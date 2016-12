La propuesta No+AFP

Punto Final

El sistema de AFP es un modelo fracasado. La dictadura lo impuso prometiendo pensiones con tasas de reemplazo del 70%. Pero la realidad es que apenas alcanzan a 30%... y a solo 22% para las mujeres. Pero la perspectiva es peor. Segn la Comisin Bravo, en los prximos diez aos ms del 50% de las pensiones de quienes coticen entre 25 y 33 aos tendrn tasas de reemplazo que no llegarn al 20%. Incluyendo los beneficios del pilar solidario, el 79% de los jubilados recibirn pensiones por debajo del salario mnimo, y un 44% por debajo de la lnea de la pobreza. Hoy el 80% de los jubilados vive en condiciones precarias con pensiones de menos de 147 mil pesos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP present su propuesta de otro sistema de pensiones -de reparto, tripartito y solidario-.

Segn Luis Mesina Marn, vocero de la coordinadora, el sistema de reparto es el ms eficiente para lograr buenas pensiones. Puede ser establecido con parte de las cotizaciones actuales: Se pueden duplicar las pensiones de inmediato, sin gasto fiscal y sin cargar a las pymes con ms cotizaciones. No pretendemos expropiar los fondos que los trabajadores mantienen actualmente: respetaremos los fondos acumulados. Se trata de aportes tripartitos para el financiamiento de un sistema de reparto, combinando contribuciones y beneficios definidos para establecer pensiones dignas y justas. El nuevo sistema permitira que los pensionados percibieran, por lo bajo, desde un 103% a un 145% del sueldo mnimo. La pensin ms baja rondara los 277 mil pesos, monto que aumentara a medida que el trabajador -junto con el aporte estatal y de su empleador- cotice ms, manteniendo las edades de jubilacin. Contempla, adems, una compensacin para las mujeres: una bonificacin de 5 aos de cotizacin. La propuesta considera que el Estado aporte el 0,3% del PIB, y que experimente un aumento gradual hasta el 0,6% hasta el ao 2100.

Cmo se elabor la propuesta?

Hemos recibido aportes que hemos contrastado con varios economistas: Manuel Riesco, del Cenda; la Fundacin Sol; el Cisec; logramos ganar en el debate ltimo a Andras Uthoff y Claudia Sanhueza. El mayor aporte lo ha hecho la Fundacin Sol, con los que tenemos ms proximidad. Tenamos propuestas distintas pero las hicimos converger. Esto es fruto de un largo proceso. Una propuesta de esta naturaleza no surge de la noche a la maana. Tenamos ideas dispersas, algunos sabamos un poco ms lo que es un sistema de reparto, pero eso no basta, deba ser una propuesta factible de sustentarse en el tiempo, porque no faltan los agoreros y defensores de las AFP que dicen que no se puede financiar un nuevo sistema, que es absurdo, que de dnde se van a sacar las platas Nuestra propuesta est calculada hasta el fin del siglo. Hoy tenemos un gasto de 4,31% del PIB en pagar pensiones, pero los pases de la OCDE estn pagando entre 7 y 8% del PIB en pensiones. Si somos de la OCDE y queremos parecernos a ellos, recin en 2050 vamos a estar en 8,14%.

Tras el paro del 4 de noviembre, nos hemos concentrado en la preparacin de esta propuesta. Es un sistema que se plantea sobre la base de restablecer el aporte patronal y la intervencin del Estado, con un aporte ms focalizado de manera tal que sea efectivamente un sistema financiado tripartitamente. Administrado tambin tripartitamente, por un organismo pblico cuya estructura est garantizada por normas de rango ojal constitucional, similar a lo que hoy ocurre con el Banco Central. Un organismo pblico pero autnomo, de manera que los gobiernos de turno no puedan meter las manos.

Mejorar las pensiones pasa por un cambio de sistema?

El mejoramiento de las pensiones no pasa solo por el cambio de este sistema, sino tambin por otros factores que hoy estn fuera del debate, como la negociacin colectiva. Mientras los trabajadores no tengan negociacin colectiva ramal o sectorial, no podrn acceder al mejoramiento salarial. Si tenemos un sistema bien construido, pero la gente gana poco, no tendrn buenas pensiones. En todo caso, nuestra propuesta las mejora sustancialmente, porque focaliza el nivel de contribuciones para un propsito nico: el pago de pensiones. Genera algn grado de excedente, pero que sera administrado con sentido social, radicalmente opuesto a lo que tenemos hoy. Actualmente, los excedentes se mantienen en las cuentas individuales, pero los utilizan los dueos de las AFP que los colocan en empresas de EE.UU. Ms de un 40% est invertido en ese pas. Pueden emitir bonos de deuda y las AFP les pasan dinero, en circunstancias que Chile necesita recursos para desarrollar industrias importantes y que pueden generar retornos ms bajos de lo que se podra obtener especulando, pero permanentemente garantizados. El 4% de rentabilidad es suficiente para mantener un Fondo de Reserva Previsional que permita enfrentar los momentos ms complejos. Pensamos que es la nica propuesta seria de los ltimos 35 aos. Planteamos acabar con las AFP y con el lucro de la seguridad social, restituir este derecho de manera tal que los trabajadores al fin de sus das tengan pensiones mucho mejores, pero adems se plantea tambin generar un debate.

Defensores de las AFP les acusan de querer expropiar ahorros de los trabajadores.

El sistema que proponemos no va a expropiar las platas de los trabajadores activos, como afirma la propaganda de la derecha y de sectores del gobierno. Al contrario, reconoce el aporte que han hecho los trabajadores para lograr una determinada cantidad de ahorro. Ms del 60% de los trabajadores tiene ahorrado menos de 40 millones de pesos, por lo que accedern a pensiones inferiores a 200 mil pesos, por debajo del salario mnimo. Y de ellos, un 40% no llegar ni a la lnea de pobreza. Hay trabajadores que con mucho esfuerzo han ahorrado 5 10 millones de pesos, y el sistema que proponemos reconocer esos ahorros. La ventaja es que tendramos contribuciones y prestaciones definidas. Actualmente, con las AFP hay contribuciones definidas de un 10%, pero no sabemos cunto es la prestacin. Nuestros ahorros hoy dependen de factores como la volatilidad del mercado financiero, lo que es impresentable.

Existen recursos para cambiar el sistema?

S, y estamos derribando muchos mitos al respecto. Por ejemplo, que vamos a desfinanciar el Estado. Si hasta les estamos diciendo a los milicos que se queden con el 1%. Despus, lo ajustaremos, pero que ellos hablen ahora, ya que fueron los que nos expropiaron el sistema de seguridad social en 1981. El gasto adicional del Estado como empleador es un 0,04%, y va a crecer a un 0,14%, y despus se mantendr constante. Del 4,31%, un 1,2% corresponde a gastos del sistema antiguo, pero eso se va a ir extinguiendo, mientras sube el Fondo de Reserva, equilibrando las cuentas. Nuestra propuesta se formul sobre variables muy conservadoras, para que no puedan decirnos que no es posible. Se pens sobre la base de que el PIB en todo el periodo crezca solamente 1% anual, lo que es muy bajo. Hoy, que estamos en plena desaceleracin, crecer alrededor de 2%. Y si crece al 2%, ya es un 100% ms de recursos. Cul es el argumento que han usado casi 40 aos? Que hay que preocuparse que el pas crezca, porque cuando crece, hay chorreo. Les vamos a cobrar la palabra. Un ao que crezcamos 5% tendramos cubiertos 5 aos de pensiones. Lo calculamos sobre supuestos macroeconmicos y demogrficos muy conservadores, con una remuneracin real imponible en el mismo periodo solamente de 1%, con un salario mnimo imponible que aumenta 1% anual -si crece ms habr ms plata para el fondo-, con una tasa de desempleo de un 7,5% -bastante alta-, y una inflacin promedio de 3,5%. Calculamos una rentabilidad del Fondo de Reserva muy conservadora: 2,5%, cuando pensamos que puede llegar a 4% promedio, porque en este nuevo sistema la rentabilidad se podra obtener de inversin productiva, por ejemplo, en el litio, en ferrocarriles, en yacimientos mineros, etc. Perfectamente podemos tener garantizados treinta aos con rentabilidad del 4% o 4,5%. Lo hicimos conservadoramente para que nadie diga que no hay recursos. Porque, adems, sabemos que esos recursos ya estn, y podran incrementarse mucho ms. Nuestra propuesta es viable, no tiene complicaciones estructurales, y es perfectamente posible de llevar adelante. Si hubiera voluntad poltica podra materializarse en pocos das.

Pensamos que perfectamente se podra generar reactivacin de la economa si invertimos una parte importante de los ahorros en la red de ferrocarriles Santiago-Puerto Montt y Santiago-Arica, incluyendo todos los ramales. Eso implica una inversin a largo plazo, veinte a treinta aos, pero generando empleos de mayor calidad, permitiendo el impulso de polos de desarrollo. Genera empleo y calidad de vida. Tambin pensamos en ms lneas del Metro para la Regin Metropolitana. Son ejemplos de lo que podra hacerse. Se mejora la calidad de vida y, tambin, la productividad. Se podra obtener rentabilidad en los yacimientos de la minera, explorar nuevos en el norte grande, con un marco regulatorio que les impida seguir contaminando las napas subterrneas y ecosistemas. Tambin la renacionalizacin del agua forma parte de una poltica pblica fundamental. La poltica de seguridad social debe contribuir al desarrollo de un nuevo proyecto de sociedad.

Publicado en Punto Final, edicin N 867, 23 de diciembre 2016.

