia, por un puado de personas, lejos de cualquier asamblea. Adoptar decisiones as es una dictadura en toda la regla, dijo Trostky entonces a Vladimir, explicitando los principios.

De qu te quejas, fue el ttulo de un artculo de Emm Goldman dirigido a Trostsky cuando afrontaba la implacable represin de Stalin que abarca a toda su familia aos despus. Despus de todo tocar a la familia del enemigo fue una idea del propio Len en la lucha contra la aristocracia rusa, un resumen de su propia vida y principios.

El asunto no es desde luego sencillo, en Cuba no existan libertades polticas y hasta hace un tiempo no muy lejano las minoras sexuales eran condenadas a un campo de concentracin, sin embargo, los pobres, una abrumadora mayora en Amrica Latina, encontraban ms dignidad y derechos humanos en la isla, que en cualquier pas de la regin, donde la libertad de expresin parece una sofisticacin de clase media, en medio del hambre y la falta de educacin y salud.

En la propia regin, Venezuela presenta un caso paradigmtico del laberinto que enfrenta la izquierda con sus principios, el demoledor triunfo de la oposicin en los comicios legislativos de 2015, fue seguido con desesperacin por algunos intelectuales de izquierda que llamaban sin problemas a desconocer el resultado, mientras el gobierno hace un denodado esfuerzo por desconocer la voluntad de las mayoras, justificado suponemos en que los contextos justifican la ductilidad de los principios.

Lo cierto es que mientras la izquierda vive en su laberinto de principios, el mundo vive una encrucijada en la que probablemente no se ha hallado nunca en su historia.

Un reportaje en el peridico El Pas del domingo pasado informaba que en los 4.000 millones de aos que han pasado desde que estall la vida en la tierra se han producido cinco episodios de extincin masiva de especies. El ms famoso de todos ellos ocurri hace 66 millones de aos, en el Cretcico, cuando el impacto de un meteorito provoc la aniquilacin de los dinosaurios y del 80% de las especies terrestres. Sin embargo, esta sexta extincin tiene una diferencia fundamental con las dems: nosotros somos los responsables al referirse a la acelerada extincin de los mamferos, una seal nada ms puesto que se trata del retroceso del conjunto de los ecosistemas, donde el Cambio Climtico es uno de los factores de mayor incidencia, como Antropoceno ha sido descrito adecuadamente el fenmeno, una descripcin donde desgraciadamente el tiempo geolgico no aplica.

Pero una gran parte de los habitantes de Estados Unidos de acuerdo a encuestas estima que el mundo se cre hace tres mil aos y las teoras de Darwin y el Calentamiento Global son slo mitos y leyendas.

Lo cual nos lleva a su nuevo lder.

La eleccin de Trump ha planteado un desafo escalofriantemente similar al vivido por Alemania a partir de enero de 1933. "Estados Unidos debe fortalecer y expandir en gran medida su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razn con respecto a las armas nucleares", dijo este jueves el nuevo lder, en respuesta el eterno presidente ruso, permanezca o no en la presidencia, Vladimir Putin, quien ha pedido a los mximos jefes de sus fuerzas armadas el refuerzo del potencial nuclear del pas mediante la incorporacin de sistemas de cohetes capaces de superar de manera garantizada los actuales sistemas de defensa antimisiles y aquellos que se encuentran en desarrollo.

En medio de este debate sicoptico la izquierda est en medio de un silencio que retumba.

La izquierda parece una fantasa masturbatoria donde el ciudadano de a pie rara vez cuenta, dijo una vez George Orwell, el respetadsimo Noam Chomsky ha agregado que no entiende muy bien a qu se refiere ser de izquierda.

Lo cierto es que mientras no nos enfrentemos con honestidad a la verdad la izquierda seguir siendo y con razn un concepto vaco de significado justamente cuando el mundo reclama algo distinto acaso para su propia sobrevivencia.

*Periodista chileno

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.