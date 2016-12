Entrevista a Sofa Barahona, presidenta de la Federacin de Estudiantes de la Universidad Catlica

Bachelet perdi una gran oportunidad

egetariana, feminista, propugna una democracia partidaria identificada con una nueva generacin con prcticas distintas y totalmente contraria a la influencia del dinero en la poltica, Sofa Barahona Mena, presidenta de la Federacin de Estudiantes de la Universidad Catlica (Feuc), dice: No estoy conforme con lo que actualmente ocurre en Chile y agrega que los precandidatos a la Presidencia de la Repblica estn ms ocupados de aparecer en las encuestas que de formular propuestas programticas.

Sofa Barahona es militante de Nueva Accin Universitaria (NAU) -vinculada a Giorgio Jackson-, rancagina de origen, y estudiante del College en Ciencias Sociales de la Universidad Catlica de Santiago, que la habilita para estudiar de manera simultnea las disciplinas de derecho y comunicaciones.

Cmo aprecia el escenario presidencial?

Los candidatos hasta ahora estn muy enfocados en la farndula poltica, luchando por ser populares en las encuestas; pero lo importante es saber de qu manera van a representar lo que la ciudadana est queriendo. Mi candidato o candidata presidencial debe romper con la lgica de las cuatro paredes; es decir, no solo debe escuchar a sus amigos, sino abrirse a las demandas de la sociedad para incorporarlas en su programa. Aunque algunos de nosotros nos podamos sentir ms identificados con uno u otro candidato o candidata a la Presidencia, desde el movimiento estudiantil no debemos tomar partido por alguno en tanto no sepamos cul ser su posicin sobre educacin.

Cree posible que alguien asuma los planteamientos del movimiento por la educacin?

Puede suceder, pero hasta ahora no he escuchado nuestras propuestas en la boca de ninguno de los postulantes. Espero, eso s, que desde los movimientos polticos y sociales alternativos surja una candidatura que exprese las ideas de quienes no nos sentimos representados por lo que actualmente existe. La persona que lidere un movimiento transformador en Chile debe estar completamente alejada de los espacios de poder vinculados con la Nueva Mayora y Chile Vamos. Mientras Alejandro Guillier siga en la Nueva Mayora (NM), difcilmente va a ser creble, porque el conglomerado del que forma parte no ha sido capaz de resolver nuestras demandas en los tres aos que llevamos de gobierno.

Bastar solo un buen programa para una candidatura presidencial atractiva?

El programa de la NM pretenda ser transformador, pero su propuesta se vino al piso cuando qued de manifiesto que la coalicin de gobierno no tena intencin de cumplir su promesa de un gobierno ciudadano. Bachelet perdi una oportunidad gigante para transformar la educacin. La derecha gan la pasada eleccin municipal porque mucha gente de Izquierda no vot, descontenta con el gobierno: no se sinti escuchada.

Este ao tenemos el gran desafo de plasmar nuestras propuestas en distintos programas de gobierno y para ello haremos planteamientos alternativos a los candidatos o candidatas sobre cosas muy concretas, en materia educativa u otros asuntos como el matrimonio igualitario, el aseguramiento de los derechos de gnero o el reconocimiento de los derechos bsicos en educacin, salud, previsin o vivienda.

LA DESIGUALDAD EN CHILE

Tambin hay gente que piensa que la desigualdad es algo natural en la sociedad.

Los que piensan as, tienen un profundo desconocimiento del fenmeno de la desigualdad. Decir que aquellos que viven situaciones de vulnerabilidad y sufren una mayor explotacin laboral estn as porque son flojos, es completamente equivocado. Esa manera de pensar demuestra la ignorancia que tienen los sectores de derecha sobre todos los factores que estn detrs la estructura social que genera esta realidad.

Para comenzar a resolver el problema de la desigualdad necesitamos un Estado que sea garante de derechos como la educacin, la salud o la vivienda; porque solo en condiciones de mayor igualdad, las personas pueden desarrollarse en iguales condiciones.

Qu significa para usted la recuperacin de la Feuc por la NAU?

Es importante para nosotros aprender de nuestros errores y haber recuperado la confianza de los estudiantes de la Universidad Catlica. Esta vez transmitimos un mensaje que le lleg a una comunidad universitaria que mayoritariamente no se siente identificada con ideas conservadoras y quiere cambios en lo que se refiere a la reforma educativa, y a temas valricos, como el matrimonio igualitario.

Las ltimas federaciones dirigidas por la NAU (cercana en el mbito universitario a Revolucin Democrtica) perdieron gran parte de su conexin con los estudiantes porque pusieron el nfasis en lo que estaba pasando afuera. La leccin aprendida es que una federacin de estudiantes debe proyectarse hacia la sociedad siempre desde su propia comunidad, incluyendo a estudiantes, trabajadores y autoridades. Seis aos de conduccin de la Feuc, con su consiguiente desgaste, y ms dos aos fuera de esa conduccin, nos han abierto nuevas perspectivas sobre lo que significa ser un movimiento poltico universitario.

Nos falt entender tambin que la universidad no es el nico lugar para hacer transformaciones y que un movimiento poltico estudiantil tiene muchas reas en las que puede aportar a la sociedad. Con esos aprendizajes, esperamos conducir bien este ao de Feuc y ojal proyectarnos hacia los periodos venideros.

Percibe un cambio cultural en los estudiantes de la UC en su compromiso social?

En la UC sigue habiendo una visin muy conservadora; porque muchas de las personas que ingresan, suelen venir de familias de un sector socioeconmico alto y con un pensamiento tradicionalista. Pero al mismo tiempo muchos de los que aqu se forman, se han dado cuenta de los privilegios que tenemos los estudiantes de la UC y de que no es justo que el dinero determine el curso de la vida de una persona. Este cambio de mentalidad coincide con un cambio de la manera de pensar de una mayora de la sociedad chilena, que quiere transformaciones profundas.

HACER OTRA POLITICA

Cmo se puede disminuir la brecha entre un movimiento estudiantil politizado y otro sector de la juventud al que la poltica le resulta indiferente?

Los estudiantes -y en general las chilenas y chilenos- estn interesados en la poltica, pero no ven en ella una herramienta de transformacin social, porque hay una creciente deslegitimacin de muchos representantes del pueblo, que se han visto involucrados en casos de corrupcin o no cumplen sus compromisos con la ciudadana. Uno ve a demasiados polticos ms preocupados de sus propios intereses que del bien comn.

Los estudiantes nos interesamos en lo que est pasando en el pas, pero no estamos dispuestos a aceptar malas prcticas, como la corrupcin. Como alternativa est surgiendo una nueva generacin de polticos, que son capaces de reflejar los intereses de la ciudadana, como ocurre por ejemplo con la bancada estudiantil. Por otra parte tienen que diversificarse las formas de participacin efectiva, incluso ms all del espacio juvenil.

Muchas personas sienten que independientemente de como voten, todo se va a mantener igual y que los polticos no los van a escuchar. Si aumentaran los espacios de participacin directa, tambin las personas confiaran ms en la institucionalidad, porque tendran espacios para ver sus ideas materializadas en polticas pblicas.

Actualmente se permiten plebiscitos en el mbito local, pero este mecanismo de decisin ciudadana se utiliza rara vez y si llegan a realizarse consultas, stas no son vinculantes.

Es decir, su generacin ve la poltica de otra forma?

Hubo una generacin que vivi en dictadura, con pocas posibilidades de decir libremente lo que pensaba; pero la nuestra tiene la libertad de hacerlo y en ese sentido hay un cambio de conducta generacional.

El cuestionamiento generalizado al actual sistema social y cultural est permitiendo que los jvenes superen el individualismo que se inculc en el pas durante los ltimos cuarenta aos, y ese inters de la juventud por lo que le sucede a otras personas marca una diferencia con la generacin anterior.

TEMAS JUVENILES

Qu otros temas preocupan a los jvenes?

Soy vegetariana y pienso que los seres humanos asumimos una actitud de superioridad ante los otros seres vivos. Esa actitud reprochable se manifiesta en el maltrato animal, que vemos a diario, o en la industria alimentaria. Tambin me siento profundamente feminista y, de hecho, comenc a participar en poltica universitaria trabajando en la comisin de gnero de la Feuc. Fue ah donde descubrir el mundo de la poltica, siempre teniendo en cuenta el abuso que existe contra la mujer en Latinoamrica y el mundo. A travs de mi actuar en la Federacin espero abrir espacios a las demandas relacionadas con la igualdad de gnero.

Las mujeres hemos avanzado en relacin con los niveles vergonzosos de discriminacin de hace sesenta aos, cuando ni siquiera podamos votar. Muchas veces la lucha feminista se ridiculiza y se niega que la discriminacin contra la mujer sea real. Sectores conservadores dicen estar de acuerdo con la igualdad de gnero, pero no estn dispuestos a aceptar un trato laboral igualitario. El machismo est enraizado en nuestra cultura y solo a travs de la educacin vamos a cambiar las conductas discriminatorias contra la mujer en lo macro y micro social.

El acoso a una mujer en la calle me parece intolerable y deben existir polticas que enseen a los nios a no diferenciar en el trato entre hombres y mujeres. La lucha feminista no es solo de las mujeres; los hombres tambin tienen que ceder ciertos privilegios, porque el machismo no solo nos afecta a nosotras, ya que los roles rgidos impuestos a ambos sexos tambin perjudican a los hombres.

Existen ciertas prcticas machistas que estn muy arraigadas en la sociedad y sera miope si no me doy cuenta de que esta realidad afecta mucho ms a las mujeres que viven en una poblacin popular; adems estn en una situacin econmica y social desmedrada como trabajadoras o dueas de casa y muchas veces son vctimas de violencia domstica. El movimiento feminista debe enfocar tambin su accin hacia aquellas mujeres que son socialmente ms vulnerables y carentes de privilegios, procurando para ellas soluciones tan bsicas como que el Estado abra ms jardines infantiles, para que las madres dejen a sus hijos mientras trabajan.

Aspectos como la educacin sexual o la prevencin del embarazo adolescente debieran estar presentes tambin en los colegios, para prevenir situaciones que vulneran los derechos bsicos de las mujeres.

LA CONFECH

Feuc est pidiendo una vocera en la Confech?

La Confech es un espacio importante para debatir propuestas sobre educacin e influir en el desenlace de las situaciones que estn ocurriendo en Chile. Creemos que los estudiantes de la UC podemos aportar en muchos aspectos, como mejorar la capacidad de dilogo del movimiento estudiantil con los distintos actores polticos y con otras visiones sobre educacin.

Aunque aspiramos a recuperar esta vocera, tambin sabemos que se no es el nico espacio de incidencia y estamos dispuestos a ejercer toda nuestra influencia para conversar con distintos actores, con el propsito de impulsar transformaciones. Dialogaremos con todos los que crean que es importante tener puntos en comn para avanzar. Hablo de estrechar lazos con los rectores que estn por hacer cambios sustantivos en materia educacional, y de dialogar con el gobierno siempre cuando est dispuesto a escuchar nuestras propuestas, para avanzar hacia una reforma de la educacin que realmente est orientada a cambiar el actual estado de cosas.

Qu anlisis hace de la victoria de fuerzas alternativas en el Colegio de Profesores?

El resultado es parte del desgaste de la Nueva Mayora y coherente con la baja aprobacin que tienen en la ciudadana las polticas y la gestin del gobierno. Creo que la NM no ha sabido escuchar las demandas sociales y resulta en ese sentido comprensible el recambio; es la bsqueda de dirigentes que puedan transmitir mejor los sentimientos de los profesores.

Los estudiantes nos sentimos mayoritariamente ms identificados con un Colegio de Profesores que no est dirigido por la NM. Lo ms importante es que desde el movimiento estudiantil y otros actores sociales, como los trabajadores, podamos ser capaces de actuar unidos respecto a la poltica educacional.

Que le quede apenas un ao y unos meses al actual gobierno crea incertidumbre sobre el futuro y sobre nuestras expectativas de largo plazo; porque no sabemos lo que va a pasar si es electo en La Moneda un candidato o candidata que no camine por la vereda de una reforma sustantiva del modelo educacional.

Cul es su diagnstico de la reforma educacional en su actual estado?

Considero la reforma altamente insuficiente, porque no responde a lo que quera la ciudadana. Opino que el gobierno no quiso transformar la educacin, porque la sigue viendo como un bien de mercado. Promueve la competencia entre los centros educacionales y en ltima instancia, no responde a las demandas de la ciudadana sobre el derecho a recibir educacin gratuita y de calidad. La educacin seguir siendo tema en la campaa presidencial del prximo ao y para animar ese debate, los estudiantes continuaremos generando propuestas sobre todos los temas que se relacionan con ella.

Es importante que distintos actores sociales dejemos nuestra trinchera y estemos tambin dispuestos a conversar con otros, para entender los puntos de vista de ellos y representar en conjunto lo que la ciudadana necesita y espera de los dirigentes estudiantiles y de los polticos profesionales.

Publicado en Punto Final, edicin N 867, 23 de diciembre 2016.

[email protected]

www.puntofinal.cl