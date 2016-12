Golpe dentro del golpe en Brasil: quieren apartar a Temer

Crecen en Brasil las especulaciones sobre el fin anticipado de la presidencia del golpista Michel Temer, una gestin que debera concluir el 31 de diciembre de 2018. En los mentideros polticos se habla de dos nombres para sustituirlo, mediante elecciones indirectas: del expresidente Fernando Henrique Cardoso (considerado el autor intelectual del golpe) y Nelson Jobim, ex titular del Supremo Tribunal Federal, mientras se agiganta el clamor por elecciones directas.

El gobierno corre serio riesgo de caer, admiti Folha de San Pablo, quien se pleg al pedido de una pronta reforma de gabinete para recuperar la gobernabilidad perdida y dentro de ese esquema se inscribi una reunin de Temer con el excandidato presidencial Aecio Neves, titular del derechista Partido de la Socialdemocracia Brasilea (PSDB).

Cardoso, tambin del PSDB, neg de forma ambigua su intencin de ser el presidente elegido por un colegio de parlamentarios en caso de que su aliado Temer, del PMDB, no resista las denuncias de corrupcin. No soy candidato, esas especulaciones afectan al pas afirm. No voy a colaborar en afectar la confianza dijo, mientras se refera tambin y simultneamente a la vulnerabilidad de Temer y compar a la actual gestin con una pinguela (puente rstico, precario, hecho con troncos, sin barandas laterales, que puede desplomarse ante el menor soplido de viento.

Lula, duro de matar

Hoy, Lula ms que sextuplica en popularidad a Temer, con un 26 por ciento de intenciones de voto, aprobacin que le dara la victoria en la primera vuelta de las elecciones directas reclamadas por el 63 por ciento de los brasileos, inform la consultora Datafolha.

Objeto de ataques periodsticos y judiciales cotidianos, a travs de noticias contaminadas y procesos basados en convicciones ms que en pruebas que tratan de imponer imaginarios colectivos, el ex mandatario tiene el 26 % de aprobacin, contra el 17 % de Marina Silva, precandidata de la Red de Sustentabilidad, el 8 % de Geraldo Alkmin, del PSDB y el 4 por ciento de Temer, del Partido Movimiento Democrtico Brasileo (PMDB).

Esos nmeros muestran que Lula creci el 3 % desde julio y el 9 % desde diciembre, mientras Marina, ex ministra de medio ambiente que dej el PT en 2007, perdi 6 puntos en los ltimos 12 meses. La diferencia sera an mucho mayor si la encuesta se realizara esta semana, luego de que se public que Temer recibi unos 2,9 millones de dlares ilegales de la constructora Odebrecht.

Desde la justicia se anuncia que habr ms imputaciones contra miembros del ncleo duro del gobierno y sus aliados en el Parlamento, artfices de la destitucin del gobierno golpistas. Entre ellos, Eliseu Padilha, actual jefe de gabinete, del Partido Movimiento Democrtico (PMDB), igual que Temer, quien ya vio rodar la cabeza de seis ministros, envueltos en casos de corrupcin.

Ricardo Gebrim, miembro de la direccin nacional de Consulta Popula, recordaba quer Florestan Fernandes, uno de los ms importantes socilogos marxistas del siglo XX, ya alertaba sobre la capacidad anticipadora de la clase dominante, basada en su capacidad conspirativa, como ya lo demostrara en la proclamacin de la independencia, en la abolicin de la esclavitud combinada con la Ley de Tierras, en la constitucin de la Repblica y en el golpe de 1964, que lleg antes de las anunciadas reformas de base.

La semana pasada y en medio de una huelga bancaria, los principales banqueros organizaron una cena con el ex ministro Nelson Jobim, actualmente consejero del banco de inversiones BTG Pactual, dando pie al argumento de que crecen las articulaciones entre bastidores para apartar a Temer a partir del da 2 de enero y, a travs, de elecciones indirectas, colocar a Nelson Jobim o Fernando Henrique Cardoso, como nuevo gerente del golpe.

Todo sera ms fcil si Temer renunciara, porque un juicio poltico llevara mucho tiempo, al igual que una accin del Supremo Tribunal Federal. Toda esta articulacin se realiza tratando de no amenazar la votacin parlamentraia de la Reforma del Sistema de Seguridad Social, las ofensivas contra los derechos laborales, el vaciamiento del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES) y de Petrobras.

Gebrim afirma que, al igual que en 1964, el golpe comienza a devorar a sus hijos, aunque ahora el aparato principal del Estado no son los militares sino el Partido de la Lava Jato (operacin que investiga casos de corrupcin en la petrolera pblica Petrobas), formado por policas federales, miembros del Ministerio Pblico y jueces, que pueden garantizar el estado de excepcin necesario para aplicar el conjunto de medidas impopulares en curso. Pero para cumplir el guion, primero precisan inhabilitar a Lula para que no pueda participar en las elecciones presidenciales.

Tratando de desestabilizar otros gobiernos

Segn las autoridades estadounidenses, la constructora Odebrecht distribuy 559 millones de dlares en sobornos a funcionarios pblicos y polticos de Brasil y ms de 439 millones en 11 pases. De ese total, $349 millones corresponderan a la constructora y $250 millones a Braskem, su brazo petroqumico. Los analistas temen que esta informacin, desconocida en Brasil, sea usada para desestabilizar a otros gobiernos de la regin.

De acuerdo al documento, los pagos irregulares involucran a ms de 100 proyectos en 12 pases, entre los que se incluyen Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Repblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mxico, Mozambique, Panam, Per y Venezuela. A cambio de los sobornos, afirman los estadounidenses, Odebrecht obtuvo al menos 361 millones de dlares en contratos entre 2001 y 2014.

Lo que extraa es que los nombres de los pases y los montos eran desconocidos en Brasil hasta la publicacin del documento Informaciones Odebrecht , firmado por dos investigadores del gobierno estadounidense, Robert Capers, procurador de Justicia y Andre Weissmann, jefe del Departamento de Fraude de la Divisin Criminal del departamento de Justicia.

Desastre econmico y social

La economa de Brasil crecer slo 0,58 por ciento en 2017, segn un sondeo entre economistas divulgado por el Banco Central, que volvi a empeorar por novena vez consecutiva sus expectativas. Hace un mes se preva una expansin del uno por ciento proyectado hace un mes. Los expertos sostuvieron adems que este ao la economa principal de Sudamrica enfrentar una cada de 3,48 por ciento en el producto,

El ao que se cierra fue marcado por alteraciones intensas en el pas. Las ms visible fue la sustitucin de Dilma Rousseff (PT) por Michel Temer (PMDB) en el comando del Ejecutivo federal, tras un golpe meditico-parlamentario-judicial-policial impulsado por los poderes fcticos. La llegada de Temer a la presidencia, sin el aval electoral, despus de un corto perodo, revel una gran agenda contraria al deseo popular manifestado en las elecciones del 2014.

Asimismo, la Enmienda Constitucional (PEC) 55, recientemente aprobada, resume las intenciones del nuevo gobierno: un corte drstico en las inversiones pblicas, reduciendo el papel del Estado brasileo por dos dcadas, amenazando garantas y derechos conquistados. Obviamente, penalizando a los ms pobres y comprometiendo el futuro del pas y su desarrollo.

Paralelamente, una serie de otras medidas confirmaron esa reorientacin en la poltica brasilea, sea de carcter econmico o social. Derechos de seguridad social, estmulo al desarrollo nacional, demarcacin de tierras indgenas son algunas de las reas afectadas.

Juraima Almeida es investigadora brasilea asociada al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE).

