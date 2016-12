Delfn de Piera presidir la poderosa Confederacin de la Produccin y el Comercio

Punto Final

El consenso de todas las cpulas empresariales -desde la banca y ela la produccin industrial y la agricultura- para instalar a partir de marzo de 2017 a Alfredo Moreno Charme en la presidencia de la todopoderosa Confederacin de la Produccin y el Comercio (CPC), confirma una tendencia ya bastante extendida, que vincula a la poltica con los negocios. Si hasta ahora era una relacin que, por lo menos pblicamente, circulaba por cuerdas separadas, expresin acuada por el mismo Moreno Charme desde su cara poltica en tiempos de Sebastin Piera, hoy los vnculos se han fundido en una sola y pegajosa mezcla. Fue el mismo Piera, especulador incontinente, el que cort esa tenue lnea que separaba el dinero de la poltica.

Piera ha sido el detonante, la gota que rebals el vaso. Esta relacin impropia y obscena ha sellado gran parte de la postdictadura, vnculo que se hunde y oculta desde los albores de nuestra historia republicana. Cul es entonces la novedad? La cada de los disfraces y las mscaras. Ya no resulta necesario recubrir esta relacin cuando conocemos que en su despacho en La Moneda este ex presidente tena una pantalla para seguir sus inversiones en el mundo, o que mientras su gobierno litigaba contra Per en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mantena activos en la empresa pesquera peruana Exalmar. Esas eran las cuerdas separadas a las que se refera su ministro de Relaciones Exteriores. Tampoco es necesario hoy guardar demasiado el recato poltico cuando conocemos que desde los albores de la postdictadura los grandes empresarios han venido financiando en la oscuridad, por medio de trucos y trampas, a los denominados representantes polticos.

Alfredo Moreno fue representante en el gobierno de excelencia como el mismo Piera lo llam. El ex canciller, tanto como el sobreestimado entonces titular de Minera, Laurence Golborne, eran figuras formadas en el comercio y las finanzas y slo polticos de ltimo momento. Hombres de negocios vinculados a grandes empresas y de reconocido xito personal. Una excelencia que con el paso de los aos result ser eficiencia para mantener ms o menos intacta esta trenza compuesta de dinero y poltica.

EL DERROTADO

VON MHLENBROCK

Alfredo Moreno ya es el hombre de consenso para presidir la CPC. Para llegar a este momento, tuvo que concitar el apoyo de los diferentes sectores del comercio, las finanzas y los terratenientes. Con el apoyo de los bancos, la construccin, los agricultores y el ubicuo comercio, faltaba el hueso ms duro de roer: la industria, agrupada en la Sofofa, que tena grandes intenciones de levantar a su presidente, el inefable y a ratos incontinente Hermann von Mhlenbrock, a la cabeza de la gran patronal.

Von Mhlenbrock baj su candidatura tras una serie de presiones subterrneas y articulaciones de las figuras ms poderosas de la economa chilena. Un relato de El Mostrador Mercados especula que la UDI habra tambin jugado una carta en las negociaciones para sacar de competencia al hombre de la Sofofa y dejar en la grilla de largada (para correr solo) al ex canciller de Piera.

Por qu bajar a Von Mhlenbrock? La versin oficial cuenta que su carcter impulsivo podra jugarle en contra en aquel cargo, relato bastante liviano al considerar el peso poltico y las relaciones de su adversario. En el mundo gremial explican que entre los hombres claves en la CPC estn Rafael Guilisasti, Fernn Gazmuri, Gonzalo Garca y Andrs Santa Cruz. Y ninguno de ellos era un convencido de que Von Mhlenbrock fuera la carta adecuada para liderar la poderosa organizacin para los prximos dos aos.

Una fuente empresarial citada por el mismo Mostrador Mercados dice que el empresariado andaba buscando hace rato a un hombre fuerte, empresario real, con lucas de verdad y autosuficiente, adems de capaz y buen comunicador. Moreno, dice, es un moderado en lo poltico, culto, rico, independiente e intelectualmente dotado.

Pero sin duda el mayor atributo de Moreno es su cercana con las altas fuentes del poder poltico y econmico. Su cercana con el an precandidato Sebastin Piera, si bien pudiera ser un lastre en caso que se enreden ms sus negocios al filo de la legalidad, no parece constituir un problema para los empresarios de la CPC. Ni esta vinculacin ni su actual y principal actividad, presidente del Banco Penta desde 2014, la empresa de sus amigos Carlos Alberto Dlano y Carlos Eugenio Lavn -ambos bajo investigacin judicial por la emisin de facturas falsas para financiar a sus aliados polticos-, han sido obstculos para su candidatura.

El ingreso de Moreno Charme a la direccin de esta patronal es una evidente seal de la politizacin y el lobby que se vivir a partir del prximo ao, un periodo que estar hondamente marcado por las elecciones presidenciales de noviembre. Con un horizonte opaco en cuanto a crecimiento, con una ciudadana molesta, con altas probabilidades de tensiones sociales y laborales, el empresariado ha buscado una pieza verstil en el ajedrez de la poltica, las finanzas y los negocios. Un hombre de Piera, un hbil negociador, que ha concitado el apoyo de otras ramas de la industria para enfrentar un ao de alta complejidad no slo en el terreno electoral.

La candidatura de Moreno Charme es una seal a tener en cuenta. Un poltico de esta talla, crecido al alero de la empresa, est all para presionar por una nueva vuelta de tuerca neoliberal, tal vez a la manera de Mauricio Macri en Argentina. Cuando las grandes corporaciones y transnacionales se vean enfrentadas al temporal interno con recortes en las tasas de ganancias y movilizaciones extendidas por todo el territorio, ser el momento de Moreno Charme.

LA BISAGRA PERFECTA

El candidato a la CPC, que es presidente de Empresas Penta, es tambin director en numerosas otras sociedades del holding , donde comparte sillones con Hernn Bchi, ex ministro de Hacienda y uno de los mimados de Pinochet. Otros muy cercanos al grupo son el ex senador y tambin reconocido pinochetista Carlos Bombal, que estuvo en la presidencia de la AFP Cuprum, controlada por Penta, o los UDI Joaqun Lavn y Cristin Larroulet, ambos fundadores junto a Dlano y Carlos Eugenio Lavn de la Universidad del Desarrollo y ministros, en su momento, del gobierno de Piera.

Moreno es la bisagra perfecta entre los negocios y la poltica. Una relacin fina, bien aceitada y totalmente abierta y desembozada. Si durante dcadas la CPC tuvo algn recato al colocar bajo ciertos velos su pertenencia poltica y su devocin por el libre mercado pinochetista, hoy esa cubierta se ha descorrido. Moreno Charme, si no pertenece a la UDI, tiene grandes amigos en esa casa.

El ex canciller de Piera es un Chicago Boy tardo. Ingeniero civil industrial de la Universidad Catlica, hizo un MBA a comienzos de los 80 en la Universidad de Chicago, cuando en Chile El Ladrillo de Sergio de Castro y sus socios ya vena haciendo de las suyas. Segn informa Wikipedia, en Chicago conoci a Francisco Prez Mackenna y, posteriormente, a Juan Bilbao, con quienes a su regreso a Chile fund la consultora Bilbao, Moreno y Prez Asociados. Prez Mackenna hoy es el principal ejecutivo del grupo Luksic, milit en RN, en tanto Juan Bilbao (identificado como socio de los grupos Hurtado Vicua y Fernndez Len), es hoy investigado en Estados Unidos por la SEC, que lo acusa de haber utilizado informacin privilegiada para la compra de acciones del Laboratorio Recalcine. En la operacin, Bilbao gan diez millones de dlares de manera fraudulenta.

Moreno es de la generacin y del estilo de hacer negocios que marc la dictadura hasta el da de hoy. Un proceso caracterizado por el dinamismo del sector financiero, crditos internacionales a destajo e inversiones extranjeras a travs de las privatizaciones. Una forma de negociar siempre al filo de la legalidad y en no pocas ocasiones abiertamente como delito. En este curso, el exponente principal es el ex presidente Piera y Moreno, Bilbao o los Penta son sus escuderos. Todos ellos cuentan hoy con patrimonios de millones de dlares (Wikipedia cifra en 62 millones de dlares la riqueza de Moreno) con slo comprar y vender activos. Una economa basada en la especulacin y en la adoracin del mercado desregulado.

El hombre de consenso del poder econmico es tambin de la banca y del retail . Tras sus aos con Prez Mackenna y Bilbao, da un salto -a travs del Banco de Chile durante aquellos turbios aos del capitalismo popular y la deuda subordinada- que le dio la oportunidad de hacerse con un buen paquete de acciones del banco y establecer vnculos con otros accionistas de entonces, como Dlano y Carlos Eugenio Lavn. Con el correr de los aos y junto a estas y otras relaciones, como los Cuneo Solari, de Falabella, logr controlar la propiedad de la institucin financiera y ser figura clave en su venta, hacia finales de los 90, al grupo Luksic. Tras la operacin, pas a integrar el grupo Dersa, el conglomerado de la familia Del Ro, cuya nave insignia era Sodimac y que posteriormente ayud a fusionar con Falabella, consorcio en el cual fue director.

LA DEVOCION POR EL MERCADO

DE LOS PODEROSOS DE SIEMPRE

Cuando muy probablemente asuma en marzo la presidencia de la CPC, no ser su primera incursin gremial. Ya haba estado en la cabeza de Icare tras dejar su cargo de ministro de Relaciones Exteriores con Piera. Desde esa testera, relata El Mercurio en su edicin del 18 de diciembre, su figura impresion a sus pares cuando le par el carro al primer ministro de Hacienda de Bachelet, el socialista Alberto Arenas. Durante la Enade de 2014, el gran encuentro empresarial organizado anualmente por Icare, Moreno Charme al escuchar las crticas de Arenas, sali al ruedo con lo siguiente: Me permito salir de la presentacin, ministro. Pienso que la frase respecto a los poderosos de siempre fue desafortunada, para continuar enrostrndole que no hay economa sana con una poltica enferma; si no tenemos lderes como los que hemos tenido durante los ltimos 30 aos, crame que ni las mejores empresas ni los mejores empresarios van a poder obtener que este progreso de Chile contine en los aos siguientes. Tras una prolongada y hasta enrabiada ovacin, el matutino de Agustn Edwards, otro fantico de los caballos de raza como Moreno Charme, afirma que su nombre comenz a circular para presidir la CPC.

En noviembre de 2014 ya arreciaba la discusin sobre las reformas, cuyo directo rechazo levantado desde las cpulas empresariales y amplificado por la prensa del duopolio, le cost el cargo a Arenas, que fue removido pocos meses despus del episodio de marras. Hoy, con un hombre afn a la banca y a las grandes corporaciones bien apernado en Hacienda, con gran parte de las reformas reblandecidas y otras deshilachadas, y con un gobierno en catatonia, el empresariado podra sentirse triunfante y satisfecho.

Para qu colocar a una figura de la talla de Moreno en la cabeza de la tribuna patronal? Hay versiones y tambin especulaciones. La interpretacin ms consensuada es que el ex canciller tendr que recomponer la imagen del empresariado ante la ciudadana, deterioro que atribuye ms a las crticas de la Nueva Mayora y relatos de retroexcavadoras que a su propia condicin de ser. Bajo esta mirada, ni las colusiones, los carteles, las prcticas antisindicales, la extrema desigualdad, la concentracin de la riqueza, o hasta torpes desaciertos como regalos sexistas, tendran relacin con la psima imagen de la patronal.

Otras versiones, las cuales s compartimos, apuntan al escenario econmico que enfrentan las grandes corporaciones, con bajas tasas de crecimiento, merma en las ganancias y, a partir del ao entrante, con un eventual mayor poder sindical. Este contexto dara pie para presionar a un gobierno debilitado, por mayores desregulaciones y facilidades para las inversiones.

Hay otros factores que podran tambin estar en consideracin. En la escena econmica descrita, que podra prolongarse por los prximos cinco aos, el posible regreso de Piera al gobierno a partir de 2018 dara pie a un nuevo apretn neoliberal, tal como lo realiza Mauricio Macri en Argentina, Pedro Pablo Kuczinski en Per o Michel Temer en Brasil. La funcin previa que podra realizar Moreno desde la CPC en cuanto a levantar demandas y propuestas sera sin duda relevante.

Hay un tercer factor: que el postulante de consenso a la CPC sea la rueda de repuesto para reemplazar a Piera en caso que su candidatura se estrelle, la que sin duda deber enfrentar durante el 2017 numerosos obstculos por sus turbios negocios. Moreno Charme, recordemos, fue unos de los ministros con mejor evaluacin durante el gobierno del multimillonario empresario.

Editorial de Punto Final, edicin N 867, 23 de diciembre 2016.

[email protected]

www.puntofinal.cl