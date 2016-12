Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre "Praxis poltica y estado republicano. Crtica del republicanismo liberal"

Todo el libro [Lucio Magri, "El sastre de Ulm"], la historia del proyecto comunista en Italia desde la posguerra hasta la liquidacin del partido, es apasionante. Es mi historia, es nuestra historia

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y estado republicano.

*

Estamos, seguimos estando en el apartado: "Qu consecuencias debemos extraer a la luz de estas ideas", pginas 54-71 de tu libro. Me olvid en la anterior conversacin. En la nota 13 (no hay muchas en tu libro y las que hay no son muy extensas, otro punto que debemos agradecerte) haces referencia a Lucio Magri y a su ltimo libro El sastre de Ulm, el marxismo del siglo XX, hechos reflexiones. No te oculto que es uno de los libros comunistas, magnficamente escrito, que ms me han conmovido en muchos aos. Recuerdo muy bien su presentacin en la Universidad de Barcelona, con presencia de Magri al lado de Miguel Candel, Tono Lucchetti y Paco Fernndez Buey. Quin fue Lucio Magri? Qu ha significado, qu significa para ti?

Como t sabes, Magri fue un cuadro poltico importante del Partido Comunista Italiano, que tras el debate que se da en ese partido y que termina con la expulsin de un grupo de cuadros y con la apertura de expedientes contra otros, sale del partido. Es el grupo que organiza la publicacin de un gran diario comunista de izquierdas, Il Manifesto, constituido por el grupo que es expulsado o sobre el que se abre expediente por parte del partido. Todos ellos formaban parte de la izquierda del PCI, y se nucleaban en torno a un dirigente, que el mismo Magri, en su libro, sita en su medida, con delicadeza pero con claridad, pero que haba sido un dirigente que haba tenido mucho predicamento entre la izquierda comunista del momento, Pietro Ingrao. El grupo de Il Manifesto estaba formado por personas de gran calidad intelectual.

La obra de Lucio Magri es un balance de la historia del PCI, esto es del proyecto ms potente y mejor articulado, verdaderamente de izquierdas, de la izquierda europea. Est escrito manejando una vastsima cantidad de informacin emprica, pero, sin renunciar al carcter de libro de "historia vivida". Es la historia de un proyecto al que l se incorpora tras la segunda guerra mundial, dentro del cual se forma y que le genera la experiencia de vida fundamental suya. Esto, desde luego, sin caer en el autobiografismo. De fondo transcurre la historia de la Italia de la posguerra, de los sesenta, de los aos setenta, etc., muy bien analizada en sus diferentes etapas y periodos. Creo que es un libro a veces crptico, por lo menos para quienes lo leemos desde fuera de la experiencia comunista italiana, pero que, ledo con detenimiento, desde la propia experiencia, es revelador. Es un gran libro.

Coincidimos de nuevo.

Un libro magnfico, soberbio. Por lo dems, aparte de saber de este grupo de personas ya desde los aos de mi organizacin en el partido en el PSUC- no tuve relacin intelectual ni directa ni regular con los materiales que publicaban. Y para el ao 75 -74?-, un camarada que haba estado durante el verano en Italia y haba tratado de entablar relacin y conocer relaciones, me explic que los militantes de la fuerza poltica que ellos trataban de crear tenan una formacin que no se corresponda con la que se saba que tenan los dirigentes, eran muy sectarios.

Quin fue el informante?

Jordi Guiu, no recuerdo ahora el nombre clandestino que tenapero me estoy yendo. Creo que Magri fue un gran intelectual poltico comunista italiano, uno grande en una cultura poltica comunista marxista en general de primersimo nivel, de extraordinaria, extraa, no habitual, gran calidad. Su libro, escrito con toda sencillez es magnfico.

Y qu te interes ms de El sastre de Ulm? Te importara explicar las razones brechtianas del ttulo?

Todo el libro, la historia del proyecto comunista en Italia desde la posguerra hasta la liquidacin del partido, es apasionante; es mi historia, es nuestra historia, a pesar de no ser italianos, ni pertenecer a un partido con una cultura y un proyecto como el del PCI, porque es la historia del mejor proyecto comunista de occidente, y el mejor proyecto de toda la izquierda occidental, sin parangn ni lugar a dudas. Es el que elabora el del PCI, el que pone en obra Togliatti, con los mimbres de que dispone, con un grupo dirigente una de cuyas partes no hubiera puesto objecin a que se liquidara polticamente a Togliatti como secretario general, elevndolo al desempeo de algn alto cargo de la recin creada Kominform, si lo hubiera impuesto Stalin.

Perdona un momento La Kominform, el acrnimo en ruso de la Oficina de Informacin de los Partidos Comunistas y Obreros, formada en agosto de 1947, fue una organizacin creada, dicho en trminos muy descriptivos, para el intercambio de informacin y experiencias entre los partidos comunistas. Era la sucesora de la antigua Komintern , que haba sido disuelta durante la II guerra mundial.

Mejor aclararlo, de acuerdo. El libro deja en el lector interrogantes abiertos: por ejemplo, Magri registra que tras la muerte de Togliatti, se comienza una rpida sustitucin de cuadros polticos "meridionales", a los que se consideraba demasiado "literarios"-no s si esta es la expresin usada por el autor: demasiado de letras, demasiado filosficos, y croceanos y poco conocedores de economa, de sociologa esa era la crtica, una crtica abultadamente especiosa, que no comparte Magri- por cuadros cientficos del norte, socilogos, economistas estilo Rossana Rossanda, que pertenece al grupo Il Manifesto y a ese nuevo tipo de intelectual seleccionado-; pero es precisamente y ahora esto es opinin ma- ese cuadro "lector de Croce", "filsofo", quien puede comprender bien el proyecto definido desde la crcel por Antonio Gramsci, y que es tambin el elaborado en paralelo por Togliatti desde su criterio propio, el de otro hegelo marxista, como lo era Gramsci- y que consista en crear una cultura popular, en sostenerla y profundizarla en crear un ethos de un popolo comunista, dira yo.

Lo hemos comentado antes.

Por qu ocurre eso, y por qu tan velozmente as lo sugiere Magri-; qu pasaba, qu corrientes del partido lo imponen, imponen esa sustitucin de "filsofos" por cientficos neopositivistas sta es, por ejemplo, una de las preguntas que me sugiere la lectura de esa obra. La crtica interna era, desde luego, esa otra sealada: que en el partido no haba buenos economistas, -buenos "cientficos"- y s demasiados "literatos" o algo as Bueno, los meridionales eran capaces de comprender que el asunto era cuestin de organizacin popular, que el asunto era tratar de organizar la praxis de las intersubjetividades puestas de acuerdo, porque se trataba de organizar un sujeto. Los otros, ms bien favorecan la tendencia a entender la sociedad como un objeto sobre el que la forma de intervencin es la ingeniera institucional.

Sin darle mucha importancia: por qu hablas de cientficos y aades neopositivistas? Se pude ser cientfico y no ser neopositivista. Geymonat, por ejemplo, era un gran cientfico y no fue neopositivista. Ettore Casari, Sacristn lo conoci en Mnster, fue su padrino de boda si no recuerdo mal,, lo mismo. Por no hablar de muchos otros: Grothendiek, Schwartz, Kapitsa, Einstein tambin, etc.

Por supuesto. Pero, segn lo que creo entender del libro de Magri, la argumentacin para justificar el relevo generacional acelerado, dentro del PCI, era de ese otro sesgo. O sea, que favoreca un relevo en el que se fortaleca la aparicin de "gestores" institucionales, y se justificaba por el conocimiento cientfico que posean.

En cuanto al ttulo del libro.

El ttulo del libro, El sastre de Ulm, sobre el que me preguntas, hace referencia a una derrota sin paliativo del proyecto comunista, que sin embargo no clausura la necesidad del proyecto, de los fines defendidos: el proyecto del comunismo. Brecht, el gran escritor comunista alemn, recoge un cuento popular alemn, El sastrecillo valiente, la historia del sastre que quiso volar, que crey haber descubierto cmo hacerlo, y congrega a la gente de su pueblo, Ulm, para mostrar cmo se hace, pero se mata al tirarse desde una altura para probarlo. Sin embargo, tiempo despus, hoy, es posible volar, volar mediante ingenios tcnicos es una cosa habitual. Esto demuestra que su pretensin no era disparatada, no era imposible. El fin era posible, sensato, alcanzable, es un fin vigente. Eso es lo que nos dice el ttulo y nos aconseja por tanto perseverar. El ttulo es por entero opuesto al de las memorias de Pietro Ingrao, a lo que l concluye cuando valora la lucha y el fin que l se haba propuesto: Volevo la luna.

Hablando de las disgregaciones histricas, estamos en la pgina 65 del libro, hablas del campesinado. Te cito: "La emergencia de la clase obrera moderna, como resultado de las masas colosales de campesinos expulsados del mundo agrario, es un caso emprico". Mis padres son un ejemplo de esa expulsin. Para que nos hagamos un poco de idea, qu fue, cmo se produjo esa expulsin de masas colosales de trabajadores agrcolas?

El hecho en s es el xodo masivo del campesinado desde la tierra a unos pocos polos territoriales industriales. Barcelona, Pas Vasco y el polo de Madrid. Tambin hacia Francia, Alemania, los Pases Bajos e Inglaterra, desde donde un par de millones de trabajadores enviaban remesas de dinero ahorrado a sus familiares. El abandono del mundo rural por parte del estado, el latifundismo, la falta de crditos para mejorar las explotaciones, y de ayudas al cooperativismo, y a la semitransformacin de los productos agropecuarios, la carencia de comercializacin o la dependencia de monopolios, el aislamiento por carencia de infraestructuras, la falta de servicios escolares y sanitarios, y hasta de luz elctrica, unos precios de miseria a la produccin, fueron las causas inmediatas. Hay que decir que esa migracin se ha dado en todo occidente, durante la segunda mitad del siglo XX, tal como nos recuerda Hobsbawm. Como en lo dems, tampoco en esto Espaa ha sido un pas "diferente", mitos aparte.

Desde luego. Del "Spain is different" nada de nada en este caso.

De tener un 70 por ciento de poblacin agraria en 1945, pasamos a la actualidad en la que el campo solo da trabajo al 5 por ciento escaso del censo de la poblacin activa espaola. Este proceso definitivo que se abre en los aos 50, que se cierra hacia 1980, tiene su periodo de mxima intensidad en los 60 y los 70. Antes, el campo espaol haba generado migraciones constantes, pero limitadas, hacia Amrica, o, tambin, durante los aos 20, hacia Barcelona las obras del Metro para la "exposicin universal"-. Lo que caracteriza al caso espaol es la concentracin en unas pocas grandes zonas, en unas condiciones de habitabilidad y hacinamiento miserables, infrahumanas. Barraquismo o chabolismo, carencia de suministro de agua, carencia de alcantarillado, falta de escuelas, etc., y luego, como sustitucin, los centros de pisos alejados de las grandes ciudades, sin tener en cuenta el alejamiento de los centros de trabajo - tambin sin servicios-, sin comunicaciones pblicas, para que "no se los viera".

Lo describes muy bien. Ests hablando de mi barrio y de mi infancia

En otros pases donde la democracia parlamentaria tuvo ms peso, hubo una mayor descentralizacin de la industria, que no dej vacos demogrficos como los espaoles, y el estado social se emple para dotar a las barriadas de trabajadores de servicios sociales, adems de escolares y sanitarios y elementales buenas comunicaciones. La dictadura franquista, esto es, el rgimen de poder de las clases burguesas, que no pagaban y no pagan- impuestos, y que tenan el estado como lo tienen- como cortijo privado, amn del dominio del campo por la fraccin de la clase de los terratenientes est detrs de esto. No puedo ir ms all sobre las causas ltimas dado que los mismos estudiosos actuales, tras remitirse al estudio clsico de Naredo, dicen desconocerlas. Me recuerdas tu origen aragons, y esto me trae a las mientes artculos de prensa de los aos setenta, de Andaln, una revista quincenal, democrtica de Aragn su redaccin era casi la Mesa de la Junta Democrtica de Aragn.

Me alegra mucho, me emociona mucho que cites a Andaln. Mucho. El que fuera su director, Eloy Fernndez Clemente, como sabes bien, fue muy amigo de Sacristn. Le entrevist en una ocasin.

La revista tuvo su prestigio fuera de Aragn incluso entre quienes no tenamos relacin con la regin. En uno de los artculos que yo le, se denunciaba que los emigrantes aragoneses en el extranjero, y en Catalua, en el Pas Vasco eran las dos zonas del estado donde se concentraba mayoritariamente la migracin interior aragonesa-, enviaban remesas de dinero a las cajas de Ahorros de Aragn, pero que stas, en lugar de invertir el dinero en la regin oficialmente era obligatorio- lo reinvertan en Catalua y el Pas Vasco No era una protesta directa contra el abandono del campo, y era una protesta pro industrialista, desarrollista, es cierto. Pero era un proyecto diverso, democrtico, no centralista, descentralizador de la inversin desarrollista. Una industrializacin era la poca- con otros visos. En este sentido, recuerdo tambin los debates en otra revista, esta mensual, durante el ao 71 o 72, al calor de las grandes huelgas de la SEAT de Zona Franca en Barcelona, en las que fueron asesinados obreros por la polica; era Cuadernos para el dilogo, una revista en la que colaboraban ex franquistas y demcratas "intramuros" y "extramuros" del rgimen- Discutan sobre el futuro de la fbrica y se insista en que no poda estar dedicada solo a los coches, que deba dedicarse a producir material ferroviario, y con patentes propias. Se pona en duda implcitamente que el transporte debiera ser por carretera, cemento y coches Pero me aparto del tema

No importa. Est muy bien lo que acabas de explicar. Muy bien visto y muy humano.

Eso, lo que ha ocurrido, no les caba en la cabeza a los que debatan, les pareca disparatado. En las zonas en que el campesinado pudo capitalizar su tierra mediante el trabajo a relevos en fbricas, en minas, trat de sostenerse en su tierra. El norte de Espaa, la Cornisa, Galicia, y la Rioja, son ejemplos de ello. Bueno, esto es lo que puedo decir al respecto. Los esfuerzos de los campesinos ganaderos del norte, dedicados a la vaca de leche, fueron triturados por los acuerdos para la entrada en el Mercado Comn Europeo. Se desmantel la produccin y se hundi el campesinado en la ruina, y se hizo entre improperios, la leche alemana o francesa era mejor que la que producan las vacas del norte, y ms sana y limpia, porque los de la cornisa eran unos cutres y unos guarros.

Lo recuerdo bien, inadmisible.

Hasta entonces, haba comenzado a surgir un potente movimiento sindical en esos territorios; haba habido dos "guerras de la leche" y una guerra del pimiento", sta en la Rioja. La izquierda pact la trituracin del campesinado, no solo nunca lo asisti las pocas instituciones pblicas existentes eran de tradicin eclesistica, sindicalismo agrario, cooperativismo crdito agrario, crdito agrario, todo eso de las cooperativas San Isidro, en Catalunya Sant Isidre, un sindicalismo catlico que en Catalunya, y tambin en otras zonas de Espaa, viene vinculado muy a menudo al carlismo previo- sino que fue la que pact la entrada en el Mercado Comn -el seor Marn del PSOE- y luego va y se pregunta cmo es que son tan lerdos que votan al PP Bueno, esto es lo que s yo recuerdo.

Hoy me estoy fijando mucho en las notas. Citas a E.P. Thomson y La formacin de la clase obrera en Inglaterra, nada menos. Por ah sigo.

Cuando quieras.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.