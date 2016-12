El consumismo de las fiestas navideas

Un artculo sobre la Navidad que no le va a gustar a nadie

El salmn contracorriente

Foto: Richard Elzey cc

Atencin: Este texto no est recomendado para personas con hipersensibilidad a las fechas en las que nos encontramos. Tampoco para aquellos que aspiran a pasar unas Navidades tranquilas y sin quebraderos mentales. Consmase solo bajo la supervisin de ecologistas recalcitrantes o activistas anticonsumo con ms de 3 aos de batalla a las espaldas.

Bienvenidas, bienvenidos. Y gracias por llegar hasta aqu. Espero que me acompaen hasta el final. Quizs el mensaje del principio era un poco alarmista, pero prefera evitarle sorpresas desagradables. Para que nos agiten la sesera sin previo aviso ya est el resto del ao, no creen? Aunque he de reconocer que me sigue fascinando cmo pasemos del catastrofismo ms absoluto al flower power de una manera tan a la ligera y radical a la vez.

Estamos en plenas fiestas y, aunque an no he conseguido encontrar ni una sola estadstica que demuestre que hacemos ms donaciones a oenegs, nos llueven los abrazos y los buenos deseos, todos de agradecer, por cierto. Sin embargo ese despliegue de ternura, solidaridad y generosidad tan desorbitado tiene sus contraindicaciones: nos da carta blanca para resetear y olvidarnos, durante 15 das, del impacto de nuestras acciones. Esta es la cara de la Navidad ante la que nos volvemos sordos y mudos, aunque el hecho de no querer verla no significa que no est ah.

Esta es, posiblemente, la frase ms repetida por los padres espaoles. La usan en invierno, porque hay que encender la luz a partir de las 6 de la tarde, y en verano, porque consume mucho el aire acondicionado. Eso s, del 21 de diciembre al 7 de enero, estamos libres de pecado y protegidos de toda perturbacin, ven, seor Nadal. Las titilantes luces navideas 24/7 no consumen. O s. Segn un estudio de la nueva comercializadora de electricidad Podo, en estas fechas gastamos un 20% ms de energa, de la que un 3% se debe a la decoracin; el resto del incremento se asocia al mayor uso de luz y electrodomsticos en general. Luego, en enero, lo sufrimos en la factura, pero hasta que llega esa fecha es el medio ambiente el gran damnificado: en nuestro pas, la iluminacin navidea de cada hogar es responsable de la emisin de 25 kilogramos de CO2 a la atmsfera, el equivalente a hacer un viaje de 145 kilmetros en coche. Multipliquen eso por el nmero de casas habitadas y a rebosar de gente en Nochebuena y a ver cul es el resultado.

Nadie nos pide que seamos menos que Gloria Estefan: todo espaol tiene derecho a reivindicar su rbol de Navidad, igual que a estar informado de su huella de carbono.

Segn un informe de la organizacin britnica Carbon Trust, un rbol natural del que nos deshacemos apropiadamente (o sea, que cuando muere acaba convertido en astillas para carpintera o es quemado como lea) tiene una huella de carbono de 3,5 kg de CO2. No es inocuo, pero su huella de carbono ser menor que la de un rbol artificial que alcanza hasta los 40 kg de CO2. Para que uno de plstico sea sostenible tendremos que reutilizarlo durante, al menos, 12 aos, pero cuando nos libremos de l el plstico seguir sin ser biodegradable.

El mismo criterio es aplicable a otros elementos decorativos y a muchos de los regalos que entregamos en estas fechas. Por los materiales con los que estn fabricados, sus componentes y sus procesos productivos, acaban teniendo un alto coste medioambiental. Mucho ms si los renovamos cada temporada para ir a la moda.

Seguro que les ha pasado alguna vez. Pasarse horas y horas [dramatizacin] de esa maana de Reyes luchando para abrir el regalo ms deseado del ao. Que si una cinta, que si una capa de papel de colores, que si el adhesivo, que si la caja, el cartn, la bolsita independiente y sellada para cada pieza, y los 10 manuales de instrucciones, incluyendo el de latn y el de esperanto! Todo eso, que en principio, quedaba bonito, adquiere despus un nombre tan poco sexy como el de basura. Ecodes deca hace unos aos que en Reino Unido todas las Navidades acababan en la basura 83km de papel de regalo, lo suficiente para cubrir la isla de Formentera. No me atrevo a decir que ahora lo estemos haciendo mucho mejor.

Y no hablamos solo del papel. Ecovidrio asegura que durante estas fechas se recogen un 20% de los envases de vidrio que se reciclan a lo largo del ao, aunque por ahora en nuestro pas solo ponemos en el contenedor verde el 60% del total de botes y botellas que usamos.

En el caso de la comida, el otro gran dispendio de estas fechas, de media cada familia puede llegar a tirar en torno a un 25% de la comida que ha comprado, de acuerdo con un estudio publicado por IKEA las Navidades pasadas. Y eso despus de habernos gastado un 12% ms en la compra que durante el resto del ao (datos de Nielsen). A pocos les agradar ver su dinero en el contenedor.

Otro de los clsicos de las Navidades. Les suena? Qu seran un diciembre y un enero sin un buen empacho! A comer se ha dicho, pues parece inevitable que hombres y mujeres vayan a ganar entre 2 y 5 kilos durante estas Navidades, como adverta Grupo NC Salud.

El problema de esos dos kilos es que tambin afectan a nuestra salud, porque tendemos a ingerir alimentos ms procesados, con ms azcares y sustancias nocivas.

Adems, ese deseo de abundancia hasta la apopleja nos hace ms vulnerables al 2x1 y los grandes descuentos y nos ayuda a olvidar que muchos de los alimentos con los que agasajamos a nuestros invitados han recorrido hasta 5.000 kilmetros antes de llegar a nuestro plato o que pueden estar producidos de maneras poco sostenibles. Por no hablar de lo caro que le sale al planeta el abuso del consumo de carne y de pescado procedente de la pesca salvaje.

Por si cargar con todo lo ya mencionado fuera poco, las Navidades tienen una ltima consecuencia nefasta que las convierten en el periodo ms insostenible del ao: lo rpido e inesperadamente que se vacan nuestros bolsillos.

Tengamos ms o menos conciencia medioambiental y social, esta es una fuente de estrs compartido y solidario; un verdadero despropsito, especialmente para quienes se acaban fundiendo la paga extra los pocos que an la reciben antes de haberla cobrado. De acuerdo con las previsiones de las asociaciones de consumidores de comunidades autnomas como Extremadura y Castilla y Len, cada familia espaola desembolsar en estas fechas en torno a 500 euros. Un gasto al que es difcil resistirse pese a sus efectos directos sobre la paz domstica y nuestra salud mental cada cuesta de enero.

Con algn dato ms en la nevera, dejo aqu este relato de catastrficas desdichas, con las que, pese a todo, espero que no se le indigesten las Navidades. La buena noticia es que hay alternativas. Si quieren, hablamos de ellas en otra ocasin.

Hasta entonces, Felices Fiestas.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Un-articulo-sobre-la-Navidad-que