Amianto en edificios de uso pblico

Esta carta est dirigida preferentemente a aquellas personas, instituciones o estructuras sociales de intermediacin, que de alguna forma estn concernidas por la cuestin de la presencia de amianto en edificios de uso pblico, con especial nfasis el caso de los colegios, habida cuenta de que el desarrollo de las enfermedades ocasionadas por la exposicin al amianto o asbesto, cursan habitualmente con un notable desfase temporal, contado a partir de cuando se produce dicha exposicin: es el dilatado tiempo de latencia. Eso hace a los nios, con su mayor esperanza de vida, especialmente propensos a poder llegar, dcadas despus de producida la exposicin al contaminante, a que haya transcurrido tiempo suficiente como para que llegue a aflorar la enfermedad incurable y mortal. Adems, en ellos el sistema inmunitario no est en sus ptimas condiciones funcionales, determinando, por ello, una mayor sensibilidad al citado riesgo.

La Evolucin no nos ha preparado, como especie, para afrontar emocionalmente este tipo de riesgo. Lo normal es que los efectos de un material o de una situacin peligrosos se manifiesten en una proximidad temporal ms o menos breve, pero siempre en el entorno temporal del suceso que ha determinado la aparicin del riesgo. Por eso en esto hay tantos escpticos, en una de las dos acepciones admitidas en el diccionario de la R.A.E.: "Que no cree o afecta no creer". Es a esos presuntos escpticos, en particular, a quienes quisiramos llegar a convencer.

A tal efecto, nos permitimos adjuntar un fichero cuyo texto consiste en un listado (que no pretende ser exhaustivo), de reseas bibliogrficas, a todas las cuales cabe aplicarles estas caractersticas:

a) Se trata de artculos que abordan la cuestin de los riesgos de exposicin no ocupacional, no laboral, al amianto, ya sea en su totalidad, o al menos parcialmente. En especial, los relativos a la presencia de amianto en las edificaciones, incluidas las docentes.

b) Sus respectivos autores, en su mayor parte de trata de profesionales, de expertos, o en su defecto, de activistas con una larga trayectoria de acreditado compromiso con el abordaje serio del asunto, sin concesiones a un supuesto sensacionalismo o frivolidad.

c) Todos los textos son ntegramente accesibles a travs del correspondiente link.

d) Todos los textos estn escritos en castellano.

Ruego dispensen que me tome la libertad de importunarles con esta sugerencia de lecturas recomendadas, y quedo a la entera disposicin de todos, para cualquier consulta que puedieran tener a bien formularme.

Atentamente

Francisco Bez Baquet

AMIANTO SELECCIN DE TEXTOS

Antonio Agudo Trigueros

Mesotelioma Pleural y Exposicin Ambiental al Amianto

Institut Catal dOncologa, 2003. 70 pp

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4597/aat1de6.pdf?sequence=1 y: http://www.asviamie.org/documentos/tesis_doctoral_amianto.pdf

Francisco Bez Baquet VECINDADES PELIGROSAS. Amianto y riesgo residencial Rebelin. 07-02-2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195186

Francisco Bez Baquet Amianto e infancia Rebelin 25-03-2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196895

Francisco Bez Baquet Una alcahueta, llamada alarma social Rebelin, 17-09-2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203376

Francisco Bez Baquet Presencia de amianto en (renombrados) edificios pblicos Rebelin, 12-11-2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205574

Francisco Bez Baquet Amianto y ocio. La cara oculta de la ponzoa mineral Rebelin, 29/03/2016 https://www.rebelion.org/noticia.php?id=210473

Francisco Bez Baquet Amianto medioambiental: 5 poderosas razones para hablar Rebelin, 09/11/2016 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218922HYPERLINK "http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218922&titular=amianto-medioambiental:-5-poderosas-razones-para-hablar-"&HYPERLINK "http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218922&titular=amianto-medioambiental:-5-poderosas-razones-para-hablar-"titular=amianto-medioambiental:-5-poderosas-razones-para-hablar-

Comunidad Econmica Europea CEE Directiva 87/217/CEE del Consejo de 19 de marzo de 1987 sobre la prevencin y la reduccin de la contaminacin del medio ambiente producida por el amianto (Diario Oficial N L 085 de 28/03/1987) http://www.belt.es/Legislacion/vigente/seg_ind/prl/higiene/cont_quim/amianto/comunitaria/Dir_87_217.PDF

Alfredo Embid

Amianto: veneno omnipresente

Medicina Medioambiental. Revista de Medicinas Complementarias. Medicina Holstica. 1999; N 55: 107-114

http://www.amcmh.org/PagAMC/medicina/articulospdf/55AmiantoVeneno.pdf

Asuncin Freixa Blanxart, Joan de Monserrat Vallv, Jordi Colomer Cotta NTP 707: Diagnstico de amianto en edificios (I):situacin en Espaa y actividades vinculadas a diagnstico en Francia INSHT http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_707.pdf

Asuncin Freixa Blanxart, Joan de Monserrat Vallv & Jordi Colomer Cotta NTP 708: Diagnstico de amianto en edificios (II): Norma NF X46-020 (AFNOR) http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=5997

Carlos Alberto Gonzlez

MESOTELIOMA PLEURAL Y EXPOSICIN OCUPACIONAL Y AMBIENTAL AL AMIANTO

III Semana Argentina de la Salud + Seguridad en el Trabajo. Presentaciones. 2006

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd65/CarlosAlbertoGonzalez.pdf

Aurel Laurentin & Enrico Gibellieri Erradicar el amianto en la UE Comit Econmico y Social Europeo - CCMI/130 Amianto - DICTAMEN de la Comisin Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI) sobre el tema (Dictamen de iniciativa) - Bruselas, 3 de febrero de 2015 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5005HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5005&from=ES"&HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5005&from=ES"from=ES

Israel Narvez Romero Residuos peligrosos en construccin: Amianto. Catalogacin, Identificacin y Proceso de retirada Universidad de Sevilla, Junio de 2011 112 pgs. https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/41325/aomaster42.pdf?sequence=1

Paco Puche y Antonio Bernardo Reyes

PELIGRO: amianto friable

Simpermiso, marzo 2016

http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/peligro_amianto_ultim.pdf y: http://www.rebelion.org/docs/210549.pdf

Paco Puche y Antonio Bernardo Amianto y los Valores Lmites Ambientales (VLA): un concepto trampa Sinpermiso, 01/06/2016 , y Rebelin, 28/06/2016 http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/vla_un_concepto_trampa.pdf y: http://www.rebelion.org/docs/213890.pdf

Lara Trujillo Jimnez, Asuncin Freixa Blanxart, Isabel Varela Iglesias Materiales con amianto en viviendas: Gua prctica (I) NTP 1006 AO 2014 6 pgs. (amianto friable y no friable) http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/996a1007/ntp-1006%20w.pdf

Lara Trujillo Jimnez, Asuncin Freixa Blanxart, Isabel Varela Iglesias Materiales con amianto en viviendas: Gua prctica (II) NTP 1007 AO 2014 6 pgs. (amianto no friable) http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/996a1007/ntp-1007%20w.pdf

