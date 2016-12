La razn, mximo atributo del ser humano

Hace unos aos, aprovechando unas declaraciones del obispo de Alcal, di un repaso a la institucin que representa; una de las ms nocivas que ha tenido la humanidad en su historia, por sus crmenes, villanas y pecados. Hoy, en un da tan sealado para la iglesia, retomo la reflexin. Han transcurridos siglos y quieren seguir controlando las conciencias, obviando que la iglesia sostuvo y defendi la represin franquista, avalando sus principios bajo palio. La Puta de Babilonia, la catlica no es del amor ni de los pobres.

La Ramera de Babilonia, aparece en el libro Apocalipsis, como un personaje asociado con el Anticristo y la Bestia del Apocalipsis, relacionados con el reino de las siete cabezas y diez cuernos. Entonces vino uno de los siete ngeles que llevaban las siete copas y me habl: Ven, que te voy a mostrar el juicio de la clebre Ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y sus habitantes se embriagaron con el vino de su fornicacin ( Apocalipsis 17:1-2 ). En el siglo XVI, con la Reforma de Lutero, se consideraba a la iglesia catlica como la ramera de Babilonia; lo mismo que antes ya lo hicieran Girolamo Savonarola, predicado contra el lujo, el lucro, la depravacin de los poderosos y la corrupcin de la iglesia catlica. Tambin Dante utiliz la imagen de la Puta en su Infierno, criticando a la iglesia de Roma.

La Puta de Babilonia, de Fernando Vallejo , demoledor, cuenta los grandes crmenes de la Iglesia Catlica, y los pecados de los papas. Plantea dudas sobre el nuevo testamento y las contradicciones de los evangelios, dudando de la existencia de Jesucristo y de dios mismo. Cuenta como los Obispos de Roma destruyendo las copias antiguas de los evangelios en el siglo III a. C. y como escogieron, de los veintisiete textos para el Nuevo Testamento en el Tercer Concilio de Cartago en 397, los que mejor les convena. Tambin hace semblanza de algunos personajes que estuvieron en el entierro del papa Wojtila papa de la paridera, contrario a preservativos, anticonceptivos y aborto. Veamos entre la ms alta granujera del planeta, a Bush, Clinton, Blair, Chirac y Kofi Annan, truhanes que no necesitan presentacin. Si cambiramos estos nombres, por los actuales que ocupan los mismos cargos, tendramos el mismo panorama.

No nos alejemos mucho ni en el tiempo ni en el espacio. La Inquisicin se fund en 1478 por los Reyes Catlicos, para mantener la ortodoxia catlica en sus reinos y no se aboli hasta 1834. Estuvo bajo el control directo de la monarqua entre otros por Fernando VII, tatarabuelo del actual rey de Espaa. Actuaba, no tanto por celo de la fe y salvacin de las almas, sino por la codicia de la riqueza, deca el papa Sixto IV. Lo cierto es que las razones de su creacin, fueron: establecer la unidad religiosa; debilitar la oposicin poltica; acabar con la poderosa minora judeoconversa; y conseguir financiacin para sus proyectos. Se estableci una frrea organizacin para la persecucin y expulsin de los judos; represin del protestantismo; la censura; luchar contra los moriscos, la supersticin y la brujera. Tambin se persigui la homosexualidad y bestialismo, considerados por el derecho cannico contra naturam. Es deleznable, como la iglesia persigue estos supuestos delitos, cuando en su seno hay tantos delincuentes pedfilos. El ltimo caso conocido de abuso de menores es el de Casa de Dios ; un cura con antecedentes en Italia y otro sacerdote estn presos por someter a chicos sordos.

Muchos verdaderos fieles cristianos, fueron encerrados, torturados y condenados como herejes, para ser privados de sus bienes y propiedades por la Inquisicin. Su mtodo represor, se basaba en el principio de presuncin de culpabilidad, no de inocencia. La detencin implicaba la confiscacin de sus bienes, llevndose la instruccin en el mximo secreto. El tormento se aplicaba, no como medio de conocer la verdad, sino para reconfortar al preso en su fe. Ningn papa ha condenado a la Inquisicin de manera clara. Hoy sigue existiendo, con el sobrenombre de Congregacin para la Doctrina de la Fe , para defender a la iglesia de las herejas desde donde salt al papado su prefecto, Joseph Ratzinger (Benedicta).

Vallejo, mantiene dudas histricas sobre el nuevo testamento y la existencia de Jesucristo y trata de la opresin que ha ejercido la iglesia a las ideas contrarias al catolicismo; y no deja de tratar la historia reciente del papado, sus finanzas, apariciones de las vrgenes de Lourdes y Ftima, los escndalos continuos y lavado de capitales de la Banca Vaticana. Pese a que aparentemente Vallejo exagera, se queda corto, cuando habla de los escndalos permanentes, protagonizados por los curas pederastas, que salen como setas en otoo, y las indemnizaciones para encubrirlos.

LA PUTA, LA GRAN PUTA, la grandsima puta, la santurrona, la simonaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala; la del Santo Oficio y el ndice de Libros Prohibidos; la de las Cruzadas y la noche de San Bartolom; la que saque a Constantinopla y ba de sangre a Jerusaln; la que extermin a los albigenses y a los veinte mil habitantes de Beziers; la que arras con las culturas indgenas de Amrica; la que quem a Segarelli en Parma, a Juan Hus en Constanza y a Giordano Bruno en Roma; la detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la Historia; la perseguidora de judos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas; la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias; la que invent a Cristo loco el rabioso y a Pedro-piedra el estulto; la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno; la que amordaza la palabra y aherroja la libertad del alma; la que reprime a las dems religiones donde manda y exige libertad de culto donde no manda; la que nunca ha querido a los animales ni les ha tenido compasin; la oscurantista, la impostora, la embaucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona, la contumaz, la relapsa, la corrupta, la hipcrita, la parsita, la zngana; la antisemita, la esclavista, la homofbica, la misgina; la carnvora, la carnicera, la limosnera, la tartufa, la mentirosa, la insidiosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresora; la prfida, la falaz, la rapaz, la felona; la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda; la cretina, la estulta, la imbcil, la estpida; la travestida, la mamarracha, la maricona; la autocrtica, la desptica, la urnica; la catlica, la apostlica, la romana; la jesutica, la dominica, la del Opus Dei; la concubina de Constantino, de Justiniano, de Carlomagno; la solapadora de Mussolini y de Hitler (y de Franco); la ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babilonia. Ora pro nobis non est.

T la teloga, la misteriosa, la profunda, la recndita, la que se cree representante de dios en la tierra y mata en su nombre. Poco ms tengo yo que decir para definirte. La antidemocrtica, la del odio y la agresin; la que odia a las mujeres y abusa de la infancia dejad que los nios se acerquen a mi y aprovecha el poder que ejerce sobre ellos para introducir ideas retrgradas y perniciosas contra la libertad y los derechos.

No creo en ningn ser sobrehumano, ni sobrenatural, que controle los destinos de los seres vivos aqu en la Tierra; que imparta castigo y justicia divina, ni nada por el estilo. No creo en dios, ni en sus actos, ni en sus obras, ni en su historia, ni en su hijo, ni en su madre, ni en todos los santos, ni en ninguna paloma blanca. Mucho menos creo en los hombres que dicen representar a ese dios, inexistente y que para mostrar su poder, han amparado y cometido los mayores crmenes contra la humanidad. Hubo un tiempo que si cre, pero como dice Stephen Hawking: No hay ningn Dios y los milagros no son compatibles con la ciencia , ni con la razn digo yo, como mximo atributo del ser humano. Pacem vobiscum.

@caval100

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.