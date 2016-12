Quines son "Las Kellys"?

"A pesar de la cantidad de llegadas de turistas a Espaa y las nuevas inversiones hoteleras, el empleo que se genera en este sector no tiene nada que ver con un trabajo decente. Los hoteles se han convertido en objeto de grandes fondos de inversin internacional que estn buscando recuperacin muy rpida y a quienes les importa poco la calidad del servicio y del empleo"

(Ernest Caada, autor de "Las que limpian los hoteles")



No se trata de ningn grupo musical, ni de aficionadas a tal o cual deporte, ni ningn club de fans de ningn artista. Tampoco de ninguna organizacin clandestina o mafiosa. Es la denominacin de mujeres a las que les une su profesin, una profesin cada vez ms precarizada, como son las camareras de piso. Trabajan en hoteles, limpiando habitaciones, una ocupacin fundamental dentro de la estructura turstica, de la cual tanto presumimos dentro de nuestro dbil y dependiente modelo productivo. Pues bien, el caso es que estas mujeres, estas profesionales, en vez de estar cada vez ms valoradas, remuneradas y prestigiadas, estn cada vez ms explotadas y precarizadas. En las Kellys (acrnimo de "las que limpian") se dan seguramente todas las vertientes de la explotacin laboral, porque el trabajo precario no slo es consecuencia de los bajos salarios, sino tambin de las malas condiciones laborales, de tener un contrato a tiempo parcial cuando se demanda uno a tiempo completo (as le ocurre al 61,2% de todos los trabajadores a tiempo parcial), de realizar horas extraordinarias y no cobrarlas (ms de 3 millones de horas extraordinarias a la semana no se pagan), de no cobrar por tener un contrato en prcticas ( incluso algunas instituciones pblicas, como el Teatro Real, han lanzado ofertas de empleo sin sueldo ), de estar contratado por semanas, o por das, de estar contratado como falso autnomo, o de formar parte de una indecente cadena de subcontratacin de espiral explotadora creciente.Pero no nos desviemos de nuestro asunto, que son las Kellys. Esta asociacin comenz a crecer, empujada por las redes sociales, en 2014. Poseen un portal en Internet ( https://laskellys.wordpress. com/ ), donde los lectores y lectoras podrn encontrar enlaces para los diferentes grupos de trabajo en las diferentes localidades donde estn organizadas (Barcelona, Benidorm, Cdiz, Fuerteventura, Lanzarote, Madrid o Mallorca), podrn enterarse de casos concretos de explotacin de estas mujeres en su actividad laboral, as como un blog de artculos dedicados a su problemtica. Alguien duda de que cobrar 1,90 euros por limpiar una habitacin es explotacin laboral? Criticamos despus la pobreza de pases como Cuba o Venezuela? Con qu autoridad moral? Por qu no miramos primero nuestro deprimente modelo laboral? La periodista Mara F. Snchez lo ha contado magnficamente en este artculo para el medio Cuarto Poder, que tomamos como referencia. En su trabajo, que ya es un trabajo duro fsicamente donde los haya, llegan a hacer jornadas ininterrumpidas de 12 horas, a dejarse los huesos llevando grandes cantidades de peso, o a no poder librar ni un slo fin de semana en cinco meses. La mayora de ellas poseen algn tipo de lesin derivada de su actividad laboral: tendinitis, contracturas musculares crnicas, enfermedades derivadas de la columna, citica, dolores articulares, trastornos musculoesquelticos,inflamacin de articulaciones, dolores lumbares y de espalda, hernias discales, etc. Esas en el terreno fsico. En el terreno mental, abundan los insomnios, los ataques de ansiedad, el estress, el nerviosismo, las depresiones, etc.Por su parte, la patronal del sector turstico canta a bombo y platillo el auge de su sector, y los continuos rcords que baten. Durante 2016 se han llegado a dar 184 millones de pernoctaciones en hoteles, lo que significa 44 millones ms que antes de 2008, en los inicios de la crisis econmica. Pero la patronal nicamente ve estos datos, no ve las tremendas realidades sociales y laborales que se encuentran detrs. Y no slo no las ve, sino que las explota cada vez ms. No existen voces crticas, voces concienciadas, slo alguna excepcin rara avis, como el Director de la cadena hotelera ACS Hoteles, que ha realizado recientemente unas sorprendentes declaraciones (viniendo de quin vienen), detallando la realidad laboral que se vive, y despotricando de una reforma laboral de 2012 (del PP) que les permite a los empresarios llevar a cabo todas estas tropelas. Y una de esas tropelas consiste en la brutal "externalizacin" (eufemismo para indicar una cadena de privatizaciones en cascada), quiz la principal causante de esta perversa explotacin multifactica que las grandes cadenas hoteleras realizan cada vez en mayor grado. La operacin es bien sencilla: si antes tenamos una empresa matriz para la que trabajaban todos los empleados de todos los sectores que tenan que ver con el hotel, ahora dicha empresa matriz "externaliza" tal o cual actividad (por ejemplo las camareras de piso, pero tambin la cocina, el mantenimiento, los guas tursticos, etc.), derivndola a una tercera empresa privada, externa al hotel, a la que dicho hotel paga directamente, pero se olvida de todo lo dems, siendo esta tercera empresa la encargada de realizar el servicio, contratando y pagando al personal encargado de ello.Pero detengmonos en el tremendo desarraigo laboral que la prctica de la externalizacin provoca. Antes de ella, las camareras de piso compartan durante aos "familia laboral" con el resto de empleados de sus hoteles: camareros/as de bar y restaurante, cocineros, recepcionistas, etc. Y entonces, las echan de esa empresa (tpicamente mediante una comunicacin por burofax), para luego meterlas en otra empresa distinta de la cual no saben nada, y por si ello fuera poco, les rebajan el salario del orden del 40%. Y todo, para enriquecer a los equipos directivos de los hoteles, y a los grandes propietarios y accionistas de los mismos. As de sencillo. As de terrible. Cules son los verdaderos objetivos de la externalizacin? No lo duden: precarizar el trabajo. Es decir, obtener ms beneficios a costa de la explotacin laboral. Porque al situar ms intermediarios en la cadena de la prestacin de servicios, el nico que pierde es el trabajador final de la cadena, pues todos los empresarios situados en medio del camino slo entienden de lo mismo: obtener mayores beneficios a toda costa, entrando en una diablica espiral de abaratamiento de precios para la empresa matriz, a costa de devaluar las condiciones laborales de los trabajadores finales, que son, como siempre, los que pagan los platos rotos.Pero en el caso de las Kellys estamos hablando de un sector muy especial, ya que es un sector absolutamente feminizado, y donde muchas de sus empleadas superan los 50 aos. Y as, durante los ltimos aos a las trabajadoras fijas y temporales se les han incorporado las camareras de servicios externalizados de los hoteles, que denuncian situaciones de extrema vulnerabilidad como contratos precarios, reduccin de salarios que no llegan al mnimo interprofesional (a pesar de lo que diga la Ministra Bez), y jornadas extenuantes que se ven obligadas a cumplir bajo la amenaza de ser despedidas. Como no pueden marcharse hasta dejar listas todas las habitaciones que tienen que hacer, y al ir aumentando este ratio, hay compaeras que ni comen, ni beben agua, ni van al bao, porque tienen nios pequeos y a las 5 de la tarde tienen que estar para recogerlos del colegio. La situacin de las Kellys es ciertamente indignante. Otros sectores en luchas parecidas son los/as teleoperadores/as, o las empleadas de hogar, que tambin han protagonizado recientes reivindicaciones sobre sus condiciones laborales. Pero el caso de las Kellys es claramente paradigmtico, pues es la cara invisible de uno de nuestros sectores econmicos bandera, como es el turismo.Segn datos del sindicato Comisiones Obreras, la totalidad de las trabajadoras, que son ms de 100.000, reconoce que la carga de trabajo es excesiva, con un nmero de habitaciones inabarcable, mientras que el 85% declara sufrir problemas de conciliacin de la vida laboral y familiar. Su ritmo de trabajo es frentico, y ello se traduce en graves afecciones psicosomticas, porque al final, es puro maltrato psicolgico el que sufren estas mujeres. Y por supuesto, como decimos, salvo raras excepciones, los empresarios no slo incumplen la ley, sino que se aprovechan de la necesidad extrema de estas mujeres (muchas de ellas migrantes o familias monoparentales), para cometer ilegalidades y para presionarlas, de modo que no protesten ni decidan organizarse. Su previsibilidad laboral es prcticamente inexistente, de modo que stas no conocen con antelacin si van a trabajar los fines de semana, o los festivos, hasta casi los das anteriores a dichas jornadas. Adems, la facilidad que poseen las empresas para despedirlas y reemplazarlas por otras, hace que tambin se vean presionadas para no tomarse las oportunas bajas mdicas. Porque ante una rotacin laboral tan intensa, una mujer que ha superado la cincuentena, a qu nuevas oportunidades puede aspirar?Por tanto, ya es hora de reaccionar, de pasar a la lucha organizada, y a la accin firme y determinante para detener tanta precariedad laboral, y conseguir determinadas mejoras que estas trabajadoras necesitan. Las Kellys llevan pidiendo desde hace tiempo el reconocimiento de su actividad como un trabajo penoso, el derecho a la conciliacin familiar, la proteccin de los derechos laborales de las embarazadas, el reconocimiento de sus enfermedades profesionales, la adecuacin ms racional de los ritmos de trabajo, una jubilacin anticipada (dado el carcter de la actividad laboral en s misma), o que las famosas estrellas (de calificacin de los hoteles) se otorguen en funcin de si stos respetan los derechos de sus trabajadores. Y por supuesto, la deriva privatizadora y externalizadora tiene que cesar, as como las erosivas y antisociales reformas laborales, tanto la de 2012 del PP (la ms agresiva) como la de 2010 del PSOE (de la que se habla menos, pero que tambin abri la puerta a futuras precarizaciones). La fuerza laboral las acompaa, pues las Kellys suponen aproximadamente el 25% del total de las plantillas hoteleras. Y la organizacin hace la fuerza. El argumento fundamental para la lucha por la dignificacin de sus puestos de trabajo es que su propio sector no es un sector en crisis. Las cifras lo demuestran. Espaa es el tercer pas del mundo en nmero de turistas y el segundo en ingresos. El turismo en Espaa supone nada menos que el 10% del PIB. Es impensable por tanto, y todo un escndalo, que precisamente un sector que genera y mueve tanta riqueza, esconda realidades laborales tan deplorables. Necesitan por ello la solidaridad y el reconocimiento de todos, y un apoyo a su queja, a su denuncia, a su orgullo, a su esperanza y a su rebelda.Sobre todo, como decamos, hay que poner coto a la subcontratacin, poniendo fin al agravio, la explotacin y la desigualdad. Es preciso dotar de seguridad jurdica al proceso de subcontratacin, y definir las obligaciones que ello conlleva. Hay que evitar la competencia desleal de empresas de un mismo sector (basada en la degradacin de las condiciones laborales y la rebaja de la calidad en los servicios), y hay que asegurar que los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios en un mismo sector, tengan garantizados el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo. Todo ello pasa tambin por no reconocer a las famosas empresas "multiservicio" como parte de las empresas del sector. Se necesita igualmente un incremento del nmero de las Inspecciones Laborales en todos los territorios, as como una dura y firme poltica de sanciones para todas las empresas que no respeten los convenios. En definitiva, hay que poner fin a la capacidad impune de las empresas de jugar con la vida y con las necesidades de estas mujeres, hay que acotar la vileza de este capitalismo que juega salvajemente con las personas. Sofa Polke lo ha expresado con ciertas palabras en este artculo: "El caso de las camareras de piso es slo un ejemplo del uso de los cuerpos que realiza el capitalismo para cubrir sus necesidades. Cuerpos movilizados hacia zonas donde se necesita su fuerza de trabajo, son explotados mientras son tiles --no se tienen en cuenta sus necesidades ni sus derechos-- se hace de ellos el mismo uso que el de una mquina, sin dejarlos ni siquiera ingresar a aqul sistema para el cual trabajan; una vez que estos cuerpos dejan de ser tiles se descartan, tal como una mquina que cumpli su vida til, dejndolos fuera de un sistema que slo esperaba de ellos el cumplimiento de la jornada laboral". Este es, por tanto, uno de los colectivos donde la irracional deshumanizacin y despersonalizacin del capitalismo se nota con mayor virulencia.Vivimos en un pas donde a la vez que esto ocurre, el flamante Presidente de la Junta de Galicia se sube el sueldo, y donde Ftima Bez, Ministra del ramo, declara abiertamente en el Congreso de los Diputados que nadie en Espaa cobra por debajo del SMI, porque ello sera ilegal. Como si a los empresarios les preocupara mucho la legalidad de sus medidas. Es el colmo de la desvergenza. Este gobierno y esta patronal estn tan alejados de la realidad laboral de nuestra clase trabajadora, que parecen estar en otro planeta...en el planeta del descaro, de la crueldad y de la desvergenza. En el planeta de la explotacin descarnada, de los ERE injustificados (o mejor dicho, justificados en la obsesiva necesidad de obtener mayores beneficios), del acoso laboral a las mujeres, del SMI ms bajo de casi toda Europa, del insufrible desempleo de larga duracin, del historial delictivo de algunos lderes de la patronal (alguno de ellos incluso en la crcel), del exilio laboral de los jvenes (del cual nuestro Ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, asegura que "enriquece, abre la mente, y desarrolla capacidades", que se lo digan a todos los ingenieros, arquitectos o abogados que estn siriviendo copas mal pagados, explotados y sin derechos en Berln, en Bruselas, en Roma o en Nueva York), o del ataque a las prestaciones por desempleo. Como siempre, las partes forman un todo. Y ese todo, desgraciadamente, da asco. As que...nimo, compaeras!! Todo nuestro apoyo y solidaridad!! Vuestra lucha es la lucha de toda la clase trabajadora!! 