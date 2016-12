Entrevista a Marcos Pea, jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri

Morales est haciendo una gran gestin

Pgina/12

El sol entra por todos los ventanales del despacho de Marcos Pea en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete tiene una hlice pequea que retrata las que se usan para generar energa elica. La decoracin es minimalista. Se sabe: Pea es el corazn del Gobierno de Cambiemos y uno de los hombres a los que ms escucha el presidente. En dilogo con, luego de la represin a legisladores nacionales y provinciales en Jujuy, hizo una fuerte defensa del mandatario oficialista: Morales es un excelente gobernador, una excelente persona y est haciendo una gran gestin, asegur Pea, quien de todas maneras expres su repudio a cualquier hecho de violencia y rechaz la idea de una intervencin federal a la provincia.

Se les est yendo de las manos Jujuy?

En qu sentido?

Pudo ver el video en el que la polica jujea toma del cuello a una diputada nacional y la tira al suelo?

Cualquier hecho de violencia lo repudiamos, de la misma manera que en su momento repudi los incidentes con Carlos Zannini o con Axel Kicillof. No hacemos diferencia poltica sobre el repudio a la violencia. Ojal todo el sistema poltico repudie cualquier hecho de violencia y no que piense que depende de quin es el afectado. Ese es el primer punto. Segundo punto: creo que Gerardo Morales es un excelente gobernador, una excelente persona y est haciendo una gran gestin transformando una provincia gobernada durante 30 aos por la misma fuerza poltica y que sufra durante los ltimos aos la situacin de un Estado paralelo, de hechos de corrupcin, de hechos mafiosos y de violencia. Lo est haciendo con una gran valenta. Acompaamos ese esfuerzo que est haciendo.

Qu van a hacer como Gobierno respecto de lo ocurrido?

No, no. Es un hecho que, en todo caso, si hay alguna cuestin, se la tendr que poder plantear en la Justicia. Esto era una audiencia organizada por la Justicia federal. La Justicia federal dispuso una cantidad de lugares. Estas personas fueron a discutir ese criterio y se gener este hecho de violencia. Las autoridades pertinentes investigarn qu acciones corresponden.

No creen que hay una responsabilidad poltica de Morales?

Nosotros creemos que es un hecho de violencia que qued enmarcado... No es una decisin poltica. Si hay un elemento, se analizar. Pero no vemos ningn elemento.

Sobre Milagro Sala, hubo pronunciamientos internacionales (OEA, CIDH, ONU) que le reclaman al Estado nacional. Qu van a hacer?

Es de un proceso judicial de una provincia dentro de un sistema federal. Dentro de esa lgica, el Gobierno nacional vela por los tratados internacionales de derechos humanos y ha tenido una permanente interaccin trasladando todas las opiniones internacionales y monitoreando las condiciones de detencin. Es una discusin legal. Es importante discutirlo desde ese lugar. Si no el riesgo es que uno, desde otros poderes, empiece a opinar sobre las causas judiciales y eso puede tener otros riesgos, en este u en otros casos. Lo que s pedimos es que vayan a Jujuy, hablen con la Justicia jujea y puedan interiorizarse de los casos y que no se descarte ese dilogo.

Coincide con Morales en que el titular de la OEA, Luis Almagro, hace kirchnerismo explcito?

No s en qu contexto lo dijo. Trato de no opinar sobre frases sueltas. Lo que creo es que posiblemente y as se lo ha planteado por algunas expresiones que tuvo Almagro puede haber faltado informacin. No voy a discutir con Almagro. Como Estado nacional, vamos a tener la mxima apertura, que haca falta porque hace tiempo que varios de estos grupos queran venir a Argentina y no haban sido invitados. Hay que tener una poltica transparente en materia de derechos humanos.

Lo que dice el grupo de trabajo de la ONU es que si viene es a corroborar si se cumpli su recomendacin. No a cambiarla.

Insisto: es un proceso institucional que tiene distintas complejidades y nosotros respondimos dando curso a la Justicia jujea para que pueda contestar la opinin del grupo de expertos.

Usted deca que no es bueno que el Ejecutivo opine sobre causas judiciales. Cmo ve que Morales opine permanentemente que Sala es corrupta?

Es imposible hablar en Jujuy obviando la realidad que implicaba la cuestin de Milagro Sala y su rol.

Cul era su rol?

Por la prudencia de la situacin, no queremos mezclar nuestras diferencias polticas con el rol de Milagro Sala en Jujuy y en Argentina con cualquier apreciacin sobre el proceso judicial, dado que se trata de un tema sensible. Est claro que el gobernador Morales habla sobre el tema como habla la sociedad jujea que tiene una inmensa opinin sobre el tema.

No van a evaluar el pedido de intervencin de la provincia que se present en el Congreso?

Rechazamos plenamente esa actitud centralista y de avasallamiento del federalismo. No vemos hoy ningn elemento institucional que indique lo contrario. No creemos que una intervencin en esa o en otra provincia sea el camino para fortalecer las instituciones.

Va a haber ms recorte de empleo pblico?

Est claro que la poltica de recursos humanos en Argentina no tuvo ningn criterio en los ltimos tiempos. No hubo carrera pblica, no hubo concursos, no hubo pase a planta de los trabajadores que tenan que ir a planta. Tenemos que ir mejorando esa situacin. Lo que no quita que pueda haber situaciones en las que haya alguna gente que deje de colaborar y otra gente que se sume a colaborar.

Cundo se va a tratar la nueva ley de medios?

No es ley de medios, es la ley de convergencia. Escuchamos propuestas. Y la idea es que se presente a principios del ao que viene.

Macri le va a dar una entrevista a PginaI12?

Es posible. No lo s.

En sus ocho aos como jefe de Gobierno y el primero como presidente no ha sido posible. Es posible en el futuro?

Siempre es posible.

S, se puede (risas).