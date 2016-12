Trump y Putin: el vnculo petrolero

Los nombramientos para el gabinete de Donald Trump revelan mucho sobre lo que vendr. En materia de seguridad destacan el de Mike Flynn y el general Mattis (apodado el perro rabioso), ambos con una perspectiva sumamente agresiva frente a Irn. En el mbito econmico sobresale el nombramiento de Steve Mnuchin como secretario del Tesoro y de Gary Cohn como jefe del consejo de asesores econmicos. Ambos vienen directo de Goldman Sachs y tienen un historial ligado a la nueva y ms peligrosa generacin de especuladores financieros.

Pero sin lugar a dudas lo ms sorprendente ha sido la designacin de Rex Tillerson como secretario de Estado. ste es uno de los nombramientos ms importantes y tradicionalmente ha recado en personas con experiencia en el terreno diplomtico. Ese no es el caso del seor Tillerson, quien vena desempendose como director ejecutivo de Exxon, la compaa petrolera ms grande del mundo. Pero si bien este personaje carece de experiencia en la diplomacia internacional, s tiene un largo camino recorrido en el espacio de grandes proyectos energticos que tienen alcances geoestratgicos. Algunos piensan que esa trayectoria en el mundo de los grandes negocios de la industria de combustibles fsiles puede llevar al nuevo funcionario a un serio conflicto de intereses. Pero la realidad es que el nombramiento ya lleva la huella de una geopoltica de la administracin Trump centrada en la expansin de los vnculos con el sector energtico ruso.

Es bien sabido que las dos compaas petroleras ms grandes de Estados Unidos (Exxon y Chevron) estuvieron ausentes del auge de la industria de la fractura hidrulica para explotar el petrleo y gas de esquistos en ese pas. Lo cierto es que mientras cientos de pequeas compaas se lanzaban a la aventura del fracking, a veces con esquemas de financiamiento muy frgiles, Exxon estaba muy ocupada en otro tipo de proyectos de mayor escala y les llamaba la atencin en el panorama mundial el potencial de crudo y gas natural en Rusia, un potencial estimado en ms de 8 billones (castellanos) de dlares.

Entre 2011 y 2013 Exxon firm una serie de convenios con la empresa estatal rusa Rosneft para explorar campos en el Mar Negro y para desarrollar recursos a travs de su tecnologa de fractura hidrulica en Siberia occidental. Adems, y quizs estos acuerdos son lo ms importante, Exxon firm contratos para realizar perforaciones en los campos ms prometedores del rtico ruso en donde se localizan lo que probablemente sean los yacimientos vrgenes ms importantes que restan en el mundo. En esos aos Exxon y Rosneft invirtieron ms de 3 mil millones de dlares (mmdd) en un proyecto cuyos rendimientos se calculaba superaran con creces la inversin inicial.

En 2013 las exploraciones rindieron frutos y se descubri un yacimiento muy rico en el glacial mar de Kara, al este de la isla de Nueva Zembla. Estos proyectos en las dursimas condiciones rticas representaron para la compaa petrolera el eje rector de su estrategia a largo plazo. Ese mismo ao Putin galardonaba a Rex Tillerson como miembro de la Orden de la Amistad, un premio reservado a los ms fieles amigos de Rusia.

Pero en 2014 comenzaron los problemas. Ese ao la administracin Obama impuso sanciones econmicas a Rusia en respuesta a las incursiones en Ucrania y la anexin de Crimea. Tillerson se opuso a las sanciones, sealando que ese tipo de medidas raramente surta efectos, pero la empresa no tuvo ms remedio que detener sus operaciones en el rtico.

No es evidente lo que har la administracin Trump con las sanciones sobre Rusia. Durante la campaa y despus de las elecciones el presidente electo ha insinuado en repetidas ocasiones que un acercamiento con Putin es una prioridad. Y para el mandatario ruso la reduccin significativa de estas medidas punitivas es de suma importancia. En los ltimos tres aos los ingresos fiscales derivados de la explotacin petrolera rusa han estado decayendo alarmantemente. Para detener esta erosin en su posicin fiscal Rusia necesita explotar sus recursos, incluso los de ms difcil acceso en el Mar rtico, as como los campos en el Mar Negro. Es claro que si Washington levanta las sanciones, Exxon estara en la primera posicin para reanudar sus operaciones conjuntas con sus socios rusos, an en el escenario actual de precios bajos para el crudo. Para Exxon la inversin en Rusia es un proyecto de largo aliento que permite en el corto plazo incrementar sus reservas probadas y con ello mantener el valor de sus acciones.

Muchos analistas estn preocupados por el evidente conflicto de intereses que existe en el nombramiento de Tillerson. Se preguntan si el nuevo funcionario ser el responsable de la diplomacia del gobierno federal o si seguir pensando en las prioridades de Exxon. De cualquier manera, las malas noticias para los ecosistemas en el rtico, las emisiones de gases invernadero y el calentamiento global no dejarn de acumularse.

Twitter: @anadaloficial

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/21/opinion/024a1eco