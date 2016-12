Entrevista a Alberto Garzn, Coordinador general de Izquierda Unida

El populismo de izquierda no busca reconstruir la izquierda sino demolerla

Entrevistamos a Alberto Garzn en la redaccin de La Marea tras la victoria de Donald Trump en EEUU y con el ambiente en Europa enrarecido por el auge de la extrema derecha. Preguntamos al coordinador general de IU, por las causas del ascenso de los neofascismos y sobre los retos a los que se presenta la izquierda para limitar su implantacin.

Cules cree que son las causas principales del auge actual de opciones neofascistas en Europa y el mundo?

Cada pas tiene sus singularidades y no hay respuestas simples. Una de las variables fundamentales es que la extrema derecha sabe canalizar la rabia y la frustracin de un espacio social al que llamaramos los perdedores de la globalizacin, aquellos sectores sociales que durante las ltimas dcadas han visto mermadas sus capacidades materiales para desarrollar un proyecto propio como consecuencia de la dinmica del capitalismo y de la globalizacin. Esta frustracin se canaliza a travs de actitudes polticas que, en este caso, transmiten la xenofobia, el racismo o el machismo como una suerte de herramienta protectora que le devuelva sus supuestos privilegios. Fundamentalmente, es el aspecto econmico el que hace que los perdedores de la globalizacin apoyen estas opciones en ausencia de alternativas.

Qu responsabilidad tiene la izquierda del auge de estas opciones?

La izquierda clsica naci como expresin de la clase obrera y las clases ms populares, explotadas y oprimidas. Esto ha ido mutando. Es obvio que la clase trabajadora ha cambiado mucho en los ltimos siglos y la izquierda institucional cada vez ha estado menos vinculada con los sectores sociales menos desfavorecidos, en algunos casos incluso desprecindolos, como describe Owen Jones en Chavs. No se establece una relacin de igual a igual entre la izquierda institucional y estos sectores. Por otra parte, la izquierda ha ido centrndose en temas como el ecologismo o el feminismo, que para m son imprescindibles, pero lo ha hecho a costa de abandonar las vivencias cotidianas y materiales de las clases populares. Esto explica por qu sectores claramente vctimas de la globalizacin, como los parados, apuestan fundamentalmente por partidos de derecha como PP y Ciudadanos, en torno a un 21%; otro 20% se abstiene; un 11% vota al Partido Socialista, y slo un 13% en este momento vota a Unidos Podemos. Creo que es una manifestacin clara de que hay una izquierda desconectada de los intereses de la clase que dice representar.

Qu peso pudo haber tenido en esto la Tercera Va de Tony Blair?

Por decirlo de una forma provocadora, la izquierda se hizo ms pija en la medida en que se ha institucionalizado al aceptar los cdigos y los contornos de un sistema que por naturaleza es injusto. La Tercera Va de Blair lo que haca era comprar las instituciones del capitalismo y tambin el discurso que justificaba este capitalismo, dejando hurfana a las capas de la poblacin que sufran las consecuencias de este sistema, hurfana de referencias polticas. Esta gente luego encuentra un espacio en la extrema derecha por falta de alternativa, entre muchos otros factores. En Espaa la situacin es distinta a la del Reino Unido y EEUU, pero hay un correlato. Existe una izquierda institucionalizada que desde la transicin acept que el rgimen del 78 era el mejor instrumento para la vida de las personas. Pero stas han seguido sufriendo regresiones polticas, sociales, econmicas. La izquierda institucionalizada se ha ido alejando de la vida cotidiana de la gente que ms sufre la precariedad, el desempleo y la opresin. El discurso y la prctica de esta izquierda se ha hecho ininteligible y pueden ser el caldo de cultivo para una extrema derecha tambin en nuestro pas. Es la seal de alarma que hemos de ver.

Cree que el discurso anti-establishment que emplean formaciones de izquierda puede ser contraproducente ya que los frutos luego los recogen opciones de extrema derecha?

Creo que s hay que tener un discurso anti-establishment y rupturista pero lo que no puedes es calcar los discursos xenfobos ni tirar por esa lnea. Una cosa es aceptar que el sistema es malo y que por lo tanto tu eres antisistema. Eso es correcto, pero no puedes comprar, como hacen los socialistas en Francia, el discurso o parte del discurso xenfobo para mitigar. Eso alimenta a la bestia. No se trata de enfrentarse a la extrema derecha con nuestra capacidad discursiva porque es muy difcil explicarle a la gente que sus problemas cotidianos de no poder la luz o alimentarse tres veces al da tienen que ver con un sistema econmico frente a un discurso que culpa a los inmigrantes. Si esa batalla discursiva es la solucin estamos perdidos. La solucin no es discursiva, es de prctica poltica. Eso quiere decir que necesitas organizaciones que estn en el ncleo del conflicto. Un desahucio es un conflicto social, igual que un despido o un asesinato machista. All deben estar las organizaciones mostrando solidaridad y ayudando a las vctimas de la crisis, especialmente de la crisis de la globalizacin. A la hora de prestar esta ayuda s que se debe emplear el discurso que explica cules son las causas de la crisis. As es posible canalizar la rabia y la frustracin por la va de la izquierda. Eso siempre haba sido una enseanza de la izquierda clsica. Est claro que el anarquismo y el movimiento obrero socialista no entraron en Espaa por la va de los manifiestos sino por la prctica. La solucin no es copiar los discursos sino ser coherente con una prctica que lleva incorporado un discurso coherente.

No hubiera sido ms prctico para mejorar las condiciones materiales de la gente haber llegado a un pacto con el Partido Socialista?

No, porque nosotros decimos que las soluciones no van a venir solo del lado de las instituciones. Las transformaciones sociales se hacen fundamentalmente fuera del parlamento. Tiene que ver con las transformaciones que hace el propio capitalismo fuera de las instituciones, tiene que ver con la autoorganizacin de la gente en sus barrios, con el cambio de la concepcin del mundo. Un ejemplo para entender el fondo de estos debates algo abstracto es la Plataforma para los Afectados de las Hipotecas (PAH). Es lo que Gramsci llam intelectual orgnico o colectivo, es estar en el centro del conflicto, praxis poltica, acompaado de un discurso pedaggico que sea capaz de elevar la rabia a compromiso poltico. Imaginemos que la PAH en vez de tener estos valores de izquierda hubiera tenido valores de extrema derecha. Probablemente, hoy estaramos hablando de otro fenmeno. La extrema derecha poda haber aprovechado ese espacio para introducir su discurso fascista con ms facilidad, precisamente por vincularlo a la praxis poltica.

Como Amanecer Dorado en Grecia, que ayuda a las vctimas de la crisis econmica, o el Hogar Social en Madrid

Efectivamente, no es una situacin nueva. El marxismo siempre se ha interpretado como la filosofa de la praxis. Quizs lo que le ha transformado fue el giro posmoderno de los aos 1960 y 1970, que le dio cada vez ms peso al discurso. En Espaa la rabia se ha canalizado a travs de un 15-M, por lo tanto la extrema derecha tiene ms dificultad en encontrar espacios. Pero no cabe la menor duda de que el triunfo de la iglesia catlica se debe a su capacidad de solucionar los problemas de la gente. Cuando cogen el pan, cogen la biblia. Todo eso es evidente para todo el mundo menos una lite academicista que sigue encerrada en su torre de marfil.

As tambin funciona cierto caciquismo en muchas partes de Espaa.

S, tambin. La izquierda ha pecado durante mucho tiempo de desinteresarse por las cuestiones materiales. La derecha, sin embargo, s se preocupa por ellas, y su discurso est muy vinculado a las vivencias cotidianas. Cuando el PP habla de recuperacin econmica en las familias, se entiende como puedo tener trabajo y puedo comer. Ese es el populismo ms profundo que tiene el PP. Mientras, la izquierda habla de otros asuntos, que insisto son imprescindibles, como el ecologismo, el feminismo, los derechos civiles, pero a costa de abandonar la parte material de la vida. A final esta izquierda ha entrado en una contradiccin consigo mismo. Decimos representar una clase social que no nos vota.

En EEUU desde los sectores ms progresistas se ha ridiculizado a Trump y sus seguidores. Este clasismo puede existir tambin en Unidos Podemos?

Cuando uno ve que hay jvenes anti-Trump en las grandes ciudades, con una visin cosmopolita y una comprensin de ser ganadores de la globalizacin, jvenes que en trminos clsicos llamaramos pequeos burgueses, que queman las zapatillas New Balance porque su director o empresario ha dicho que apoya a Trump, es en el fondo una forma de demostrar cierto desprecio a las razones por las que Trump ha ganado, en cierta medida porque parte de la clase trabajadora se ha sentido empujada a votarle. Porque la victoria de Trump tiene que ver con este cambio de la clase trabajadora, en este caso blanca, que le vota ms que a otros candidatos republicanos. Analizar esto es mucho ms importante para la izquierda, en lugar de demostrar y decir qu idiotas son los votantes de Trump. Las causas son materiales, tambin racistas, pero en el fondo del racismo tambin hay causas materiales. Los que viven en burbujas pequeo burguesas sencillamente no son capaces de ver lo que ocurre en barrios ms populares. Es un problema de entendimiento y es el gran riesgo de la izquierda. Deberamos cambiar tambin la composicin de nuestras organizaciones, otorgar cupos para que haya dirigentes que son trabajadores manuales, trabajadores precarios, del mbito de los cuidados, es decir hacer del partido un reflejo ms puro de lo que es la sociedad que pretende representar. En Unidos Podemos los dirigentes somos fundamentalmente expresin de gente que es vctima de la crisis pero no por las mismas razones por las que lo es la gente en los barrios ms populares. Somos jvenes que han sufrido una falta de perspectivas por causa de la crisis, sin ascensores sociales, expulsados de las universidades o del trabajo, viviendo en el mundo de la precariedad, aunque hemos tenido ciertos soportes como apoyo familiar o del Estado social. Pero es muy difcil que pertenezcamos al sector que lleva cinco aos sin ningn ingreso. Cuando hay gente que dice orgullosa que los votantes de Podemos son los ms cultos, que confunden con los ms preparados, para nosotros debera ser un problema.

Tambin es un problema que Unidos Podemos tenga dificultades para llegar a sectores rurales

En IU s que llegamos con facilidad porque hay una tradicin fuerte campesina vinculada al movimiento obrero, como en Andaluca. Pero es verdad que Podemos ha tenido una irrupcin ms fuerte en las grandes ciudades, en los sectores digamos ms ilustrados, y tiene ms dificultad de llegar al mundo rural. Hay que reflexionar y aceptar el enfoque de clase para ver dnde estn las deficiencias y dnde estn las posibilidades de resolverlas. En UP efectivamente tenemos el riesgo de decir representar a una clase pero que en el tiempo se est abriendo un camino muy amplio para la extrema derecha porque nosotros somos incapaces de cubrir este espacio, un espacio que todava cubren PP, PSOE, Ciudadanos, el espacio de la gente ms desposeda que cree que votar a estos partidos es mejor que votar a UP.

Y qu puede hacer Unidos Podemos hoy para mejorar las condiciones materiales de esta gente?

Tenemos que entender primero el contexto. Se ha revalidado un gobierno que aprob los recortes, y se prev que van a continuar en los prximos aos. Esto significa que nuestro pas, que tiene una estructura econmica muy dbil y una estructura social muy precaria, va a empeorar. Estos recortes van a afectar a las clases ms populares. Estamos en un escenario de resistencia y reconstruccin al mismo tiempo. Tenemos que resistir desde la movilizacin social para impedir que las leyes sean de las ms regresivas y reconstruir el espacio poltico a travs de la praxis, es decir autoorganizar a las clases. Los barrios se tienen que autoorganizar y la gente que sufre la crisis tiene que verse a s misma como un colectivo. Si cree que su problema es individual, es un triunfo de la derecha; si ve que es colectivo, es un triunfo de la izquierda. La presencia de UP en las calles en el conflicto es lo que permitir que dentro de x aos, cuando haya nuevas elecciones, tengamos oportunidades para tambin cambiar las instituciones. Estamos hablando de un trabajo estratgico. Tenemos que ponernos de acuerdo porque no todo el mundo en UP opina lo mismo sobre esta estrategia. Nosotros ahora no tenemos capacidad para cambiar las leyes a travs del BOE pero podemos hacer otras cosas.

No cree que lo que hace falta presentar a la gente un proyecto econmico creble?

Hay dos niveles. Primero, si asumimos que no llegamos a las clases ms populares, tenemos que ver cules son las causas, es decir por qu una vctima del capitalismo no nos est entendiendo. No nos entiende o no lo comparte. Hay tesis de populismo de izquierda que dicen que es ms bien un problema de discurso. Eso pone el dedo en la llaga porque hay una parte de verdad. El discurso tiene que adecuarse a que la clase a la que t te diriges te entienda. Si no te entiende, es un problema tuyo. Sin embargo, tenemos que adecuar estas enseanzas a la forma en la que nos dirigimos a la gente. Este discurso tiene que estar integrado dentro de la praxis, que es la parte a la que no llega el populismo de izquierda. En lo fundamental el populismo de izquierda no busca reconstruir la izquierda sino demolerla. Aunque tiene cierta virtud en poner el dedo en la llaga se pasa de rosca hasta proponer directamente la desaparicin de la izquierda. De acuerdo, el problema es que no nos entiendan. Pero esto tambin tiene que ver con el proyecto de pas que incluye entre los ejes vertebrales la parte econmica. No partimos de cero, partimos de una concepcin dominante que tiene el virus neoliberal, con conceptos como eficiencia. Cuando alguien oye de racionalizacin dentro de una empresa est escuchando los conceptos neoliberales y no en trminos alternativos. Desde el punto de vista meramente tcnico la izquierda s tiene alternativas. Lo que ocurre es que no hemos sido capaces de que la gente los entienda. No llegamos a las clases populares porque el mensaje econmico que se transmite a travs de los medios de comunicacin es fundamentalmente neoliberal. Es el que asume falacias como que el Estado no puede gastar ms de lo que ingresa. Eso es vlido para una familia pero no para un Estado. Para enfrentar esto necesitamos mucho ms pedagoga, praxis poltica. Estoy de acuerdo en que la izquierda no puede refugiarse en el discurso escolstico, la bandera roja, etc. Creo que la izquierda tiene que modernizar su discurso o adecuar el discurso al contexto actual. El riesgo de esto es caer en lo que los populistas de izquierda, como Hollande, llaman adaptarse a su discurso. Seria fatdico para la izquierda renunciar a hablar de la auditora de la deuda o cuestionar el pacto de estabilidad porque tememos parecer demasiado radical. Eso solo conduce a la Tercera Va.

Y existe tambin el riesgo de caer en la tentacin de las promesas fciles, como Trump, que dice traer de vuelta las fbricas de Ford, porque la gente compra lo que quiere or?

Es cierto que la gente vota porque cree en estas promesas. Son promesas y no hechos empricos o constatables. Pero detrs hay una prctica poltica que incluye elementos de verdad. En toda gran mentira siempre hay elementos de verdad. Cuando Trump dice no al TTIP est diciendo lo mismo que nosotros. Si la globalizacin crea ganadores y perdedores l no quiere estar en el lado de los perdedores porque stos son los trabajadores de todo el mundo. l lo ve desde una perspectiva nacionalista. No rechaza el TTIP para que los agricultores espaoles sufran, sino porque quiere salvaguardar una concepcin nacional puramente chovinista. Pero s es correcta la lnea segn la cual identifica la forma de protegerse de la dinmica capitalista que es ms proteccin. Pero no proteccionismo econmico al estilo autrquico franquista, sino un proteccionismo que de facto ha funcionado casi siempre. De hecho, EEUU no es liberal, tiene sus mecanismos para controlar las importaciones y exportaciones. Las propuestas econmicas de Trump u otros partidos de extrema derecha, a veces, no difieren tanto de la izquierda nuestra. Porque son soluciones al aspecto econmico. Donde est la gran diferencia es en el aspecto social, el racismo, la xenofobia, el machismo. Pero las cuestiones econmicas son soluciones al problema del liberalismo. Por eso decimos que Trump es hijo del liberalismo. Por eso se equivoca Esperanza Aguirre cuando dice que Trump es igual que Unidos Podemos. No lo es, porque Trump es hijo de las prcticas del liberalismo que ella predica. Creo que no es incorrecto decir que hay un sistema econmico alternativo que se plantea desde la ruptura. sta no es gratis pero tiene ms beneficios que perjuicios. Es el caso del TTIP que, al rechazarlo, pierdes cosas buenas que tiene. Pero en el anlisis coste-beneficio el TTIP es malo para los trabajadores en EEUU y en Europa. Por tanto, es una buena noticia que no se firme.

